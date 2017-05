მაგდა ვასაძის არაჩვეულებრივმა შესრულებამ სოფო ნიჟარაძე „სკამზე დააჭედა“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => x-factor [1] => iqs-faqtori [2] => magda-vasadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133495 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => x-factor [1] => iqs-faqtori [2] => magda-vasadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133495 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 590 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => x-factor [1] => iqs-faqtori [2] => magda-vasadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => x-factor [1] => iqs-faqtori [2] => magda-vasadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133495) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13983,14040,590) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125565 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 14:04:19 [post_date_gmt] => 2017-04-26 10:04:19 [post_content] => 22 წლის სოფო საჟინიანის გამოჩენამ “იქს ფაქტორში“ დიდი მოწონება დაიმსახურა. ახალგაზრდა, მომხიბვლელი მომღერლის მიმართ ისეთი დიდი ინტერესი გაჩნდა, რომ მისმა ვიდეომ სოციალურ ქსელში, ყველაზე ბევრი ნახვა დააგროვა. მისი გამოსვლა 45 000 ადამიანმა ნახა. ახალგაზრდა მომღერალმა ბედი „იქს ფაქტორში“ ორი წლის წინაც სცადა, თუმცა სოფო ნიჟარაძის გადაწყვეტილებით, საბოლოოდ პროექტში ვეღარ მოხვდა. “მიუზიკ ბოქსი“ სოფო საჟინიანს უფრო ახლოს გაგაცნობთ: – სოფო, თქვენმა გამოსვლამ, ინტერნეტში ყველაზე ბევრი ნახვა დააგროვა, ელოდით ასეთ ინტერესს თქვენს მიმართ? – გულწრფელი ვიქნები და ვიტყვი, ასეთ ინტერესს ნამდვილად არ ველოდი. ყველა ამ ადამიანს მადლობას ვუხდი. ეს არის ჩემთვის დამატებითი სტიმული, მსმენელს ვაჩვენო რა შემიძლია. – თქვენი აზრით, რამ მოხიბლა მაყურებელი, თქვენმა სიმღერამ თუ გარეგნობამ? – ჰოლივუდური გარეგნობა ნამდვილად არ მაქვს, ერთი ჩვეულებრივი გოგონა ვარ, ვფიქრობ სიმღერამ და გარეგნობამ, ერთდროულად მოახდინა მსმენელზე შთაბეჭდილება და ამიტომაც გაუჩნდა ინტერესი ამდენ ადამიანს. არ მინდა ხალხის ყურადღება მხოლოდ გარეგნობით მივიქციო, მინდა სიმღერით დავამახსოვრო თავი. ვრცლად ამ მოსაზრებას უპასუხა რადიო „ფორტუნას“ წამყვანმა, ჟურნალისტმა ნიკა კაციამ, რომელიც მაგდას მეგობარია და აღნიშნა: „ვისაც მიაჩნია, რომ მაგდა ვასაძე არ უნდა მისულიყო მუსიკალურ პროექტში „X ფაქტორი“, აქვე გიპასუხებთ. შოუს ანონსები და პრომოები გაიხსენეთ, როცა გამოცდილ მომღერლებს მოუწოდეს! ვინც წერს, ახალგაზრდებს დაუთმოს ასპარეზიო - მაგდა მოხუცია? ვინც დაუსრულებლად გამოხატავს პრეტენზიებს - თქვენც მიდით და ისე იმღერეთ, რომ მაგდა ვასაძე დაჩრდილოთ! ა, ვერ აჯობებთ?! ვიცი :))))))))))))))) ერთი კი არა, ნეტა ასი იყოს მაგდა ვასაძე, რომ ყველგან უსმინოთ და გაიკეთილშობილოთ სმენა, გემოვნებასთან ერთად! მოდი, დააკონკრეტეთ, რა არ მოგეწონათ?! - ვერ დაწერთ იმიტომ, რომ მაგდა სხვა საფეხურზეა, როცა უნდა მოვეფეროთ და ყველანაირი პირობა შევუქმნათ - დიდი ხანი იმღეროს!“ დავიჯეროთ, რომ „ქართველებზე ბოღმა სხვა არავინ არის“??? და ბოლოს, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, როცა ბედნიერება შეგიძლიათ, სხვა რამე-რუმეები რატომ არ გეზარებათ და დავიჯერო არ გიყვართ მოციმციმე ვარსკვლავის ყურება? დატკბით!“ [video width="656" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/adjarasportcom.mp4"][/video] [post_title] => „მიდით და ისე იმღერეთ, რომ მაგდა ვასაძე დაჩრდილოთ“ - რა გამოხმაურებები მოჰყვა ცნობილი მომღერლის „X ფაქტორში“ გამოსვლას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => midit-da-ise-imgheret-rom-magda-vasadze-dachrdilot-ra-gamokhmaurebebi-mohyva-cnobili-momgherlis-x-faqtorshi-gamosvlas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 17:59:42 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 13:59:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121759 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-11 13:03:45 [post_date_gmt] => 2017-04-11 09:03:45 [post_content] => “რუსთავი 2-ის” ეთერში გუშინ “იქს ფაქტორი” დაიწყო. საუკეთესო მუსიკოსებს სოფო ნიჟარაძესთან და გიორგი გაბუნიასთან ერთად, სტეფანე და ლელა წურწუმია არჩევენ. მუსიკალური მარათონი ტელესივრცეში დაუვიწყარი ნომრებით დაბრუნდა. ჟიურის წევრები წლევანდელი ნაკადით კმაყოფილები არიან და დაუვიწყარ შოუს გვპირდებიან. “წელს ყველა კატეგორიაში გამორჩეული კონკურსატები არიან, ყველა კატეგორია ერმანეთზე ძლიერია და დაუვიწყარ შოუს ვთავაზობთ მაყურებელს”- გააცხადა სოფო ნიჟარაძემ. “იქს ფაქტორის” ჟიურიში წელს პირველად მოხვდა მომღერალი ლელა წურწუმია, რომელიც ახალ ტალანტებს, მრავალი კრიტერიუმით არჩევს. “ძალიან ბედნიერი ვარ ამ პროექტში რომ მოვხვდი. არაჩვეულებრივი კონკურსანტები არიან და მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც “იქს ფაქტორში” მომიწვია”. სანდრო კურცხალაძე, გვანცა ოსიყმაშვილი, თამარ ედილაშვილი, მერაბ იმზოევი – ეს ის კონკურსანტები არიან, რომლებიც გუშინდელი გადაცემის აღმოჩენები გახდნენ. სანდრო კურცხალაძე: “კასტინგზე ძალიან ვინერვიულე და ეს ეტყობოდა კიდეც ჩემს გამოსვლას. ვთვლი, რომ მაქვს იქს ფაქტორი და გამარჯვებაც შემიძლია.” თამარ ედელაშვილი: “არ ველოდი ასეთ შეფასებებს, მაგრამ საკუთარ ძალებში ყოველთვის დარწმუნებული ვარ. მადლობას ვუხდი ჟიურისაც და მაყურებელსაც, რომელმაც ასე თბილად მიმიღო.” [gallery royalslider="1" ids="121760,121761,121762,121763,121764,121765,121766,121767,121768,121769"] [post_title] => “იქს ფაქტორი” დაიწყო – შთაბეჭდილებები და შეფასებები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iqs-faqtori-daiwyo-shtabechdilebebi-da-shefasebebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 13:24:40 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 09:24:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125565 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 14:04:19 [post_date_gmt] => 2017-04-26 10:04:19 [post_content] => 22 წლის სოფო საჟინიანის გამოჩენამ “იქს ფაქტორში“ დიდი მოწონება დაიმსახურა. ახალგაზრდა, მომხიბვლელი მომღერლის მიმართ ისეთი დიდი ინტერესი გაჩნდა, რომ მისმა ვიდეომ სოციალურ ქსელში, ყველაზე ბევრი ნახვა დააგროვა. მისი გამოსვლა 45 000 ადამიანმა ნახა. ახალგაზრდა მომღერალმა ბედი „იქს ფაქტორში“ ორი წლის წინაც სცადა, თუმცა სოფო ნიჟარაძის გადაწყვეტილებით, საბოლოოდ პროექტში ვეღარ მოხვდა. “მიუზიკ ბოქსი“ სოფო საჟინიანს უფრო ახლოს გაგაცნობთ: – სოფო, თქვენმა გამოსვლამ, ინტერნეტში ყველაზე ბევრი ნახვა დააგროვა, ელოდით ასეთ ინტერესს თქვენს მიმართ? – გულწრფელი ვიქნები და ვიტყვი, ასეთ ინტერესს ნამდვილად არ ველოდი. ყველა ამ ადამიანს მადლობას ვუხდი. ეს არის ჩემთვის დამატებითი სტიმული, მსმენელს ვაჩვენო რა შემიძლია. – თქვენი აზრით, რამ მოხიბლა მაყურებელი, თქვენმა სიმღერამ თუ გარეგნობამ? – ჰოლივუდური გარეგნობა ნამდვილად არ მაქვს, ერთი ჩვეულებრივი გოგონა ვარ, ვფიქრობ სიმღერამ და გარეგნობამ, ერთდროულად მოახდინა მსმენელზე შთაბეჭდილება და ამიტომაც გაუჩნდა ინტერესი ამდენ ადამიანს. არ მინდა ხალხის ყურადღება მხოლოდ გარეგნობით მივიქციო, მინდა სიმღერით დავამახსოვრო თავი. ვრცლად