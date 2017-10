მაია ასათიანი: “ბოლო პერიოდში გაჩნდა შეკითხვა, რატომ ვაგრძელებ ცხოვრებას… ის, რაც მჭირს, ეს არის სამუდამო…” – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171755 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171755 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 101 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171755) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (102,101) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171749 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-05 20:26:21 [post_date_gmt] => 2017-10-05 16:26:21 [post_content] => დღეს მაია ასათიანის გადაცემის მეოცე სეზონი დაიწყო. ტელეწამყვანმა კომენტარი გააკეთა იმ ჭორზე, რომელიც მის გარშემოა გავრცელებული. მაიამ აღნიშნა: "ახალი ჭორია ჩემს გარშემო, რომ ველოდები ბავშვს და ესა არის ტყუილი. ახლობლები მხვდებიან და მილოცავენ..." ინგა გრიგოლიამ მაიას უთხრა, რომ ეს კარგი ჭორია და კარგი იქნებოდა, თუკი მართლა აღმოჩნდებოდა ფეხმძიმედ. ინგამ გაიხსენა, რომ "იმედში" მუშაობისას თავადაც იყო ორსულად, თუმცა, ხანგრძლივი მკურნალობის გამო ფეხმძიმობის ხელოვნურად შეწყვეტა გახდა საჭირო. ტელესახე დღემდე ნანობს, რომ მეტი შვილი არ გააჩინა... https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1494312917324061/ [post_title] => მაია ასათიანი ორსულობის შესახებ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-orsulobis-shesakheb-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 00:04:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 20:04:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170523 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-03 13:04:36 [post_date_gmt] => 2017-10-03 09:04:36 [post_content] => მას შემდეგ, რაც „პროფილის“ მეოცე სეზონის პირველი გადაცემის ანონსი დაიდო, მაყურებელს ერთი რამ აინტერესებს - არის თუ არა მართლა ორსულად მისი წამყვანი, მაია ასათიანი. ანონსის ვიდეოში ჩანს, რომ მაია ასათიანს თეთრ ვიწრო კაბაში მუცლის კონტურები ეკვეთება. ეს ზოგიერთმა მის ორსულობას მიაწერა. ხმები მისი დაფეხმძიმების შესახებ თბილისში მანამდეც ვრცელდებოდა. როგორც ჩანს, ეს ჭორები უკვე გაგონილი ჰქონდა გადაცემის წამყვანს, ამიტომაც როცა ინგა გრიგოლიამ მეორე ორსულობის შესახებ უამბო პირველ გადაცემაში, მაია ასათიანმა საკუთარი ფეხმძიმობის შესახებ ჭორსაც უპასუხა. შეგახსენებთ, რომ მე-20 სეზონის პირველ გადაცემას ეთერში ამ ხუთშაბათს იხილავთ და შევიტყობთ, მართლა აჩენს თუ არა შვილს „პროფილის“ წამყვანი. [video width="768" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/22096393_1005659286242392_1975875296225656832_n.mp4"][/video] [post_title] => მაია ასათიანი საკუთარ ორსულობაზე გავრცელებულ ჭორს პირველ გადაცემაში უპასუხებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-sakutar-orsulobaze-gavrcelebul-chors-pirvel-gadacemashi-upasukhebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 15:55:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 11:55:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169554 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-29 17:49:41 [post_date_gmt] => 2017-09-29 13:49:41 [post_content] => "პროფილი" ახალ სეზონს ახალი სტუდიიდან იწყებს. მაია ასათიანის გადაცემის მეოცე სეზონის პირველი ანონსი უკვე გამოჩნდა ინტერნეტსივრცეში. სეზონის გახსნა, როგორც ანონსიდან ჩანს, გრანდიოზულია. აქ არის მუსიკალური ნომრები და ცეკვები. შოუში სხვა ცნობილ სახეებთა ერთად ინგა გრიგოლია და შორენა ბეგაშვილი მონაწილეობენ. https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1489330441155642/ [post_title] => "პროფილის" მეოცე სატელევიზიო სეზონის გრანდიოზული გახსნა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => profilis-meoce-satelevizio-sezonis-grandiozuli-gakhsna-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 17:50:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 13:50:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171749 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-05 20:26:21 [post_date_gmt] => 2017-10-05 16:26:21 [post_content] => დღეს მაია ასათიანის გადაცემის მეოცე სეზონი დაიწყო. ტელეწამყვანმა კომენტარი გააკეთა იმ ჭორზე, რომელიც მის გარშემოა გავრცელებული. მაიამ აღნიშნა: "ახალი ჭორია ჩემს გარშემო, რომ ველოდები ბავშვს და ესა არის ტყუილი. ახლობლები მხვდებიან და მილოცავენ..." ინგა გრიგოლიამ მაიას უთხრა, რომ ეს კარგი ჭორია და კარგი იქნებოდა, თუკი მართლა აღმოჩნდებოდა ფეხმძიმედ. ინგამ გაიხსენა, რომ "იმედში" მუშაობისას თავადაც იყო ორსულად, თუმცა, ხანგრძლივი მკურნალობის გამო ფეხმძიმობის ხელოვნურად შეწყვეტა გახდა საჭირო. ტელესახე დღემდე ნანობს, რომ მეტი შვილი არ გააჩინა... https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1494312917324061/ [post_title] => მაია ასათიანი ორსულობის შესახებ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-orsulobis-shesakheb-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 00:04:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 20:04:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 42 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4e8cfea4f3eae4f3fe96399166f273e4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )