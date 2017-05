მაია ასათიანი და ნანუკა ჟორჟოლიანი საკუთარ ურთიერთობაზე – როგორ დაახლოვდნენ ნუცას გარდაცვალების შემდეგ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani [1] => nanuka-djordjoliani [2] => toqshou-profili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134436 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani [1] => nanuka-djordjoliani [2] => toqshou-profili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134436 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 102 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani [1] => nanuka-djordjoliani [2] => toqshou-profili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani [1] => nanuka-djordjoliani [2] => toqshou-profili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134436) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (102,1175,11936) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132383 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-19 14:16:30 [post_date_gmt] => 2017-05-19 10:16:30 [post_content] => მაია ასათიანი საკუთარი "ფეისბუქის" გვერდზე ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ პარიზის ამერიკულ უნივერსიტეტში, სადაც მისი გოგონა სწავლობდა, მენინგოკოკცემიის კიდევ ერთი შემთხვევაა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს: "პარიზის ამერიკულ უნივერსიტეტში მენინგოკოკცემიის კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა! გოგონა საავამყოფოშია! ძალიან გთხოვთ, ყველას, ვისი შვილებიც იქ სწავლობენ ან აპირებენ სწავლას, მიაწვდინეთ ხმა!" შეგახსენებთ, რომ მაია ასათიანის ქალიშვილი, ნუცა მახვილაძე, სწორედ მენინგოკოკცემიით გარდაიცვალა რამდენიმე თვის წინ. „რუსთავი 2"-ის დირექტორი, ნიკა გვარამია პასუხობს იმ კრიტიკულ მოსაზრებებს, რომლებიც სოცქსელში მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ვახო ბიჭიკაშვილი, ნიკა არაბიძე და ნინო ჩხეიძე სოჭში გამართულ კონცერტზე გამოვიდნენ და ამ ვიდეომ „ფეისბუქი" მოიარა. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქართველ იუმორისტებსა და მომღერალს სოჭში კონცერტი არ უნდა ჩაეტარებინათ. ნიკა გვარამია აღნიშნავს: „რაც შეეხება ბოლო დღეებში ჩემ მიმართ წამოსულ შეკითხვა/შენიშვნა/პრეტენზიებს ვახო ბიჭიკაშვილის და ნიკა არაბიძის სოჭში სტუმრობასთან დაავშირებით: ამ პრეტენზიების ადრესატი მე რატომ ვარ, დიდად არ მესმის - რ2-ის თანამშრომლების დამატებითი შემოსავალი ჩვენ მიერ არ კონტროლდება (თუ ეს კონკურენტ მედიებს არ ეხება), მით უფრო, შინაარსობრივად. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია (ამერიკაში), ფასიანი კონცერტი იყო ქართული აუდიტორიისთვის (პრაქტიკულად, კორპორატივი) და არავითარი კავშირი არ ჰქონია არც რუსეთის სახელმწიფოსთან და არც სულგაყიდულ რუსქართველა რომელიმე ნაძირალასთან. შესაბამისად, ამ ხალხმა თავისი პროდუქტი იქ გაყიდა და თუ ეს არ შეიძლება, მაშინ უნდა ვშფოთავდეთ ბორჯომის და ქართული ღვინის რუსეთში გაყიდვაზეც. პროდუქტი ვის რა აქვს, მნიშვნელობა არ აქვს. პროდუქტი პროდუქტია. პირადად მე რაც შემეხება, რაკიღა ჩემი აზრით დაინტერესდნენ - რუსეთში კონცერტს არ ჩავატარებდი, არც მამულიშვილთა თხოვნით და არც არანაირ ანაზღაურებად. იქაური ჰაერიც მეზიზღება, დიდი ბოდიში ყველასთან. მეტიც - ღვინოს რომ ვაწარმოებდე, იმასაც არ გავიტანდი. არც ბორჯომს. მაგრამ ეს ჩემი პირადი დამოკიდებულებაა და მისი განზოგადება არ იქნებოდა სწორი. ესაა ჩემი კომენტარი და ნუღარ შემაწუხებთ თაგებით. მგონი, გასაგებად გადმოვეცი ჩემი აზრი. გმადლობთ ყურადღებისთვის". ვახო ბიჭიკაშვილმა ერთ-ერთ სააგენტოსთან კომენტარში აღნიშნა, რომ სოჭში კონცერტი ქართველი ემიგრანტების მიერ იყო ორგანიზებული და გამოსვლასაც ამიტომ დათანხმდნენ. მისი ეს კომენტარი ნანუკა ჟორჟოლიანმა გააზიარა და დაწერა: „ემიგრანტების კონცერტზე წასვლა არ ტეხავს, მეგობრებო. ხუბუტიების ღონისიებებზე კი და გაზპრომზე ტელე პროდუქტის მიყიდვაც. ვაახ. ესაა ამათი პროდუქტი, რომლითაც შემოსავალს იღებენ. მთავარია, ჩვენთვის მტკივნეულ თარიღებში კრემლში არ იმღერონ. დანარჩენი ბიზნესია. ჯასთ ბიზნესი". მაია ასათიანი ეთერს დაუბრუნდა. მან გადაცემა მცირე მონოლოგით გახსნა, სადაც ყველა იმ ადამიანს გადაუხადა მადლობა, ვინც ამ ორი თვის განმავლობაში სწერდა და ამხნევებდა... ტელეწამყვანის თქმით, ასეთი ტრაგედიის შემდეგ ორი გამოსავალია, ან ცოცხლად სიკვდილი ან ცხოვრების გაგრძელება, მეორე უფრო რთულია, მაგრამ მან მეორე გზა აირჩია... [video width="400" height="292" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/18284210_121975911690231_4104202062940602368_n.mp4"][/video] [post_title] => მაია ასათიანის მონოლოგი, რომელსაც ცრემლების გარეშე ვერ უყურებთ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatianis-monologi-romelsac-cremlebis-gareshe-ver-uyurebt-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 22:29:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 18:29:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127857 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132383 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-19 14:16:30 [post_date_gmt] => 2017-05-19 10:16:30 [post_content] => მაია ასათიანი საკუთარი "ფეისბუქის" გვერდზე ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ პარიზის ამერიკულ უნივერსიტეტში, სადაც მისი გოგონა სწავლობდა, მენინგოკოკცემიის კიდევ ერთი შემთხვევაა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს: "პარიზის ამერიკულ უნივერსიტეტში მენინგოკოკცემიის კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა! გოგონა საავამყოფოშია! ძალიან გთხოვთ, ყველას, ვისი შვილებიც იქ სწავლობენ ან აპირებენ სწავლას, მიაწვდინეთ ხმა!" შეგახსენებთ, რომ მაია ასათიანის ქალიშვილი, ნუცა მახვილაძე, სწორედ მენინგოკოკცემიით გარდაიცვალა რამდენიმე თვის წინ. მაია ასათიანის საგანგებო პოსტი

მაია ასათიანი საკუთარი "ფეისბუქის" გვერდზე ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ პარიზის ამერიკულ უნივერსიტეტში, სადაც მისი გოგონა სწავლობდა, მენინგოკოკცემიის კიდევ ერთი შემთხვევაა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს: "პარიზის ამერიკულ უნივერსიტეტში მენინგოკოკცემიის კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა! გოგონა საავამყოფოშია! ძალიან გთხოვთ, ყველას, ვისი შვილებიც იქ სწავლობენ ან აპირებენ სწავლას, მიაწვდინეთ ხმა!" შეგახსენებთ, რომ მაია ასათიანის ქალიშვილი, ნუცა მახვილაძე, სწორედ მენინგოკოკცემიით გარდაიცვალა რამდენიმე თვის წინ.