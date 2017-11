მაია ასათიანი მის დეკოლტესთან დაკავშირებულ კრიტიკას ეხმაურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani [1] => gadacema-profili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186847 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani [1] => gadacema-profili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186847 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 102 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani [1] => gadacema-profili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani [1] => gadacema-profili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186847) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21155,102) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180618 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-26 13:46:39 [post_date_gmt] => 2017-10-26 09:46:39 [post_content] => მაია ასათიანის ექსმეუღლემ ცოლთან და შვილებთან ერთად ახლახან სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ნუცა მახვილაძის ფოტოებით დამშვენებული მაისურები აცვიათ. როგორც ჩანს, ირაკლი მახვილაძემ და მისმა მეუღლემ, რომელიც ფეხმძიმედ არის, ასე გადაწყვიტეს ნუცა მახვილაძის მეცხრამეტე დაბადების დღის აღნიშვნა და დაამზადებინეს მაისურები, რომლებზეც ნუცას ფოტოები დაიტანეს. შეგახსენებთ, რომ მაია ასათიანისა და ირაკლი მახვილაძის ერთადერთი ქალიშვილი, ნუცა, რომელიც პარიზში სწავლობდა, 2017 წლის თებერვალში მენინგოკოკცემიის ინფექციით გარდაიცვალა. როგორ აღნიშნა მაია ასათიანის ექსმეუღლემ ნუცა მახვილაძის მეცხრამეტე დაბადების დღე (ფოტო)

მაია ასათიანის „პროფილის" ერთ-ერთი თემა ქორწინების გარეშე გაჩენილი შვილები იყო. მაიამ ისაუბრა იმ ჭორზე, რომელიც ახლახან გავრცელდა, როცა „პროფილის" მეოცე სეზონის პირველი გადაცემა გავიდა ეთერში. თეთრ კაბაში გამოწყობილი ტელეწამყვანის ხილვის შემდეგ საზოგადოებას გაუჩნდა ეჭვი, რომ მაია ორსულად იყო. ეს ჭორი იმავე გადაცემაში გააქარწყლა თავად ტელესახემ, თუმცა ამ თემას ახალ გადაცემაში მიუბრუნდა და აღნიშნა: „დაახლოებით ორი კვირის წინ მეც დავდექი მსგავსი პრობლემის წინაშე. პირველი „პროფილის" შემდეგ, როცა ეთერში მეცვა თეთრი კაბა და წონაში მომატებული მაქვს, თბილისში აგორდა ჭორი, რომ ველოდები ბავშვს. ჩემი დილა დაიწყო ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხით. შემდეგ დამირეკა ყველა ახლობელმა, ყველ ახლობელმა, ყველა მეგობარმა, ყველა თანამშრომელმა. დაახლოებით სამი-ოთხი საათის განმავლობაში ვპასუხობდი ზარებს, მართლა ვარ თუ არა ორსულად და ვისგან ვარ ორსულად. ერთი წამი წარმოვიდგინე, მართლა შვილის მოლოდინში რომ ვყოფილიყავი, აუცილებლად მომეშლებოდა მუცელი, იმხელა ტალღა დამეჯახა უცებ. ნაწილი მისურვებდა ბედნიერებასა და მალე დაოჯახებას, ნაწილი მეუბნებოდა, მერე რა, ოღონდ შენ გააჩინეო, ნაწილი კატეგორიულად ითხოვდა კომენტარს და ბოლოს ამბობდა, ჩვენ მაინც გავიგებთ, ვინ არის მამაო. მე რომ მართლა შვილის მოლოდინში ვყოფილიყავი, ცხრა თვე ამ რეჟიმს უბრალოდ, ვერ გავუძლებდი. ყველა ჩემს კოლეგას მინდა ვთხოვო, ოდესმე მართლა თუ მოხდა ასეთი ამბავი, ნუ დამამალინებთ. დამინდეთ ცოტა, რომ არ გამოვიდე პირველივე დღეს და საჯაროდ არ ვიყვირო ამ ჩემთვის ძალიან საკრალურ საკითხზე..." [video width="720" height="528" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/myvideo-rustavi2.mp4"][/video]

მაია ასათიანი: „მართლა რომ შვილის მოლოდინში ვყოფილიყავი, აუცილებლად მომეშლებოდა მუცელი..." ნანუკა ჟორჟოლიანის ქალიშვილი, მარიამ გეგუჩაძე მაია ასათიანს მიმართავს. ემოციური მიძღვნის მთავარი გმირი ნუცა მახვილაძეა... ნუცა და მარიამი პარიზში ერთ უნივერსიტეტში სწავლობდნენ. მარიამი ის ადამიანია, ვინც ნუცასთან იყო, სანამ მაია საფრანგეთში ჩაფრინდებოდა. მარიამი წერს: "თვეებია ჩვენს შორის განსხვავება და დაახლოებით, ერთ სიტუაციაში გავიზარდეთ. პოპულარული დედები, რომლებმაც ასევე ერთ დროს დაიწყეს კარიერა. მარტოხელა დედები, მაგრამ ყურადღებიანი მამები. დედებმა ორივემ პოლიტიკური ჟურნალისტიკით დაიწყეს. შემდეგ ორივემ პირადი თოქ შოუ შექმნა და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვინ უყურებთ და ვინ არა, თავისი საქმე გააკეთეს + ბევრი რამის პრეცენდენტი შექმნეს. მე დედამისისნაირი, სტაბილურად შავგვრემანი ვარ, ის დედაჩემისნაირად ჭრელი. შემდეგ მე ავდექი და ამერიკაში წავედი. ის ერთი წლის შემდეგ – პარიზში. წელიწადნახევრის შემდეგ, იანვარში პარიზში გადავედი სასწავლებლად. გავიცანი გოგო. წითელი თმებით. ბრდღვიალა. ისეთი გოგო, ახლა რომ ახსნა დავიწყო აუცილებლად იფიქრებთ, რომ ეგეთი კარგი ვერ იქნებოდა და ამეტებსო, ასე რომ უბრალოდ გეტყვით, ყველასგან განსხვავებული. აი ისეთი კარგი, რომ ახლა მაგ ყველაფერზე ლაპარაკი რომ დავიწყო და ყოველ დღე ნუცაზე ვწერო, მაინც არ ამომეწურება საწერი და ვიფიქრებ, რომ რაღაც დამაკლდა. facebook იმის გარდა რომ ბევრ კარგ რაღაცას აკეთებს, ასევე რაღაც კატეგორია ხალხისთვის არის უაზრო აგრესიის და ნეგატივის ფრქვევის მექანიზმი. რისი მსხვერპლიც ხშირად მაია გამხდარა. ასევე დედაჩემიც. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი ეს ყველაფერი რა რთულია, ნუცა ოდნავ სხვანაირი წარმომედგინა. მაგრამ მასში ალბათ ყველაზე განსაკუთრებული, რითიც აღფრთოვანებული ვიყავი და ალბათ, ოდნავ შემშურდა ზუსტად ეს იყო. ყველანაირი მასობრივი და საზოგადოებრივი კატეგორიებისგან შორს იდგა. მივხვდი, რომ ამ ყველაფერს მის შინაგან სამყაროზე არანაირი ზეგავლენა არ მოუხდენია. ამ ყველაფერმა მისკენ მიმიზიდა და მივხვდი, რომ ბევრი საინტერესო რაღაც გვქონდა წინ. ასევე, რისი თქმაც დამავიწყდა არის ის, რომ ჩემი პარიზში გადასვლა ძალიან სპონტანური იყო. სანამ ჩავიდოდი, 10 დღით ადრე გადაწყდა. თებერვალში 10 დღე არდადეგები გვქონდა და სადღაც გავფრინდი. სამშაბათს დავბრუნდი. ოთხშაბათს დილით დამირეკეს და მითხრეს , რომ ნუცა ცუდად იყო. მის ბოლო წუთებში მომეცა იმის საშუალება რომ მასთან ერთად ვყოფილიყავი. ამის შემდეგ კი მას ისე ვგრძნობ და იმ დოზით არის ჩემს ცხოვრებაში, როგორც ჩემი ნაწილი. სიკვდილი გვერდზეა და არა შორს. არ მჯერა, რომ რამე უაზროდ ხდება ამ ცხოვრებაში. მჯერა, რომ შემთხვევითობაც არსებობს, მაგრამ ჩემი აზრით, ეს შემთხვევა ძალიან შორსაა შემთხვევითობისგან." ის ასევე მაია ასათიანს მიმართავს: "ცხოვრების მთავარი შეხვედრა წინ გელოდება." ნანუკა ჟორჟოლიანის ქალიშვილის ემოციური მიმართვა მაია ასათიანს როგორ აღნიშნა მაია ასათიანის ექსმეუღლემ ნუცა მახვილაძის მეცხრამეტე დაბადების დღე (ფოტო)