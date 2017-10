მაია ასათიანი ორსულობის შესახებ (ვიდეო) – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171749 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171749 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 101 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171749) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (102,101) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171755 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-05 23:48:29 [post_date_gmt] => 2017-10-05 19:48:29 [post_content] => მაია ასათიანმა თავის გადაცემაში საკუთარ ტრაგედიაზე ისაუბრა, როცა ინგა გრიგოლიას კითხვას უპასუხა, რა ხდება მის პირად ცხოვრებაში. მაიამ აღნიშნა: "პირადი მაქვს... მე ვიცი, რომ ეს ბევრ აზრთა სხვადასხვაობას გამოიწვევს, თუმცა მინდა, საზოგადოებას ვუთხრა, იმიტომ, რომ ბოლო პერიოდში გაჩნდა თემა, რატომ ვაგრძელებ ცხოვრებას. დასასვენებლად ვიყავით მე და დედა. სოციალურ ქსელში დავდე ფოტო, სადაც შორტი მაცვია. სხვათა შორის ჩვენმა წრემ, ახლობლებმა, ჟურნალისტებმა დაიწყეს ჭორაობა თემაზე, რატომ მაცვია ზაფხულში შორტი, როგორ ვბედავ და ვისვენებ და ა. შ. ის, რაც მე მჭირს, არის სამუდამო. მე არ მინდა, ამ ტრაგედიით ვინმე დავამძიმო და დავთრგუნო. შვილმკვდარ დედებს აქვთ უმძიმესი შავი აურა. მე არ მინდა, რომ შენ გრძნობდე ამ ჩემს მძიმე აურას. დაცემული და მოტირალი არავის დავენახვები. მიკვირს ძალიან, რატომ უნდა საზოგადოების ნაწილს, ყოველ დღე მხედავდეს საფლავზე დაცემულს... საზოგადოებას უყვარს უბედურები, საზოგადოებას უნდა, რომ მე ვიყო საფლავზე დამხობილი და ეს არ უნდა ჩემს შვილს. თუ რამეს ვაკეთებ, თუ ცხოვრებას ვაგრძელებ, ეს არის ნუცასთვის. მუდმივად მაქვს განცდა და შეიძლება, გიჟი გეგონოთ, რომ ის ჩემთან არის. დედა-შვილობა სიკვდილით არ მთავრდება, მე ეს ვიცი ზუსტად და ჩვენ სულ ერთად ვართ. სულ მაქვს განცდა, რომ მას არ მოვეწონები შავებში ჩაცმული. მე ვტირი, მაგრამ ამას ვერავიმ ხედავს და ვცდილობ, იშვიათად ვიტირო, რადგან ეს მანგრევს. საფლავზეც იშვიათად დავდივარ, რადგან იქ ვხვდები ყველაზე ცუდად. არ ვიცი, ამას უნდა ვამბობდე თუ არა, მაგრამ არ მივდივარ იმიტომ, რომ იმ წამებში, როცა იქ ვარ, მიპყრობს პანიკა, მინდა, გავთხარო საფლავი და იქ ვიწვე. ამ მდგომარეობაში ჩემი თავი მძულს. მე დღეს თეთრი მაცვია, საგანგებოდ მაცვია თეთრი, ნუცამ მითხრა ასე... და იმიტომ მაცვია. მე შვილმკვდარი დედა ვარ, ეს ასეა, მაგრამ მე ცოცხალი ვარ და მინდა ვიყო ბედნიერი... ყველა მოვკვდებით, იქ ყველა წავალთ და ახლა, კაცობრიობის ყველაზე მთავარი შიშის წინაშე მე ვარ თავისუფალი. მე სიკვდილს ველოდები, როგორც ჩემი ცხოვრების მთავარ შეხვედრას, იმიტომ რომ ვიცი, იქ ნუცაა. მანამდე, რამდენიც მაქვს დარჩენილი, ვიცხოვრებ, როგორც ადამიანი..." https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1494321950656491/ [post_title] => მაია ასათიანი: "ბოლო პერიოდში გაჩნდა შეკითხვა, რატომ ვაგრძელებ ცხოვრებას... ის, რაც მჭირს, ეს არის სამუდამო..." [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-bolo-periodshi-gachnda-shekitkhva-ratom-vagrdzeleb-ckhovrebas-is-rac-mchirs-es-aris-samudamo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 23:52:54 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 19:52:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171755 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170523 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-03 13:04:36 [post_date_gmt] => 2017-10-03 09:04:36 [post_content] => მას შემდეგ, რაც „პროფილის“ მეოცე სეზონის პირველი გადაცემის ანონსი დაიდო, მაყურებელს ერთი რამ აინტერესებს - არის თუ არა მართლა ორსულად მისი წამყვანი, მაია ასათიანი. ანონსის ვიდეოში ჩანს, რომ მაია ასათიანს თეთრ ვიწრო კაბაში მუცლის კონტურები ეკვეთება. ეს ზოგიერთმა მის ორსულობას მიაწერა. ხმები მისი დაფეხმძიმების შესახებ თბილისში მანამდეც ვრცელდებოდა. როგორც ჩანს, ეს ჭორები უკვე გაგონილი ჰქონდა გადაცემის წამყვანს, ამიტომაც როცა ინგა გრიგოლიამ მეორე ორსულობის შესახებ უამბო პირველ გადაცემაში, მაია ასათიანმა საკუთარი ფეხმძიმობის შესახებ ჭორსაც უპასუხა. შეგახსენებთ, რომ მე-20 სეზონის პირველ გადაცემას ეთერში ამ ხუთშაბათს იხილავთ და შევიტყობთ, მართლა აჩენს თუ არა შვილს „პროფილის“ წამყვანი. [video width="768" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/22096393_1005659286242392_1975875296225656832_n.mp4"][/video] [post_title] => მაია ასათიანი საკუთარ ორსულობაზე გავრცელებულ ჭორს პირველ გადაცემაში უპასუხებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-sakutar-orsulobaze-gavrcelebul-chors-pirvel-gadacemashi-upasukhebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 15:55:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 11:55:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169554 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-29 17:49:41 [post_date_gmt] => 2017-09-29 13:49:41 [post_content] => "პროფილი" ახალ სეზონს ახალი სტუდიიდან იწყებს. მაია ასათიანის გადაცემის მეოცე სეზონის პირველი ანონსი უკვე გამოჩნდა ინტერნეტსივრცეში. სეზონის გახსნა, როგორც ანონსიდან ჩანს, გრანდიოზულია. აქ არის მუსიკალური ნომრები და ცეკვები. შოუში სხვა ცნობილ სახეებთა ერთად ინგა გრიგოლია და შორენა ბეგაშვილი მონაწილეობენ. https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1489330441155642/ [post_title] => "პროფილის" მეოცე სატელევიზიო სეზონის გრანდიოზული გახსნა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => profilis-meoce-satelevizio-sezonis-grandiozuli-gakhsna-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 17:50:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 13:50:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171755 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-05 23:48:29 [post_date_gmt] => 2017-10-05 19:48:29 [post_content] => მაია ასათიანმა თავის გადაცემაში საკუთარ ტრაგედიაზე ისაუბრა, როცა ინგა გრიგოლიას კითხვას უპასუხა, რა ხდება მის პირად ცხოვრებაში. მაიამ აღნიშნა: "პირადი მაქვს... მე ვიცი, რომ ეს ბევრ აზრთა სხვადასხვაობას გამოიწვევს, თუმცა მინდა, საზოგადოებას ვუთხრა, იმიტომ, რომ ბოლო პერიოდში გაჩნდა თემა, რატომ ვაგრძელებ ცხოვრებას. დასასვენებლად ვიყავით მე და დედა. სოციალურ ქსელში დავდე ფოტო, სადაც შორტი მაცვია. სხვათა შორის ჩვენმა წრემ, ახლობლებმა, ჟურნალისტებმა დაიწყეს ჭორაობა თემაზე, რატომ მაცვია ზაფხულში შორტი, როგორ ვბედავ და ვისვენებ და ა. შ. ის, რაც მე მჭირს, არის სამუდამო. მე არ მინდა, ამ ტრაგედიით ვინმე დავამძიმო და დავთრგუნო. შვილმკვდარ დედებს აქვთ უმძიმესი შავი აურა. მე არ მინდა, რომ შენ გრძნობდე ამ ჩემს მძიმე აურას. დაცემული და მოტირალი არავის დავენახვები. მიკვირს ძალიან, რატომ უნდა საზოგადოების ნაწილს, ყოველ დღე მხედავდეს საფლავზე დაცემულს... საზოგადოებას უყვარს უბედურები, საზოგადოებას უნდა, რომ მე ვიყო საფლავზე დამხობილი და ეს არ უნდა ჩემს შვილს. თუ რამეს ვაკეთებ, თუ ცხოვრებას ვაგრძელებ, ეს არის ნუცასთვის. მუდმივად მაქვს განცდა და შეიძლება, გიჟი გეგონოთ, რომ ის ჩემთან არის. დედა-შვილობა სიკვდილით არ მთავრდება, მე ეს ვიცი ზუსტად და ჩვენ სულ ერთად ვართ. სულ მაქვს განცდა, რომ მას არ მოვეწონები შავებში ჩაცმული. მე ვტირი, მაგრამ ამას ვერავიმ ხედავს და ვცდილობ, იშვიათად ვიტირო, რადგან ეს მანგრევს. საფლავზეც იშვიათად დავდივარ, რადგან იქ ვხვდები ყველაზე ცუდად. არ ვიცი, ამას უნდა ვამბობდე თუ არა, მაგრამ არ მივდივარ იმიტომ, რომ იმ წამებში, როცა იქ ვარ, მიპყრობს პანიკა, მინდა, გავთხარო საფლავი და იქ ვიწვე. ამ მდგომარეობაში ჩემი თავი მძულს. მე დღეს თეთრი მაცვია, საგანგებოდ მაცვია თეთრი, ნუცამ მითხრა ასე... და იმიტომ მაცვია. მე შვილმკვდარი დედა ვარ, ეს ასეა, მაგრამ მე ცოცხალი ვარ და მინდა ვიყო ბედნიერი... ყველა მოვკვდებით, იქ ყველა წავალთ და ახლა, კაცობრიობის ყველაზე მთავარი შიშის წინაშე მე ვარ თავისუფალი. მე სიკვდილს ველოდები, როგორც ჩემი ცხოვრების მთავარ შეხვედრას, იმიტომ რომ ვიცი, იქ ნუცაა. მანამდე, რამდენიც მაქვს დარჩენილი, ვიცხოვრებ, როგორც ადამიანი..." https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1494321950656491/ [post_title] => მაია ასათიანი: "ბოლო პერიოდში გაჩნდა შეკითხვა, რატომ ვაგრძელებ ცხოვრებას... ის, რაც მჭირს, ეს არის სამუდამო..." [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-bolo-periodshi-gachnda-shekitkhva-ratom-vagrdzeleb-ckhovrebas-is-rac-mchirs-es-aris-samudamo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 23:52:54 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 19:52:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171755 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 42 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7af4860576e87193fdab9be7f04ce145 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )