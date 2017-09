მაია დარსმელიძე სტეფანეს „იმედში“ გამოჩენას ეხმაურება –  „ჩემი ტევე ნაძეჟდას მიმართ დამოკიდებულება ცნობილია…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-darsmelidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165368 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-darsmelidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165368 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5825 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maia-darsmelidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maia-darsmelidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165368) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5825) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 113447 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-08 12:07:00 [post_date_gmt] => 2017-03-08 08:07:00 [post_content] => სტეფანე მღებრიშვილი ექსმეუღლეს, მაია დარსმელიძეს დაბადების დღეს ულოცავს. მილოცვა საკმაოდ ორიგინალური გამოვიდა. სტეფანე საზღვარგარეთაა და იქიდან ულოცავს მაიას, ასევე აღნიშნავს, რომ „ფეისბუქზე“ მეგობრებიდან ყოფილმა ცოლმა იმდენჯერ წაშალა და დაამატა, რომ ჯობს, მის პოსტზე ვინმემ მონიშნოს. „Today is her Birthday! <3 გიჟდება თავის დაბადების დღეზე და მე მეჩხუბება, შენი რატომ არ გიყვარსო... საერთოდ, ამ ადამიანთან ყველაზე მეტი დრო გავატარე, ჩემი შვილის დედაა ასევე... ერთმანეთი გადავჭამეთ, შევჭამეთ, ჰაერი გადავუკეტეთ, სისხლი გავუშრეთ... მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მაინც რაღაცნაირად სულ ერთად ვართ და საუკეთესო მეგობრები ვართ. საუკეთესო მეგობრობა კი ბევრს ნიშნავს. მაგარ ჯემს დაადუღებს ბიჭებთან ერთად და გული მწყდება რომ არ ვიქნები და აქედან მივულოცავ დაბადების დღეს! ბედნიერი იყავი, მაია... და რაც მთავარია ჯანმრთელი! <3 <3 პ.ს: ვინმემ მონიშნეთ, ბევრჯერ წამშალა მეგობრებიდან და ვერ ნახავს...“ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1358410327531347&set=p.1358410327531347&type=3&theater [post_title] => სტეფანე მაია დარსმელიძეზე: „ერთმანეთი გადავჭამეთ, შევჭამეთ, ჰაერი გადავუკეტეთ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stefane-maia-darsmelidzeze-ertmaneti-gadavchamet-shevchamet-haeri-gadavuketet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 12:26:34 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 08:26:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113447 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 82584 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-18 16:47:04 [post_date_gmt] => 2016-10-18 12:47:04 [post_content] => თბილისობის კონცერტზე გამოხმაურებები არ წყდება. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ჯგუფ „ნიუტონის“ მიერ შესრულებული „შემოდგომის ყვავილებს“ ახლებური ინტერპრეტაციით, რომელმაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის კრიტიკა დაიმსახურა. ზოგადად, კონცერტის მიმართ უარყოფითი შეფასებები ისმის იმ მომღერლების მხრიდანაც, რომელთაც თბილისობის გალაკონცერტში მონაწილეობა არ მიუღიათ. წერენ, რომ ის ცნობილი კომპოზიტორების ნაწარმოებების ის ვერსიები, რაც კონცერტზე აჟღერდა, მიუღებელი იყო. კომპოზიტორი მაიკო კაჭკაჭიშვილი, რომელსაც რეპერ ძვალთან ერთად „ჩემო თბილის-ქალაქოს“ რემიქსი აქვს ჩაწერილი, აღნიშნავს: „არც ერთი თბილისობის გალაკონცერტზე არ დაგვიძახეს, როცა ისეთი თბილისო გვაქვს გაკეთებული მე, აჩი ვანიშვილსა და ბორიკო შხიანს, რომ ხალხი დღემდე გიჟდება. იმის ნაცვლად, რომ კონცერტი დაგვეხურა ამ სიმღერით, არც მიგვასუნინეს, აჰაჰაჰაჰა. სამაგიეროდ, გამართეს პანაშვიდი ღია ცის ქვეშ. მეზარება, თორემ პასუხს მოვთხოვდი ორგანიზატორ კორიფეებს :))))) თუ მეტყოდნენ, რომ ორკესტრი უკრავდა და მაგიტომ ვერაო, ორკესტრთან ბევრად დიდებული იქნებოდა ეს სიმღერა.... შევეთავსებოდით როგორმე, არ ვართ მეტალურგები, სხვებისგან განსხვავებით :))))) მოკლედ, ამიტომ გავაკეთე ჩემი საბავშვო სტუდია და ვარ ბედნიერი, ამ გენიოსებთან რომ აღარ მაქვს საქმე :)))))))) როგორ გითხრათ, სულ ეგრე გემღერებოდეთ-მეთქი, წყევლა გამომივა :))))) ❤️❤️❤️ წარმატებას გისურვებთ. თქვენი მაია კაჭკაჭიშვილი :))))“ კონცერტს ასევე გამოეხმაურა პროდიუსერი კახა მამულაშვილი, რომელიც სოცქსელში წერს: „საერთოდ არ ვაპირებ ამ მერიის მიერ დაფინანსებულ კონცერტებზე კომენტარის გაკეთებას და შეფასებას, ბევრი ჩვენი კოლეგა მონაწილეობს და არ ვთვლი მართებულად. თბილისობას და ახალ წელს ვგულისხმობ. ხალხმა შეაფასოს, ვისთვისაც კეთდება ეს კონცერტები (სწორედ მაყურებლის რაოდენობით და მსჯელობით იზომება, როგორი ხარისხის კონცერტი იყო, კარგი თუ ცუდი, კარგად ისმოდა ხმა თუ რომელიმე მომღერალმა ცუდად იმღერა, თუ როგორ ეცვა...). მერე მეორე, ჩემო საყვარელი ჟურნალისტებო, 4 წელია ზედიზედ მეკითხებით, ლელა რატომ არ არისო? ადრესატი ჩვენ ვერ ვიქნებით, ეს ორგანიზატორებს უნდა ჰკითხოთ, ვინც აკეთებს ამ კონცერტებს და რეჟისორებს, ვისაც თავისი ხედვა აქვს. მე მხოლოდ შემიძლია ვუპასუხო ორგანიზატორებს იმ შემთხვევაში, თუ მათ გააკეთეს კომენტარი თავად, თუ რა პრინციპებით არჩევენ მონაწილეებს, თუ ჩავთვლი, რომ ეს არასწორია. დანარჩენი, ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ თბილისობას და ახალ წელსაც და ვისაც სურვილი ექნება, დაესწარით და შეგვაფასეთ. ყველას წარმატებები... პ.ს. ღია ცის ქვეშ, გაყინულ სცენაზე, ორკესტრანტს ნუ სთხოვთ კარგად დაუკრას, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რაც უნდა ააწყო ინსტრუმენტი, იშლება ზუსტად ხუთ წუთში. ჰკითხეთ მათ და გიპასუხებენ. გახმოვანებასაც კიდევ ცოდნა უნდა, დიდი გამოცდილება. როგორც ლაივში ეთერში გასვლას, სიმღერაზე აღარ ვლაპარაკობ“. აჩი ვანიშვილი, ძვალი: თბილისობის კონცერტს ვუყურებ და არ მომწეროთ, ხელი არ შემიშალოთ, უყურეთ თქვენც, თუ არ გინახავთ ჯერ, ძალიან საინტერესო ყოფილა...“ მაია დარსმელიძე: „ისეთი კონცერტი დაიდო, არგასამაზია. უნდა ნახო აუცილებლად“ სოფო ნიჟარაძე: „თბილისობა 2016“, ჰაჰაჰა... ჩემო საყვარელო მეგობრებო, ვიცი, რასაც გულისხმობთ სიტყვაში „აკლდი“, „დაგვაკლდი“, მაგრამ ნამდვილად არ ვაკლდი, არა...“ კონცერტს გამოეხმაურნენ ის შემსრულებლები, რომლებიც თავად გამოდიოდნენ თბილისობის ღონისძიებაზე. ნინი ბადურაშვილი: „მრავალწლიანმა გამოცდილებამ გვანახა, რომ გარეთ ყინვაში live კონცერტი დიდი ორკესტრით ვერ ხმოვანდება. სამწუხაროდ, საქართველოში რაც არის გარეთ, იგივე ვერ გადის ეთერში. ამის გამო მუდამ არის ლანძღვა ყოველ წელს. არ შეიძლება, რომ აღარ იყოს ცოცხალი და იყოს თუნდაც მინუსი? რომ სულ ეს პრობლემა არ იყოს მთელი ცხოვრება?!“ თაკო გაჩეჩილაძე: „სად არის ეს უარყოფითი სტატუსები კონცერტზე? თუ ყველა Unfollow-ზე მყავხართ? დამითაგეთ, გთხოვთ, კეთილი კოლეგები“. თიკა ჯამბურია: „რა პანიკაა, არ მჯერა...“ [post_title] => თბილისობის კონცერტი კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს - „პანაშვიდი ღია ცის ქვეშ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisobis-koncerti-kritikis-qarceckhlshi-gaatares-panashvidi-ghia-cis-qvesh [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-18 17:13:04 [post_modified_gmt] => 2016-10-18 13:13:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=82584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 50463 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-05-16 13:01:44 [post_date_gmt] => 2016-05-16 09:01:44 [post_content] => „ევროვიზიაზე“ უკრაინისა და რუსეთის წარმომადგენლების ნამდვილი ბრძოლა გაიმართა, თუმცა უკრაინელმა ჯამალამ სერგეი ლაზარევს არანირი შანსი არ დაუტოვა და გამარჯვებული გახდა. ამ ამბავმა რუსეთში დიდი დებატები და მსჯელობა გამოიწვია, მათ შორის ტელეეთერების საშუალებითაც. უკრაინის წარმომადგენლის პირველი ადგილი რუსეთში შეაფასეს, როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს წარმომადგენლები, ნიკა კოჩაროვი და Yound Georgian Lolitaz ევროფესტივალზე მეოცე ადგილს დასჯერდა, ქართულ სოციალურ ქსელებში მაინც აღტაცების შეძახილები ისმოდა, რადგან „ევროვიზიის“ მთავარი პრიზი უკრაინელმა მოიპოვა. თუმცა ქართველებს შორისაც, მათ შორის ცნობილი ადამიანებიც გახლდნენ, არიან საპირისპირო მოსაზრების მქონენიც. მაგალითად, გიგა კვენეტაძე, რომელიც დიდი ხანია, რუსეთში მუშაობს და ცხოვრობს და დაწერა, რომ უკრაინის გამარჯვება პოლიტიკის გამო მოხდა. მომღერალმა ჯაბა ქარსელაძემ პერსონალურ „ფეისბუქ“-გვერდზე ასევე აღნიშნა, რომ მისი მოსაზრებით, გამარჯვება ან ავსტრალიას ან რუსეთს უნდა მოეპოვებინათ, ვინაიდან „ევროვიზიაზე“ შოუ ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჯაბამ ასევე აღნიშნა: „რაც არ უნდა მოგვწონდეს რუსეთი, მე ვფიქრობ, რომ მან კიდევ ერთხელ დაანახვა მსოფლიოს ,რომ ნამდვილი შოუს მოწყობა შეუძლია. სიმღერა რომ ცოტა უკეთესი ყოფილიყო, პირველზე არ გაიყვანდნენ, მარა მეორეზე ნამდვილად გავიდოდა! თუმცა რაა, Top 3-ში მოხვედრა ნამდვილად ძაან მაგარია!!! ნეტა, ოდესმე ჩვენ მაინც თუ გვეღირსება Top 3-ში მოხვედრა?!“ მაია დარსმელიძემ სოციალურ ქსელში ასევე გამოხატა საკუთარი აზრი და დაწერა: „დიახ, პოლიტიკური კონკურსია „ევროვიზია“ და ევროპამ ხმა მისცა უკრაინას, ჯამალას, სიმღერით ყირიმზე... რუსეთს კი „კრიმ ნაშ“ არა - იხვის ტოლმაო, უთხრა ; ) Congrats to Ukraine!“ მაიას ამ პოსტს გიგა კვენეტაძე გამოეხმაურა და აღნიშნა: „ეს პოლიტიკოსებმა! და ევროპელმა ხალხმა რა უთხრა? პასუხი: ყირიმი და სევასტოპოლი რუსეთია და დაანებეთ ერთი ადგილის თამაშს თავიო...“ ამ კომენტარის შემდეგ მაია დარსმელიძის ამ პოსტის გარეშემო „ხელჩართული ბრძოლა“ გაიმართა. მაიამ გიგას დემაგოგი უწოდა, რის შემდეგაც ამ უკანასკნელისგან ამგვარი პასუხი მიიღო: „მაია, მე ვამბობ, რომ ვაფასებ შენს და თითეული ადამიანის აზრს, თუმცა ვფიქრობ მეზობლის ლანძღვა გინება კარგს არაფერს მიგვიტანს, ასევე მინდა დავამატო, შორეულ ნათესავს ახლო მეზობელი მირჩევნია და ასევე ჩვენი პატრიარქი თითეულ მის გამოსვლაში მიგვიწოდებს, მივუტევოთ დამნაშავეს, ასე რომ ვფიქრობ ყველაფერი დროებითია და მთავარი, ნე შენ გაფასებ“. დისკუსიაში სოფო ნიჟარაძე ჩაება, რომელსაც გიგა კვენეტაძის მოსაზრებები თავიდან ხუმრობა ეგონა, გიგას მორიგი კომენტარის შემდეგ კი პასუხად დაწერა: „გიგა, მართლა შეურაცხყოფა არც გამიფიქრია, უბრალოდ, ყირიმსა და სევასტოპოლზე ადვილად რომ გამოთქვამ შენს აზრს, აფხაზეთსა და ოსეთზეც იმავეს ფიქრობ? გაყიდე „ა-სტუდიოს" სიმღერებზე პატრიოტიზმი, თუ როგორაა საქმე?“ საბოლოოდ, დაპირისპირება იმით დასრულდა, რომ გიგა კვენეტაძემ და მაია დარსმელიძემ ერთმანეთი „ფეისბუქიდან“ წაშალეს. [post_title] => სოფო ნიჟარაძე და მაია დარსმელიძე გიგა კვენეტაძეს დაუპირისპირდნენ: „გაყიდე „ა-სტუდიოს“ სიმღერებზე პატრიოტიზმი?..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofo-nidjaradze-da-maia-darsmelidze-giga-kvenetadzes-daupirispirdnen-gayide-a-studios-simgherebze-patriotizmi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-17 00:21:50 [post_modified_gmt] => 2016-05-16 20:21:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=50463 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 113447 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-08 12:07:00 [post_date_gmt] => 2017-03-08 08:07:00 [post_content] => სტეფანე მღებრიშვილი ექსმეუღლეს, მაია დარსმელიძეს დაბადების დღეს ულოცავს. მილოცვა საკმაოდ ორიგინალური გამოვიდა. სტეფანე საზღვარგარეთაა და იქიდან ულოცავს მაიას, ასევე აღნიშნავს, რომ „ფეისბუქზე“ მეგობრებიდან ყოფილმა ცოლმა იმდენჯერ წაშალა და დაამატა, რომ ჯობს, მის პოსტზე ვინმემ მონიშნოს. „Today is her Birthday! <3 გიჟდება თავის დაბადების დღეზე და მე მეჩხუბება, შენი რატომ არ გიყვარსო... საერთოდ, ამ ადამიანთან ყველაზე მეტი დრო გავატარე, ჩემი შვილის დედაა ასევე... ერთმანეთი გადავჭამეთ, შევჭამეთ, ჰაერი გადავუკეტეთ, სისხლი გავუშრეთ... მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მაინც რაღაცნაირად სულ ერთად ვართ და საუკეთესო მეგობრები ვართ. საუკეთესო მეგობრობა კი ბევრს ნიშნავს. მაგარ ჯემს დაადუღებს ბიჭებთან ერთად და გული მწყდება რომ არ ვიქნები და აქედან მივულოცავ დაბადების დღეს! ბედნიერი იყავი, მაია... და რაც მთავარია ჯანმრთელი! <3 <3 პ.ს: ვინმემ მონიშნეთ, ბევრჯერ წამშალა მეგობრებიდან და ვერ ნახავს...“ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1358410327531347&set=p.1358410327531347&type=3&theater [post_title] => სტეფანე მაია დარსმელიძეზე: „ერთმანეთი გადავჭამეთ, შევჭამეთ, ჰაერი გადავუკეტეთ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stefane-maia-darsmelidzeze-ertmaneti-gadavchamet-shevchamet-haeri-gadavuketet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 12:26:34 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 08:26:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113447 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 90576acd6117270a0d905b17a4b9e525 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )