მაია ხერხეულიძე: გრიპის აცრა ისევე ავითარებს იმუნიტეტს, როგორც ვირუსული ინფექცია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => maia-kherkheulidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163686 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => maia-kherkheulidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163686 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10720 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => maia-kherkheulidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => maia-kherkheulidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163686) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19201,10720) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161037 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-07 15:38:56 [post_date_gmt] => 2017-09-07 11:38:56 [post_content] => „ავტორადიოს“ ეთერში გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ ერთთვიანი პაუზის შემდეგ კვლავ დაბრუნდა. სეზონის პირველი გადაცემის სტუმარი კი გახდა ექიმი-ნუტრიციოლოგი ნატა გაგუა, რომელმაც პოპულარულ დიეტებსა და წონის პრობლემებზე ესაუბრა. რატომ გახდა ასე პოპულარული ცილების დიეტა და რა უკუჩვენება შეიძლებას ჰქონდეს მას, რამდენად მიზანშეწონილია განტვირთვის დღეები ჭარბი წონის მქონე ადამიანებისთვის და შესაძლებელია თუ არა, წყლის დიდი ოდენობით მიღებამ წონაში კლება გამოიწვიოს – მოისმინეთ პასუხები საინტერესო კითხვებზე ექიმისგან.. ნატა გაგუა ამჯერად ჟორდანიას კლინის ვაკის ფილიალშიც იღებს პაციენტებს, სადაც ასევე ორსულთა და ბავშვთა კვების რაციონზეც მუშაობს. ქალბატონო ნატა, რატომ იმატებენ ადამიანები წონაში მაშინ, როცა ბევრისთვის ეს პრობლემა არაა? ჭარბ წონასა და სიმსუქნეს 50–ზე მეტი გამომწვევი მიზეზი აქვს. ყველა მიზეზს რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვთვლი, რატომ მოიმატა ადამიანმა წონაში სპეციალისტმა უნდა გაარკვიოს და ეს სულაც არ არის მარტივი. საჭიროა სხვადასხვა კვლევების ჩატარება. არსებობს ფიზიკური შიმშილი, ფიზოლოგიური და მიკროლემენეტური შიმშილი – ეს 50 ძირითადი მიზეზი სწორედ ამ სამ ჯგუფში ერთიანდება. ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია დაიკლონ რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ, თუმცა, სამწუხაროდ, გამოუცდელობის ან სხვა მიზეზების გამო იმაზე მეტს იმატებს, ვიდრე მისი საწყისი წონა იყო. თუ გვსურს, ერთხელ და სამუდამოდ ვმართოთ ჩვენი მადა და წონა, უნდა მივმართოთ სპეციალისტს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჭარბ წონას 50–მდე გამომწვევი მიზეზი აქვს, არის თუ არა შესაძლებელი, კონკრეტული მიზეზის აღმოფხვრის შემდეგ მოხდეს წონის კორექცია? ჭარბი წონა და სიმსუქნე, ერთადერთი სამედიცინო პრობლემაა, რომელიც ადამიანის ნებას, სწორი დიაგნოზისა და მართვის შემთხვევაში, ემორჩილება. ხშირად ადამიანები მიმართავენ ექსპრესდიეტებს, თუმცა მალევე ხდება დაკარგული კილოგრამების უკან დაბრუნება... ეს ორგანიზმისთის სტრესია. არ ვსაუბრობ იმ შემთხვევაზე, როდესაც ადამიანს 2–3 კილოგრამის დაკლება სურს. ამ დროს რა თქმა უნდა არ არის საჭირო ექიმთან ვიზიტი. აქ საკმარისია ნახშირწყლებისა და ცომეულის ოდნავ შეზღუდვა. როდესაც პაციენტი მიყვება ექიმს, ეს პროცესი ძალიან სასიამოვნოა. წონაში კლება ხანგრძლივი პროცესია. ექიმიც ბევრ რაიმეს სწავლობს, რადგან ყოველი ადამიანი არის ინდივიდუალური. ვისაუბროთ იმ პროდუქტებზე, რაც შემოდგომის სეზონზე შემოდის, როგორია თქვენი რეკომენდაციები? თუ ადამიანი ჯანმრთელია, მას შეუძლია ყველა ნატურალური პროდუქტი მიიღოს, მთავარია თანაფარდობა. შემოდგომაზე არ შეიძლება მკაცრი დიეტები, რადგან როდესაც ზაფხული ემიჯნება შემოდგომას, ხშირია საშემოდგომო ასტემია, ანუ ორგანიზმის სისუსტე. ვინც ახლა იწყებს ჯანსაღ კვებას, ან გადაწყვიტა, რომ მოემზადოს ახალი წლისთვის, ვთხოვ მათ, განსაკუთრებით ყურადღებით მოექეცით თქვენს ორგანიზმს. კუჭ–ნაწლავის პრობლემების გამწვავება ყოველთვის შემოდგომასა და გაზაფხულზე ხდება. არ არის აუცილებელი იყოს რაიმე სიმპტომი ან ჩივილი, მიმართეთ თუნდაც ოჯახის ექიმს. ჩემი რჩევაა, გონივრულად მოეკიდონ ადამიანები თავიანთ ჯანმრთელობას და კარგად გააანალიზონ სჭირდებათ თუ არა ეს მათ. მართალია თუ არა რომ სახლში გამომცხვარი პროდუქტი ისე არ ასუქებს, როგორც საკვებ ობიექტებში ნაყიდი? სახლში გამომცხვარი ხაჭაპური, მაგალითად, ყოველთვის ვიცით რა ინგრედიენტებისგან გავაკეთეთ და ასევე, ხარისხიანი პროდუქტი ანაყრებს. თუ ნატურალურია პროდუქტი, უნდა დავნაყრდეთ, ამით შეიძლება გავტესტოთ ის. ნიშნავს თუ არა ჯანსაღ ცხოვრების წესსზე გადასვლა იმას, რომ სამუდამოდ უნდა დავემშვიდობოთ ცომეულს? დამშვიდობება არ არის საჭირო. თუ წონაში კლება გაქვთ ჩაფიქრებული, ამ დროს გარკვეული პროდუქტები შეზღუდულია, ან მთლიანად ამოღებულია რაციონიდან. შემდეგ, რა თქმა უნდა ყველა პროდუქტი ბრუნდება რაციონში და ეს ამა თუ იმ ადამიანის გადასაწყვეტია მიირთმევს თუ არა. არის თუ არა დიეტის კურსი ხანგრძლოვობა დამოკიდებული მის წონაზე? საწყისი წონა მნიშვნელოვანია. თუ ადამიანი პრაქტიკულად ჯანმრთელია და 6–7 კილოგრამის დაკლება სურს, რა თქმა უნდა კურსი უფრო ხანმოკლეა. მიიჩნევა, რომ მინიმუმ სამი თვე მაინც არის საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანს კვებითი ჩვევები ჩამოუყალიბდეს. ხშირად უთქვამთ ჩემთვის, რომ შოკოლადის გარეშე არ შეუძლიათ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ გემოვნური თვისებების გამო უყვარს ეს პროდუქტი, მას შეიძლება რაიმე მიკროლემენეტის ნაკლებობა აქვს. ამ დროს მე უნდა განვსაზღვრო, როგორია ეს დამოკიდებულება. ჩვენი ქვეცნობიერი, ყოველთვის ეძებს ისეთ პროდუქტს, რომელიც იმ მიკროელემენტრებს შეიცავს, რაც მის ორგანიზმს აკლია. შაქარზე მინდა გკითხოთ, რამდენად მიზანშეწონილია მისი რაციონიდან სრულად ამოღება? შაქარს მთლიანად, დიდი სურვილიც რომ გვქონდეს, ვერ ამოვიღებთ რაციონიდან, რადგან შაქარს შეიცავს ხილი, ბოსტნეული, პურიც კი... თუ ჩვენ ვგულისხმობთ შაქარს ჩაისა და ყავაში, მე არ ვარ მისი ამოღების წინააღმდეგი. შეიძლება შაქარი ჩავანაცვლოთ თაფლით, ნებისმიერი სასარგებლო პროდუქტი დიდი დოზით შეიძლება აღარ იყოს სასარგებლო. არ არის საჭირო შაქარი მთლიანად ამოვიღოთ რაციონიდან. მაგალითად, მაშინ, როდესაც ადამიანი გადაღლილია, შეუძლია შოკოლადი, ან ხილის ჩირი მიირთვას, რომელიც შაქრის გარეშეა გამომშრალი. მნიშვნელოვანია თუ არა საკვების ოდენობა შევზღუდოთ მაშინ, როცა დიეტურ პროდუქტებს მივირთმევთ? რაოდენობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმიტომ, რომ ერთჯერადად იმაზე მეტი არ უნდა მივიღოთ, ვიდრე გვჭირდება. ექიმები მრავალჯერადი კვების მომხრეები ვართ, რომ ადამიანი სახლში მგლური მადით არ დაბრუნდეს და აკონტროლოს თავი. თუ მამაკაცი მაღალია და ფიზიკურად შრომობს, მას რა თქმა უნდა სხვა რაოდენობის საკვები სჭირდება, ქალბატონს, კი რომელიც 9–10 საათს კომპიუტერთან ატარებს, მან რა თქმა უნდა სხვა რაოდენობის საკვები უნდა მიირთვას. ვისაუბროთ წყალზე, ამბობენ, რომ ის ხელს უწყობს წონაში კლებას, შლაკების გამოდევნას და ა.შ. მართლა ასეთი ეფექტურია თუ არა წყალი ადამიანისთვის? წყალი ცოცხალი ორგანიზმისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სითხეა, ხაზს გავუსვამ, რომ აქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ სასმელ წყალზე და არა ყავასა და ჩაიზე. თუ თქვენ გიყვართ ყავა, ან ჩაი, უნდა გაიზარდოს წყლის რაოდენობა. ხანდახან ადამიანს წყურია, მაგრამ რადგან კარგად არ იცნობს ორგანიზმს, ჰგონია რომ შია. წყლის მიღება უნდა მოხდეს ჭამამდე ნახევარი საათით ადრე, ჭამის შემდეგ მინიმუმ ერთ საათში. თუ არ გიყვართ წყალი, არ არის აუცილებელი ნახევარი ლიტრი ერთ მიღებაზე მიირთვათ, საკმარისია ერთი მაღალი ჭიქა დალიოთ. წონაზე მართლა მოქმედებს თუნდაც იმიტომ, რომ ვარჩევთ შიმშილსა და წყურვილს, და აღარ ვჭამთ იმდენს, რამდენსაც ვჭამდით. უნდა შევზღუდოთ, მარილი, სუნელები, მჟავეები, კეტჩუბი და სხვა, რადგან ისინი ორგანიზმში სითხეს აკავებენ. ადამიანი უნდა იყოს პრაქტიკულად ჯანმრთელი, რადგან არის მთელი რიგი დაავადებები, როდესაც სითხე უნდა შეიზღუდოს. ორ ლიტრამდე წყალი დღე–ღამეში საჭიროა, თუმცა სასურველია სითხე მივიღოთ დღის იმ მონაკვეთში, როდესაც აქტიურები ვართ და არა ძილის წინ. რას გვეტყვით საზამთროს დიეტაზე, რამდენად ეფექტურია ის? განტვირთვის დღეები, ანუ მონოდიეტა დასაშვებია მხოლოდ სტაციონარში, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი ჯანმრთელია და ექიმის რეკომენდაციით ამას აკეთებს მომზადებული. ანუ, განტვირთვამდე ორი დღის განმავლობაში ორგანიზმს ამზადებს მონოდიეტისთვის და მონოდიეტიდან გამოსვლასაც ორი დღე სჭირდება. რაც შეეხება საზამთროს განტვირთვის დღეს, მათ, ვინც ჭარბი წონისკენ არიან მიდრეკილნი, ნუტრიციოლოგები საერთოდ არ ვურჩევთ ასეთ დღეებს. ეს დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც უროლოგიური პათოლოგიების დროს გვინდა ცილები შევზღუდოთ. როდესაც ადამიანი ჭარბი წონისკენ არის მიდრეკილი, შიმშილი და მონოდიეტა ყველაზე ცუდი არჩევანია, თუ სპეციალისტს რაიმე კონკრეტული გეგმა არ აქვს. რატომაა დღეს ასე პოპულარულია ცილოვანი დიეტა და რეალურად რატომ ახდუნებს ის ასე? კლასიკური შეტევის ფაზაში მოიაზრება ის, რომ მხოლოდ ცილები იყოს რაციონში. მხოლოდ ცილებს სამწუხაროდ არცერთი პროდუქტი არ შეიცავს, ის შეიცავს ცხიმსაც. ამ დღეებში გონებრივი შრომა თითქმის შეუძლებელია, ორგანიზმში ეს პროდუქტები ბოლომდე ვერ ასწრებს დაშლას და იწყება მსუბუქი ინტოქსიკაცია. ფრაზა, რომ მიირთვით რამდენიც გინდათ, ფსიქოლოგიური ტყუილია. მესამე დღიდან ვეღარ მიირთმევთ და დანახვაზეც კი შეიძლება ცუდად გახდეთ. კლება რეალურად მართლაც ხდება, თუმცა რის ხარჯზე, ეს არის მნიშვნელოვანი. კლება ხდება არა ცხიმოვანი ქსოვილის ხარჯზე, არამედ კუნთოვანი ქსოვილის გალევისა და სითხის კარგვის ხარჯზე. თუ ადამიანი ცილოვან დიეტას ისე იწყებს, რომ არ იცის სისხლში ქოლესტერინის როგორი დონე აქვს, აქვს თუ არა ღვიძლის გაცხიმოვნება, ხომ არ აქვს სუსტი ნაღვლის ბუშტი, ძალიან ცუდი შედეგი შეიძლება მიიღოს. დაკარგული კილოგრამები დროებითია და წონა აუცილებლად დაბრუნდება. რა დამოკიდებულება გაქვთ კალორიების ცხრილის მიმართ და შესაძლებელია თუ არა ამ გზით ჭარბი წონის დაკლება? კალორიების თეორია წარსულს ჩაბარდა, დღეს ყველა თავისი საქმით არის დაკავებული და ძალიან რთულია ჩვეულებრივმა, სხვა პროფესიაში მომუშავე ადამიანმა კალორიების თვლა დაიწყოს. მაგალითად მე გამოგითვალეთ და გითხარით, რომ უნდა მიიღოთ 2000 კილო/კალორია. უნდა გაითვალისწინოთ ამასთან ერთად ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების წილი. ცილები არის მცენარეული და ცხოველური, ნახშირწყლები არის მარტივი და რთული და ეს ყველაფერი ნუტრიციოლოგის გარდა არავის აინტერესებს. ეს საქმე ჰობის დონეზე მაინც უნდა გიყვარდეთ. დღეს კალორიების თეორიით არავინ არ მუშაობს, არცერთი პროგრესულად მოაზროვნე ექიმი. ყველა ცდილობს ასწავლოს პაციენტს დაბალანსება და აქცენტს კვების მოდელის შედგენაზე ვაკეთებთ. გვსმენია, რომ წონაში კლება ან მატება სისხლის ჯგუფთან არის კავშირში... ჩემს ახალგაზრდობაში იყო ძალიან პოპულარული სისხლის ჯგუფის მიხედვით დიეტის დაცვა, მაგრამ ამას არანაირი კავშირი არ აქვს წონის კლებასთან. ვინც დაიკლო, უბრალოდ დაემთხვა და გაუმართლა, მაგრამ ეს სერიოზული მედიცინა არ არის. რას გვეტყვით ნულპროცენტიან, დაბალკალორიულ, დიაბეტურ და დიეტურ საკვებზე, რომელიც მრავლად გვხვდება მარკეტებში? ნული კალორია ნიშნავს იმას, რომ კუჭნაწლავი მას ვერ იწოვს, შაქრის ნაცვლად არის ხელოვნური ნივთიერება, რომელსაც ორგანიზმი ვერ იღებს და ამ მხრივ ისინი არ იტყუებიან. მაგრამ ეს აღიზიანებს კუჭ–ნაწლავის გარსს, გასტრიტული ჩივილები იწყება და ძლიერდება შიმშილის შეგრძნება. თქვენ საქმიანობა ჟორდანიას კლინიკის ვაკის ფილიალში დაიწყეთ. ამდენად თქვენს პაციენტთა რიგებს ორსულები და ბაშვებიც შეუერთდნენ ძალიან მიხარია, ახალი თაობა იზრდება იმ შეგნებით, რომ ჯანსაღი კვება მათთვის ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც განათლების მიღება. როდესაც ბავშვს თავის ენაზე აწვდი ინფორმაციას როგორ უნდა იკვებოს, მას ზრდასრულობაში აღარ ექნება კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან კარგია, როდესაც ორსულები გადიან კონსულტაციას კვებასთან დაკავშირებით და მათთვის მნიშვნელოვანია მათი შვილების ჯანმრთელობა. ჟორდანიას კლინიკას სწორი აქცენტები აქვს და ეს ძალიან კარგია. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/ekimebi-6-seqtemberi.mp3"][/audio] [post_title] => როდესაც ადამიანი ჭარბი წონისკენ არის მიდრეკილი, შიმშილი ყველაზე ცუდი არჩევანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodesac-adamiani-charbi-wonisken-aris-midrekili-shimshili-yvelaze-cudi-archevania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 11:48:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 07:48:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161037 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149767 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-28 12:26:11 [post_date_gmt] => 2017-07-28 08:26:11 [post_content] => 26 ივლისს გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ გოგონების რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას მიეძღვნა. ჰიგიენური პროცედურების სწორად დაცვა, გინეკოლოგიური პრობლემები, რომლებიც განვითარების შეფერხებას იწვევს, დარღვეული მენსტრუალური ციკლი და რთული გარდატეხის ასაკი – ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გადაცემაში ჟორდანიას კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგმა, მედიცინის დოქტორმა მაკა ჯორბენაძემ ისაუბრა. რა სიმპტომების გამოვლენისას უნდა მიმართონ მშობლებმა ბავშვთა გინეკოლოგს? უნდა გამოვყოთ ასაკობრივი ჯგუფები, გოგონები სქესობრივ მომწიფებამდე და სქესობრივი მომწიფების პერიოდში. სქესობრივი მომწიფების პერიოდამდე, ანუ რვა წლის ასაკამდე, ბავშვებს შეიძლება მრავალი პრობლემა ჰქონდეთ და დასჭირდეთ გინეკოლოგთან ვიზიტი. შეიძლება იყოს სისხლიანი გამონადენი სასქესო ორგანოებიდან, ქავილი, წვა, ტკივილი და ა.შ. შეიძლება იყოს ნაადრევი სქესობრივი მომწიფება, რაც გამოიხატება სარძევე ჯირკვლების გაჯირჯვებაში, მეორადი სასქესო ნიშნების წარმოქმნასა და ა.შ. ამ დროს აუცილებელია მშობელმა ბავშვთან ერთად მიმართოს ბავშვთა გინეკოლოგს და მოხდეს შესაბამისი მკურნალობის დანიშვნა. თუკი ბავშვს 3-4 წლის ასაკში დაეწყო მკერდის ზრდა, დროულად უნდა მიმართოს მშობელმა სპეციალისტს. შეიძლება იყოს გენეტიკური ანომალიები, რაც ახალშობილობის შემდეგ ვლინდება, გინეკოლოგმა უნდა შეაფასოს, როგორია გარეთა სასქესო ორგანოები, ხომ არ არის რაიმე განვითარების მანკი და ა.შ. რაც შეეხება სქესობრივი მომწიფების პერიოდს, რომელიც, როგორც აღვნიშნეთ, დაახლოებით რვა წლის ასაკიდან იწყება, სხვადასხვა ნიშნებით გამოიხატება. პირველი ნიშანი ეს არის მკერდის გაჯირჯვება, შემდეგ კი იღლიის ფოსოსა და ბოქვენზე თმიანობის გაჩენა. ამ პერიოდში შეიძლება სხვადასხვა გართულება მოხდეს. მეორადი სასქესო ნიშნების გაჩენიდან დაახლოებით ორ წელიწადში იწყება პირველი მენსტრუაცია. თუ დაიწყო მეორადი სასქესო ნიშნების გაჩენა რვა წლის ასაკში, 10-11 წლის ასაკში შეიძლება იყოს პირველი მენსტრუაცია, რომელსაც ჩვენ სამედიცინო ენაზე მენარხეს ვეძახით. შეიძლება იყოს მეორადი სასქესო ნიშნები, მაგრამ არ იყოს მენსტრუალური ციკლი, რაც სხვადასხვა პათოლოგიებთან არის კავშირში. მენსტრუალური ციკლის დადგომის შემდეგ, მოზარდობის პერიოდში, უნდა დავაკვირდეთ, თუ როგორია მათი ციკლი. პირველი მენსტრუაციიდან 2-3 წლის განმავლობაში შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის დარღვევა. ხშირად, ბავშვები სისხლდენას მალავენ, ეს გრძელდება ერთი თვეც კი და სანამ ძალიან არ დასუსტდებიან, დედა ვერ ამჩნევს. დარღვევის კიდევ ერთი ვარიანტია გაიშვიათება და მენსტრუალური ციკლი შეიძლება იყოს 3-6-9 თვეში ერთხელ. შესაძლოა თუ არა, გინეკოლოგიურმა პრობლემებმა გამოიწვიოს განვითარების ეტაპების შეფერხება და როგორ უნდა მოხდეს ამის შეფასება? რა თქმა უნდა, ხდება როგორც ნაადრევი სქესობრივი მომწიფება, ისე შეიძლება შეფერხდეს ეს პროცესი და ამისი მიზეზიც სხვადასხვა პათოლოგიები, ან ჰორმონალური დისბალანსი იყოს. მშობელმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ასაკობრივ ნორმებს. ჩვენ ვამბობთ, რომ მომწიფება იწყება რვა წლიდან, მაგრამ ეს არის წიგნის მიხედვით. შეიძლება ბავშვი იყოს რვა წლის, არ ჰქონდეს განვითარებული არანაირი მეორადი სქესობრივი ნიშნები და ეს იყოს ნორმა, მაგრამ ამადროულად, რვა წლის ბავშვი შეიძლება იყოს განვითარებული ფიზიკურად, წონით, ზომით, სიმაღლით და შესაბამისად მას შეიძლება ჰქონდეს მეორადი სასქესო ნიშნები. შესაძლოა 11 წლის ასაკში არ ჰქონდეს გოგონას მეორადი სქესობრივი ნიშნები განვითარებული და ესეც არ არის საგანგაშო, თუკი ამ ფაქტს ბავშვის ფიზიკურ განვითარებასთან მიმართებაში ვაფასებთ. შეიძლება ბავშვს 5-6 წლის ასაკში ჰქონდეს მკერდი, მაგრამ ეს იყოს ცხიმოვანი ქსოვილის ხარჯზე, ანუ ბავშვი წონაში მეტია და ამასაც სჭირდება გამოკვლევა, რომ რაიმე სახის პათოლოგია გამოირიცხოს. როდესაც არ არის მეორადი სასქესო ნიშნები და არის მენსტრუალური გამონადენი, ესეც უნდა იქნას დიფერენცირებული, რომ არ გამოგვრჩეს რაიმე გართულება. მოგეხსენებათ, ეს ასაკი ძალიან რთულია, ამ დროს ბავშვები შორდებიან მშობლებს, საზოგადოებაში ამას „გარდატეხის ასაკს“ ეძახიან და ამ დროს შეიძლება რაიმე სიმპტომი, რომელიც მას აწუხებს, არ უთხრას მშობელს. ამიტომ, დედა უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით. როდესაც საქმე ეხება მენსტრუალური ციკლის დარღვევას, რა ჰორმონალურ ცვლილებებთან გვაქვს საქმე? ასაკი, რომელიც არის უნივერსალური პირველი მენსტრუაციისთვის არის 11-13 წელი. რაც შეეხება დარღვევებს - მშობელი უნდა დააკვირდეს, ხომ არ არის თმიანობა, საუბარია გოგონებში მამაკაცური ტიპის გათმიანებაზე იქ, სადაც თმა არ უნდა იყოს და ამას სჭირდება მკურნალობა. შეიძლება ასეთი ტიპის თმა იყოს, ტუჩის ზედა მხარეს, ბაკებზე, მუცლის თეთრ ხაზზე, მკერდის ძვალზე - ეს ძალიან ხშირი პათოლოგიაა საქართველოში. დიაგნოსტირება საქართველოში რთული გახდა, რადგან მოდაშია ეპილაცია და ყველა მოზარდს გაკეთებული აქვს. ეს ცუდი არ არის, ესთეტიურად კარგია, მაგრამ ვეკითხებით პაციენტს, ხომ არ აქვს თმიანობა, რომ დავადგინოთ რასთან გვაქვს საქმე. ასევე, ხშირია სებორეა, ანუ გამონაყარი სახესა და ზურგზე და ამას კანის ცხიმიანობა იწვევს, ესეც სპეციალისტმა უნდა ნახოს და დაინიშნოს მკურნალობა. ყველაზე ხშირი სტატისტიკურად არის მენსტრუალური ციკლის დარღვევა და ამას თან სდევს თმიანობა, გამონაყარი და ამას უკვე პაციენტი გამოკითხვისას აღნიშნავს ხოლმე. მოზარდობის პერიოდში ხშირია მწვავე ინფექციები, რასაც წვა და ქავილი მოყვება და უნდა ინახოს სპეციალისტის მიერ, რათა მოხდეს დიაგნოსტირება. ხშირია მომართვიანობა მტკივნეული მესტრუაციის გამო, ეს შეიძლება იყოს გენეტიკური, ასაკობრივი, რაც უფრო ადრე იწყება, ამბობენ, რომ უფრო ხშირად არის ხოლმე მტკივნეული და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აუცილებელია ექიმის ჩარევა. რა მიიჩნევა მენსტრუალური ციკლის დარღვევად? ძალიან საინტერესოა ისიც, რა მიიჩნევა მენსტრუაციის დარღვევად. კლასიკურად მიიჩნევა, რომ მენსტრუაცია არის 28 დღეში ერთხელ, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა ქალბატონს ასე არ აქვს. მენსტრუაცია შეიძლება იყოს 21 დღეში ერთხელ და 35 დღეში ერთხელაც. ეს დიაპაზონია, რომელიც დარღვევად არ მიიჩნევა, თუკი 21 დღეზე ნაკლებია, დარღვევაა და 35 დღეზე მეტი გადაცდენაც დარღვევაა. რაც შეეხება დღეების რაოდენობას დაახლოებით შვიდ დღემდე ნორმალურია, შვიდი დღის შემდეგ მენსტრუალური გამონადენი პრობლემაა. რაოდენობრივად კი დღეში უნდა იყოს 80 მილილიტრი, ამაზე მეტი ჭარბად მიიჩნევა და საჭიროა ექიმის ჩარევა. პირველი მენსტრუაცია ხშირად არის ხოლმე გახანგრძლივებული და ეს განსაკუთრებით საყუარდღებოა, რადგან 1-2 თვე გრძელდება და ბავშვები მაშინ მიმართავენ კლინიკებს, როდესაც მწვავე ანემია აქვთ და სისხლის გადასხმა სჭირდებათ. შეიძლება მენარხე საერთოდ არ იყოს, გოგონას ჰქონდეს მეორადი სასქესო ნიშნები განვითარებული და ესეც სხვადასხვა პათოლოგიების მიზეზი იყოს. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც საქალწულე აპკი დახურულია და სისხლი გარეთ არ გამოდის. შეიძლება ასე გაგრძელდეს 4-6 მენსტრუალური ციკლი, ამ დროს მცირე მენჯის არეში აქვთ ხოლმე ტკივილი და სანამ ძალიან მძიმე მდგომარეობამდე არ მივლენ, ექიმთან არ მიდიან. ასეთ დროს მცირე ქირურგიული ჩარევა ხდება. 16 წლის ასაკში თუ არ არის მენსტრუალური ციკლი, ეს უკვე დაგვიანებულია. ადრეული სექსუალური კავშირი და ადრეული ორსულობა-მშობიარობა, რა ითვლება ადრეულ ასაკად და რა მდგომარეობაა საქართველოში ამ მხრივ? ძალიან საინტერესო თემაა, გართულებები ბევრია მოზარდობის პერიოდში ორსულობისა და მშობიარობისას. ნაადრევი არის 19 წლის ასაკამდე ორსულობა და მშობიარობა, რაც ბევრ გართულებას იძლევა. ორსულები, რომლებიც მალავენ ორსულობას და არ არიან ქორწინებაში, ეს კიდევ უფრო ართულებს დედისა და ნაყოფის მდგომარეობას. მოზარდის შემთხვევაში, რომელიც თავადაც ყალიბდება და ატარებს ნაყოფს, ხშირია ანემია, ინფექცია, ნაადრევი მშობიარობა, ნაყოფის მკვდრადშობადობა, ნაყოფის დაბალი წონა და მშობიარობის გართულება, რადგან არ არის კარგად განვითარებული მენჯის ძვალი. ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც სწორედ მოზარდობასთან არის დაკავშირებული. მშობიარობის შემდეგ შეიძლება იყოს სისხლდენით გართულება. ყველა გართულება, რაც ჩამოვთავლე, ორჯერ უფრო ხშირია, ვიდრე ზრდასრულის ასაკის ქალბატონებში. შეიძლება 15 წლის ასაკში გოგონა იყოს ზრდასრული, ბავშვი გააჩინოს სრულფასოვნად, თუმცა პრობლემები ამის შემდეგ მაინც იწყება. ისინი არ არიან მზად ბავშვის გაზრდისთვის, არ კვებავენ ძუძუთი, არ უვლიან შესაბამისად, რადგანაც თავადაც ბავშვები არიან და ეს მძიმე პრობლემაა. ნაადრევი სქესობრივი კავშირები იწვევს ნაადრევ ორსულობასა და მშობიარობას. ადრეული მენარხე შეიძლება ერთ-ერთი რისკი იყოს ნაადრევი ორსულობა-მშობიარობისა. ბავშვი ინფორმირებული იყოს ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების შესახებ, რომ ნაადრევი ორსულობით საკუთარ ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეუქმნას. არ არის აუცილებელი 14-16 წლის ასაკში ორსულობა - ეს უნდა გაითავისოს საქართველოს მოსახლეობამ. . როგორი უნდა იყოს გოგონების ჰიგიენა, რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა? ეს არის ანატომიური და ფიზიოლოგიოური ფაქტორები, ანატომიური გულისხმობს იმას, რომ არ არის ჩამოყალიბებული გარეთა სასქესო ორგანოები, არ არის ცხიმოვანი ქსოვილი განვითარებული დიდ სასირცხვო ბაგეში და ა.შ. ამ დროს ხელსაყრელი პირობებია იმისათვის, რომ განვითარდეს ინფექციები. ამ პერიოდში არის ხოლმე ესტროგენების დეფიციტიც და ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიგიენური ნორმების დაცვა. მშობლებს ხშირად გონიათ, რომ თუ ბავშვებს ხშირად დაბანენ და ბევრ საპონს გამოიყენებენ, ეს კარგია. ბავშვები, რომლებიც პამპერსს გამოიყენებენ, მათ უფრო ხშირად ბანენ, მაგრამ არ არის აუცილებელი საპნით მოხდეს ყოველი დაბანა, რადგან საპონი აშრობს გარეთა სასირცხვო ბაგეებს, რაც იწვევს ხოლმე მცირე სასირცხვო ბაგეების შეხორცებას. ეს საკმაოდ რთული და ხშირი პათოლოგიაა ბავშვებში, რადგან ამ დროს არ არის ესტროგენების საკმარისი რაოდენობა. თუ მთლიანად შეხორცდა მცირე სასირცხვო ბაგეები, ხდება შარდის შეკავება, რაც აღმავალ ინფექციას იწვევს. ხშირად მოდიან პაციენტები, რომ ქირურგის რეკომენდაციით პატარას სჭირდება ოპერაცია, თუმცა ჩვენ მედიკამენტოზურად და დედის მიერ, შესაბამისი ჰიგიენის დაცვით შეგვიძლია ბაგეების გახსნა და ნორმაში მოყვანა. შემდეგში არის სპეციალური დამატენიანებელი საშუალებები, რომელიც მოიხმარება ბავშვებში, რომ ასეთი ტიპის გართულება არ მოხდეს. დაბანა უნდა ხდებოდეს წინიდან უკან, რომ არ დაისვაროს სხვადასხვა ბაქტერიით გარეთა სასქესო ორგანოები. თუკი პატარს მკურნალობენ ანტიბიოტკიებით, შეიძლება თავი იჩინოს სოკოვანმა ინფექციამ, ამასაც მიხედვა სჭირდება. სასურველია პამპერსი ნაკლები დროის განმავლობაში ჰქონდეთ პატარებს. რადგან ჰაერთან კონტაქტი მნიშვნელოვანია. უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება სველი ხელსახოცის გამოყენება, თუმცა, რა თქმა უნდა უმჯობესია დაბანა. მოზარდ გოგონებში ეს პრობლემა ნაკლებად არის, წინათ ამბობდნენ, რომ მენსტრუაციისას დაბანა არ შეიძლებოდა, პირიქით, ციკლის დროს უფრო ხშირად არის ჰიგიენის დაცვა საჭირო. ჟორდანიას კლინიკის დიღმის ფილიალი ცოტა ხნის წინ განახლდა... ჟორდანიას ინსტიტუტს დიდი ისტორია აქვს, ახლა მას ჟორდანიას კლინიკა ქვია. სხვადასხვა მიმართულებას ვთავაზობთ პაციენტებს, გვაქვს ინ ვინტრო განაყოფიერება, რეპროდუქციული განყოფილება, გენეტიკური, ჰორმონალური მიმართულება, საოფისე გინეკოლოგია, ენდოსკოპია, ბავშვთა განყოფილება და ა.შ. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/26-ivlisi-maka-jorbenadze.mp3"][/audio] [post_title] => გინეკოლოგიური დარღვევები და სიმპტომები, რომლებიც ბავშვის განვითარების შეფერხებას იწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ginekologiuri-darghvevebi-da-simptomebi-romlebic-bavshvis-ganvitarebis-sheferkhebas-iwvevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 13:03:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 09:03:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149767 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147931 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 18:03:48 [post_date_gmt] => 2017-07-20 14:03:48 [post_content] => ოთხშაბათს 19 ივლისს გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ ფიტოთერაპიას მიეძღვნა. მცენარეებით მკურნალობა, როგორც მას მეორენაირად უწოდებენ, ძალიან პოპულარულია საზოგადოებაში. როგორც წესი, ფიტოთერაპიას პაციენტები მაშინ მიმართავენ, როცა ტრადიციული მედიცია მკურნალობისას შედეგს არ იძლევა. რა დაავადებების დროს არის ეფექტური მცენარეებით მკურნალობა, რა შედეგები აქვთ პაციენტებს უმძიმესი დაავადებებთან ბრძოლის პროცესში და რაში მდგომარეობს ფიტოთერაპიის უნიკალური ეფექტის საიდუმლო – ამ და სხვა საინტრესო თემებზე გადაცემაში ექიმმა-ფიტოთერაპევტმა, დავით ვაშაძემ ისაუბრა. ბატონო დავით, რა არის ფიტოთერაპია და საიდან იღებს ის სათავეს? ფიტოთერაპია ერთ-ერთი უძველესი დარგია, თერაპია ნიშნავს ყველაფერს შინაგანს, ფიტო კი მცენარეს. საუკუნეების განმავლობაში დაიხვეწა ეს დარგი, შეგროვდა ბევრი საინტერესო რეცეპტი. საქართველოში მხოლოდ ხუთი წიგნი შემოგვრჩა და თითოეული მათგანი უნიკალურია. ჩინური და ქართული მედიცინა ნამდვილად არაფრით განსხვავდება ერთმანეთისგან. წინა საუკუნეებში მარტივი იყო ინფორმაციის, რეცეპტების გაცვლა. რაც შეეხება ქიმიური და მცენარეული წამლების დაპირისპირებას, კვალიფიციურ ექიმს შეუძლია დანიშნოს ან ქიმიური მედიკამენტი, ან სხვადასხვა მცენარით ააწყოს წამალი. სასურველია პაციენტისთვის კეთდებოდეს ინდივიდუალური წამალი. დღეს საქართველოში ყველაფერს ერთი წამლით მკურნალობენ. წამალი ყველა კარგია, თუ ის ხარისხიანია, შეირჩევა დროულად და სწორად. სეფსისს რომ ბალახებით უმკურნალო, ეს სრული იდიოტობა იქნება, ადამიანი დაიღუპება... რატომ არის ფიტოთერაპია ეფექტური მაშინ, როდესაც ქიმიურ მედიკამენტებს შედეგი არ მოაქვს? ხდება პაციენტთან გასაუბრება, ირკვევა, ხომ არ იყო დაშვებული შეცდომა კვლევაში, შესაბამისად არასწორად ინიშნება წამალიც. ზოგ შემთხვევაში მედიკამენტი უხარისხოა და ა.შ. წინათ ყველა ახალი წამლის გამოცდა მთელი წლის განმავლობაში ხდებოდა. დღეს უამრავი ახალი მედიკამენტი შემოდის, ძალიან კარგი ანოტაცია აქვს და არის სრულიად უშედეგო. ძვირი წამალი - იმედია ეს ფრაზა აღარ იარსებებს და ადამიანს ექნება საშუალება მოთხოვნისა და საჭიროების მიხედვით შეიძინოს წამალი. რა დაავადებების დროს მოდიან ადამიანები თქვენთან? კარგი შედეგგი რომ მიიღო, აუცილებელია კვლევა იყოს ჩატარებული ზუსტად. მარტივად ექვემდებარება მკურნალობას ალერგია, ყაბზობა, დიარეა, დერმატიტები, შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევაში, ეს უკვე დიაგნოზია და მას შესაბამისი პროგრამული მკურნალობა სჭირდება, თუმცა შეგვიძლია მივეხმაროთ, რომ არ დაზიანდეს სხვადასხვა ორგანო. თუ თირკმელკენჭოვანი დაავადებაა, გააჩნია რა ეტაპზე მოხვდება პაციენტი ჩვენთან. ასევე, ეფექტურია ფიტოთერაპია ძილის პრობლემებისას, წნევის დარეგულირებისას, თუმცა, თუ არ არის ჰიპერტონია. მინდა ასევე ვთქვა, რომ სიმსივნე განაჩენი არ არის, მთავარია დროული მკურნალობა. იმ დროს, როდესაც პაციენტი იკეთებს ქიმიოთერაპიას და აქვს ტოქსიკური გამოვლინება, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ, თუკი წარმოიქმნება კუჭის მოქმედების პრობლემა, ფიტოთერაპია ეფექტურია, მაგრამ ის, რომ გააქრო სიმსივნური წარმონაქმნი, ასე არ ხდება. თუ ქიმიოთერაპიისას ვარდება თრომბოციტები, ან ირღვევა ღვიძლის ფუნქცია, სრულიად შესაძლებელია უმოკლეს ვადაში მდგომარეობის გაუმჯობესება. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომელსაც კუჭ-ნაწლავის ქრონიკული პრობლემები აქვს, რომ ექიმთან სიარული არ დასჭირდეს? რეჟიმი ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მომრავლდა ბავშვების მიერ წონის დაკლებისთვის დიეტების დაცვა. ადამიანის ორგანიზმი ყალიბდება 23-25 წლამდე და თუკი ის მკაცრ დიეტაზეა და არასრულფასოვნად იკვებება, ჩამოუყალიბდება არაჯანსაღი ორგანო, არ იქნება ჯანსაღი კანის, თმის, კბილის ტრუქტურა. ორგანიზმს შეუძლია მოინელოს ყველაფერი, გარდა ქიმიური დანამატებისა და საღებავებისა. კონსერვანტდამატებული პროდუქტი ასევე რთული მოსანელებელია. დილით გაღვიძების შემდეგ აუცილებელია წყლის დალევა და მცირე საუზმის მიღება, ასევე, აუცილებელია სადილის მიღება. იმდენი პრობლემა მოიხსნება ამ დროს, რომ ექიმთან დიდ ხანს აღარ წახვალთ. რას იტყვით ბავშვებზე, რომლებსაც გამუდმებით აწუხებთ ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები? ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, ეს შეიძლება იყოს ალერგიულ ასთმური ბრონქიტი, ჭეშმარიტი ასთმა ბავშვებში ძალიან იშვიათია. ეს გამოწვეულია მედიკამენტით, ან გარემოთი და ა.შ. რთულია განიკურნოს სეზონური ალერგია. რაც შეეხება მზის, კვებით, მედიკამენტოზურ, მტვრის ალერგიას, ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. უშვილობის პრობლემა... ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, მთავარია დადგინდეს სწორი სტრატეგია. ხდება გასაუბრება და დგინდება პრობლემა. შეიძლება იყოს ატიპიური საშვილოსნო, ფოლიკულის არ მომწიფება, ფარისებრის პრობლემა და ა.შ. მე ვიცი ვინ უნდა მივიღო და ვისთან მაქვს შედეგი. კარგი შედეგები გვაქვს ლაქტაციის პერიოდში რძის მოყვანისას, რძის შეწყვეტა არ შემიძლია, სამწუხაროდ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაქვთ ძალიან კარგი შედეგი მოკლე დროში - ვადებზე ვისაუბროთ.... ყველა ექიმს მკურნალობის თავისი სტრატეგია აქვს. მაგალითად ერთი კვირა მკურნალობს, შემდეგ რამდენიმე დღე ისვენებს, რომ სიტუაცია სწორად შევაფასოთ. მაგალითად თირკმელ–კენჭოვანი დაავადების შემთხვევაში, გააჩნია, როგორია კენჭის შემცველობა, ზოგ შემთხვევაში ერთ კვირაში იშლება, ზოგჯერ კი თვეზე მეტია საჭირო. თუკი პაციენტს კუჭის წყლული აქვს, მხოლოდ ბარიუმით ჩატარებული კვლევა ბოლომდე ინფორმაციული არ არის, უმჯობესია ენდოსკოპიური კვლევა იყოს. ინფორმაციის შეგროვების შედეგად ვადგენთ მცენარეული თუ ქიმიური მედიკამენტი სჯობს და ა.შ. საშარდე გზების ინფექციებსა და ფილტვების პრობლემას თუ მკურნალობთ? გააჩნია მდგომარეობას. ორი ერთნაირი წამალი არ გამიკეთებია, ყველას სჭირდება განსხვავებული წამალი. ბალახი არაფერს გავნებს, ეს სწორი არ არის, შეიძლება პაციენტი ქიმიურ მედიკამენტს იღებდეს და მცენარეულმა წამალმა ის ორგანიზმიდან სწრაფად გამოდევნოს. რაც შეეხება ფილტვების პრობლემას, ანთებას, ბრონხიტებს - კარგი შედეგი გვაქვს. ტუბერკულიოზის შემთხვევაში, ფიტოთერაპიას კარგი შედეგი აქვს კომპლექსურად, ქიმიურ წამლებთან ერთად. თუ არის შემთხვევები, როდესაც საბოლოოდ აღმოფხვერით ის დაავადება, რომელსაც ადამიანი წლების განმავლობაში ებრძვის? რა თქმა უნდა. ბევრ შემთხვევაში ასეა, მაგალითად ქრონიკული დიარეა, ყაბზობა, თორკმელ-კენჭოვანი დაავადებები, ტუბერკულიოზი, პარაზიტულ ჭიები, ალერგიები... ზოგ შემთხვევაში ძალიან ბევრი გართულების არიდება შეიძლება. რა თქმა უნდა, მყავს ონკოლოგიური პაციენტები, თუმცა გააჩნია რა პრობლემაზე ვმკურნალობთ. მივმართავ ყველა ონკოლოგიურ პაციენტს, დროული ჩარევა ძალიან კარგ შედეგებს მოგიტანთ, ონკოლოგია ისე დაიხვეწა, რომ ყოველწლიურად ძალიან კარგი შედეგებია, მე კი ადამიანებს მდგომარეობის შემსუბუქებაში ვეხმარები. სიმპტომი, რომელიც ყოველ მეორე ადამიანს აქვს - ნევროზი.. თქვენ ამ მიმართულებით ბევრი პაციენტი გყავთ... უნდა შეფასდეს პაციენტის კატეგორია და ნევროზის გამომწვევი ფაქტორი. შეიძლება ზოგჯერ ვურჩიო პაციენტს, რომ ფსიქიატრს მიმართოს. გააჩნია ასაკს, გარემოს... თუკი ადამიანს რაიმე პრობლემა მოეხსნება, თავისთავად მას ნევროზიც აღარ აქვს. საჭიროა ინდივიდუალურად ფაქტის განხილვა და მკურნალობის შერჩევა. რაც შეეხება შფოთვას ბავშვებში, ეს მარტივი მოსაგვარებელია, თუკი უძილობით არის გამოხატული. თუ ადამიანი დღის განმავლობაში მშვიდად იქნება, მას ძილიც კარგი ექნება. ჩვენ პრობლემას საძილე საშუალებებით კი არ უნდა ვუმკურნალოთ, არამედ ზოგადად ნერვული მდგომარეობის გაუმჯობესებით, რაც ძილზეც აისახება. შეიძლება ადამიანი დღის განმავლობაში იყოს მშვიდად, კარგად და მხოლოდ ძილი უჭირდეს, ამ დროს შეგვიძლია მივცეთ საძილე საშუალება. ჰორმონალური პრობლემები - ფრაზა, რომელიც ძალიან გახშირდა ბოლო პერიოდში... გააჩნია რა ეტაპზე მოვა პაციენტი, თუ ეს არის ფოლიკულის არ მომწიფება, მაღალი პროლაქტინი და ა.შ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გააჩნია პაციენტის მდგომარეობას. მე აუცილებლად მივცემ მას სწორ მიმართულებას. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/ekimebi-19-ivlisi.mp3"][/audio] [post_title] => როგორ ვიმკურნალოთ, როცა მედიკამენტებს შედეგი არ მოაქვს – ცნობილი ფიტოთერაპევტის, დავით ვაშაძის რჩევები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-vimkurnalot-roca-medikamentebs-shedegi-ar-moaqvs-cnobili-fitoterapevtis-davit-vashadzis-rchevebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 18:06:25 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 14:06:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147931 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161037 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-07 15:38:56 [post_date_gmt] => 2017-09-07 11:38:56 [post_content] => „ავტორადიოს“ ეთერში გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ ერთთვიანი პაუზის შემდეგ კვლავ დაბრუნდა. სეზონის პირველი გადაცემის სტუმარი კი გახდა ექიმი-ნუტრიციოლოგი ნატა გაგუა, რომელმაც პოპულარულ დიეტებსა და წონის პრობლემებზე ესაუბრა. რატომ გახდა ასე პოპულარული ცილების დიეტა და რა უკუჩვენება შეიძლებას ჰქონდეს მას, რამდენად მიზანშეწონილია განტვირთვის დღეები ჭარბი წონის მქონე ადამიანებისთვის და შესაძლებელია თუ არა, წყლის დიდი ოდენობით მიღებამ წონაში კლება გამოიწვიოს – მოისმინეთ პასუხები საინტერესო კითხვებზე ექიმისგან.. ნატა გაგუა ამჯერად ჟორდანიას კლინის ვაკის ფილიალშიც იღებს პაციენტებს, სადაც ასევე ორსულთა და ბავშვთა კვების რაციონზეც მუშაობს. ქალბატონო ნატა, რატომ იმატებენ ადამიანები წონაში მაშინ, როცა ბევრისთვის ეს პრობლემა არაა? ჭარბ წონასა და სიმსუქნეს 50–ზე მეტი გამომწვევი მიზეზი აქვს. ყველა მიზეზს რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვთვლი, რატომ მოიმატა ადამიანმა წონაში სპეციალისტმა უნდა გაარკვიოს და ეს სულაც არ არის მარტივი. საჭიროა სხვადასხვა კვლევების ჩატარება. არსებობს ფიზიკური შიმშილი, ფიზოლოგიური და მიკროლემენეტური შიმშილი – ეს 50 ძირითადი მიზეზი სწორედ ამ სამ ჯგუფში ერთიანდება. ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია დაიკლონ რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ, თუმცა, სამწუხაროდ, გამოუცდელობის ან სხვა მიზეზების გამო იმაზე მეტს იმატებს, ვიდრე მისი საწყისი წონა იყო. თუ გვსურს, ერთხელ და სამუდამოდ ვმართოთ ჩვენი მადა და წონა, უნდა მივმართოთ სპეციალისტს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჭარბ წონას 50–მდე გამომწვევი მიზეზი აქვს, არის თუ არა შესაძლებელი, კონკრეტული მიზეზის აღმოფხვრის შემდეგ მოხდეს წონის კორექცია? ჭარბი წონა და სიმსუქნე, ერთადერთი სამედიცინო პრობლემაა, რომელიც ადამიანის ნებას, სწორი დიაგნოზისა და მართვის შემთხვევაში, ემორჩილება. ხშირად ადამიანები მიმართავენ ექსპრესდიეტებს, თუმცა მალევე ხდება დაკარგული კილოგრამების უკან დაბრუნება... ეს ორგანიზმისთის სტრესია. არ ვსაუბრობ იმ შემთხვევაზე, როდესაც ადამიანს 2–3 კილოგრამის დაკლება სურს. ამ დროს რა თქმა უნდა არ არის საჭირო ექიმთან ვიზიტი. აქ საკმარისია ნახშირწყლებისა და ცომეულის ოდნავ შეზღუდვა. როდესაც პაციენტი მიყვება ექიმს, ეს პროცესი ძალიან სასიამოვნოა. წონაში კლება ხანგრძლივი პროცესია. ექიმიც ბევრ რაიმეს სწავლობს, რადგან ყოველი ადამიანი არის ინდივიდუალური. ვისაუბროთ იმ პროდუქტებზე, რაც შემოდგომის სეზონზე შემოდის, როგორია თქვენი რეკომენდაციები? თუ ადამიანი ჯანმრთელია, მას შეუძლია ყველა ნატურალური პროდუქტი მიიღოს, მთავარია თანაფარდობა. შემოდგომაზე არ შეიძლება მკაცრი დიეტები, რადგან როდესაც ზაფხული ემიჯნება შემოდგომას, ხშირია საშემოდგომო ასტემია, ანუ ორგანიზმის სისუსტე. ვინც ახლა იწყებს ჯანსაღ კვებას, ან გადაწყვიტა, რომ მოემზადოს ახალი წლისთვის, ვთხოვ მათ, განსაკუთრებით ყურადღებით მოექეცით თქვენს ორგანიზმს. კუჭ–ნაწლავის პრობლემების გამწვავება ყოველთვის შემოდგომასა და გაზაფხულზე ხდება. არ არის აუცილებელი იყოს რაიმე სიმპტომი ან ჩივილი, მიმართეთ თუნდაც ოჯახის ექიმს. ჩემი რჩევაა, გონივრულად მოეკიდონ ადამიანები თავიანთ ჯანმრთელობას და კარგად გააანალიზონ სჭირდებათ თუ არა ეს მათ. მართალია თუ არა რომ სახლში გამომცხვარი პროდუქტი ისე არ ასუქებს, როგორც საკვებ ობიექტებში ნაყიდი? სახლში გამომცხვარი ხაჭაპური, მაგალითად, ყოველთვის ვიცით რა ინგრედიენტებისგან გავაკეთეთ და ასევე, ხარისხიანი პროდუქტი ანაყრებს. თუ ნატურალურია პროდუქტი, უნდა დავნაყრდეთ, ამით შეიძლება გავტესტოთ ის. ნიშნავს თუ არა ჯანსაღ ცხოვრების წესსზე გადასვლა იმას, რომ სამუდამოდ უნდა დავემშვიდობოთ ცომეულს? დამშვიდობება არ არის საჭირო. თუ წონაში კლება გაქვთ ჩაფიქრებული, ამ დროს გარკვეული პროდუქტები შეზღუდულია, ან მთლიანად ამოღებულია რაციონიდან. შემდეგ, რა თქმა უნდა ყველა პროდუქტი ბრუნდება რაციონში და ეს ამა თუ იმ ადამიანის გადასაწყვეტია მიირთმევს თუ არა. არის თუ არა დიეტის კურსი ხანგრძლოვობა დამოკიდებული მის წონაზე? საწყისი წონა მნიშვნელოვანია. თუ ადამიანი პრაქტიკულად ჯანმრთელია და 6–7 კილოგრამის დაკლება სურს, რა თქმა უნდა კურსი უფრო ხანმოკლეა. მიიჩნევა, რომ მინიმუმ სამი თვე მაინც არის საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანს კვებითი ჩვევები ჩამოუყალიბდეს. ხშირად უთქვამთ ჩემთვის, რომ შოკოლადის გარეშე არ შეუძლიათ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ გემოვნური თვისებების გამო უყვარს ეს პროდუქტი, მას შეიძლება რაიმე მიკროლემენეტის ნაკლებობა აქვს. ამ დროს მე უნდა განვსაზღვრო, როგორია ეს დამოკიდებულება. ჩვენი ქვეცნობიერი, ყოველთვის ეძებს ისეთ პროდუქტს, რომელიც იმ მიკროელემენტრებს შეიცავს, რაც მის ორგანიზმს აკლია. შაქარზე მინდა გკითხოთ, რამდენად მიზანშეწონილია მისი რაციონიდან სრულად ამოღება? შაქარს მთლიანად, დიდი სურვილიც რომ გვქონდეს, ვერ ამოვიღებთ რაციონიდან, რადგან შაქარს შეიცავს ხილი, ბოსტნეული, პურიც კი... თუ ჩვენ ვგულისხმობთ შაქარს ჩაისა და ყავაში, მე არ ვარ მისი ამოღების წინააღმდეგი. შეიძლება შაქარი ჩავანაცვლოთ თაფლით, ნებისმიერი სასარგებლო პროდუქტი დიდი დოზით შეიძლება აღარ იყოს სასარგებლო. არ არის საჭირო შაქარი მთლიანად ამოვიღოთ რაციონიდან. მაგალითად, მაშინ, როდესაც ადამიანი გადაღლილია, შეუძლია შოკოლადი, ან ხილის ჩირი მიირთვას, რომელიც შაქრის გარეშეა გამომშრალი. მნიშვნელოვანია თუ არა საკვების ოდენობა შევზღუდოთ მაშინ, როცა დიეტურ პროდუქტებს მივირთმევთ? რაოდენობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმიტომ, რომ ერთჯერადად იმაზე მეტი არ უნდა მივიღოთ, ვიდრე გვჭირდება. ექიმები მრავალჯერადი კვების მომხრეები ვართ, რომ ადამიანი სახლში მგლური მადით არ დაბრუნდეს და აკონტროლოს თავი. თუ მამაკაცი მაღალია და ფიზიკურად შრომობს, მას რა თქმა უნდა სხვა რაოდენობის საკვები სჭირდება, ქალბატონს, კი რომელიც 9–10 საათს კომპიუტერთან ატარებს, მან რა თქმა უნდა სხვა რაოდენობის საკვები უნდა მიირთვას. ვისაუბროთ წყალზე, ამბობენ, რომ ის ხელს უწყობს წონაში კლებას, შლაკების გამოდევნას და ა.შ. მართლა ასეთი ეფექტურია თუ არა წყალი ადამიანისთვის? წყალი ცოცხალი ორგანიზმისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სითხეა, ხაზს გავუსვამ, რომ აქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ სასმელ წყალზე და არა ყავასა და ჩაიზე. თუ თქვენ გიყვართ ყავა, ან ჩაი, უნდა გაიზარდოს წყლის რაოდენობა. ხანდახან ადამიანს წყურია, მაგრამ რადგან კარგად არ იცნობს ორგანიზმს, ჰგონია რომ შია. წყლის მიღება უნდა მოხდეს ჭამამდე ნახევარი საათით ადრე, ჭამის შემდეგ მინიმუმ ერთ საათში. თუ არ გიყვართ წყალი, არ არის აუცილებელი ნახევარი ლიტრი ერთ მიღებაზე მიირთვათ, საკმარისია ერთი მაღალი ჭიქა დალიოთ. წონაზე მართლა მოქმედებს თუნდაც იმიტომ, რომ ვარჩევთ შიმშილსა და წყურვილს, და აღარ ვჭამთ იმდენს, რამდენსაც ვჭამდით. უნდა შევზღუდოთ, მარილი, სუნელები, მჟავეები, კეტჩუბი და სხვა, რადგან ისინი ორგანიზმში სითხეს აკავებენ. ადამიანი უნდა იყოს პრაქტიკულად ჯანმრთელი, რადგან არის მთელი რიგი დაავადებები, როდესაც სითხე უნდა შეიზღუდოს. ორ ლიტრამდე წყალი დღე–ღამეში საჭიროა, თუმცა სასურველია სითხე მივიღოთ დღის იმ მონაკვეთში, როდესაც აქტიურები ვართ და არა ძილის წინ. რას გვეტყვით საზამთროს დიეტაზე, რამდენად ეფექტურია ის? განტვირთვის დღეები, ანუ მონოდიეტა დასაშვებია მხოლოდ სტაციონარში, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი ჯანმრთელია და ექიმის რეკომენდაციით ამას აკეთებს მომზადებული. ანუ, განტვირთვამდე ორი დღის განმავლობაში ორგანიზმს ამზადებს მონოდიეტისთვის და მონოდიეტიდან გამოსვლასაც ორი დღე სჭირდება. რაც შეეხება საზამთროს განტვირთვის დღეს, მათ, ვინც ჭარბი წონისკენ არიან მიდრეკილნი, ნუტრიციოლოგები საერთოდ არ ვურჩევთ ასეთ დღეებს. ეს დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც უროლოგიური პათოლოგიების დროს გვინდა ცილები შევზღუდოთ. როდესაც ადამიანი ჭარბი წონისკენ არის მიდრეკილი, შიმშილი და მონოდიეტა ყველაზე ცუდი არჩევანია, თუ სპეციალისტს რაიმე კონკრეტული გეგმა არ აქვს. რატომაა დღეს ასე პოპულარულია ცილოვანი დიეტა და რეალურად რატომ ახდუნებს ის ასე? კლასიკური შეტევის ფაზაში მოიაზრება ის, რომ მხოლოდ ცილები იყოს რაციონში. მხოლოდ ცილებს სამწუხაროდ არცერთი პროდუქტი არ შეიცავს, ის შეიცავს ცხიმსაც. ამ დღეებში გონებრივი შრომა თითქმის შეუძლებელია, ორგანიზმში ეს პროდუქტები ბოლომდე ვერ ასწრებს დაშლას და იწყება მსუბუქი ინტოქსიკაცია. ფრაზა, რომ მიირთვით რამდენიც გინდათ, ფსიქოლოგიური ტყუილია. მესამე დღიდან ვეღარ მიირთმევთ და დანახვაზეც კი შეიძლება ცუდად გახდეთ. კლება რეალურად მართლაც ხდება, თუმცა რის ხარჯზე, ეს არის მნიშვნელოვანი. კლება ხდება არა ცხიმოვანი ქსოვილის ხარჯზე, არამედ კუნთოვანი ქსოვილის გალევისა და სითხის კარგვის ხარჯზე. თუ ადამიანი ცილოვან დიეტას ისე იწყებს, რომ არ იცის სისხლში ქოლესტერინის როგორი დონე აქვს, აქვს თუ არა ღვიძლის გაცხიმოვნება, ხომ არ აქვს სუსტი ნაღვლის ბუშტი, ძალიან ცუდი შედეგი შეიძლება მიიღოს. დაკარგული კილოგრამები დროებითია და წონა აუცილებლად დაბრუნდება. რა დამოკიდებულება გაქვთ კალორიების ცხრილის მიმართ და შესაძლებელია თუ არა ამ გზით ჭარბი წონის დაკლება? კალორიების თეორია წარსულს ჩაბარდა, დღეს ყველა თავისი საქმით არის დაკავებული და ძალიან რთულია ჩვეულებრივმა, სხვა პროფესიაში მომუშავე ადამიანმა კალორიების თვლა დაიწყოს. მაგალითად მე გამოგითვალეთ და გითხარით, რომ უნდა მიიღოთ 2000 კილო/კალორია. უნდა გაითვალისწინოთ ამასთან ერთად ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების წილი. ცილები არის მცენარეული და ცხოველური, ნახშირწყლები არის მარტივი და რთული და ეს ყველაფერი ნუტრიციოლოგის გარდა არავის აინტერესებს. ეს საქმე ჰობის დონეზე მაინც უნდა გიყვარდეთ. დღეს კალორიების თეორიით არავინ არ მუშაობს, არცერთი პროგრესულად მოაზროვნე ექიმი. ყველა ცდილობს ასწავლოს პაციენტს დაბალანსება და აქცენტს კვების მოდელის შედგენაზე ვაკეთებთ. გვსმენია, რომ წონაში კლება ან მატება სისხლის ჯგუფთან არის კავშირში... ჩემს ახალგაზრდობაში იყო ძალიან პოპულარული სისხლის ჯგუფის მიხედვით დიეტის დაცვა, მაგრამ ამას არანაირი კავშირი არ აქვს წონის კლებასთან. ვინც დაიკლო, უბრალოდ დაემთხვა და გაუმართლა, მაგრამ ეს სერიოზული მედიცინა არ არის. რას გვეტყვით ნულპროცენტიან, დაბალკალორიულ, დიაბეტურ და დიეტურ საკვებზე, რომელიც მრავლად გვხვდება მარკეტებში? ნული კალორია ნიშნავს იმას, რომ კუჭნაწლავი მას ვერ იწოვს, შაქრის ნაცვლად არის ხელოვნური ნივთიერება, რომელსაც ორგანიზმი ვერ იღებს და ამ მხრივ ისინი არ იტყუებიან. მაგრამ ეს აღიზიანებს კუჭ–ნაწლავის გარსს, გასტრიტული ჩივილები იწყება და ძლიერდება შიმშილის შეგრძნება. თქვენ საქმიანობა ჟორდანიას კლინიკის ვაკის ფილიალში დაიწყეთ. ამდენად თქვენს პაციენტთა რიგებს ორსულები და ბაშვებიც შეუერთდნენ ძალიან მიხარია, ახალი თაობა იზრდება იმ შეგნებით, რომ ჯანსაღი კვება მათთვის ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც განათლების მიღება. როდესაც ბავშვს თავის ენაზე აწვდი ინფორმაციას როგორ უნდა იკვებოს, მას ზრდასრულობაში აღარ ექნება კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან კარგია, როდესაც ორსულები გადიან კონსულტაციას კვებასთან დაკავშირებით და მათთვის მნიშვნელოვანია მათი შვილების ჯანმრთელობა. ჟორდანიას კლინიკას სწორი აქცენტები აქვს და ეს ძალიან კარგია. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/ekimebi-6-seqtemberi.mp3"][/audio] [post_title] => როდესაც ადამიანი ჭარბი წონისკენ არის მიდრეკილი, შიმშილი ყველაზე ცუდი არჩევანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodesac-adamiani-charbi-wonisken-aris-midrekili-shimshili-yvelaze-cudi-archevania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 11:48:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 07:48:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161037 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 35 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2e77ab52d592932c1907a4e3dd89a736 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )