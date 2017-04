მაია რჩეულიშვილი ქმრის პანაშვიდს და დაკრძალვას დაესწრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-rcheulishvili [1] => vakhtang-rcheulishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122810 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-rcheulishvili [1] => vakhtang-rcheulishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122810 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7194 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maia-rcheulishvili [1] => vakhtang-rcheulishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maia-rcheulishvili [1] => vakhtang-rcheulishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122810) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7194,7454) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122614 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-13 17:08:44 [post_date_gmt] => 2017-04-13 13:08:44 [post_content] => ნინო დარასელი ბიძას, ვახტანგ რჩეულიშვილის სოციალურ ქსელში გამოსამშვიდობებელ პოსტს უძღვნის. ნინო წერს, რომ ქალაქში დიდი სიჩუმეა, რადგან აღარ არის დიდი ხულიგანი. გთავაზობთ ნინო დარასელის პოსტს სრულად: „ტუი იცით რატომ დაარქვეს? რაღაც ძველი ამერიკული ფილმის ინდიელი გმირი იყო, რომელიც სულ საოცარ ილეთებს ასრულებდა, კლდეებზე ხტოდა, თავგადასავლებში ეხვეოდა. ვახო 23-ე სკოლის ეზოში ცხოვრობდა, მის სახლს სასწავლებელთან ერთი მაღალი ღობე ყოფდა,ჰოდა არასდროს სკოლაში კარიდან არ შესულა,სულ მესერზე გადახტომით პირდაპირ ფანჯრიდან ძვრებოდა კლასში.მერეც არასდროს აურჩევია იოლი გზა. მის „არანორმალურ საქციელებზე“ კიდევ ბევრი რამე ახსენდებათ. არასდროს ყოფილა „ყველასავით ნორმალური“, ორდინარული, ჰოდა, ტუი შეარქვეს. ძალიან უშიშარი და ერთგული იყო. არასდროს ყოფილა მთავრობაში სულ ოპოზიციაში იყო, მისი ბუნებიდან გამომდინარე ეს ლოგიკურიც იყო. თავის დროზე შევარდნაძემაც ვახოსთან ყოფნას მოქალაქეთა კავშირი არჩია.თუმცა გავიდა დრო და ალმოკიდებული მანქანიდანაც მან გადმოიყვანა და ვარდების რევოლუციის დროსაც, ორი კაცი რომ დარჩა პრეზიდენტთან, ერთი ვახო იყო. მე სულ ვეკამათებოდი,მის გამოსვლებზე ვდარდობდი.მე წესიერი გოგოს კომპლექსი მქონდა, ის კი მშვენივრად ამართლებდა თავის ბავშვობის ზედმეტსახელს. არასდროს იყო ჩემზე ნაწყენი. ვუყვარდი და მე რას ვგრძნობდი მის მიმართ სულაც არ ანაღვლებდა. ის უბრალოდ, გასცემდა. ამის გამო ვერ ვამარცხებდი და თავს ვანებებდი. მარტო ერთი სუსტი წერტილი ჰქონდა. ბავშვები, აი, მხოლოდ მათ შეეძლოთ მისი მორევა. ერთხელ ვიღაცა ქალმა საშინლად ლანძღა, ეგ კიდევ მშვიდად აიტანა, მაგრამ როგორც კი ის ქალბატონი მაიაზე გადავიდა, მივხვდი, ახლა რაღაც დატრიალდებოდა, შორს ვიდექი და სასწრაფოდ გავძახე ჩემს მეგობარს, ბავშვი დაანახე-თქო. იმ წამს დამშვიდდა, მოლბა და გაიღიმა. ბავშვებს ძალიან დააკლდებათ დიდი ვახო. დიდმა დარდმა და ბევრმა შეურაცხყოფამ დააავადა. ტკიოდა ყველაფერი, მაგრამ თავის თავისთვის სად ეცალა, სანამ პირდაპირი მნიშვნელობით არ დაეცა. ნერვიულობამ წააქცია. დიდი სიჩუმეა ახლა ჩვენს სახლში. აღარავინ ურევს. წავიდა დიდი ხულიგანი. დიდი ბოდიში, ვახო და მშვიდობით, ტუი“. ვახტანგ რჩეულიშვილი 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. რჩეულიშვილი, დაახლოებით ერთი თვის წინ, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით საავადმყოფოში მოათავსეს და უგონო მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ის თოდუას კლინიკაში დაახლოებით 1 საათის წინ გარდაიცვალა. ვახტანგ რჩეულიშვილი იყო საქართველოს მე-3, მე-4, მე-5 მოწვევის პარლამენტის წევრი 1992-2003 წლებში, მათ შორის 1992-1995 წლებში საქართველოს პარლამენტის სპიკერის მოადგილე. ვახტანგ რჩეულიშვილი გარდაიცვალა როგორც კი ყადაღის მოხსნის გადაწყვეტილება ძალაში შევა, „ცენტრ პოინტი" სამშენებლო პროცესს განაახლებს და დასასრულებელ ობიექტებს ბოლომდე მიიყვანს - ამის შესახებ „ცენტრ პოინტის" დამფუძნებლების - მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის ადვოკატმა, მარიამ ცუცქირიძემ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, 41 მიწის ნაკვეთის ღირებულება დაზარალებულებს ზარალს სრულად აუნაზღაურებს. როგორც ცუცქირიძემ აღნიშნა, დაზარალებულების ზუსტი რაოდენობა არც კომპანიას და არც პროკურატურას არ გააჩნია. „2013 წელს იყო 6 ათასი, მას შემდეგ დაახლოებით 2 ათასი მარტო ინვესტორმა გადაიბარა. თვითონ "ცენტრ პოინტმაც" დააკმაყოფილა არაერთი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაზარალებულთა რიცხვი, სავარაუდოდ, განახევრებულია. შესაბამისად, 41 მიწის ნაკვეთი, რასაც ყადაღა უნდა მოეხსნას, არა მხოლოდ ყოფნის მათ დაკმაყოფილებას, არამედ ბევრად მეტია - არც დასჭირდება ყველა ქონების მოხმარება დაზარალებულების დაკმაყოფილებას. ახლა, მაგალითად, არის ერთი ინვესტორი, რომელზეც ერთ მიწის ნაკვეთს ვასხვისებთ და იხდის ძალიან სერიოზულ თანხას, რომლითაც მოხდება დაზარალებულთა ნაწილის დაკმაყოფილება. გვაქვს ათამდე ობიექტი, რომელიც აშენებულია, მაგრამ დამამთავრებელი სამუშაოებია გასაკეთებელი და ამ თანხით დასრულდება ეს ობიექტები. ასევე არის ერთი ინვესტორი, რომელსაც უნდა ხოშარაულის ქუჩაზე შესვლა, თუმცა სამართლებრივი პროცესის გამო, ის მიწის ნაკვეთი ყადაღის ქვეშაა, რაც ხელს უშლის ინვესტორის შემოსვლას", - განაცხადა მარიამ ცუცქირიძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის თანახმად, სისხლის სამართლის საქმეზე დაყადაღებულ ყველა ქონებას ყადაღა მოეხსნა. ყადაღის მოხსნის გადაწყვეტილება ძალაში 1-ელ მაისს შევა, იმ შემთხვევაში, თუ საქალაქო სასამართლოს განაჩენს მხარეები სააპელაციო წესით არ გაასაჩივრებენ.

ცენტრ პოინტის 41 მიწის ნაკვეთი: მოგვიხსენით ყადაღა და ყველა დაზარალებულს გავისტუმრებთ 