მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილთან საპროცესო შეთანხმება, სავარაუდოდ, სექტემბრის ბოლოს გაფორმდება

„ცენტრ პოინტის" საქმეზე ბრალდებულ მაია რჩეულიშვილს ახალი ადვოკატები დაიცავს. მაია რჩეულიშვილის შვილის, გუკა რჩეულიშვილის ინფორმაციით, ახალი ადვოკატები საქმის მასალებს უნდა გაეცნონ და ამ მიზნით სასამართლოს დღევანდელი სხდომაც გადაიდო. დაცვის მხარის მოთხოვნით შემდეგი პროცესი 25 მაისს ჩაინიშნა. გუკა რჩეულიშვილის ინფორმაციით, სასამართლო პროცესების პარალელურად საპროცესო გარიგებაზე მუშაობა მიმდინარეობს, გარიგების პირობებს რჩეულიშვილი ჯერ არ ახმაურებს. საქმის პროკურორი ლაშა კოტრიკაძე დაცვის მხარეს პროცესების გაჭიანურების მცდელობაში ადანაშაულებს. პროკურორის განცხადებით საპროცესო გარიგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შედგება თუ „ცენტრ პოინტის" მშენებლობით დაზარალებულებს ზიანი აუნაზღაურდებათ. მაია რჩეულიშვილს ახალი ადვოკატები დაიცავენ

მაია რჩეულიშვილს უფლებას მისცემენ, ქმრის პანაშვიდს და დაკრძალვას დაესწროს, „ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ამის შესახებ ადვოკატმა მაია ცუცქირიძემ განაცხადა. ადვოკატის ინფორმაციით, შესაბამის მიმართვაზე სასჯელაღსრულების სამინისტროსგან ოფიციალური ინფორმაცია არ მიუღიათ, თუმცა ოჯახის წევრებთან საუბარში უწყების მხრიდან ასეთი მზაობა დაფიქსირებულია, ამასთან, ამას ითვალისწინებს კანონმდებლობაც. „ოფიციალურ პასუხს, ბუნებრივია, ვერ მივიღებდით. ძალიან ცუდად დაგვემთხვა. ძირითადად სულ დასვენების დღეებია, მაგრამ არაოფიციალურად, ოჯახის წევრებთან საუბრიდან ვიცით, რომ როგორც კანონი ითვალისწინებს ამას, რაღაც გარკვეული პერიოდით, რა თქმა უნდა, მიეცემა საშუალება, დაესწროს პანაშვიდს და დაკრძალვას. ზუსტად საათების რაოდენობა - რა დროს გამოუშვებენ, რამდენი ხნით და ა.შ., ეს დეტალები, სამწუხაროდ, არ ვიცით", - განაცხადა ცუცქირიძემ. შეგახსენებთ, რომ ვახტანგ რჩეულიშვილი გუშინ გარდაიცვალა. მაია რჩეულიშვილი ქმრის პანაშვიდს და დაკრძალვას დაესწრება

როგორც კი ყადაღის მოხსნის გადაწყვეტილება ძალაში შევა, „ცენტრ პოინტი" სამშენებლო პროცესს განაახლებს და დასასრულებელ ობიექტებს ბოლომდე მიიყვანს - ამის შესახებ „ცენტრ პოინტის" დამფუძნებლების - მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის ადვოკატმა, მარიამ ცუცქირიძემ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, 41 მიწის ნაკვეთის ღირებულება დაზარალებულებს ზარალს სრულად აუნაზღაურებს. როგორც ცუცქირიძემ აღნიშნა, დაზარალებულების ზუსტი რაოდენობა არც კომპანიას და არც პროკურატურას არ გააჩნია. „2013 წელს იყო 6 ათასი, მას შემდეგ დაახლოებით 2 ათასი მარტო ინვესტორმა გადაიბარა. თვითონ "ცენტრ პოინტმაც" დააკმაყოფილა არაერთი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაზარალებულთა რიცხვი, სავარაუდოდ, განახევრებულია. შესაბამისად, 41 მიწის ნაკვეთი, რასაც ყადაღა უნდა მოეხსნას, არა მხოლოდ ყოფნის მათ დაკმაყოფილებას, არამედ ბევრად მეტია - არც დასჭირდება ყველა ქონების მოხმარება დაზარალებულების დაკმაყოფილებას. ახლა, მაგალითად, არის ერთი ინვესტორი, რომელზეც ერთ მიწის ნაკვეთს ვასხვისებთ და იხდის ძალიან სერიოზულ თანხას, რომლითაც მოხდება დაზარალებულთა ნაწილის დაკმაყოფილება. გვაქვს ათამდე ობიექტი, რომელიც აშენებულია, მაგრამ დამამთავრებელი სამუშაოებია გასაკეთებელი და ამ თანხით დასრულდება ეს ობიექტები. ასევე არის ერთი ინვესტორი, რომელსაც უნდა ხოშარაულის ქუჩაზე შესვლა, თუმცა სამართლებრივი პროცესის გამო, ის მიწის ნაკვეთი ყადაღის ქვეშაა, რაც ხელს უშლის ინვესტორის შემოსვლას", - განაცხადა მარიამ ცუცქირიძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის თანახმად, სისხლის სამართლის საქმეზე დაყადაღებულ ყველა ქონებას ყადაღა მოეხსნა. ყადაღის მოხსნის გადაწყვეტილება ძალაში 1-ელ მაისს შევა, იმ შემთხვევაში, თუ საქალაქო სასამართლოს განაჩენს მხარეები სააპელაციო წესით არ გაასაჩივრებენ. ცენტრ პოინტის 41 მიწის ნაკვეთი: მოგვიხსენით ყადაღა და ყველა დაზარალებულს გავისტუმრებთ მაია რჩეულიშვილს ახალი ადვოკატები დაიცავენ

„ცენტრ პოინტის" საქმეზე ბრალდებულ მაია რჩეულიშვილს ახალი ადვოკატები დაიცავს. მაია რჩეულიშვილის შვილის, გუკა რჩეულიშვილის ინფორმაციით, ახალი ადვოკატები საქმის მასალებს უნდა გაეცნონ და ამ მიზნით სასამართლოს დღევანდელი სხდომაც გადაიდო. დაცვის მხარის მოთხოვნით შემდეგი პროცესი 25 მაისს ჩაინიშნა. გუკა რჩეულიშვილის ინფორმაციით, სასამართლო პროცესების პარალელურად საპროცესო გარიგებაზე მუშაობა მიმდინარეობს, გარიგების პირობებს რჩეულიშვილი ჯერ არ ახმაურებს. საქმის პროკურორი ლაშა კოტრიკაძე დაცვის მხარეს პროცესების გაჭიანურების მცდელობაში ადანაშაულებს. პროკურორის განცხადებით საპროცესო გარიგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შედგება თუ „ცენტრ პოინტის" მშენებლობით დაზარალებულებს ზიანი აუნაზღაურდებათ.