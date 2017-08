მაიკ პენსი ლათინური ამერიკის ქვეყნებს ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობის გაწყვეტისკენ მოუწოდებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => sanqciebi [2] => maik-pensi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154536 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => sanqciebi [2] => maik-pensi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154536 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2121 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => sanqciebi [2] => maik-pensi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => sanqciebi [2] => maik-pensi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154536) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2121,13297,6711) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154515 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-17 11:13:14 [post_date_gmt] => 2017-08-17 07:13:14 [post_content] => "კორეის ნახევარკუნძულზე ომი აღარასდროს იქნება," - აცხადებს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი, მუნ ჩჟე ინი და დასძენს, რომ "სამხედრო ძალის გამოყენების მუქარა აშშ-ს ჩრდილოეთ კორეაზე გავლენის მოსახდენად სჭირდება". „მე ამას სრული დარწმუნებით ვამბობ - კორეის ნახევარკუნძულზე ომი აღარასდროს იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატები და პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თანახმა არიან, სამხრეთ კორეასთან ერთად მოქმედების ვარიანტები განიხილონ,“ - განაცხადა სამხრეთ კორეის ლიდერმა. მუნ ჩჟე ინის თქმით, ვაშინგტონის მხრიდან სამხედრო ძალის გამოყენების მუქარა არ ნიშნავს, რომ ეს დაუყოვნებლივ განხორციელდება. მისი განცხადებით, ჩრდილოეთ კორეა უკვე მიუახლოვდა წითელ ხაზს, თუმცა ფხენიანთან დიალოგი შესაძლებელია მხოლოდ გარკვეულ პირობებზე. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი - "კორეის ნახევარკუნძულზე ომი აღარასდროს იქნება"

აშშ-მა ფხენიანის მხრიდან სარაკეტო საფრთხის გამო, სამხრეთ კორეაში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის კომპლექსი "პეტრიოტი" განათავსა. ამის შესახებ ინფორმაციას სამხრეთკორეული ტელევიზია KBS იუწყება. რამდენიმე დღის წინ, ჩრდილოეთ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა გუამის ნახევარკუნძულის მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტის გაშვებას არ გამორიცხავს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის განცხადება ვაშინგტონში "ომის დაწყებად" შეაფასეს. "თუ ისინი (ჩრდილოეთ კორეა) აშშ-ს ესვრიან, ეს ომამდე მიგვიყვანს", – განაცხადა აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა ჯეიმს მეტისმა. აშშ-სა და ჩრდილოეთ კორეას შორის სიტუაცია ბოლოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ახალი სანქციების მიღების შემდეგ გამწვავდა. 5 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოებას გულისხმობდა. ვაშინგტონმა სამხრეთ კორეაში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის კომპლექსი განათავსა კიმ ჩენ ინიმ გუამზე სარაკეტო დარტყმებისთვის მომზადების ბრძანება გასცა

ჩრდილო კორეის ლიდერი გუამზე სარაკეტო იერიშის შესახებ მომზადებულ გეგმას გაეცნო. კიმ ჩენ ინი სამეთაურო შტაბში იმყოფებოდა და სამხედრო მაღალჩინოსნებს სარაკეტო დარტყმებისთვის მომზადება უბრძანა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. თუმცა, ფხენიანის ლიდერის თქმით, იგი გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობს და ამერიკელების ნაბიჯებს დააკვირდება. პენტაგონის ხელმძღვანელმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ფხენიანი და განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეტევა ომში გადაიზრდება. პარალელურად, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთ კორეის ბალისტიკური რაკეტების ძრავები უკრაინული წარმოებისაა და, სავარაუდოდ, ფხენიანმა ისინი შავ ბაზარზე შეიძინა. ოფიციალური კიევი უკვე გამოეხმაურა სტატიას და ჩრდილო კორეის სარაკეტო პროგრამებთან კავშირი კატეგორიულად უარყო. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ „არავის შეუძლია, სამხედრო ქმედების გადაწყვეტილება თანხმობის გარეშე მიიღოს". გუამთან დაკავშირებით ორ მხარეს შორის მწვავე რიტორიკა გასულ კვირას გამწვავდა. 