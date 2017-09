მაიკ პენსმა 21-ე საუკუნის ძირითადი საფრთხეები დაასახელა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => ruseti [2] => chrdiloet-korea [3] => teroristebi [4] => maik-pensi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165958 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => ruseti [2] => chrdiloet-korea [3] => teroristebi [4] => maik-pensi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165958 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 196 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => ruseti [2] => chrdiloet-korea [3] => teroristebi [4] => maik-pensi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => ruseti [2] => chrdiloet-korea [3] => teroristebi [4] => maik-pensi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165958) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2121,196,13297,198,6992) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165947 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-20 21:08:46 [post_date_gmt] => 2017-09-20 17:08:46 [post_content] => ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა-ეს იქნება ერთ-ერთი მთვარი საკითხი, რაზე სასაუბროდაც პრემიერმინისტრი გაეროს მაღალ ტრიბუნას სიტყვით გამოსვლისას გამოიყენებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იმის გათვალსწინებით, რომ 72-ე სესიის გენერალური დებატების მთავარი თემაა ადამიანის განვითარება მდგრადი განვითარების პირობებში, გიორგი კვირკაშვილი ასევე ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ჭრილში თუ რას აკეთებს ხელისუფლება მოქალაქეების კეთილღეობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. პრემიერის გაეროში სიტყვით გამოსვლის მთავარი თემა ოკუპირებული ტერიტორიები იქნება

ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მიერთებისკენ მიმართულ ზომებსა და მიმდინარე ოკუპაციას გმობს ,- ამის შესახებ ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მიერ მიღებულ განცხადებაშია ნათქვამი. კომიტეტი რუსეთს მოუწოდებს, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საკუთარი შეიარაღებული ძალები გაიყვანოს. „ასევე კომიტეტი აუცილებლად მიიჩნევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეუზღუდავი წვდომის უზრუნველყოფას", - ნათქვამია კომიტეტის განცხადებაში. ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტმა განცხადება და რეკომენდაციები დღეს მიიღო. ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების კომიტეტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ნაბიჯებს გმობს

„ვიდრე ირანის რეჟიმი ცდილობს, ისრაელი გაანადგუროს, ისრაელი ირანის ყველაზე მრისხანე მტერი იქნება," - ამის შესახებ გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, განაცხადა. „კასპიის ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვამდე, თეირანიდან ტარტუსამდე, ახლო აღმოსავლეში ირანული ფარდა ეშვება. ირანი ერაყში, სირიასა და ლიბანში ტირანიასა და ტერორს ავრცელებს. ირანი პირობას დებს, რომ ისრაელის შუქს ჩააქრობს. დღეს ირანის დიქტატორს, აიათოლა ხამეინის, მარტივი მესიჯით მინდა მივმართო: ისრაელის შუქი არასოდეს ჩაქრება," - განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. ნეთანიაჰუს თქმით, ის, ვინც ისრაელს მოსპობით ემუქრება, თავს სასიკვდილო საფრთხეში იგდებს. „ისრაელი თავის თავს დაიცავს. ჩვენ ვიმოქმედებთ, რათა ირანმა სირიაში მუდმივი ბაზები არ განალაგოს და ჩრდილოეთით ჩვენი საზღვრების გასწვრივ ტერორის ახალი ფრონტი არ გახსნას," - აღნიშნა ისრაელის პრემიერმინისტრმა. თავის გამოსვლაში ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ასევე მიმართა ირანელ ხალხს და აღნიშნა, რომ ისინი არა მტრები, არამედ მეგობრები არიან. ირანის დიქტატორს მესიჯით მინდა მივმართო: ისრაელის შუქი არასოდეს ჩაქრება - ბენიამინ ნეთანიაჰუ

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა-ეს იქნება ერთ-ერთი მთვარი საკითხი, რაზე სასაუბროდაც პრემიერმინისტრი გაეროს მაღალ ტრიბუნას სიტყვით გამოსვლისას გამოიყენებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იმის გათვალსწინებით, რომ 72-ე სესიის გენერალური დებატების მთავარი თემაა ადამიანის განვითარება მდგრადი განვითარების პირობებში, გიორგი კვირკაშვილი ასევე ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ჭრილში თუ რას აკეთებს ხელისუფლება მოქალაქეების კეთილღეობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. [post_title] => პრემიერის გაეროში სიტყვით გამოსვლის მთავარი თემა ოკუპირებული ტერიტორიები იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premieris-gaeroshi-sityvit-gamosvlis-mtavari-tema-okupirebuli-teritoriebi-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 21:09:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 17:09:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165947 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 164 [max_num_pages] => 55 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 838e9f8d9b107cfe9b56fa4471141c7a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )