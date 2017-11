მაიკლ ჯექსონის უფროსი ვაჟი ავარიაში მოყვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => prins-jeqsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183872 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => prins-jeqsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183872 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => prins-jeqsoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => prins-jeqsoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183872) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,20954) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183255 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-02 21:24:17 [post_date_gmt] => 2017-11-02 17:24:17 [post_content] => ზუგდიდი-თბილისის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე, სოფელ ჭითაწყრის მონაკვეთზე კიდევ ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. მოპედი გაჩერებულ ტრაილერს შეეჯახა, რის შედეგადაც მოპედის მძღოლი ადგილზე დაიღუპა. გამოძიება უკვე დაწყებულია, ადგილზე სამართალდამცველები მუშაობენ. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ ამავე მონაკვეთზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ზუგდიდის საკრებულოს ახლად არჩეული წევრი თამაზ ჟორჟოლიანი ემსხვერპლა. თბილისში, თამარაშვილის გამზირზე ერთმანეთს სამი ავტომობილი შეეჯახა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება. ადგილზე მობილიზებულია საპატრული პოლიცია. ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზს გამოძიება დაადგენს. სალომე ბარკერი facebook-ზე სტატუსს აქვეყნებს და სოფელ შინდისთან ავარიის შედეგადად 3 წლის ბავშვის დაღუპვას ეხმაურება. ის მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს გაზარდონ ჯარიმები ამ "ველურ ტრადიციაზე". "შეჯახების შედეგად დაიღუპა 3 წლის ბავშვი და სხვა მგზავრები არ დაშავებულან არც ერთ მანქანაში და რატომ? იმიტომ რომ ბავშვი მძღოლის (!) კალთაში (!) იჯდა! იქნებ გაზარდოთ ჯარიმები ამ ყოვლად ველურ "ტრადიციაზე"? ხეპრე *** მშობლები თავისით ვერ ხვდებიან ბავშვი რომ სათამაშო არაა", – წერს სალომე ბარკერი სოციალურ ქსელში. ამ მოწოდებებით, სოციალურ ქსელში უამრავი სტატუსი დაიწერა: "თუ კანონი არ არეგულირებს, თუ არავინ გვაჯარიმებს, ისევ ფბ-ს საშუალებით, ამ მძიმე შემთხვევების დაშეარებით შეგნებაზე უნდა ვიმუშავოთ, არ ჩავაგდოთ ბავშვები საფრთხეში", - წერს ნატა ფერაძე სოციალურ ქსელში. ფეისბუქის მომხმარებელი ინგა ბერძენიშვილი ხაზს უსვამს იმას, რომ ბავშვის გარდა, ავარიის შედეგად არავინ დაშავებულა. " კიდევ ერთი ბავშვი დაიღუპა , სხვები უვნებლად გადარჩნენ... რა ხალხი ვართ, რა ქვეყანა...." შეგახსენებთ, რომ გორი-შინდისის გზაზე ავარიას 3 წლის ბავშვი ემსხვერპლა [post_title] => "დაიღუპა 3 წლის ბავშვი, იმიტომ რომ მძღოლის კალთაში იჯდა!" "დაიღუპა 3 წლის ბავშვი, იმიტომ რომ მძღოლის კალთაში იჯდა!" [post_title] => სოფელ ჭითაწყართან მომხდარი კიდევ ერთი ავტოავარია მსხვერპლით დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofel-chitawyartan-momkhdari-kidev-erti-avtoavaria-mskhverplit-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 21:24:17 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 17:24:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 88 [max_num_pages] => 30 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b1d5d5013ee1333301977cdd0710ad40 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )