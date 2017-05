მაიკო კაჭკაჭიშვილის საავტორო კონცერტზე მთელი ქართული შოუბიზნესი წარდგება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131068 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131068 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1192 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131068) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1192) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122515 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-13 14:15:48 [post_date_gmt] => 2017-04-13 10:15:48 [post_content] => 12 აპრილს, „ალქიმიაში“ კახა კუხიანიძის ახალი სიმღერისა და ვიდეოს პრემიერა შედგა. სიმღერა სახელწოდებით „შენამდე“ მაიკო კაჭკაჭიშვილს ეკუთვნის, ტექსტი - მომღერალ თემო საჯაიას. განსაკუთრებულია კომპოზიციის არანჟირება, როიალზე პაატა ანდრიაძე უკრავს. მისი შესრულება შესანიშნავია და ძალიან საინტერესოდ ავსებს კომპოზიციას. კახა კუხიანიძის ვოკალური მონაცემები და მიდგომა სიმღერასთან გუშინდელ საღამოზე ყველამ ერთხმად აღნიშნა და მოიწონა. რაც შეეხება ვიდეოს, ის მარიკა ქურდუბაძემ გადაიღო რამდენიმე ადამიანთან ერთად, კლიპი საკმაოდ სადა, ლამაზი და სასიყვარულო სიმღერის შესაბამისი გამოვიდა. პრეზენტაციის შემდეგ კახა და მისი კოლეგები ჩავწერეთ, რომლებიც კლიპის პრემიერას ესწრებოდნენ. კახა კუხიანიძე: იმდენად საპასუხისმგებლო იყო, რომ ჩემი ნამუშევარი გამეზიარებინა ჩემი კოლეგებისთვის, მოწვეული სტუმრებისთვის, რომ გამოგიტყდები და ძალიან ვნერვიულობდი, სანამ შედგებოდა პრეზენტაცია. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მოვეშვი, დავიღალე სასიამოვნოდ. ვარ ბედნიერი, რომ ის მოხდა, რაც მინდოდა, დიდი მადლობა ყველას ასეთი სითბოსთვის და სიყვარულისთვის. მადლობა მაიკოს, თემოს, პაატას, მარიკას, რამაზსა და გეგის. ასევე დიდი მადლობა მაგდას, რომელმაც მთელი თავის ენერგიიით გაუკეთა ამ საღამოს ორგანიზება ფანტასტიკურად და მადლობა „ალქიმიას“, რომელმაც არაჩვეულებრივად გვიმასპინძლა. მაიკო, აღინიშნა, რომ ეს სიმღერა შენი სხვა ნამუშევრებისგან განსხვავებულია... მაიკო კაჭკაჭიშვილი: (იღიმის) ნამდვილად არ არის ასეთი განსხვავებული, აქაც იგრძნობა ჩემი ხელწერა. ეს მოსაზრება, ალბათ, იმის გამო გაჩნდა, რომ არანჟირებაა სხვანაირი... ვფიქრობ, კახამ ეს სიმღერა საუკეთესოდ შეასრულა და ამას ყველა აღნიშნავს. სალომე გოგიაშვილი: ეს სიმღერა ერთ-ერთმა პირველმა მოვისმინე. მე და კახა დიდი ხნის მეგობრები ვართ. იმდენად მომეწონა, რომ მანქანაში ვრთავდი და ვუსმენდი ხოლმე. ძალიან მომეწონა კლიპი და მიხარია, რომ დღეს მისი პრეზენტაცია შედგა. კახასთვის არ გისაყვედურია, რომ არ აქტიურობდა? არ მისაყვედურია, რადგან სასაყვედურო მაშინაა, როდესაც გაქვს საშუალება და არ აკეთებ. აქტიურობას შესაბამისი ფინანსები სჭირდება. ია ჩანტლაძე: ძალიან მომეწონა კლიპიც, სიმღერაც და განსაკუთრებით მომეწონა არანჟირება, პაატა ანდრიაძის შესრულება. ვფიქრობ, კახა ამ სიმღერას ძალიან კარგად მღერის. ვულოცავ და წარმატებას ვუსურვებ. ვერიკო ტურაშვილი: ძალიან მომწონს, მაგარია სიმღერაც და არანჟირებაც, რომელიც ერთი სიმღერის ფასია. კახას ნამღერი შესანიშნავია. ვულოცავ! ჩემი უახლოესი მეგობარია და მისი წარმატება საკუთარივით მიხარია. ნინო მურღულია [gallery link="file" columns="5" ids="122516,122517,122518,122519,122520"] [post_title] => კახა კუხიანიძე კოლეგებმა შეაქეს - როგორ ჩაიარა კლიპის პრემიერამ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kukhianidze-kolegebma-sheaqes-rogor-chaiara-klipis-premieram [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 14:15:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 10:15:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 99870 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-03 14:35:28 [post_date_gmt] => 2017-01-03 10:35:28 [post_content] => საახალწლოდ თბილისის მერიის მიერ მოწყობილი კონცერტი, რომელიც „პირველი არხის“ ღია ეთერში გადაიცემოდა, ისევ გახდა კრიტიკის საბაბი. გადაწყვეტილებამ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართველ მომღერლებსა თუ ჯგუფებს ახლად დაწერილი საახალწლო სიმღერები უნდა შეესრულებინათ, საზოგადოეობის ნაწილს თავიდანვე არ მოეწონა. კონცერტის მუსიკალურმა ხელმძღვანელმა, მიშა მდინარაძემ „ფორტუნასთან“ ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა, რომ დიდი ხანია, საახალწლო სიმღერები არ შექმნილა და ამ მხრივ რეპერტუარის გამდიდრება არ იყო ცუდი იდეა. კონცერტზე უამრავი ქართველი შემსრულებელი ვიხილეთ, ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ქართველი კომპოზიტორების ახალი ნამუშევრებით. საზოგადოების ნაწილს კონცერტი მოეწონა, ნაწილს - არა. კომპოზიტორმა მაიკო კაჭკაჭიშვილმა, რომლის ტყუპი ბიჭები, დათუნა და ზუკაც მონაწილეობდნენ საახალწლო გალაკონცერტში და დედის მიერ დაწერილ ახალ სიმღერას ასრულებდნენ, სოცქსელში გამოთქვა თავისი მოსაზრება და აღნიშნა, რომ კარგი გამოსავალი იქნებოდა, მომღერლები ერთად გამოსულიყვნენ გახმოვანების პრობლემის წინააღმდეგ. მაიკომ დაწერა: , რომლის ტყუპი ბიჭები, დათუნა და ზუკაც მონაწილეობდნენ საახალწლო გალაკონცერტში და დედის მიერ დაწერილ ახალ სიმღერას ასრულებდნენ, სოცქსელში გამოთქვა თავისი მოსაზრება და აღნიშნა, რომ კარგი გამოსავალი იქნებოდა, მომღერლები ერთად გამოსულიყვნენ გახმოვანების პრობლემის წინააღმდეგ. მაიკომ დაწერა: „როგორ შეიძლება, რომ შევიკრიბოთ, მოვილაპარაკოთ და მერე სათანადო სტრუქტურას დაველაპარაკოთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოგვიგვარონ ღია ცის ქვეშ გახმოვანების ( და არა მარტო ღია ცის ქვეშ ) პრობლემა და ეთერში რაც შედის, ეგეც, რა თქმა უნდა . ასე მართლა აღარ შეიძლება , ხალხი მომღერლებს ლანძღავს და ვერც კი ხვდებიან, რომ მომღერალი ყველაზე ნაკლებადაა დამნაშავე ამ გაუგებრობასა და არაპროფესიონალიზმში .... ტყუპებმა მითხრეს, ვარაუდით ვიმღერეთო და ვისაც ვარაუდიც არ აქვს, იმათ რა ქნან ? მოკლედ, ეს მართლა მოქმედებს თითოეული ჩვენგანის პრესტიჟზე და ამას ისევ ჩვენ თუ არ ვუშველეთ, სხვას „კიდია“, ყველა დამნაშავის ცოდვა ძალაუნებურად თქვენ გედებათ კისერზე, მომღერლებო !!! იქნებ, ვინმე აქტიურმა ადამიანმა აიღოს თავზე და მიტინგი მაინც მოვაწყოთ ამ თემასთან დაკავშირებით?“ ქრისტინე იმედაძემ ასევე მიუძღვნა სტატუსი ზემოხსენებულ საკითხს: „მე ვისურვებდი, რომ 2017 -ში „ქართულ ესტრადას“ გამოუჩნდეს პატრონი და ვინმეს მოაფიქრდეს, რომ ეს ადამიანები ( მომღერლები ) იმსახურებენ ერთ პროფესიონალურად გამართულ გუნდს , რომელსაც ცოცხალი შესრულების გაჟღერება შეუძლია !!!!! მომღერალს სცენაზე უნდა ესმოდეს თავისი ხმა ყურში !!! ძალიან კარგია უცხოელი ვარსკვლავები ! მადლობა ! მაგრამ იმ დახარჯული მილიონებიდან რამე ხურდა მოიტოვეთ და გაუშვით სასწავლებლად ვინმე , ხმის რეჟისორები აღირსეთ ამ სფეროს ! “ თამთა ჭელიძემ ასევე ვრცელი კომენტარი განათავსა საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე. მომღერლის მოსაზრებით, არ არის აუცილებელი, ყინვაში ღია ცის ქვეშ კონცერტების გამართვა მაშინ, როცა ხმის კარგად დაყენება ვერ ხერხდება. შემსრულებელი აღნიშნავს, რომ ამ სტატუსს იმის გამო არ წერს, რომ თავად არ მღეროდა კონცერტზე. თამთა ჭელიძე: „რომ არ დამეწერა, ალბათ, გული გამისკდებოდა! მეგობრებო, როდის უნდა დამთავრდეს ეს უნამუსობა, ასეთი არაპროფესიონალიზმის ზეიმი, ეს უმიზნოდ და უნაყოფოდ ფულის გადაყრა, მომღერლების უმიზეზოდ ლანძღვა იმიტომ, რომ ორგანიზატორები ვერ აკეთებენ თავის გასაკეთებელს!. ვინ ხართ თქვენ მანდ, რომ აძლევთ თავს უფლებას, ასეთი კონცერტები გადმოსცეთ 31 დეკემბრის ღამეს პირდაპირ ეთერში!!! რატომ გადაწყვიტეთ, რომ შეგიძლიათ ცოცხალი ორკესტრისა და ბენდის გახმოვანება ყინვაში და ვარსკვლავების ასე წარმოჩენა!. იმის მაგივრად, რომ მისცეთ საშუალება ამდენ ნიჭიერ ადამიანს, წარმოაჩინოს თავისი ნიჭი... ან ვინ გითხრათ, რომ აუცილებლად ქუჩაში უნდა იყოს კონცერტი, ტოცა ყველა ნორმალურ ქვეყანაში იწერენა ცოცხალი კონცერტი რომელიმე დარბაზში და გადის 31-ში ღამე. და ეს კონცერტი უნდა იყოს ნამდვილი ზეიმი, მეგობრებო!. შეუშვით პროფესიონალები მერიაში, ან არ ვიცი, სადაც საჭიროა და გააკეთებინეთ საქმე და არა მაყუთი! კმარა!..“ მიშა მდინარაძეს განსხვავებული მოსაზრება აქვს. კონცერტის მეორე დღეს მან „ფეისბუქზე“ შემდეგი სტატუსი გამოაქვეყნა: „მიუხედავად იმისა, რომ სტალინგრადის ბრძოლა გადავიტანეთ და სანგრების თხრა დავიწყეთ სცენასთან, რომ მუსიკოსები არ ემსხვერპლა ამ გაუთავებელ აფეთქებებს, კონცერტი მაინც ჩატარდა :) გმადლობთ ყველა მუსიკოსს, ტექნიკურ პერსონალს და მსმენელს (ვინც პიროტექნიკით არ იყო დაკავებული), რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოვიდა კონცერტის მოსასმენად. ძალიან რთულია ასეთ სიცივეში დაკვრა და სიმღერა, თუმცა იმათ გასაგონად ვამბობ, ვინც ასე მისტირის ფონოგრამაზე პირის დაღებას და ამ მკვდრადშობილი, მანკიერი ტრადიციის გაცოცხლებაზე ოცნებობს, ყველაზე ცუდად შესრულებული ცოცხალი კონცერტი მირჩევნია სტუდიაში ათასჯერ ჩაწერილ, მერე გასწორებულ-გაპატიოსნებულ, მუმიფიცირებულ სიმღერებს და ასე ჩატარებულ ვითომ კონცერტს!!! გილოცავთ ახალ წელს!“ [post_title] => ვნებათაღელვა 31 დეკემბრის საახალწლო გალაკონცერტის გარშემო - „მომღერალი ყველაზე ნაკლებადაა დამნაშავე...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vnebataghelva-31-dekembris-saakhalwlo-galakoncertis-garshemo-momgherali-yvelaze-naklebadaa-damnashave [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-03 14:50:31 [post_modified_gmt] => 2017-01-03 10:50:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=99870 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 93017 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-05 12:32:55 [post_date_gmt] => 2016-12-05 08:32:55 [post_content] => ჯაზპიანისტი გირშელი ჯავახიშვილი მაყურებელს „ვანოს შოუდან“ ახსოვს, სადაც ის მუსიკალურ ბენდს ხელმძღვანელობდა. რამდენიმე წლის წინ მუსიკოსს ძლის სიმსივნე დაუდგინდა, მკურნალობამ შედეგი გამოიღო და ორი წლის განმავლობაში რემისია დადგა. მუსიკოსი ამ დროს უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა. 2016 წლის მარტში ცნობილი გახდა, რომ პიანისტს ისევ სჭირდებოდა მკურნალობა და საკმაოდ დიდი თანხა, 50 000 დოლარი... მისმა მეგობრებმა თანხის შეგროვება დაიწყეს... დღეს ცნობილი გახდა, რომ გირშელ ჯავახიშვილი სიმსივნესთან ბრძოლაში, სამწუხაროდ, დამარცხდა. პიანისტი გარდაიცვალა. მუსიკალური სამყარო მას თბილი სიტყვებით ემშვიდობება... ბექა გოჩიაშვილი: „აი, ამ ბედნიერების ადამიანის დაკარგვა როგორ დამაკვრევინებს ამ ტურზე არ ვიცი, მაგრამ თვითონაც ჯაზმენი იყო სულით ხორცით და მაგ სულს ვუძღვნი. მენატრები, ძმაო, გირშელ!“ მაიკო კაჭკაჭიშვილი: „ქედს ვიხრი,პატივს ვცემ და ვემშვიდობები ჩემს კოლეგას... ნათელში გამყოფოს ღმერთმა, გირშელ :(((“ სალომე კორკოტაშვილი: „ძალიან მაგრად მომენატრები...“ გირშელის „ფეისბუქ“-გვერდზე შეხვდებით უცხოელი მუსიკოსების გამოხმაურებებსაც, ვისთან ერთადაც მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში უწევდა მუშაობა. მუსიკოსი 35 წლის იყო... [post_title] => მუსიკალური სამყარო ჯაზპიანისტ გირშელ ჯავახიშვილს ემშვიდობება - ის სიმსივნესთან ბრძოლაში დამარცხდა... 