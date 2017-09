მაიკო კაჭკაჭიშვილისა და ძვალის ახალი სიმღერა თბილისს – „არ დაიწყოთ ლანძღვა-გინება“ (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili [1] => dzvali [2] => giorgi-ushikishvili [3] => buba-kikabidze [4] => zaliko-udumashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169247 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili [1] => dzvali [2] => giorgi-ushikishvili [3] => buba-kikabidze [4] => zaliko-udumashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169247 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1192 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili [1] => dzvali [2] => giorgi-ushikishvili [3] => buba-kikabidze [4] => zaliko-udumashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili [1] => dzvali [2] => giorgi-ushikishvili [3] => buba-kikabidze [4] => zaliko-udumashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169247) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12042,9625,10114,1192,16780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167473 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-25 18:10:39 [post_date_gmt] => 2017-09-25 14:10:39 [post_content] => ყოფილი ტელეწამყვანია და ეს მისი პირველი პოლიტიკური ორთაბრძოლაა. ენმ-ის თბილისის მერობის კანდიდატის, ზალიკო უდუმაშვილის, მთავარი დაპირება არის ის, რომ, როგორც თავად ამბობს, პროგრამაში გაწერილი ყველა პუნქტი ანიდან ჰოემდე აუცილებლად შესრულდება. გამარჯვების შემთხვევაში სოციალურად დაუცველებს ყოველთვიურად 50-ლარიან დახმარებას დაურიგებს, იპოდრომს ცენტრალპარკად აქცევს და მერობის პირველი სამი თვე იმ მოქალაქეებს შეხვდება, ვისგანაც წინასაარჩევნო კამპანიისას პრობლემებს ისმენდა. მერობის გეგმებსა და საარჩევნო დაპირებებზე „ფორტუნა“ ზაალ უდუმაშვილს ესაუბრა:

ჩემი პროგრამა არის მთლიანად გაწერილი იმ წლებზე, როცა მე უნდა ვიყო მერი. ანუ ეს არის ძალიან რეალისტური პროგრამა, რომელიც არ არის გათვლილი შორეულ მომავალზე. მაგალითისთვის, ე.წ. „“ ჩანაცვლება არის პროგრამა, რომელსაც შეიძლება, დასჭირდეს 20 ან 30 წელი, ამიტომ მე არ ვწერ ასეთ რამეს პროგრამაში, რომელსაც შეიძლება მე ვერ მოვერიო და გახდეს ბევრი ადამიანის გასაკეთებელი ჩემს შემდეგ. ჩემი პროგრამა არის ძალიან რეალისტური, რომელიც არის განხორციელებადი უახლოეს წლებში.მთავარი დაპირება არის ის, რომ ყველა პუნქტი ანიდან ჰოემდე, რომელიც მიწერია პროგრამაში, აუცილებლად შესრულდება.არსებობს პროექტები, რომელსაც შეიძლება, დასჭირდეს 2-3 წელი. სოციალურად დაუცველებისთვის 50-ლარიანი დახმარების გაცემას, რომელსაც მე ვგეგმავ, არ დასჭირდება დიდი პერიოდი, მხოლოდ დამტკიცება და ამის გაცემა ორ თვეში დაიწყება. სხვა საკითხია ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიცაა ესტაკადები, ხიდები გვირაბები, იგივე. მაგალითად, იპოდრომის ტერიტორიისქცევას დასჭირდება 1,5 წელი. ამდენივე დასჭირდება გარკვეულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.თბილისელებისთვის მთავარ პრობლემებში ყოველთვის ლიდერობს სოციალური პრობლემები, 10 წლის წინაც ასე იყო და ახლაც ასეა. მათ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემად მიაჩნიათ ეკოლოგია. ამის გადაჭრის გზები არსებობს, უბრალოდ, გარკვეულწილად პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაა საჭირო. ეკოლოგიას მხოლოდ მწვანე საფარის აღდგენით ვერ ვუშველით, უნდა გადაწყდეს საცობების პრობლემა, უნდა გადაწყდეს მშენებლობების პრობლემა.დაიწყება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტებით, იგივე შემოვლითი რკინიგზის პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქალაქისთვის. ამის გარდა, ვგეგმავ, რომ მტკვარზე სამი ახალი საავტომობილო ხიდი უნდა აშენდეს, რაც ცენტრს კიდევ უფრო განტვირთავს. რამდენიმე გვირაბია გასაკეთებელი მოძრაობის განსატვირთად, რომ საცობებისგან გავათავისუფლოთ ქალაქი. ასევე, უნდა შედგეს ქალაქის სატრანსპორტო გეგმა, რაც დღეს არ გაგვაჩნია. საცობი არის დღეს ჩვენი ჰაერის მთავარი მტერი, რადგან ყველაზე მეტი გამონაბოლქვი გამოიყოფა საცობის დროს. კიდევ ერთი საკითხი - მშენებლობები მიმდინარეობს ყოველგვარი ნორმების გარეშე. ბადეები იმიტომ კი არაა საჭირო, თავში რაღაც რომ არ დაგეცეს, არამედ იმიტომ, რომ მტვერი არ გამოვიდეს ქარის დროს. თუმცა,კი არაა დაცული.ვინაიდან, მაინც ყოფილი ჟურნალისტი ვარ, ჩემთვის ყოველთვის მტკივნეული თემა იყო, ხელისუფლებაში წასვლის შემდეგ რომ აღარ გელაპარაკებიან. რა პრობლემაა,, როცა არჩეული მერი ხარ. არ ვამბობ, რომ 24 საათი ვიჯდები და მოქალაქეების მიღებაში ვიქნები, ამას ვერ გავაკეთებ იმიტომ, რომ სხვა საქმეც უნდა ვაკეთო. გეგმაში მაქვს ის, რომ გამარჯვების შემთხვევაში, ამ სამი თვის განმავლობაში სადაც ვიყავი, პირველი სამი თვე სწორედ იქ მივალ, ადგილზე რომ მოვაგვარო ეს პრობლემები. მერი ძირითადად ხალხში უნდა იყოს.„სითი პარკი“, მართლაც, დიდ პრობლემად იქცა თბილისელებისთვის. იმიტომ კი არა, რომ სადაც გვინდა, იქ უნდა გავაჩეროთ. წესრიგი უნდა დავიცვათ, პარკირების ადგილას უნდა გავაჩეროთ, მაგრამ ამისთვის უნდა იყოს ადგილი. „სითი პარკთან“ რომელი ხელშეკრულებაც იქნა დადებული, არ შეიძლებოდა, დადებულიყო. ამიტომ „სითი პარკთან“ ხელშეკრულება ცალმხრივად უნდა გაწყდეს. თუ ხელშეკრულებას გავწყვეტთ, მოგვიწევს თანხის გადახდაც, ამას ვერ გაექცევი, მაგრამ ვფიქრობ, მერია და თბილისის ბიუჯეტი არ უნდა იყოს ამ თანხის გადამხდელი. ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ კომპანიას, რომელიც შემოვა, რომელიც გადაიხდის ამ ჯარიმას, სამაგიეროდშეღავათიან პირობებს მიიღებს.თბილისი უნდა გავხადოთ შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ქალაქი. ახლა შემოიყვანეს ახალი ავტობუსები, რაც კარგია, აქვს პანდუსები, თუმცა გაჩერებები არაა ადაპტირებული და შშმ პირები მაინც ვერ სარგებლობენ. ყველა წარჩინებულ სტუდენტს აუცილებლადსწავლას უცხოეთში, რადაც არ უნდა დაუჯდეს ეს ბიუჯეტს. სოციალურად დაუცველ სტუდენტებსაც ასევე მერია დაუფინანსებს სწავლას.ჩემი მთავარი კონკურენტი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების კანდიდატია. არ გამოვრიცხავ არავისთან თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, პროდასავლურ კანდიდატებთან.ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქალაქია ნიუ იორკი. თუმცა, რომ გითხრათ, მინდა, ჰგავდეს თბილისს - არა! აბსოლუტურად სხვადასხვა ქალაქია. ვერასდროს დაემსგავსება თბილისი ნიუ იორკს. მე უფრო მინდა, რომ თბილისი რომს ჰგავდეს, თავისი ისტორიიდან გამომდინარე, თავისი მიდგომით ისტორიის მიმართ.[post_title] => ჩემი პროგრამა არის მთლიანად გაწერილი იმ წლებზე, როცა მე უნდა ვიყო მერი - ინტერვიუ ზალიკო უდუმაშვილთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-programa-aris-mtlianad-gawerili-im-wlebze-roca-me-unda-viyo-meri-interviu-zaliko-udumashviltan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 18:14:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 14:14:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167473 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151754 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-07 14:08:36 [post_date_gmt] => 2017-08-07 10:08:36 [post_content] => კომპოზიტორმა და მომღერალმა მაიკო კაჭკაჭიშვილმა მცირე ხნის წინ კუჭის დაპატარეავების ოპერაცია გაიკეთა და შემდეგ თვეებში თავის ძველ წონას გამოემშვიდობება. მაიკო ოპერაციის გაკეთებამდე სპეციალურ დიეტაზე იყო, შესაბამისად, უკვე ოპერაციამდეც ჰქონდა დაკლებული, ხოლო შემდეგ ყოველდღიურად კიდევ უფრო კარგად გამოიყურება. შედეგებით თავადაც ძალიან კმაყოფილია. სოციალურ ქსელში ოპერაციამდე და შემდგომ გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს და აღნიშნავს: „როგორი ბედნიერი ვარ და როგორ მიხარია, ვერ აგიხსნით, რომ ძალიან ბევრი გოგოს სტიმული გავხდი, როგორც მეუბნებით და მწერთ... უკვე ბევრმა გაიკეთა ოპერაცია და დეტალებსაც კი მწერენ :))) ბევრი სწორ კვებაზე გადავიდა და იმასაც მწერენ, რამდენს იკლებენ... მიდით, გოგონებო, განიცადეთ უდიდესი სიამოვნება და მეც უფრო დიდი სტიმული მეძლევა თქვენით... ქუჩაში, მარკეტებში, უცხო ხალხი რომ მაჩერებს და მეუბნება - „რა კარგად გამოიყურებით“, ბედნიერებისგან ვივსები ❤️ მე ჯერ არ დამიმთავრებია, ასე რომ შემომიერთდით !!! ❤️❤️ დიდი მადლობა ყველას, რომ არ იშურებთ ამდენ სითბოს“. [post_title] => მაიკო კაჭკაჭიშვილი წონაში კლების შემდეგ ქუჩაში კომპლიმენტებს იღებს - „როგორ მიხარია, ვერ აგიხსნით...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maiko-kachkachishvili-wonashi-klebis-shemdeg-quchashi-komplimentebs-ighebs-rogor-mikharia-ver-agikhsnit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 18:14:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 14:14:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151754 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148749 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-24 17:04:26 [post_date_gmt] => 2017-07-24 13:04:26 [post_content] => მეორე წელია, ლატვიაში, ქალაქ იურმალაში აღარ იმართება ცნობილი მუსიკალური კონკურსი „ახალი ტალღა“, მან სოჭში გადაინაცვლა, ხოლო იურმალაში, ძინტარის საკონცერტო დარბაზში ახალი მუსიკალური ფესტივალის მოწყობა საკუთარ თავზე ცნობილმა შემსრულებელმა, ლაიმა ვაიკულემ აიღო. უკვე მეორედ ძინტარის საკონცერტო დარბაზში „რანდე ვუ ლაიმა ვაიკულესთან“ იმართება, სცენაზე ბევრი ცნობილი შემსრულებელი გამოდის. წელს განსაკუთრებით ბევრი ქართველია იურმალაში, ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, ბუბა კიკაბიძე, ქეთა თოფურია „ა სტუდიოსთან“ ერთად კონცერტში მონაწილეობენ. მაყურებლის წინაშე წარდგა ქართული აკაპელა ჯგუფი „The Quintessence“, რომელსაც ბუკა კარტოზია ხელმძღვანელობს. იურმალაში იმყოფება პროდიუსერი ნატო დუმბაძე, რომელმაც საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე ბევრი საინტერესო ფოტო გააზიარა. ლაიმა ვაიკულეს ფესტივალს ასევე ესწრება რუსული ესტრადის პრიმადონა, ალა პუგაჩოვა მეუღლესთან ერთად. ალა და ნანი ბრეგვაძე ერთმანეთს შეხვდნენ და სამახსოვრო ფტოოც გადაიღეს, რომელსაც, სხვა ფოტოებთან ერთად, ასევე გთავაზობთ. [gallery royalslider="1" ids="148750,148751,148752,148753,148754,148755,148756,148757,148758,148759,148760"] [post_title] => სად მოიყარეს თავი ერთად ალა პუგაჩოვამ, ნანი ბრეგვაძემ და ბუბა კიკაბიძემ (ფოტოგალერეა) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-moiyares-tavi-ertad-ala-pugachovam-nani-bregvadzem-da-buba-kikabidzem-fotogalerea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 12:25:32 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 08:25:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167473 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-25 18:10:39 [post_date_gmt] => 2017-09-25 14:10:39 [post_content] =>ჩემი პროგრამა არის მთლიანად გაწერილი იმ წლებზე, როცა მე უნდა ვიყო მერი. ანუ ეს არის ძალიან რეალისტური პროგრამა, რომელიც არ არის გათვლილი შორეულ მომავალზე. მაგალითისთვის, ე.წ. „“ ჩანაცვლება არის პროგრამა, რომელსაც შეიძლება, დასჭირდეს 20 ან 30 წელი, ამიტომ მე არ ვწერ ასეთ რამეს პროგრამაში, რომელსაც შეიძლება მე ვერ მოვერიო და გახდეს ბევრი ადამიანის გასაკეთებელი ჩემს შემდეგ. ჩემი პროგრამა არის ძალიან რეალისტური, რომელიც არის განხორციელებადი უახლოეს წლებში.მთავარი დაპირება არის ის, რომ ყველა პუნქტი ანიდან ჰოემდე, რომელიც მიწერია პროგრამაში, აუცილებლად შესრულდება.არსებობს პროექტები, რომელსაც შეიძლება, დასჭირდეს 2-3 წელი. სოციალურად დაუცველებისთვის 50-ლარიანი დახმარების გაცემას, რომელსაც მე ვგეგმავ, არ დასჭირდება დიდი პერიოდი, მხოლოდ დამტკიცება და ამის გაცემა ორ თვეში დაიწყება. სხვა საკითხია ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიცაა ესტაკადები, ხიდები გვირაბები, იგივე. მაგალითად, იპოდრომის ტერიტორიისქცევას დასჭირდება 1,5 წელი. ამდენივე დასჭირდება გარკვეულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.თბილისელებისთვის მთავარ პრობლემებში ყოველთვის ლიდერობს სოციალური პრობლემები, 10 წლის წინაც ასე იყო და ახლაც ასეა. მათ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემად მიაჩნიათ ეკოლოგია. ამის გადაჭრის გზები არსებობს, უბრალოდ, გარკვეულწილად პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაა საჭირო. ეკოლოგიას მხოლოდ მწვანე საფარის აღდგენით ვერ ვუშველით, უნდა გადაწყდეს საცობების პრობლემა, უნდა გადაწყდეს მშენებლობების პრობლემა.დაიწყება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტებით, იგივე შემოვლითი რკინიგზის პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქალაქისთვის. ამის გარდა, ვგეგმავ, რომ მტკვარზე სამი ახალი საავტომობილო ხიდი უნდა აშენდეს, რაც ცენტრს კიდევ უფრო განტვირთავს. რამდენიმე გვირაბია გასაკეთებელი მოძრაობის განსატვირთად, რომ საცობებისგან გავათავისუფლოთ ქალაქი. ასევე, უნდა შედგეს ქალაქის სატრანსპორტო გეგმა, რაც დღეს არ გაგვაჩნია. საცობი არის დღეს ჩვენი ჰაერის მთავარი მტერი, რადგან ყველაზე მეტი გამონაბოლქვი გამოიყოფა საცობის დროს. კიდევ ერთი საკითხი - მშენებლობები მიმდინარეობს ყოველგვარი ნორმების გარეშე. ბადეები იმიტომ კი არაა საჭირო, თავში რაღაც რომ არ დაგეცეს, არამედ იმიტომ, რომ მტვერი არ გამოვიდეს ქარის დროს. თუმცა,კი არაა დაცული.ვინაიდან, მაინც ყოფილი ჟურნალისტი ვარ, ჩემთვის ყოველთვის მტკივნეული თემა იყო, ხელისუფლებაში წასვლის შემდეგ რომ აღარ გელაპარაკებიან. რა პრობლემაა,, როცა არჩეული მერი ხარ. არ ვამბობ, რომ 24 საათი ვიჯდები და მოქალაქეების მიღებაში ვიქნები, ამას ვერ გავაკეთებ იმიტომ, რომ სხვა საქმეც უნდა ვაკეთო. გეგმაში მაქვს ის, რომ გამარჯვების შემთხვევაში, ამ სამი თვის განმავლობაში სადაც ვიყავი, პირველი სამი თვე სწორედ იქ მივალ, ადგილზე რომ მოვაგვარო ეს პრობლემები. მერი ძირითადად ხალხში უნდა იყოს.„სითი პარკი“, მართლაც, დიდ პრობლემად იქცა თბილისელებისთვის. იმიტომ კი არა, რომ სადაც გვინდა, იქ უნდა გავაჩეროთ. წესრიგი უნდა დავიცვათ, პარკირების ადგილას უნდა გავაჩეროთ, მაგრამ ამისთვის უნდა იყოს ადგილი. „სითი პარკთან“ რომელი ხელშეკრულებაც იქნა დადებული, არ შეიძლებოდა, დადებულიყო. ამიტომ „სითი პარკთან“ ხელშეკრულება ცალმხრივად უნდა გაწყდეს. თუ ხელშეკრულებას გავწყვეტთ, მოგვიწევს თანხის გადახდაც, ამას ვერ გაექცევი, მაგრამ ვფიქრობ, მერია და თბილისის ბიუჯეტი არ უნდა იყოს ამ თანხის გადამხდელი. ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ კომპანიას, რომელიც შემოვა, რომელიც გადაიხდის ამ ჯარიმას, სამაგიეროდშეღავათიან პირობებს მიიღებს.თბილისი უნდა გავხადოთ შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ქალაქი. ახლა შემოიყვანეს ახალი ავტობუსები, რაც კარგია, აქვს პანდუსები, თუმცა გაჩერებები არაა ადაპტირებული და შშმ პირები მაინც ვერ სარგებლობენ. ყველა წარჩინებულ სტუდენტს აუცილებლადსწავლას უცხოეთში, რადაც არ უნდა დაუჯდეს ეს ბიუჯეტს. სოციალურად დაუცველ სტუდენტებსაც ასევე მერია დაუფინანსებს სწავლას.ჩემი მთავარი კონკურენტი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების კანდიდატია. არ გამოვრიცხავ არავისთან თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, პროდასავლურ კანდიდატებთან.ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქალაქია ნიუ იორკი. თუმცა, რომ გითხრათ, მინდა, ჰგავდეს თბილისს - არა! აბსოლუტურად სხვადასხვა ქალაქია. ვერასდროს დაემსგავსება თბილისი ნიუ იორკს. მე უფრო მინდა, რომ თბილისი რომს ჰგავდეს, თავისი ისტორიიდან გამომდინარე, თავისი მიდგომით ისტორიის მიმართ.[post_title] => ჩემი პროგრამა არის მთლიანად გაწერილი იმ წლებზე, როცა მე უნდა ვიყო მერი - ინტერვიუ ზალიკო უდუმაშვილთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-programa-aris-mtlianad-gawerili-im-wlebze-roca-me-unda-viyo-meri-interviu-zaliko-udumashviltan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 18:14:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 14:14:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167473 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 22 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 061120613b5e5c3ee784791cf6fae1ec [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )