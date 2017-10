მაკა ჩიჩუა საკუთარი ფოტოარქივიდან ლიკა ქავჟარაძის უცნობ ფოტოს აქვეყნებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lika-qavdjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175154 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lika-qavdjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175154 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20158 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lika-qavdjaradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lika-qavdjaradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175154) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20158) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174904 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 12:44:15 [post_date_gmt] => 2017-10-13 08:44:15 [post_content] => მსახიობ ლიკა ქავჟარაძეს ხვალ, ვაკის სასაფლაოზე, დედის გვერდით დაკრძალავენ. ამის შესახებ კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში განაცხადეს. მათივე ინფორმაციით, ვაკის სასაფლაოზე მსახიობს ხვალ, 15:00 საათზე, დაკრძალავენ. ლიკა ქავჟარაძის პანაშვიდი მის საცხოვრებელ სახლში, აბაშიძის #62-ში დღეს, 17:00 საათიდან გაიმართება. მსახიობს ვაკის სამების ტაძარში კი ხვალ, 12:00 საათზე გადაასვენებენ. ლიკა ქავჟარაძე 11 ოქტომბერს, 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ლიკა ქავჟარაძეს ვაკის სასაფლაოზე, დედის გვერდით დაკრძალავენ "ლიკა ნამდვილად იმსახურებდა ვარსკვლავს, როგორც ნიჭიერი მსახიობი და ქართველი ქალის სილამაზის სიმბოლო. უფრო ადრეც ვუთხარი, მაგრამ უარი თქვა, კარგად არ ვარ და გთხოვთ, გადავდოთო. შემდეგ სიურპრიზი მოვუწყვე და პირდაპირ ეთერში იმიტომ ვუთხარი, რომ უარი ვერ ეთქვა. დეკემბერში გვქონდა დაგეგმილი ვარსკვლავის გახსნა, უკვე ყველაფერს ვგეგმავდით, მაგრამ... ლიკას გარდაცვალებით იმდენად ვარ შეძრული, სიტყვებით ვერ გადმოვცემ! სამწუხაროდ, მიცვალებულის სახელობის ვარსკვლავი არ იხსნება, მაგრამ ხეივანს ვაკეთებთ, სადაც ლიკა ქავჟარაძის სახელი და გვარი საპატიო ადგილს დაიკავებს" 11 ოქტომბერს, ცნობილი ქართველი კინოვარსკვლავი ლიკა ქავჟარაძე საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი ნახეს. 11 ოქტომბერს, ცნობილი ქართველი კინოვარსკვლავი ლიკა ქავჟარაძე საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი ნახეს. "ბევრი დასამახსოვრებელი ფაქტი შემიძლია გამოვყო, მაგრამ ყველაზე მეტად მახსოვს, როდესაც ერთ-ერთ სცენას ვიღებდით, მძღოლს ვეჩხუბებოდი, რაც შეიძლება შორს დაეყენებინა მანქანა, რადგან მინდოდა ლიკა ხელში აყვანილს მე წამეყვანა. შემოვახვევდი ნაბადს და ასე რომანტიკულად მიმყავდა ხოლმე." მინდოდა ლიკა ხელში აყვანილს მე წამეყვანა ლიკა ქავჟარაძეს ვაკის სასაფლაოზე, დედის გვერდით დაკრძალავენ