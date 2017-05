მაკრონი თუ ლე პენი? – საფრანგეთში დღეს პრეზიდენტს ირჩევენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => marin-le-peni [2] => archevnebi-safrangetshi [3] => emanuel-makroni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128313 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => marin-le-peni [2] => archevnebi-safrangetshi [3] => emanuel-makroni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128313 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1035 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => marin-le-peni [2] => archevnebi-safrangetshi [3] => emanuel-makroni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => marin-le-peni [2] => archevnebi-safrangetshi [3] => emanuel-makroni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128313) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15008,15089,13399,1035) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128293 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-06 21:32:25 [post_date_gmt] => 2017-05-06 17:32:25 [post_content] => ხვალ საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ერთმანეთს პოლიტიკური მოძრაობა „წინ“-ის ლიდერი ემანუელ მაკრონი და „ეროვნული ფრონტის“ ლიდერი მარინ ლე პენი დაუპირისპირდებიან. ფრაგული მედია ვარაუდობს, რომ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეველთა აქტივობა შესაძლოა ყველაზე დაბალი იყოს. საფრანგეთის რიგით მე-11 საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს კვერცხები დაუშინეს

საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს, „ეროვნული ფრონტის" ლიდერს მარინ ლე პენს ბრეტანში ვიზიტისას კვერცხები დაუშინეს. ფრანგული მედიის ინფორმაციით, პრეზიდენტობის კანდიდატს ერთ-ერთი ქარხნის დათვალიერებისას ჯერ სტვენა დაუწყეს, ხოლო შემდგომ კვერცხები დაუშინეს. ისმოდა შეძახილები "გაეთრიეთ", „ფაშისტებო". საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მარინ ლე პენის კონკურენტი პარტია En Marche!-ს ლიდერი ემანუელ მაკრონია. არჩევნები 7 მაისს არის დაგეგმილი. საფრანგეთი დაძაბულ დებატებს უყურებს: მაკრონისა და ლე პენის დაუნდობელი ბრძოლა გამარჯვებისთვის (live)

საფრანგეთი საარჩევნო კამპანიის პიკი სწორედ დღეს არის - ორი კანდიდატის ემანუელ მაკრონისა და მარინ ლე პენის დებატები პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს. საფრანგეთში მიიჩნევენ, რომ ეს მეორე ტურისთვის ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, გადამწყვეტი ბრძოლაა. არჩევნებამდე 4 დღით ადრე, გამოკითხვებში ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი ლიდერობს. ხანგრძლივ დებატებს საფრანგეთში პირდაპირ ეთერში გადასცემენ და მას სულ მცირე 20 მლნ მაყურებელი ჰყავს. https://www.youtube.com/watch?v=1Ydto3Iyzic დებატები ურთიერთბრალდებების , დაპირისპირებისა და ცხარე კამათის ფონზე მიმდინარეობს. საუბარი ძირითადად ეკონომიკურ პრობლემებს, უმუშევრობასა და კანდიდატების პროგრამას ეხება. საინტერესო მონაკვეთები დებატებიდან ორივე კანდიდატის ჩაცმულობა დებატების დროს იდენტურია: მარინ ლე პენს მუქი ლურჯი შარვალ-კოსტუმი, თეთრი მაისური და შავი ფეხსაცმელი აცვია. მაკრონსაც ზუსტად ასე, ის მხოლოდ ერთი დეტალით - მუქი ლურჯი ჰალსტუხით გამოირჩევა ლე პენისგან. მარინ ლე პენმა მაკრონს დებატების დროს შემდეგი წინადადებით მიმართა: "ნუ მეთამაშებით კატა-თაგვობანას, ეს ჩემი სტილი არაა". დებატები თავიდანვე ცხარე კამათში გადაიზარდა. კანდიდატები ერთმანეთს საუბარს არ აცდიდნენ. ლე პენმა სამუშაოების შექმნის პირობა გასცა. ასევე, მან თქვა, რომ საზღვარგარეთ ფრანგულ კომპანიებს ოპერირებაში დაეხმარება. მაკრონის დაპირება: 35 საათიანი სამუშაო საათი კვირაში და საპენსიო ასაკის 62 წლამდე გაზრდა. ლე პენის დაპირება: სამსახურში უცხოელების დაქირავებაზე დამატებითი გადასახადის დაწესება- ანუ პრიორიტეტის მინიჭება ფრანგებს. 35 საათიანი სამუშაო საათი კვირაში და საპენსიო ასაკად 60 წლის დაწესება. მაკრონმა ლე პენს მიმართა: თქვენი სტრატეგიაა თქვათ მეტი ტყუილი რადგან, შესათავაზებელი არაფერი გაქვთ. დებატები, როგორ ტრადიცია დებატები ზუსტად იმ სატელევიზიო სტუდიაში გაიმართა, სადაც 5 წლის წინ ფრანსუა ოლანდი და ნიკოლა სარკოზი შეხვდნენ გადამწყვეტ სატელევიზიო დულეში ერთმანეთს. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, საპრეზიდენტო კანდიდატების პირდაპირ ეთერში დაპირისპირება საფრანგეთში ერთგვარი ტრადიციაა, რომელიც 1974 წლიდან იღებს სათავეს. ხვალ საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება

ხვალ საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ერთმანეთს პოლიტიკური მოძრაობა „წინ"-ის ლიდერი ემანუელ მაკრონი და „ეროვნული ფრონტის" ლიდერი მარინ ლე პენი დაუპირისპირდებიან. ფრაგული მედია ვარაუდობს, რომ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეველთა აქტივობა შესაძლოა ყველაზე დაბალი იყოს. საფრანგეთის რიგით მე-11 საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართა. [post_title] => ხვალ საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khval-safrangetshi-saprezidento-archevnebis-meore-turi-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 11:05:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 07:05:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128293 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 46 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4db734798a010f2f54bfa40650d30297 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )