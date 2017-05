მაკრონის პოლიტიკურმა მოძრაობამ სახელი შეიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emanuel-makroni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129249 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emanuel-makroni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129249 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15089 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => emanuel-makroni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => emanuel-makroni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129249) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15089) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128519 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-08 13:01:14 [post_date_gmt] => 2017-05-08 09:01:14 [post_content] => საფრანგეთის პრეზიდენტობის არჩევნებში გამარჯვებას ემანუელ მაკრონს მსოფლიო ლიდერები უკვე ულოცავენ. „ვულოცავ მაკრონს დიდ გამარჯვებას, ველოდები მასთან თანამშრომლობას“- დაწერა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. „ვულოცავ ემანუელ მაკრონს გამარჯვებას. მოუთმენლად ველოდები მასთან შეხვედრას ნატოს სამიტზე, რათა გავაძლიეროთ ტრანსატლანტიკური კავშირები“, - დაწერა იენს სტოლტენბერგმა „ტვიტერის“ პირად გვერდზე. „თქვენი გამარჯვება არის გამარჯვება ძლიერი და გაერთიანებული ევროპისთვის და ფრანგულ-გერმანული მეგობრობისთვის“, - დაწერა სოციალურ ქსელში გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრესსპიკერმა. ტელეფონით მიულოცეს გამარჯვება ემანუელ მაკრონს კონკურენტმა მარი ლე პენმა და საფრანგეთის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. „დავურეკე ემანუელ მაკრონს და მთელი გულით მივულოცე საფრანგეთის პრეზიდენტად არჩევა. მისი გამარჯვება ცხადყოფს, რომ ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობას სურდა გაერთიანება რესპუბლიკის ღირებულებების ირგვლივ, რათა დაემტკიცებინათ თავიანთი ერთგულება ევროკავშირისადმი“, -განაცხადა ოლანდმა. რაც შეეხება მარი ლე პენს, ის ერთ -ერთი პირველი იყო ვინც გამარჯვება მიულოცა ახალ პრეზიდენტს. „ფრანგებმა აირჩიეს ახალი პრეზიდენტი და მათ არჩევანი პოლიტიკის უწყვეტობაზე შეაჩერეს“, - განაცხადა ლე პენმა. მსოფლიო ლიდერები ემანუელ მაკრონს გამარჯვებას ულოცავენ

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საფრანგეთის რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ემანუელ მაკრონს გამარჯვებას ულოცავს. მარგველაშვილის თქმით, ამ არჩევანით ფრანგმა ხალხმა დაადასტურა მაკრონისადმი ნდობა და სწრაფვა შემდგომი განვითარებისთვის. „მსურს გულითადად მოგილოცოთ საფრანგეთის რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება და გისურვოთ წარმატებები თქვენს სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში. დღევანდელი არჩევანით ფრანგმა ხალხმა დაადასტურა თქვენდამი განსაკუთრებული ნდობა და სწრაფვა კეთილდღეობისა და შემდგომი განვითარებისათვის. ეს არის არჩევანი ძლიერი საფრანგეთისა და ძლიერი ევროპის მხარდასაჭერად, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი საერთო ევროპული ოჯახის მომავლისათვის. თანამედროვე, სირთულეებითა და გამოწვევებით სავსე მსოფლიოში სწორედ საფრანგეთი წარმოადგენს დემოკრატიის ერთ-ერთ სიმბოლოსა და საყრდენს. მჯერა, რომ თქვენი პრეზიდენტობა კიდევ უფრო წარმოაჩენს და გააძლიერებს ამ უმნიშვნელოვანეს და საპატიო მისიას",– განაცხადა მარგველაშვილმა. მანვე ასევე, ქართველ და ფრანგ ხალხს შორის ისტორიულ–კულტურულ კავშირებზე გაამახვილა ყურადღება. „ჩვენს ხალხებს შორის ისტორიულ-კულტურული კავშირები საუკუნეებს ითვლის, რამაც უზრუნველყო ჩვენი ქვეყნების თანამშრომლობა და განაპირობა ჩვენი სამხედრო კონტიგენტების ურთიერთთანადგომა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ჩვენ ვაძლიერებთ ერთმანეთს და შესაბამისად, ვაძლიერებთ ჩვენს საერთაშორისო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. საფრანგეთი საქართველოსთვის სტრატეგიული პარტნიორი და ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მტკიცე მხარდამჭერია. წელს ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილეს ვზეიმობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი პრეზიდენტობა ამ თანამშრომლობას კიდევ უფრო გააძლიერებს. თქვენო აღმატებულებავ, მინდა კიდევ ერთხელ გადმოგცეთ ჩემი გულწრფელი მოლოცვა და გისურვოთ წარმატებები თქვენი მშვენიერი ქვეყნის კეთილდღეობისა და ევროპის ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი მომავლისათვის", – ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. გიორგი მარგველაშვილი ემანუელ მაკრონს გამარჯვებას ულოცავს

საფრანგეთს ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი ჰყავს. მოძრაობა "წინ!"–ის ლიდერმა ემანუელ მაკრონმა არჩევნების მეორე ტურში ხმათა 66,06 პროცენტი დააგროვა. ულტრამემარჯვენე მარი ლე პენმა ხმების 34,94% მიიღო. საფრანგეთის შსს-ს ცნობით უკვე დათვლილია ხმათა 99,99 პროცენტი . მაკრონმა არჩევნებში 20, 703694 ხმა მიიღო , მისმა მოწინააღმდეგემ კი 10, 637 120 ხმა. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური 7 მაისს გაიმართა. 