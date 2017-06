მამა გიორგი მამალაძე ქორეპისკოპოს საჯაროდ დაუპირისპირდა – სკანდალური წერილი საპატიმროდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cianidis-saqme [1] => meufe-iakobi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137598 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cianidis-saqme [1] => meufe-iakobi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137598 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13167 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cianidis-saqme [1] => meufe-iakobi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cianidis-saqme [1] => meufe-iakobi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137598) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13167,16429) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137446 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 13:12:39 [post_date_gmt] => 2017-06-09 09:12:39 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოზის, გიორგი მამალაძის ადვოკატები საპატრიარქოს იურისტისგან ედიშერ ქარჩავასგან მამა გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ გაკეთებული ცილისმწამებლური განცხადებების უარყოფასა და ზიანის კომპენსაციას - 50 ათასი ლარის ოდენობით ითხოვენ. საქმე ეხება განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ედიშერ ქარჩავამ დეკანოზი ფულის გათეთრებაში დაადნააშაულა. სამოქალაქო სარჩელი დღეს მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა შეიტანა. მისი თქმით, საქმეზე გადაწყვეტილება, დაახლოებით, 2-3 თვის განმავლობაში გახდება ცნობილი. დღესვე „ციანიდის საქმეზე“ არსებითი განხილვა დაიწყება. პოროცესზე ბრალდებისა და დაცვის მხარეები შესავალი სიტყვით წარსდგებიან, დღესვე ადვოკატები კიდევ ერთხელ დააყენებენ შუამდგომლობას, რომ პროცესი იყოს ღია. ამავე აზრეზეა სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. მისი თქმით, ვერ მოისმინა ვერცერთი არგუმენტრი, რატომ უნდა იყოს პროცესი დახურული. [post_title] => დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს იურისტის წინააღმდეგ - ბრალდებული კომპენსაციას ითხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dekanozi-giorgi-mamaladze-sapatriarqos-iuristis-winaaghmdeg-braldebuli-kompensacias-itkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 13:12:39 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 09:12:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137446 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135197 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-30 13:40:21 [post_date_gmt] => 2017-05-30 09:40:21 [post_content] => საქალაქო სასამართლოში ე.წ. ციანიდის საქმეზე სასამართლო სხდომის არსებითი განხილვა 9 ივნისამდე გადაიდო. ბრალდებულის ერთ-ერთი ადვოკატის, მიხეილ რამიშვილის ინფორმაციით, დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ მოითხოვა, სახაზინო ადვოკატებთან ერთად სასამართლოს მიერ დანიშნული ადვოკატებიც დარჩენილიყვნენ. მოთხოვნა მოსამართლემ დააკმაყოფილა და ადვოკატებს საქმის მასალების გასაცნობად ვადა 9 ივნისადე მისცა. საქმის მასალების გასაცნობად დროის გამოყოფის შუამდგომლობა თავად სახაზინო ადვოკატებმაც დააყენეს. სახაზინო ადვოკატ პაატა მეხრიშვილის განცხადებით, უნდა გაეცნონ მრავალტომიან საქმის აუდიო და ვიდეო მასალებს, რათა ბრალდებული დეკანოზის უფლებები კერძო ადვოკატებთან ერთად სრულფასოვნად დაიცვან. დღევანდელი პროცესის 9 ივნისამდე გადადებას მიუღებლად მიიჩნევს სახელმწიფო ბრალდება. პროკურორ ჯარჯი წიკლაურის განცხადებით, ბრალდებულმა დეკანოზ გიორგი მამალაძემ შანსი არ გაუშვა ხელიდან, რომ პროცესი გაეჭიანურებინა. მისი თქმით, დეკანოზმა იცის, რომ საქმეში არსებული უტყუარი მტკიცებულებებით მისი ბრალეულობა დადასტურდება, ამიტომ ცდილობს, გააჭიანუროს მართლმსაჯულების პროცესი. დღევანდელ სხდომას უნდა დასწრებოდა სახალხო დამცველი უჩა ნანაუაშვილიც, თუმცა ის პროცესს არ დასწრებია. მოსამართლემ ნანუაშვილს აუხსნა, რომ არ არსებობს ნორმა, რომლითაც სახალხო დამცველს დახურულ სხდომაზე დასწრების უფლებას მისცემდა. 9 ივნისს, ე. წ ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამლაძის უფლებებს 5 ადვოკატი დაიცავს. [post_title] => "ციანიდის საქმეზე" არსებითი განხილვა 9 ივნისამდე გადაიდო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cianidis-saqmeze-arsebiti-gankhilva-9-ivnisamde-gadaido [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 13:40:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 09:40:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135197 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132417 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 15:55:32 [post_date_gmt] => 2017-05-19 11:55:32 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმესთან დაკავშირებული პროცესი დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატებმაც დატოვეს. ამით დაცვის მხარემ პროცესის დატოვების თაობაზე თავად დაკავებულის მოწოდება გაითვალისწინა. მათივე თქმით, დეკანოზს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაენიშნება სხვა ადვოკატი, ვინაიდან ეს თავად ბრალდებულს არ სურს. ე.წ. ციანიდის საქმე სრულად დაიხურა. ამ გადაწყვეტილების საპროტესტოდ ბრალდებულმა დეკანოზმა პროცესი დატოვა და ადვოკატებსაც აღნიშნულისკენ მოუწოდა. დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ სხდომების დახურვის გადაწყვეტილების საპროტესტოდ დღევანდელი პროცესი დატოვა და იმავესკენ საკუთარ ადვოკატებსაც მოუწოდა. „პროტესტის ნიშნად ვტოვებ სხდომას და მოვუწოდებ ასევე ჩემს ადვოკატებს, დატოვონ სასამართლო და არ დაესწრონ სხდომებს“, - განაცხადა მამალაძემ, მისმა დაცვის მხარემაც დარბაზი რამდენიმე წუთში დატოვა. ე.წ. ციანიდის საქმის სასამართლო პროცესების განხილვა, მოსამართლის გადაწყვეტილებით, მთლიანად დახურულ ფორმატში გაიმართება. [post_title] => დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ ადვოკატებთან ერთად სასამართლო დარბაზი დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dekanozma-giorgi-mamaladzem-advokatebtan-ertad-sasamartlo-darbazi-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 15:55:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 11:55:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132417 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137446 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 13:12:39 [post_date_gmt] => 2017-06-09 09:12:39 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოზის, გიორგი მამალაძის ადვოკატები საპატრიარქოს იურისტისგან ედიშერ ქარჩავასგან მამა გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ გაკეთებული ცილისმწამებლური განცხადებების უარყოფასა და ზიანის კომპენსაციას - 50 ათასი ლარის ოდენობით ითხოვენ. საქმე ეხება განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ედიშერ ქარჩავამ დეკანოზი ფულის გათეთრებაში დაადნააშაულა. სამოქალაქო სარჩელი დღეს მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა შეიტანა. მისი თქმით, საქმეზე გადაწყვეტილება, დაახლოებით, 2-3 თვის განმავლობაში გახდება ცნობილი. დღესვე „ციანიდის საქმეზე“ არსებითი განხილვა დაიწყება. პოროცესზე ბრალდებისა და დაცვის მხარეები შესავალი სიტყვით წარსდგებიან, დღესვე ადვოკატები კიდევ ერთხელ დააყენებენ შუამდგომლობას, რომ პროცესი იყოს ღია. ამავე აზრეზეა სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. მისი თქმით, ვერ მოისმინა ვერცერთი არგუმენტრი, რატომ უნდა იყოს პროცესი დახურული. [post_title] => დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს იურისტის წინააღმდეგ - ბრალდებული კომპენსაციას ითხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dekanozi-giorgi-mamaladze-sapatriarqos-iuristis-winaaghmdeg-braldebuli-kompensacias-itkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 13:12:39 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 09:12:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137446 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 67 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 60e5d24cee215b4ce43d134f3fe246d6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )