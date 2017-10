მამა გიორგის მიაჩნია, რომ ეს იყო შეთქმულება ჩემს წინააღმდეგ – მეუფე დიმიტრი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meufe-dimitri [1] => e-w-cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180331 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meufe-dimitri [1] => e-w-cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180331 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16822 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meufe-dimitri [1] => e-w-cianidis-saqme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meufe-dimitri [1] => e-w-cianidis-saqme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180331) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17376,16822) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180058 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 11:35:00 [post_date_gmt] => 2017-10-25 07:35:00 [post_content] => სახალხო დამცველი, უჩა ნანუაშვილი, უახლოეს დღეებში „ციანიდის საქმეზე“ ბრალდებულ მამა გიორგი მამალაძის საქმეზე დასკვნას გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. „უახლოეს დღეებში გამოვაქვეყნებთ დასკვნას, რომელიც ეხება როგორც საგამოძიებო, ასევე სასამართლო პროცესებზე ამ საქმის მიმდინარეობის დროს დაფიქსირებულ დარღვევებს. დასკვნაში საუბარია თანასწორუფლებიანობის დარღვევაზე, უდანაშაულობის პრეზუმპციაზე, პროცესუალურ დარღვევებზე უშუალოდ გამოძიების დროს და, ასევე, სასამართლოს მიმდინარეობის დროს, სადაც არის გარკვეული ხარვეზები,“ - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ე.წ. „ციანიდის საქმეზე“ ბრალდებულ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. [post_title] => სახალხო დამცველი უახლოეს დღეებში ე.წ. „ციანიდის საქმეზე“ დასკვნას გამოაქვეყნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhalkho-damcveli-uakhloes-dgheebshi-e-w-cianidis-saqmeze-daskvnas-gamoaqveynebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 11:35:00 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 07:35:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180058 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177503 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 15:43:24 [post_date_gmt] => 2017-10-19 11:43:24 [post_content] => არაოფიციალური ინფორმაციით, პროკურატურამ ე.წ. „ციანიდის საქმის“ მოსამართლე, ბესიკ ბუგიანიშვილი და სხდომის მდივანი გამოკითხა. ისინი ე.წ. „ციანიდის საქმის“ დახურული სასამართლო პროცესიდან მასალების მედიაში გავრცელების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხნენ. პროკურატურაში ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ამასთან ცნობილია, რომ პროკურატურა კიდევ რამდენიმე ადამიანის გამოკითხვასაც გეგმავს. ცნობილია ასევე, რომ გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხნენ საქმის პროკურორები: ჯარჯი წიკლაური, ზვიად გუბელაძე და ვლადიმერ ვექილიანი. პროკურატურამ დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატების გამოკითხვაც სცადა, თუმცა მათ ჯერ საგამოძიებო უწყებაში, შემდეგ კი სასამართლოში გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემაზე უარი განაცხადეს. მთავარმა პროკურატურამ ე.წ. „ციანიდის საქმის“ მოწმეების ჩვენებების მედიასაშუალებებში გავრცელების ფაქტებზე გამოძიება 3 ოქტომბერს დაიწყო. [post_title] => პროკურატურამ ე.წ. „ციანიდის საქმის“ მოსამართლე გამოკითხა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prokuraturam-e-w-cianidis-saqmis-mosamartle-gamokitkha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 15:43:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 11:43:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177503 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 176513 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-17 19:13:37 [post_date_gmt] => 2017-10-17 15:13:37 [post_content] => უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს. მთავარ პროკურატურის განცხადებით, საქმე უფლებადამცველის მიერ საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებას ეხება, რომლითაც კაკაბაძე ე.წ. ციანიდის საქმის დახურულ სასამართლო პროცესზე, პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსის, სოსო ოხანაშვილის მიერ მიცემულ ჩვენებაზე, გამოძიების დაწყებას ითხოვდა. ოხანაშვილი ჩვენებაში ნანა კაკაბაძეს, ადვოკატ ირმა ჭკადუასა და დეპუტატ ეკა ბესელიას საპატრიარქოში არსებულ შეწყალების კომისიის მეშვეობით კორუფციულ გარიგებებში ადანაშაულებდა. ნანა კაკაბაძის გარდა, ამ საქმეზე გამოძიების დაწყება ირმა ჭკადუამაც მოითხოვა. [post_title] => ნანა კაკაბაძე პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nana-kakabadze-prokuraturashi-gamokitkhvaze-daibares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 19:13:37 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 15:13:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176513 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180058 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 11:35:00 [post_date_gmt] => 2017-10-25 07:35:00 [post_content] => სახალხო დამცველი, უჩა ნანუაშვილი, უახლოეს დღეებში „ციანიდის საქმეზე“ ბრალდებულ მამა გიორგი მამალაძის საქმეზე დასკვნას გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. „უახლოეს დღეებში გამოვაქვეყნებთ დასკვნას, რომელიც ეხება როგორც საგამოძიებო, ასევე სასამართლო პროცესებზე ამ საქმის მიმდინარეობის დროს დაფიქსირებულ დარღვევებს. დასკვნაში საუბარია თანასწორუფლებიანობის დარღვევაზე, უდანაშაულობის პრეზუმპციაზე, პროცესუალურ დარღვევებზე უშუალოდ გამოძიების დროს და, ასევე, სასამართლოს მიმდინარეობის დროს, სადაც არის გარკვეული ხარვეზები,“ - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ე.წ. „ციანიდის საქმეზე“ ბრალდებულ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. [post_title] => სახალხო დამცველი უახლოეს დღეებში ე.წ. „ციანიდის საქმეზე“ დასკვნას გამოაქვეყნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhalkho-damcveli-uakhloes-dgheebshi-e-w-cianidis-saqmeze-daskvnas-gamoaqveynebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 11:35:00 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 07:35:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180058 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 22 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8dcadae6de47e04edad76abf1e208eee [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )