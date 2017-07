მამა სერაფიმეს თვალცრემლიანი მიმართვა ქართველებს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mama-serafime [1] => ucnobis-performansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148369 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mama-serafime [1] => ucnobis-performansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148369 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8664 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mama-serafime [1] => ucnobis-performansi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mama-serafime [1] => ucnobis-performansi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148369) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8664,17185) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146184 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-14 15:18:06 [post_date_gmt] => 2017-07-14 11:18:06 [post_content] => გია გაჩეჩილაძის, იმავე უცნობის „აღსარებამ“, რომელიც მამა სერაფიმესთან და სხვა მღვდელმსახურებთან ერთად ქანდაში მდებარე ერთ-ერთ ეკლესიაში შეასრულა, სოციალურ ქსელში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. საზოგადოების ნაწილი ამ ერთგვარ პერფორმანსს დადებითად შეხვდა, ნაწილი - უარყოფითად. არ წყდება ამ გამოსვლის მიმოხილვა ინტერნეტსივრცეში, სადაც უამრავი ადამიანი გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას. Fortuna.ge უცნობს კომენტარისთვის დაუკავშირდა. მას ვკითხეთ, გაეცნო თუ არა გამოხმაურებებს, რაც ინტერნეტში მის პერფორმანსს მოჰყვა. გია გაჩეჩილაძემ გვიპასუხა: „არა და არც მაინტერესებს. ვისაც არ მოსწონს, ნუ უყურებს...“ გია გაჩეჩილაძემ ვრცლად ამ თემაზე „იმედის“ დილის გადაცემაში ისაუბრა და აღნიშნა: „მე და მამა სერაფიმემ ცოტა ხნის წინ გავიცანით ერთმანეთი. როცა მამაოსთან კელიაში ვიყავით, დაიბადა ეს იდეა, იცოდა ჩემი ეს ლექსი, იქნებ წაიკითხო და აკომპანემენტს გაგიკეთებო. იმის თქმა მინდა, რასაც ვამბობ - ჩემი გავლილი ცხოვრება და მისი გადაფასება, ძალიან ცოტა არ გამივლია...“ „მეც ძალიან ბევრი რამ არ მომწონს ქართულ ტელესივრცეში და არც ვუყურებ“, აღნიშნა მსახიობმა. მამა სერაფიმეს თქმით კი, უწმინდესის იდეა იყო, რომ გაკეთებულიყო პროექტი, რაც საერო ხალხსა და სასულიერო პირებს გააერთიანებდა - „ამაზე ვმუშაობდით და ვფიქრობდით... ყველაზე დიდი საჩუქარი ღვთისგან, რაც ადამიანებს გაგვაჩნია, ეს თავისუფალი ნების გამოხატვაა. აუცილებელია, ერთმანეთთან ვისაუბროთ. მიხარია, როცა ადამიანი თავის პოზიციას დააფიქსირებს და იტყვის, მამაო, მე ეს არ მომეწონა. ეს ძალიან ლამაზი მომენტია სასულიერო პირის და საეკლესიო პირის ურთიერთობაში. არ არის ლამაზი ამაზე ქილიკი. დაიწყეს ლაპარაკი, სინოდზე გადავცეთ მამა სერაფიმეო. პატრიარქის გარეშე როგორ გადავდგამდი ამ ნაბიჯს?!. ტაძარში მე დავუშვი, რომ გიას ეთქვა თავისი აღსარება. ეს გამონაკლისია იმისთვის, რომ ხალხმა დაინახოს ეს. თუ ასეთი განწყობით მიიღე, როგორც შოუ, ეს იქნება შოუ. ეს წირვის დროს არ მომხდარა, წირვა დამთავრებული იყო, გამოცვლა ვეღარ მოვასწარი, გია მიდიოდა და ვთხოვე, თქვი, რისი თქმაც გინდა-მეთქი. გია ამბიონზე არ დგას, ამბიონზე ვდგავარ მე. ჩემთვის ეს იყო აღსარება და მჯერა გიას აღსარების...“ ნინო მურღულია უცნობის პერფორმანსი ეკლესიაში მამა სერაფიმესთან ერთად – ნახეთ ვიდეო, სანამ ის ინტერნეტჰიტი გახდება [post_title] => გია გაჩეჩილაძე გავრცელებულ ვიდეოზე: „ვისაც არ მოსწონს, ნუ უყურებს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gia-gachechiladze-gavrcelebul-videoze-visac-ar-moswons-nu-uyurebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 15:29:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 11:29:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145833 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-13 14:04:40 [post_date_gmt] => 2017-07-13 10:04:40 [post_content] => გია გაჩეჩილაძის, იმავე უცნობის პერფორმანსმა ქანდაში მდებარე ერთ-ერთ ეკლესიაში, სამღვდელო პირების მუსიკალური თანხლებით, საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. საზოგადოების ნაწილმა მისი „აღსარება“, რომელიც უცნობმა ეკლესიაში შესრულებული ლექსით გამოხატა, მოიწონა, ნაწილმა კი - დაიწუნა. ზოგი ამ ვიდეომ აღაშფოთა კიდეც და წერენ, რომ ეკლესიაში ამგვარი მუსიკალურ-თეატრალური პერფორმანსები მიუღებელია. ვიდეომ სოციალური ქსელი ელვის სისწრაფით მოიარა და დიდი განხილვის საგნად იქცა. აზრს ცნობილი და საზოგადოებრივად აქტიური, ასევე საეკლესიო პირებიც გამოთქვამენ. გთავაზობთ რამდენიმე მათგანის მოსაზრებას. ნიკა ქავთარაძე, იუმორისტი: „უცნობის ვიდეოზე: ზუსტად ეგეთ შვილებს ზრდიან ამ ქვეყანაში მშობლები - უაზრო ლექსების პათეტიკურად თქმას ვგულისხმობ. ზუსტად ეგრე კითხულობენ „ლექსების მაგრად წამკითხველი“ მსახიობები ლექსებს - საგალობლების ფონზე. ზუსტად ეგეთი ყალბია ეკლესიის „ძალას და მადლს“ ამოფარებული სელებრითების 99%. ზუსტად ეგეთივე სასაცილოა უცნობის ყველა აქამდე გაკეთებული სიმღერა და ვიდეო. ვინც დღეს ამაზე იცინა, ალბათ მათ შორის არის ხალხი, ვინც დინამოს სტადიონი გაავსო უცნობის ექსტაზში მოსაყვანად. ანუ, იმის თქმა მინდა, რომ ეს ტიპი არაფრით გამორჩეული იყო ყოველთვის და ჩვენ მაინც ვეცადოთ, თავს ვუშველოთ“. ნიკა გვარამია, „რუსთავი 2“-ის გენდირექტორი: „მე არ მაღიზიანებს პოპკულტურის და რელიგიის დამიქსვა. მეტიც, ამ გზით მასებთან ურთიერთობა ბევრად თანამედროვე და ეფექტიანი მგონია, ვიდრე ქართული ეკლესიის დროს ჩამორჩენილი რიტორიკა. p.s. კარგი ლექსი რომ დაეწერა უცნობს და ის წაეკითხა, კარგი იქნებოდა. p.p.s. უცნობ-პატარაგრეჩიხა საზოგადოებრივ მოვლენად მძაგს, პოპარტში კიდევ ნიჭიერი ეპატაჟისტი მგონია და ნუ შემიკიკინებთ“. ლევან სუთიძე, ჟურნალისტი: „2012 წელს მოსკოვის ქრისტე მაცხოვრის ტაძრის ამბიონზე პანკ-როკ ჯგუფ Pussy Riot-ის წევრები ავარდნენ და „ღვთისმშობელო ქალწულო განაგდე პუტინი“ იგალობეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, დაიჭირეს და ციხეში ჩასვეს. მთელი მრევლეთი აგინებდა რუსი ფემინისტების ანტიპუტინურ გამოსვლას. მეც მაგრად მაგინეს, როგორ გაბედე და თქვი, ციხეში არ უნდა ჩაესვათ, როცა დასახვრეტები იყვნენო. გავრცელდა ვიდეო, სადაც ამბიონთან, ლიტურგიკულ სამოსში შემოსილი ტაძრის წინამძღვრისა და სხვა მსახურთა გალობის თანხლებით, როგორც ირკვევა, პატრიარქის ნებართვით, საკურთხევლისგან ზურქშექცევით მდგარი ქართველი მამაკაცი შუა ტაძარში შეპყრობილის იერით რაღაც ერეტიკულ და ზოგგან ეროტიკულ ფორმულებს ბღავის. ერთი სიტყვით, სრული Chuchu Riot. მე მაინტერესებს, სად არის მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი, უკვე რატომ არ მივარდა საპატრიარქოში? სიწმიდეები რომ უხმობენ, ის ხალხი სად არის?“ მამა თამაზ ლომიძე: „სანამ ამ თეატრალიზებულ, ლექსიან-წივილ-კივილიან აღსარებას გაავრცელებთ, დაფიქრდით, რა მცნება მოგვცა უფალმა ლოცვის შესახებ. თვითონ ქრისტე საკუთარ მოწაფეებსაც კი განერიდებოდა ხოლმე და განმარტოებული ლოცულობდა ზეციერი მამის წინაშე. „როცა ლოცულობთ, ნუ იქნებით, როგორც თვალთმაქცნი, რომელთაც უყვართ სინაგოგებსა და ქუჩის კუთხეებში დგომა და ლოცვა, რათა ხალხს თავი მოაჩვენონ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: მათ უკვე მიიღეს თავიანთი საზღაური. შენ კი, როცა ილოცებ, შედი შენს ოთახში, ჩაიკეტე კარი და ილოცე დაფარულში მყოფი შენი მამისადმი. და შენი მამა, რომელიც დაფარულში ხედავს, მოგიზღვავს შენ ცხადში. ხოლო ლოცვის დროს ზედმეტს ნუ იტყვით წარმართებივით, რადგან მათ ჰგონიათ, რომ თავიანთი მრავალსიტყვაობის გამო შესმენილ იქნებიან. ნუ დაემსგავსებით მათ, რადგან თქვენმა ზეციერმა მამამ იცის, რა გჭირდებათ, ვიდრე სთხოვდეთ“. (მათეს სახარება, თავი 6, 5-8) შედი შენს ოთახში, ჩაიკეტე კარი, დაფარულად ილოცე და ზედმეტებს ნუ იტყვიო! ლოცვას აყალბებს თეატრალიზება და მსახიობობა“. [post_title] => ცნობილები უცნობის საეკლესიო პერფორმანსზე - „ზუსტად ეგეთი ყალბია ეკლესიის „ძალას და მადლს“ ამოფარებული სელებრითების 99%“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cnobilebi-ucnobis-saeklesio-performansze-zustad-egeti-yalbia-eklesiis-dzalas-da-madls-amofarebuli-selebritebis-99 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 14:08:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 10:08:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145833 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145510 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-12 14:36:01 [post_date_gmt] => 2017-07-12 10:36:01 [post_content] => გია გაჩეჩილაძე დიდი ხანია, საზოგადოების წინაშე არ გამოჩენილა. ახლახან სოციალურ ქსელში ცირა ნადირაძემ გაავრცელა ვიდეო, რომელიც ქანდაში, ერთ-ერთ ეკლესიაშია გადაღებული. უცნობს ერთგვარი პერფორმანსი აქვს მამა სერაფიმესთან ერთად, რომელიც თავისი შესანიშნავი გალობით გახდა ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის. ვიდეოს აწერია: „გილოცავთ!. „აღსარება“. „ეს გავლილი მაქვს, ვიცი, საუკეთესო წლები ნაგვის ურნაში იწვის, ჩუმად, ლამაზად იწვის, მეთამაშება ცეცხლი, იქნებ, ჯიბეში მიყრია 30-ვე ვერცხლი, იქნებ, არ მესმის დოგმა, ამ ქვეყნის ანი-ბანია...“ - ამბობს უცნობი. [video width="224" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/19994400_1904217753200018_1261126771768557568_n.mp4"][/video] [post_title] => უცნობის პერფორმანსი ეკლესიაში მამა სერაფიმესთან ერთად - ნახეთ ვიდეო, სანამ ის ინტერნეტჰიტი გახდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ucnobis-performansi-eklesiashi-mama-serafimestan-ertad-nakhet-video-sanam-is-internethiti-gakhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 14:39:23 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 10:39:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145510 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146184 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-14 15:18:06 [post_date_gmt] => 2017-07-14 11:18:06 [post_content] => გია გაჩეჩილაძის, იმავე უცნობის „აღსარებამ“, რომელიც მამა სერაფიმესთან და სხვა მღვდელმსახურებთან ერთად ქანდაში მდებარე ერთ-ერთ ეკლესიაში შეასრულა, სოციალურ ქსელში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. საზოგადოების ნაწილი ამ ერთგვარ პერფორმანსს დადებითად შეხვდა, ნაწილი - უარყოფითად. არ წყდება ამ გამოსვლის მიმოხილვა ინტერნეტსივრცეში, სადაც უამრავი ადამიანი გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას. Fortuna.ge უცნობს კომენტარისთვის დაუკავშირდა. მას ვკითხეთ, გაეცნო თუ არა გამოხმაურებებს, რაც ინტერნეტში მის პერფორმანსს მოჰყვა. გია გაჩეჩილაძემ გვიპასუხა: „არა და არც მაინტერესებს. ვისაც არ მოსწონს, ნუ უყურებს...“ გია გაჩეჩილაძემ ვრცლად ამ თემაზე „იმედის“ დილის გადაცემაში ისაუბრა და აღნიშნა: „მე და მამა სერაფიმემ ცოტა ხნის წინ გავიცანით ერთმანეთი. როცა მამაოსთან კელიაში ვიყავით, დაიბადა ეს იდეა, იცოდა ჩემი ეს ლექსი, იქნებ წაიკითხო და აკომპანემენტს გაგიკეთებო. იმის თქმა მინდა, რასაც ვამბობ - ჩემი გავლილი ცხოვრება და მისი გადაფასება, ძალიან ცოტა არ გამივლია...“ „მეც ძალიან ბევრი რამ არ მომწონს ქართულ ტელესივრცეში და არც ვუყურებ“, აღნიშნა მსახიობმა. მამა სერაფიმეს თქმით კი, უწმინდესის იდეა იყო, რომ გაკეთებულიყო პროექტი, რაც საერო ხალხსა და სასულიერო პირებს გააერთიანებდა - „ამაზე ვმუშაობდით და ვფიქრობდით... ყველაზე დიდი საჩუქარი ღვთისგან, რაც ადამიანებს გაგვაჩნია, ეს თავისუფალი ნების გამოხატვაა. აუცილებელია, ერთმანეთთან ვისაუბროთ. მიხარია, როცა ადამიანი თავის პოზიციას დააფიქსირებს და იტყვის, მამაო, მე ეს არ მომეწონა. ეს ძალიან ლამაზი მომენტია სასულიერო პირის და საეკლესიო პირის ურთიერთობაში. არ არის ლამაზი ამაზე ქილიკი. დაიწყეს ლაპარაკი, სინოდზე გადავცეთ მამა სერაფიმეო. პატრიარქის გარეშე როგორ გადავდგამდი ამ ნაბიჯს?!. ტაძარში მე დავუშვი, რომ გიას ეთქვა თავისი აღსარება. ეს გამონაკლისია იმისთვის, რომ ხალხმა დაინახოს ეს. თუ ასეთი განწყობით მიიღე, როგორც შოუ, ეს იქნება შოუ. ეს წირვის დროს არ მომხდარა, წირვა დამთავრებული იყო, გამოცვლა ვეღარ მოვასწარი, გია მიდიოდა და ვთხოვე, თქვი, რისი თქმაც გინდა-მეთქი. გია ამბიონზე არ დგას, ამბიონზე ვდგავარ მე. ჩემთვის ეს იყო აღსარება და მჯერა გიას აღსარების...“ ნინო მურღულია უცნობის პერფორმანსი ეკლესიაში მამა სერაფიმესთან ერთად – ნახეთ ვიდეო, სანამ ის ინტერნეტჰიტი გახდება [post_title] => გია გაჩეჩილაძე გავრცელებულ ვიდეოზე: „ვისაც არ მოსწონს, ნუ უყურებს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gia-gachechiladze-gavrcelebul-videoze-visac-ar-moswons-nu-uyurebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 15:29:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 11:29:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4bbf33aafb39a742d6724cadfd43c795 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )