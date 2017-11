მამაკაცის ხასიათი მისი დაბადების თვის მიხედვით შეგიძლიათ ამოიცნოთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi [1] => astrologia [2] => astrologiuri-prognozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186923 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi [1] => astrologia [2] => astrologiuri-prognozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186923 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1912 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi [1] => astrologia [2] => astrologiuri-prognozi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi [1] => astrologia [2] => astrologiuri-prognozi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186923) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10988,10989,1912) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182383 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-03 14:57:45 [post_date_gmt] => 2017-11-03 10:57:45 [post_content] => სიძუნწე და მომჭირნეობა - ორი მომიჯნავე მცნებაა, თუმცა ერთ ნეგატიური, მეორე კი, საკმაოდ საჭირო თვისებაა. ძუნწი მამაკაცი ისეთივე არასასიამოვნოა, როგორც ანგარებიანი ქალი და მართალია, ადრე თუ გვიან, ორივე პოულობს მეწყვილეს, მაგრამ პარტნიორი ყოველთვის უკმაყოფილოა. შეიძლება თუ არა ზოდიაქოს ნიშნით განსაზღვრა, რამდენად ძუნწი ან ანგარებიანია ადამიანი? რა თქმა უნდა, ადამიანის ამოსაცნობად მხოლოდ „ასტროლოგიური ინფორმაცია“ საკმარისი არაა, თუმცა, ზოდიაქოს რამდენიმე ნიშანი იმდენად აშკარად ავლენს საკუთარ ნეგატიურ თვისებებს, რომ თვალის დახუჭვა უბრალოდ შეუძლებელია. * ყველაზე ძუნწი და ანგარებიანი ზოდიაქოს ნიშნები კურო და მორიელი -ზოდიაქოს ამ ნიშნებს ყველაზე მჭიდრო კავშირი აქვთ მატერიალურ სამყაროსთან, უფრო სწორედ - ფულთან. თუმცა, კურო საკუთარს უფრთხილდება, მორიელს კი, სულ სხვის ქონებაზე უჭირავს თვალი. მამაკაცი კურო მყარად დგას მატერიალურ საფუძველზე და რაც უფრო დიდია ფულით გატენილი ტომარა ფეხქვეშ, მით უფრო მშვიდად გრძნობს თავს. ზოდიაქოს ეს ნიშანი მანიაკალურად ზოგავს ფულს და ძალიან იშვიათად, მხოლოდ საკუთარი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად ხარჯავს. მართალია, ფუფუნების მოყვარულ კუროს შესაშური კომფორტის მოწყობა შეუძლია, მაგრამ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, არა სხვებისთვის და პარტნიორსაც არასდროს ანებივრებს ძვირფასი საჩუქრებით. ასე რომ, თუ კუროსთან ურთიერთობის დაჭერა გადაწყვიტეთ, არ აგრძნობიოთ, რომ ძლიერი, დამოუკიდებელი ადამიანი ხართ, მის გარეშეც შეგიძლიათ საკუთარი თავის უზრუნველყოფა, რადგან მომჭირნე კუროს ძალიან არ უყვარს საკუთარის სხვისთვის განაწილება და კიდევ უფრო მაგრად მოუჭერს ხელს დანაზოგს. მამაკაცის მსგავსად, ქალი კუროც საკმაოდ ანგარებიანია, მუდმივად შეძლებული, ხელგაშლილი მამაკაცის ძიებაშია და თუ მიხვდა, რომ არ ხართ მზად გაუნაწილოთ საკუთარი შემოსავლები და აავსოთ საჩუქრებით, სინანულის გარეშე წავა და მდიდარ მამაკაცებზე გააგრძელებს „ნადირობას“. მორიელი სიძუნწისა და ანაგარების ნამდვილი რეკორდსმენია. მამკაცი მორიელის ხელმომჭირნეობა მისი ხასიათის თავისებურებებთანაა დაკავშირებული - საშინელი მესაკუთრეა, არ უყვარს საკუთარის სხვისთვის განაწილება და რაც მთავარია, ხშირად სხვისასაც საკუთარად თვლის. მართალია, მორიელ მამაკაცი სულ ფულის თვლაშია, მაგრამ არასდროს ცხოვრობს სხვის ხარჯზე, ქალი კი, პირიქით - სულ სხვისი „დახმარებით“ ცდილობს ცხოვრების მოწყობას. კირჩხიბი - ორი ლიდერის შემდეგ, ყველაზე ძუნწების რეიტინგის მესამე ადგილი კირჩხიბს უჭირავს. მართალია, ქალბატონი კიჩხიბი ნაკლებად ანგარებიანია, თუმცა პარტნიორის მატერიალურ კეთილდღეობაზე მაინც არასდროს ამბობს უარს. მამაკაცებს შორის კი, საკმაოდ მრავლად არიან ძუნწები, რაც გასაგებიცაა, რადგან მამაკაც კირჩხიბს მუდმივად შემოსავლის დაკარგვის შიში აქვს. ქალწული და თხის რქა - სინამდვილეში, ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმომადგენელი მამაკაცები არა ძუნწები არამედ ზედმეტად ეკონომიურები არიან, სიამოვნებით ხარჯავენ ფულს ახლობლებისთვის, თუმცა არასდროს ემეტებათ უბრალოდ ნაცნობებისთვის. ძუნწი ქალბატონები ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმოადგენლებს შორის ნაკლებად არიან, თუმცა, დაზოგვა ყველას ძალიან უყვარს. თევზები - მართალია თევზები ძუნწები არ არიან, მაგრამ ვერც განსაკუთრებულ ხელგაშლილობას დაიბრალებენ. მართალია, ზოდიქოს ამ ნიშნის წარმომადგენლებს ყველაფრის ერთიანად გაცემა შეუძლიათ, მაგრამ ყოველთვის ეშინიათ არ მოატყუონ, არ დაამცირონ, არ გაძარცვონ და ამიტომ, ყველაფერს თავისთვის ინახავენ. ტყუპები, სასწორი, მერწყული - ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმოამდგენლებს არც სიძუნწე ახასიათებთ, არც ანგარება და ნაკლებად არიან მიჯაჭვული მატერიალურ ფასეულობებს, რადგან ზოგადად არ ახასიათებთ რაიმეზე მიჯაჭვა. ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი - ყველაზე ხელგაშლილ ზოდიაქოს ნიშნად მშვილდოსანი ითვლება, რომელსაც მიღებაც ძალიან უყვარს და არც გაცემაზე ამბობს უარს. ვერძს საერთოდ არ ესმის რა საჭიროა ფულის დაგროვება, როცა თავისუფლად შეიძლება მისი დახარჯვა, ლომს კი, სტატუსით არ ეკადრება ფულის ეკონომია, რადგან ძალიან უყვარს ფუფუნება, რაც საკმაოდ სერიოზულ ხარჯებს მოითხოვს. [post_title] => ყველაზე ძუნწი მამაკაცები და ანგარებიანი ქალბატონები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-dzunwi-mamakacebi-da-angarebiani-qalbatonebi-zodiaqos-nishnis-mikhedvit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 14:57:45 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 10:57:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182383 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 181120 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-30 09:29:44 [post_date_gmt] => 2017-10-30 05:29:44 [post_content] => რამდენი ხანია გრძლედება თქვენი ურთიერთობა და კიდევ რამდენ ხანს შეძლებთ სიყვარულის შენარჩუნებას? - ყველა ზოდიაქოს ნიშანი თავისებურად გრძნობს პარტნიორს და სიყვარულიც განსაკუთრებული შეუძლია. * ვერძი დამოუკიდებელი და საკმაოდ ხისტი ვერძი მხოლოდ იმ შემთხვევაშია პარტნიორის ერთგული, თუ არ იზღუდება მისი თავისუფლება. * კურო ყოველთვის საიმედო კუროს ერთხელ თუ შეუყვარდა სამუდამოდ პარტნიორის ერთგული იქნება და იმ შემთხვევაშიც არ დაიწყებს თავგადასავლების ძებნას, თუ წლების შემდეგ სიყვარული გაქრება. * ტყუპები ტყუპებს ძალიან უყვართ სხვებთან ფლირტით პარტნიორის გაღიზიანება. იმ შემთხვევაში თუ ამგვარ ურთიერთობას გაუძლებთ და ტყუპების გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, მაშინ თქვენი სიყვარული მარადიული იქნება. * კირჩხიბი ბუნებით მშვიდ კირჩხიბს არ უყვარს ზედმეტი წრიალი და ყოველთვის დარწმუნებულია საკუთარ გრძნობებში. თუმცა, ძალიან მომთხოვნი და საკმაოდ ეჭვიანია, რომელიც არც საკუთარ თავს, არც პარტნიორს აძლევს ღალატის უფლებას. * ლომი ფრთხილი ლომი არასდროს ეშვება თავით სასიყვარულო თავგადასავლებში. თუმცა, თუ შეყვარებულია, სულ მცირე რამდენიმე წელი ვერავის ამჩნევს საყვარელი ადამიანის გარდა. * ქალწული პრაქტიკული ქალწული არასდროს ყოყმანობს და სწრაფად არკვევს საკუთარ და პარტნიორის გრძნობებს, მით უფრო, რომ მისთვის სიყვარული უფრო მატერიალურია, ვიდრე სულიერი და ურთიერთობაც მხოლოდ მანამდე გრძლედება, სანამ ქალწული თავს დაცულად და მატერიალურად უზრუნველყოფილად გრძნობს. * სასწორი ლოიალური სასწორი ადვილად ეგუება პარტნიორის ყველა ნაკლს, რადგან სიყვარული მისთვის ყოველთვის მეგობრობით იწყება. თუმცა, მხოლოდ მანამდე ინარჩუნებს ერთგულებას, სანამ პარტნიორი საინტერესო და მრავალფეროვან ცხოვრებას სთავაზობს. * მორიელი ქარიზმატულ მორიელს ყოველთვის უამრავი თაყვანისმცემელი ჰყავს, თუმცა თავად ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული ზოდიაქოს ნიშანია და თუ მართლა შუყვარდა ვინმე, მთელი ცხოვრება მისი ერთგული იქნება. * მშვილდოსანი მრავალფეროვნების მოყვარულ მშვილდოსანს იშვიათად გამოსდის ერთგულების შენარჩუნება და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებთ მისი კეთილგანწყობის დამსახურებას, თუ ყველა მის ღალატზე თვალის დახუჭვას. * თხის რქა ტრადიციების მოყვარული თხის რქა, მხოლოდ ერთხელ ქმნის ოჯახს და დიდ დროს უთმობს შვილების აღზრდას, ყოველთვის მეუღლის ერთგულია და მხოლოდ ტყუილის პატიება არ შეუძლია. * მერწყული მერწყული ცნობილი მარტოხელაა, რომელიც ჯიუტად იცავს საკუთარ დამოუკიდებლობას და მხოლოდ რამდენიმე დღე შუძლია ურთიერთობის შენარჩუნება, რადგან მართალია, სწრაფად და თავდავიწყებით უყვარდება პარტნიორი, მაგრამ სწრაფად კარგავს მის მიმართ ინტერესს. * თევზები ერთგულ თევზებს ერთხელ უყვარდებათ და მთელი ცხოვრება პარტნიორის ერთგულები არიან, სრულად იხარჯებიან საყვარელი ადამიანისთვის და მისგანაც იგივეს მოითხოვენ. [post_title] => როგორი სიყვარული შეუძლია სხვადასხვა ზოდიაქოს ნიშანს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogori-siyvaruli-sheudzlia-skhvadaskhva-zodiqos-nishans [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 11:35:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 07:35:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181120 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178101 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-23 11:36:41 [post_date_gmt] => 2017-10-23 07:36:41 [post_content] => ასტროლოგები დარწმუნებული არიან, რომ დაბადების თვე და რიცხვი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ადამიანის ხასიათს და მის თვისებს. საინტერესოა, ჰოროსკოპის რომელი ნიშნები გამოირჩევიან განსაკუთრებული სიკეთით? * ტყუპები ტყუპების უსაზღვრო სიკეთე მათთან ურთიერთობის პირველსავე წუთებში იგრძნობა. საკუთარი ქარიზმითა და გონებამახვილობით ისინი სწრაფად განაწყობენ გარშემომყოფებს პოზიტიურად, რომელთაც ერთის მხრივ სიმსუბუქით, მეორეს მხრივ კი, საკუთარი ინტელექტითა და სიღრმისეული აზროვნებით იზიდავენ, გარდა ამისა, თავისუფლად შეუძლიათ დაარწმუნონ ნებისმიერი, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყვარელი ადამიანია. * ლომი ლომი ყველაზე კეთილი, მეგობრული ზოდიაქოს ნიშანია და ყველაზე კარგად მაშინ გრძნობს თავს, როცა სხვებს ეხმარება. ზოდიაქოს ამ ნიშნის გვერდით ნებისმიერი მშვიდად და კომფორტულად გრძნობს თავს. უნივერსალური ლომი ყოველთვის ოპტიმისტურადაა განწყობილი, ნებისმიერ სიტუაციაში მხოლოდ პოზიტიურს ხედავს და სწორედ ეს თვისება ხიბლავს მასში გარშემომყოფებს. * ქალწული თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ სიკეთე ქალწულის მეორე სახელია, რადგან მას თანდაყოლილი გულისხმიერება ახასიათებს და არასდროს აძლევს საკუთარ თავს უხეშად მოქცევის უფლებას, ყოველთვის სწრაფად ერკვევა ადამიანებში, მათი გრძნობებსა და სურვილებში. ზოდიაქოს ნიშნებს შორის ქალწული ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული ნიშანია, რომელსაც თავის გაწირვაც კი შეუძლია საყვარელი ადამიანისთვის. * თევზები თევზები ყველაზე მეგობრული ზოდიაქოს ნიშანია, რომლისთვისაც აუცილებელია ადამიანებთან ახლო, უშუალო კონტაქტის დამყარება და ბუნებით გამბედავს, ყოველთვის თავისუფლად შეუძლია ახლობლების დასახმარებლად საკუთარი ინტერესების უკანა პლანზე გადაწევა. გარდა ამისა, ზოდიაქოს ეს ნიშანი ყველაზე მგრძნობიარე და ჭკვიანია, რომელსაც აუცილებლად ყურადღებით მოგისმენთ, გითანაგრძნობთ და საჭირო რჩევასაც მოგცემთ. [post_title] => ყველაზე კეთილი ზოდიაქოს ნიშნები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-ketili-zodiaqos-nishnebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 11:38:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 07:38:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178101 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182383 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-03 14:57:45 [post_date_gmt] => 2017-11-03 10:57:45 [post_content] => სიძუნწე და მომჭირნეობა - ორი მომიჯნავე მცნებაა, თუმცა ერთ ნეგატიური, მეორე კი, საკმაოდ საჭირო თვისებაა. ძუნწი მამაკაცი ისეთივე არასასიამოვნოა, როგორც ანგარებიანი ქალი და მართალია, ადრე თუ გვიან, ორივე პოულობს მეწყვილეს, მაგრამ პარტნიორი ყოველთვის უკმაყოფილოა. შეიძლება თუ არა ზოდიაქოს ნიშნით განსაზღვრა, რამდენად ძუნწი ან ანგარებიანია ადამიანი? რა თქმა უნდა, ადამიანის ამოსაცნობად მხოლოდ „ასტროლოგიური ინფორმაცია“ საკმარისი არაა, თუმცა, ზოდიაქოს რამდენიმე ნიშანი იმდენად აშკარად ავლენს საკუთარ ნეგატიურ თვისებებს, რომ თვალის დახუჭვა უბრალოდ შეუძლებელია. * ყველაზე ძუნწი და ანგარებიანი ზოდიაქოს ნიშნები კურო და მორიელი -ზოდიაქოს ამ ნიშნებს ყველაზე მჭიდრო კავშირი აქვთ მატერიალურ სამყაროსთან, უფრო სწორედ - ფულთან. თუმცა, კურო საკუთარს უფრთხილდება, მორიელს კი, სულ სხვის ქონებაზე უჭირავს თვალი. მამაკაცი კურო მყარად დგას მატერიალურ საფუძველზე და რაც უფრო დიდია ფულით გატენილი ტომარა ფეხქვეშ, მით უფრო მშვიდად გრძნობს თავს. ზოდიაქოს ეს ნიშანი მანიაკალურად ზოგავს ფულს და ძალიან იშვიათად, მხოლოდ საკუთარი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად ხარჯავს. მართალია, ფუფუნების მოყვარულ კუროს შესაშური კომფორტის მოწყობა შეუძლია, მაგრამ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, არა სხვებისთვის და პარტნიორსაც არასდროს ანებივრებს ძვირფასი საჩუქრებით. ასე რომ, თუ კუროსთან ურთიერთობის დაჭერა გადაწყვიტეთ, არ აგრძნობიოთ, რომ ძლიერი, დამოუკიდებელი ადამიანი ხართ, მის გარეშეც შეგიძლიათ საკუთარი თავის უზრუნველყოფა, რადგან მომჭირნე კუროს ძალიან არ უყვარს საკუთარის სხვისთვის განაწილება და კიდევ უფრო მაგრად მოუჭერს ხელს დანაზოგს. მამაკაცის მსგავსად, ქალი კუროც საკმაოდ ანგარებიანია, მუდმივად შეძლებული, ხელგაშლილი მამაკაცის ძიებაშია და თუ მიხვდა, რომ არ ხართ მზად გაუნაწილოთ საკუთარი შემოსავლები და აავსოთ საჩუქრებით, სინანულის გარეშე წავა და მდიდარ მამაკაცებზე გააგრძელებს „ნადირობას“. მორიელი სიძუნწისა და ანაგარების ნამდვილი რეკორდსმენია. მამკაცი მორიელის ხელმომჭირნეობა მისი ხასიათის თავისებურებებთანაა დაკავშირებული - საშინელი მესაკუთრეა, არ უყვარს საკუთარის სხვისთვის განაწილება და რაც მთავარია, ხშირად სხვისასაც საკუთარად თვლის. მართალია, მორიელ მამაკაცი სულ ფულის თვლაშია, მაგრამ არასდროს ცხოვრობს სხვის ხარჯზე, ქალი კი, პირიქით - სულ სხვისი „დახმარებით“ ცდილობს ცხოვრების მოწყობას. კირჩხიბი - ორი ლიდერის შემდეგ, ყველაზე ძუნწების რეიტინგის მესამე ადგილი კირჩხიბს უჭირავს. მართალია, ქალბატონი კიჩხიბი ნაკლებად ანგარებიანია, თუმცა პარტნიორის მატერიალურ კეთილდღეობაზე მაინც არასდროს ამბობს უარს. მამაკაცებს შორის კი, საკმაოდ მრავლად არიან ძუნწები, რაც გასაგებიცაა, რადგან მამაკაც კირჩხიბს მუდმივად შემოსავლის დაკარგვის შიში აქვს. ქალწული და თხის რქა - სინამდვილეში, ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმომადგენელი მამაკაცები არა ძუნწები არამედ ზედმეტად ეკონომიურები არიან, სიამოვნებით ხარჯავენ ფულს ახლობლებისთვის, თუმცა არასდროს ემეტებათ უბრალოდ ნაცნობებისთვის. ძუნწი ქალბატონები ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმოადგენლებს შორის ნაკლებად არიან, თუმცა, დაზოგვა ყველას ძალიან უყვარს. თევზები - მართალია თევზები ძუნწები არ არიან, მაგრამ ვერც განსაკუთრებულ ხელგაშლილობას დაიბრალებენ. მართალია, ზოდიქოს ამ ნიშნის წარმომადგენლებს ყველაფრის ერთიანად გაცემა შეუძლიათ, მაგრამ ყოველთვის ეშინიათ არ მოატყუონ, არ დაამცირონ, არ გაძარცვონ და ამიტომ, ყველაფერს თავისთვის ინახავენ. ტყუპები, სასწორი, მერწყული - ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმოამდგენლებს არც სიძუნწე ახასიათებთ, არც ანგარება და ნაკლებად არიან მიჯაჭვული მატერიალურ ფასეულობებს, რადგან ზოგადად არ ახასიათებთ რაიმეზე მიჯაჭვა. ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი - ყველაზე ხელგაშლილ ზოდიაქოს ნიშნად მშვილდოსანი ითვლება, რომელსაც მიღებაც ძალიან უყვარს და არც გაცემაზე ამბობს უარს. ვერძს საერთოდ არ ესმის რა საჭიროა ფულის დაგროვება, როცა თავისუფლად შეიძლება მისი დახარჯვა, ლომს კი, სტატუსით არ ეკადრება ფულის ეკონომია, რადგან ძალიან უყვარს ფუფუნება, რაც საკმაოდ სერიოზულ ხარჯებს მოითხოვს. [post_title] => ყველაზე ძუნწი მამაკაცები და ანგარებიანი ქალბატონები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-dzunwi-mamakacebi-da-angarebiani-qalbatonebi-zodiaqos-nishnis-mikhedvit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 14:57:45 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 10:57:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182383 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 85 [max_num_pages] => 29 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 922fa0994af08f2b64b66700290ad95b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )