მამაკაცს, რომელიც ავტობუსის სკამებზე კბილის ჩხირებს ამაგრებდა პატიმრობა ემუქრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patimroba [1] => singapuri [2] => ucnauri-chveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166387 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patimroba [1] => singapuri [2] => ucnauri-chveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166387 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1413 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patimroba [1] => singapuri [2] => ucnauri-chveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patimroba [1] => singapuri [2] => ucnauri-chveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166387) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1413,8310,19447) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161528 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-08 12:42:09 [post_date_gmt] => 2017-09-08 08:42:09 [post_content] => „ქართული ღვინის ფესტივალი“ სინგაპურში და ჩინეთის ქალაქებში, შანხაისა და ჰონგ-კონგში გაიმართა. ფესტივალის ორგანიზატორი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია Meiburg Wine Media-ს მმართველი, ღვინის მაგისტრი დებრა მეიბურგი იყო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „ქართული ღვინის ფესტივალს“ ადგილობრივი ღვინის იმპორტიორები, მაგისტრები, მედიის, რესტორნებისა და სასტუმროების ქსელების წარმომადგენლები დაესწრნენ. როგორც დებრა მეიბურგი აცხადებს, აზიის ამ ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი სინგაპურში, სადაც ქართული ღვინის დეგუსტაცია-წარდგენა მსგავსი ფორმით პირველად მოეწყო, ფესტივალი წარმატებული აღმოჩნდა. მისი თქმით, სინგაპურელი იმპორტიორების უმრავლესობა უკვე დაინტერესდა ქართული ღვინით. „ჰონგ-კონგში ხალხს გაგებული აქვს ქართული ღვინის შესახებ, მაგრამ მწარმოებლებისა და ღვინის კომპანიების წარმომადგენლების აქ ყოფნა ბაზარზე წარმატების მოპოვების საწინდარია. ეს ადამიანები ხვდებიან ერთმანეთს, აგემოვნებენ ღვინოს და კომპეტენციას იღებენ მის მხარდასაჭერად. შანხაის ბაზარზე ქართულ ღვინოს დიდი წარმატება აქვს ამ რამდენიმე წლის მუშაობის შედეგად. აშკარაა, რომ ღვინის მიწოდება შეესაბამება ბაზარს, ჩემი აზრით, ქართული ღვინოების, მაგალითად საფერავის ცოცხალი გემო, ალკოჰოლი, ღვინის წარმოების განსაკუთრებული ტექნოლოგია, შესანიშნავად შეესაბამება ამ ბაზარს. მოუთმენლად ველოდები სიახლეებს ჩინეთში ახალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმების მიმართულებით”,- აღნიშნა დებრა მეიბურგმა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა გიორგი სიხარულიძემ აღნიშნა, რომ ფესტივალის ფარგლებში გამართულმა ქართული ღვინის დეგუსტაცია-სემინარებმა ადგილობრივ ღვინის პროფესიონალებზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. „დებრა მეიბურგის ორგანიზებით, ქართული ღვინის კომპანიებისა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებისთვის მოეწყო ვიზიტები ღვინის ბარებსა და მაღაზიებში, სადაც მოხდა მხარეებს შორის ინფორმაციისა და კონტაქტების გაცვლა. ამით, ქართული მხარისთვის ხელმისაწვდომი გახდა ადგილობრივი გაყიდვების ტენდენციები და ბაზრის მოთხოვნილებები, რაც საშუალებას იძლევა დაისახოს სწორი სტრატეგიული გეგმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ბაზარზე ქართული ღვინის რეალიზაციისთვის“,- აღნიშნა გიორგი სიხარულიძემ. სინგაპურში გამართულ დეგუსტაციაზე დებრა მეიბურგის მიერ წარდგენილი იყო 10 ქართული ღვინო და მისი შეხამება 5 ადგილობრივ საკვებთან. [post_title] => სინგაპურელი იმპორტიორები ქართული ღვინით დაინტერესდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => singapureli-importiorebi-qartuli-ghvinit-dainteresdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 12:42:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 08:42:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161528 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157326 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-28 10:24:55 [post_date_gmt] => 2017-08-28 06:24:55 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ზურაბ ნეფარიძეს და მის თანამშრომელს, ანა მენთეშაშვილს, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. წინასასამართლო სხდომა 16 ოქტომბერს ჩაინიშნა. ზურაბ ნეფარიძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე მუხლის მესამე ნაწილით წარედგინა, რაც ქრთამის აღებას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ზურაბ ნეფარიძეს 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ზურაბ ნეფარიძე წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ სცნობს. [post_title] => თბილისის საკრებულოს დეპუტატს და მის თანამშრომელს პატიმრობა შეეფარდათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-sakrebulos-deputats-da-mis-tanamshromels-patimroba-sheefardat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-28 10:24:55 [post_modified_gmt] => 2017-08-28 06:24:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157326 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 153678 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 14:14:26 [post_date_gmt] => 2017-08-14 10:14:26 [post_content] => ფონიჭალაში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ ძმებს, მახირ და ნაზიმ ჯაფაროვებს, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების 1000-1000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ. სასამართლოზე ორივე მათაგნი აცხადებდა, რომ ნარკოტიკულ საშუალებებთან მათ არავითარი კავშირი არ აქვთ და ამბობენ, რომ ნარკოტიკი მისი სახლიდან არ ამოუღიათ. ამასთან, ერთ-ერთი ბრალდებულის თქმით, იმის გამო, რომ წარსულში ნასამართლევია და პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებოდა, უკანონო საქმიანობას არ ეკარებოდა. შეგახსენებთ, რომ ფონიჭალაში სპეცოპერაცია პარასკევ საღამოს ჩატარდა, რა დროსაც ძმები ჯაფაროვები ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ შეძენა-შენახვა-რეალიზაციის ბრალდებით დააკავეს. [post_title] => ფონიჭალაში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ ძმებ ჯაფაროვებს პატიმრობა შეეფარდათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fonichalashi-narkodanashaulis-braldebit-dakavebul-dzmeb-jafarovebs-patimroba-sheefardat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 14:45:18 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 10:45:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153678 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161528 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-08 12:42:09 [post_date_gmt] => 2017-09-08 08:42:09 [post_content] => „ქართული ღვინის ფესტივალი“ სინგაპურში და ჩინეთის ქალაქებში, შანხაისა და ჰონგ-კონგში გაიმართა. ფესტივალის ორგანიზატორი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია Meiburg Wine Media-ს მმართველი, ღვინის მაგისტრი დებრა მეიბურგი იყო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „ქართული ღვინის ფესტივალს“ ადგილობრივი ღვინის იმპორტიორები, მაგისტრები, მედიის, რესტორნებისა და სასტუმროების ქსელების წარმომადგენლები დაესწრნენ. როგორც დებრა მეიბურგი აცხადებს, აზიის ამ ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი სინგაპურში, სადაც ქართული ღვინის დეგუსტაცია-წარდგენა მსგავსი ფორმით პირველად მოეწყო, ფესტივალი წარმატებული აღმოჩნდა. მისი თქმით, სინგაპურელი იმპორტიორების უმრავლესობა უკვე დაინტერესდა ქართული ღვინით. „ჰონგ-კონგში ხალხს გაგებული აქვს ქართული ღვინის შესახებ, მაგრამ მწარმოებლებისა და ღვინის კომპანიების წარმომადგენლების აქ ყოფნა ბაზარზე წარმატების მოპოვების საწინდარია. ეს ადამიანები ხვდებიან ერთმანეთს, აგემოვნებენ ღვინოს და კომპეტენციას იღებენ მის მხარდასაჭერად. შანხაის ბაზარზე ქართულ ღვინოს დიდი წარმატება აქვს ამ რამდენიმე წლის მუშაობის შედეგად. აშკარაა, რომ ღვინის მიწოდება შეესაბამება ბაზარს, ჩემი აზრით, ქართული ღვინოების, მაგალითად საფერავის ცოცხალი გემო, ალკოჰოლი, ღვინის წარმოების განსაკუთრებული ტექნოლოგია, შესანიშნავად შეესაბამება ამ ბაზარს. მოუთმენლად ველოდები სიახლეებს ჩინეთში ახალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმების მიმართულებით”,- აღნიშნა დებრა მეიბურგმა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა გიორგი სიხარულიძემ აღნიშნა, რომ ფესტივალის ფარგლებში გამართულმა ქართული ღვინის დეგუსტაცია-სემინარებმა ადგილობრივ ღვინის პროფესიონალებზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. „დებრა მეიბურგის ორგანიზებით, ქართული ღვინის კომპანიებისა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებისთვის მოეწყო ვიზიტები ღვინის ბარებსა და მაღაზიებში, სადაც მოხდა მხარეებს შორის ინფორმაციისა და კონტაქტების გაცვლა. ამით, ქართული მხარისთვის ხელმისაწვდომი გახდა ადგილობრივი გაყიდვების ტენდენციები და ბაზრის მოთხოვნილებები, რაც საშუალებას იძლევა დაისახოს სწორი სტრატეგიული გეგმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ბაზარზე ქართული ღვინის რეალიზაციისთვის“,- აღნიშნა გიორგი სიხარულიძემ. სინგაპურში გამართულ დეგუსტაციაზე დებრა მეიბურგის მიერ წარდგენილი იყო 10 ქართული ღვინო და მისი შეხამება 5 ადგილობრივ საკვებთან. [post_title] => სინგაპურელი იმპორტიორები ქართული ღვინით დაინტერესდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => singapureli-importiorebi-qartuli-ghvinit-dainteresdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 12:42:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 08:42:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161528 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 25 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b8a3da8f5c4104929957c04b846f7160 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )