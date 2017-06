მამობის ტესტის ჩასატარებლად, სალვადორ დალის სხეულს გაკვეთენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqshumacia [1] => salvador-dali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141374 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqshumacia [1] => salvador-dali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141374 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9869 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eqshumacia [1] => salvador-dali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eqshumacia [1] => salvador-dali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141374) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9869,16791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 84562 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-27 15:54:45 [post_date_gmt] => 2016-10-27 11:54:45 [post_content] => უიტნი ჰიუსტონისა და მისი შვილის, ბობი კრისტინა ბრაუნის სხეულებს ექსჰუმაცია უნდა ჩაუტარონ, რათა გამოძიებამ დაადგინოს, არიან თუ არა ისინი მოკლული, ინფორმაციას Radar Online ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, მომღერლის ოჯახის წევრები დედა-შვილის გარდაცვალებას შორის ძალიან დიდ მსგავსებაზე ფიქრობენ და არ გამორიცხავენ, ერთი და იმავე მკვლელის ხელწერა იყოს. ამასთან, ყველასთვის არის უკვე ცნობილი, რომ მთავარი ეჭვმიტანილი ბობი კრისტინას ქმარი, ნიკ გორდონია. უიტნიც და ბობი კრისტინაც კომატოზურ მდგომარეობაში აბაზანაში იპოვეს, ორივე მათგანს წამალი ჰქონდა მიღებული. უიტნი ჰიუსტონისა და ბობი კრისტინა ბრაუნის საფლავებს გახსნიან

უიტნი ჰიუსტონისა და მისი შვილის, ბობი კრისტინა ბრაუნის სხეულებს ექსჰუმაცია უნდა ჩაუტარონ, რათა გამოძიებამ დაადგინოს, არიან თუ არა ისინი მოკლული, ინფორმაციას Radar Online ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, მომღერლის ოჯახის წევრები დედა-შვილის გარდაცვალებას შორის ძალიან დიდ მსგავსებაზე ფიქრობენ და არ გამორიცხავენ, ერთი და იმავე მკვლელის ხელწერა იყოს. ამასთან, ყველასთვის არის უკვე ცნობილი, რომ მთავარი ეჭვმიტანილი ბობი კრისტინას ქმარი, ნიკ გორდონია. უიტნიც და ბობი კრისტინაც კომატოზურ მდგომარეობაში აბაზანაში იპოვეს, ორივე მათგანს წამალი ჰქონდა მიღებული. უიტნი ჰიუსტონისა და ბობი კრისტინა ბრაუნის საფლავებს გახსნიან