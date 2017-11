მამუკა ბახტაძე საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => savaluto-fondi [1] => mamuka-bakhtadze [2] => reforma [3] => fransua-pesho ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187839 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => savaluto-fondi [1] => mamuka-bakhtadze [2] => reforma [3] => fransua-pesho ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187839 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2582 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => savaluto-fondi [1] => mamuka-bakhtadze [2] => reforma [3] => fransua-pesho ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => savaluto-fondi [1] => mamuka-bakhtadze [2] => reforma [3] => fransua-pesho ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187839) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2582,5421,10143,21227) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186943 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-14 11:43:25 [post_date_gmt] => 2017-11-14 07:43:25 [post_content] => ფინანსთა მინისტრის რანგში მამუკა ბახტაძემ პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართა. სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელი მინისტრის მოადგილეებს შეხვდა და მათგან სამინისტროს სისტემაში დღეისთვის არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა და სამომავლო პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ფინანსთა მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტროში მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული ყველა რეფორმა გაგრძელდება. „ფინანსთა სამინისტრო განაგრძობს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას. დღეს ჩემთვის პირველი სამუშაო დღეა. ჩვენ ჩამოვყალიბდით იმ პრიორიტეტებზე, რომლებიც შესასრულებელი გვაქვს მიმდინარე წლის ბოლომდე. როგორც მოგეხსენებათ, იგეგმება მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაკორექტირება, ასევე, მოსამზადებელია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე ხდება აქცენტების გაკეთება. როგორც აღვნიშნე, მიდგომებში მთავარი ფოკუსი გაკეთდება იმაზე, რომ ნაკლები ბიუროკრატიით შევძლოთ მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა და ვფიქრობ, რომ ფინანსთა სამინისტრო ამ მიმართულებით იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული უწყება,“ - განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა, მამუკა ბახტაძემ. აღსანიშნავია, რომ გუშინ შედგა შეხვედრა პირველ ვიცე-პრემიერთან, დიმიტრი ქუმსიშვილთან. შეხვედრაზე ისაუბრეს ფინანსთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმებზე და მათი გაგრძელების თაობაზე. განიხილეს საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხები, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მიმდინარე პროგრამის წარმატებით გაგრძელების აუცილებლობის შესახებ. [post_title] => მამუკა ბახტაძე: იგეგმება მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაკორექტირება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mamuka-bakhtadze-igegmeba-mimdinare-wlis-biujetis-dakoreqtireba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 11:43:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 07:43:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186943 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186721 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-13 14:48:06 [post_date_gmt] => 2017-11-13 10:48:06 [post_content] => „საქართველოს რკინიგზის“ საქმიანობა ფინანსურად ყველაზე წარმატებული მის ისტორიაში 2014-2015 წლებში იყო, - ასე გამოეხმაურა ფინანსთა ახალი მინისტრი მამუკა ბახტაძე ოპოზიციის ნაწილის კრიტიკას, რომ ბოლო წლებში „საქართველოს რკინიგზის“ შემოსავლები შემცირდა. როგორც მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, ყველაზე კარგი ინდიკატორი იმის, თუ როგორ ფუნქციონირებს რკინიგზა, არის მისი ფასიანი ქაღალდების ტრენდი ბირჟაზე. ”როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ბონდები კვოტირებს ლონდონის ბირჟაზე და ის საუკეთესოა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ეს არის პასუხი ამ კითხვაზე“, - განაცხადა ბახტაძემ. რაც შეეხება იმ კითხვას, რომ „საქართველოს რკინიგზას“ უჩა მამაცაშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე მართავენ, მამუკა ბახტაძის განცხადებით, „საქართველოს რკინიგზაში“ მოქმედებს კორპორატიული მართვა, არსებობს შესაბამისი ბორდები, რომლებიც უზრუნველყოფს კომპანიის გამჭირვალე კორპორატიულ მმართველობას. „ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით „საქართველოს რკინიგზას“ აქვს საუკეთესო შედეგი“, - განაცხადა ბახტაძემ და აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებებით საინტერესოა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების შეფასებები. [post_title] => მამუკა ბახტაძე: რკინიგზის საქმიანობა ფინანსურად ყველაზე წარმატებული 2014-2015 წლებში იყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mamuka-bakhtadze-rkinigzis-saqmianoba-finansurad-yvelaze-warmatebuli-2014-2015-wlebshi-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 14:48:06 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 10:48:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186721 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186685 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-13 13:56:34 [post_date_gmt] => 2017-11-13 09:56:34 [post_content] => მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვექნება ქართულ ბიზნესთან, - ამის შესახებ ფინანსთა ახალმა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ბახტაძის განცხადებით, ის განსაკუთრებულ პრიორიტეტს მიანიჭებს საშუალო და მცირე ბიზნესთან ურთიერთობას. „არც ერთი რეფორმა, ან საგადასახადო ინიციატივა არ იქნება გატარებული ისე, რომ ჩვენ არ მივიღოთ კონსულტაცია ქართული ბიზნესისგან და ჩვენი სხვა პარტნიორებისგან. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი პრიორიტეტი მიენიჭება მართვის ავტომატიზებული სისტემების დანერგვას სამინისტროში. ამ კუთხით ძალიან დიდი ნაბიჯებია გადადგმული უკვე უწყებაში და ეს მიმართულება აქტიურად გაგრძელდება“, - განაცხადა ბახტაძემ. [post_title] => ფინანსთა ახალი მინისტრი: ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვექნება ქართულ ბიზნესთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => finansta-akhali-ministri-dzalian-aqtiuri-komunikacia-gveqneba-qartul-biznestan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 13:56:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 09:56:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186685 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186943 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-14 11:43:25 [post_date_gmt] => 2017-11-14 07:43:25 [post_content] => ფინანსთა მინისტრის რანგში მამუკა ბახტაძემ პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართა. სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელი მინისტრის მოადგილეებს შეხვდა და მათგან სამინისტროს სისტემაში დღეისთვის არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა და სამომავლო პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ფინანსთა მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტროში მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული ყველა რეფორმა გაგრძელდება. „ფინანსთა სამინისტრო განაგრძობს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას. დღეს ჩემთვის პირველი სამუშაო დღეა. ჩვენ ჩამოვყალიბდით იმ პრიორიტეტებზე, რომლებიც შესასრულებელი გვაქვს მიმდინარე წლის ბოლომდე. როგორც მოგეხსენებათ, იგეგმება მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაკორექტირება, ასევე, მოსამზადებელია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე ხდება აქცენტების გაკეთება. როგორც აღვნიშნე, მიდგომებში მთავარი ფოკუსი გაკეთდება იმაზე, რომ ნაკლები ბიუროკრატიით შევძლოთ მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა და ვფიქრობ, რომ ფინანსთა სამინისტრო ამ მიმართულებით იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული უწყება,“ - განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა, მამუკა ბახტაძემ. აღსანიშნავია, რომ გუშინ შედგა შეხვედრა პირველ ვიცე-პრემიერთან, დიმიტრი ქუმსიშვილთან. შეხვედრაზე ისაუბრეს ფინანსთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმებზე და მათი გაგრძელების თაობაზე. განიხილეს საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხები, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მიმდინარე პროგრამის წარმატებით გაგრძელების აუცილებლობის შესახებ. [post_title] => მამუკა ბახტაძე: იგეგმება მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაკორექტირება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mamuka-bakhtadze-igegmeba-mimdinare-wlis-biujetis-dakoreqtireba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 11:43:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 07:43:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186943 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 54 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6019e4311023a06c037406ad74e96744 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )