მამუკა ხაზარაძე: გვეძლევა საშუალება ანაკლია მსოფლიო რუკაზე მოვნიშნოთ

ანაკლიის პორტი პირველ გემს 2020 წლისთვის მიიღებს. პორტის ოპერატორი ამერიკული კომპანია SSA MARINE გახდა, შეთანხმებას ქართულ და ამერიკულ მხარეებს შორის ხელი დღეს მოეწერა. უკვე ცნობილი გახდა პორტის წინასწარი გეგმა და დიზაინიც, პორტის სამშენებლო სამუშაოები წლის ბოლოსთვის დაიწყება. „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" ხელმძღვანელის მამუკა ხაზარაძის ინფორმაციით ანაკლიის პორტის მშენებლობის პარალელურად იწყება მუშაობა „ანაკლია სიტის" პროექტზეც, რომელიც თავისუფალი ეკონომიკური ზონა იქნება. მოლაპარაკებები რამდენიმე მსხვილ ჩინურ კომპანიასთან უკვე დაწყებულია და დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის 340 ჰექტარის ტერიტორიაზე გაშენდება, ნავსადგურის მშენებლობის და განვითარების ღირებულება 2,5 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს. პორტის გამტარუნარიანობა წელიწადში 100 მილონტონასმიაღწევს. „ანაკლიის პორტი გახდება საზღვაო კარიბჭე, მოინიშნება მსოფლიო რუკაზე და უმნიშვნელოვანეს ლოგისტიკურ ჰაბად იქცევა" - აცხადებენ „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" ხელმძღვანელები. როგორი იქნება „საზღვაო კარიბჭე": ანაკლია პირველ გემს 2020 წლისთვის მიიღებს (ფოტოები) "ჩვენ ვართ ის პარტნიორი, რომელიც მზად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობებისთვის, რომელიც ორმხრივ ეკონომიკურ სარგებელზე იქნება დაფუძნებული", - აღნიშნა საქართველოს პრემიერ -მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამერიკის ვიცე- პრეზიდენტ მაიკ პენსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. როგორც ცნობილია ანაკლიის პორტის მშენებლობას „თიბისი ჯგუფი" ამერიკულ „კონტი ჯგუფთან" ერთად ახორციელებს. ნავსადგურის ოპერატორადაც მსხვილი ამერიკული კომპანია SSA Marine-ია შერჩეული. აშშ საქართველოსთან ბიზნეს ურთიერთობებს გაამყარებს

აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოსა და აშშ-ს საქმიან წრეებს შორის ურთიერთობების გამყარების შესაძლებლობას ხედავს. მაიკ პენსმა ჟურნალისტებთან საუბრისას, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაში ამერიკული კომპანიების ჩართულობის მნიშვნელობაზე აღნიშნა და ბიზნეს ურთიერთობების საუკეთესო გამოხატულება უწოდა. „ჩვენ გავამყარებთ ბიზნეს ურთიერთობებს და მიმდინარე რეფორმები ნათლად ცხადყოფს თქვენს ერთგულებას დასავლეთის მხარესთან ბიზნეს ურთიერთობების გამყარებასთან დაკავშირებით. მე მივესალმები, რომ საქართველოში ყველა მოქალაქეს უფრო და უფრო მეტი შესაძლებლობა ეხსნება ეკონომიკის თვალსაზრისით. ანაკლიის პორტი გახლავთ საუკეთესო გამოხატულება ამ სფეროში. კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს დოლანდ ტრამპის სიტყვებს ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ," - განაცხადა აშშ-ის ვიცე პრეზიდენტმა. ამერიკული SSA Marine ანაკლიის პორტის ოპერირებას იწყებს

მსხვილი ამერიკული კომპანია SSA Marine ანაკლიის პორტის ოპერირებას იწყებს. სახელმწიფო კანცელარიაში ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ოპერირების შესახებ ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. "ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" პრესსამსახურის ინფორმაციით, ხელმოწერის ცერემონიას პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება. ის ანაკლიის პორტის ტერმინალ-ოპერატორის, მსხვილი ამერიკული კომპანიის SSA Marine-ის ვიცე-პრეზიდენტთან და "ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" დამფუძნებლებთან შეხვედრასაც გამართავს და აშშ-სა და საქართველოს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებსა და ანაკლიის პორტის გეგმებს განიხილავს. შეხვედრა კანცელარიაში 12:30 -ზე, ხოლო ხელმოწერის ცერემონია „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმსა" და SSA Marine-ს შორის 13:15-ზე დაიწყება. "ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" პრესსამსახურის ცნობით, SSA Marine ანაკლიის პორტის ტერმინალ-ოპერატორად „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა" 2017 წლის ივნისში დაასახელა. „კონტი ჯგუფის" შემდეგ SSA Marine მეორე მსხვილი ამერიკული კომპანიაა, რომელიც ანაკლიის პორტის მშენებლობასა და განვითარებაში მნიშვნელოვან ინვესტიციას ახორციელებს. მათივე ცნობით, მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ოპერატორი SSA Marine ხუთ კონტინენტზე, 250-ზე მეტ სტრატეგიულ ტერმინალზე ოპერირებს და წლიურად 27.2 მილიონ კონტეინერს (TEU) ემსახურება. შეგახსენებთ, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტის განხორციელება 2016 წელს დაიწყო. იგი ანაკლიის მიმდებარედ, 340 ჰექტარის ფართობის ტერიტორიაზე აშენდება. პორტის მშენებლობისა და განვითარების ღირებულება 2.5 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს. ანაკლიის პორტი აშენდება რამდენიმე ეტაპად, მოიცავს 9 ფაზას და, საბოლოო ჯამში, მისი გამტარუნარიანობა წელიწადში 100 მილიონ ტონას მიაღწევს. პროექტი საქართველოში ათასობით ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის. როგორი იქნება „საზღვაო კარიბჭე": ანაკლია პირველ გემს 2020 წლისთვის მიიღებს (ფოტოები)

ანაკლიის პორტი პირველ გემს 2020 წლისთვის მიიღებს. პორტის ოპერატორი ამერიკული კომპანია SSA MARINE გახდა, შეთანხმებას ქართულ და ამერიკულ მხარეებს შორის ხელი დღეს მოეწერა. უკვე ცნობილი გახდა პორტის წინასწარი გეგმა და დიზაინიც, პორტის სამშენებლო სამუშაოები წლის ბოლოსთვის დაიწყება. „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" ხელმძღვანელის მამუკა ხაზარაძის ინფორმაციით ანაკლიის პორტის მშენებლობის პარალელურად იწყება მუშაობა „ანაკლია სიტის" პროექტზეც, რომელიც თავისუფალი ეკონომიკური ზონა იქნება. მოლაპარაკებები რამდენიმე მსხვილ ჩინურ კომპანიასთან უკვე დაწყებულია და დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის 340 ჰექტარის ტერიტორიაზე გაშენდება, ნავსადგურის მშენებლობის და განვითარების ღირებულება 2,5 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს. პორტის გამტარუნარიანობა წელიწადში 100 მილონტონასმიაღწევს. „ანაკლიის პორტი გახდება საზღვაო კარიბჭე, მოინიშნება მსოფლიო რუკაზე და უმნიშვნელოვანეს ლოგისტიკურ ჰაბად იქცევა" - აცხადებენ „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" ხელმძღვანელები.