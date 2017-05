მანჩესტერში ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა, ტერიტორიაზე პოლიციაა მობილიზებული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => manchesteri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134785 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => manchesteri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134785 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => manchesteri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => manchesteri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134785) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,2166) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134618 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 14:31:16 [post_date_gmt] => 2017-05-27 10:31:16 [post_content] => მანჩესტერში, მოსს საიდი ევაკუირებულია, ტერიტორიაზე სადაც ორშაბათს, კონცერტზე აფეთქება მოხდა, კვლავ პოლიციაა მობილიზებული. სამართალდამცველები აგრძელებენ აფეთქების გამოძიებას, რომელმაც 22 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. "ევაკუაცია გამოცხადდა უსაფრთხოების ზომების გამო, რათა ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხე არ დაემუქროს", - განაცხადეს სამართალდამცველებმა პრესასთან. დასვენების დღეებში, პოლიცია განსაკუთრებულად მობილიზებულია. უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდება საფეხბურთო თასის ფინალზეც. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბრიტანელმა პოლიციელებმა მანჩესტერში მომხდარ ტერაქტში ეჭვმიტანილი კიდევ ორი პირი დააკავეს. მანჩესტერის პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, საცხოვრებელ სახლში შესასვლელად სამართალდამცველებს ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენება დასჭირდათ. რეიდის შედეგად 22 და 20 წლის ორი ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს. მანჩესტერის პოლიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩატარებული ანტიტერორისტული ღონისძიებების შედეგად ტერორისტულ ქსელში გაწევრიანებული პირების უმრავლესობა დააკავეს. მანჩესტერ არენაზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ, სამართალდამცველებმა ტერაქტთან კავშირში ეჭვმიტანილი სულ 13 პირი დააკავეს, მათგან 11 პატიმრობაში რჩება. „მანჩესტერ არენაზე“ ამერიკელი პოპ-მომღერლის არიანა გრანდეს კონცერტზე აფეთქება მოხდა, რომელსაც 22 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. 60-მდე კი მძიმედ დაშავდა. აფეთქება დარბაზის გარეთ მოხდა, როდესაც ათასობით ადამიანი კონცერტის დასრულების შემდეგ ტერიტორიას ტოვებდა. მანჩესტერში კონცერტზე მომხდარი სისხლიანი თავდასხმის შედეგად 22 ადამიანი გარდაიცვალა, 59 კი დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო. არიანა გრანდემ დღეს განაცხადა, რომ მანჩესტერში კიდევ ერთ კონცერტს გამართავს, შემოსული თანხით კი აფეთების შედეგად დაზარალებულებს დაეხმარება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => მანჩესტერში კვლავ ევაკუაცია გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => manchestershi-kvlav-evakuacia-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 22:26:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 18:26:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134618 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134274 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 20:34:15 [post_date_gmt] => 2017-05-25 16:34:15 [post_content] => საბერძნეთის ყოფილი პრემიერის ლუკას პაპადემოს მანქანა აფეთქდა. შემთხვევა ათენში მოხდა. პრემიერი აფეთქების დროს მანქანაში იმყოფებოდა. უცხოური პრესის ცნობით, საბერძნეთის ყოფილი პრემიერი და მისი მძღოლი სერიოზულად დაშავდა, თუმცა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. BBC-ს ცნობით, ორივე მათგანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ცნობილია, რომ მანქანაში კიდევ ორი ადამიანი იმყოფებოდა, თუმცა მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ჯერჯერობით უცნობია, რა კვალიფიკაციას მიანიჭებენ აფეთქებას. ლუკას პაპადემოსი საბერძნეთის პრემიერი 2011 წლის ნოემბერში გახდა, მაშინ როცა ქვეყანაში პოლიტიკური და ეკონომიკური არეულობა იყო. მან თანამდებობა 2012 წლის მაისში დატოვა. პაპადემოსი ასევე, ცენტრალური ბანკის ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებდა. [post_title] => აფეთქება საბერძნეთში: დაშავებულია ყოფილი პრემიერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afetqeba-saberdznetshi-dashavebulia-yofili-premieri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 21:09:25 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 17:09:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134274 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 128431 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-08 00:10:56 [post_date_gmt] => 2017-05-07 20:10:56 [post_content] => ზუგდიდში აფეთქებული საწყობის ტერიტორიაზე მამაკაცის ცხედარი აღმოაჩინეს. როგორც "ინტერპრესნიუსის" კორესპონდენტი შემთხვევის ადგილიდან იტყობინება, ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ და მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ზუგდიდში თამბაქოს საწყობის ტერიტორიაზე აფეთქება დღეს საღამოს მოხდა. აფეთქების შედეგად დაინგრა შენობის კედლები და გაჩნდა ხანძარი. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას ცდილობენ. [post_title] => ზუგდიდში აფეთქებული საწყობის ტერიტორიაზე მამაკაცის ცხედარი აღმოაჩინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidshi-afetqebuli-sawyobis-teritoriaze-mamakacis-ckhedari-aghmoachines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 00:10:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 20:10:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128431 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134618 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 14:31:16 [post_date_gmt] => 2017-05-27 10:31:16 [post_content] => მანჩესტერში, მოსს საიდი ევაკუირებულია, ტერიტორიაზე სადაც ორშაბათს, კონცერტზე აფეთქება მოხდა, კვლავ პოლიციაა მობილიზებული. სამართალდამცველები აგრძელებენ აფეთქების გამოძიებას, რომელმაც 22 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. "ევაკუაცია გამოცხადდა უსაფრთხოების ზომების გამო, რათა ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხე არ დაემუქროს", - განაცხადეს სამართალდამცველებმა პრესასთან. დასვენების დღეებში, პოლიცია განსაკუთრებულად მობილიზებულია. უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდება საფეხბურთო თასის ფინალზეც. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბრიტანელმა პოლიციელებმა მანჩესტერში მომხდარ ტერაქტში ეჭვმიტანილი კიდევ ორი პირი დააკავეს. მანჩესტერის პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, საცხოვრებელ სახლში შესასვლელად სამართალდამცველებს ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენება დასჭირდათ. რეიდის შედეგად 22 და 20 წლის ორი ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს. მანჩესტერის პოლიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩატარებული ანტიტერორისტული ღონისძიებების შედეგად ტერორისტულ ქსელში გაწევრიანებული პირების უმრავლესობა დააკავეს. მანჩესტერ არენაზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ, სამართალდამცველებმა ტერაქტთან კავშირში ეჭვმიტანილი სულ 13 პირი დააკავეს, მათგან 11 პატიმრობაში რჩება. „მანჩესტერ არენაზე“ ამერიკელი პოპ-მომღერლის არიანა გრანდეს კონცერტზე აფეთქება მოხდა, რომელსაც 22 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. 60-მდე კი მძიმედ დაშავდა. აფეთქება დარბაზის გარეთ მოხდა, როდესაც ათასობით ადამიანი კონცერტის დასრულების შემდეგ ტერიტორიას ტოვებდა. მანჩესტერში კონცერტზე მომხდარი სისხლიანი თავდასხმის შედეგად 22 ადამიანი გარდაიცვალა, 59 კი დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო. არიანა გრანდემ დღეს განაცხადა, რომ მანჩესტერში კიდევ ერთ კონცერტს გამართავს, შემოსული თანხით კი აფეთების შედეგად დაზარალებულებს დაეხმარება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => მანჩესტერში კვლავ ევაკუაცია გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => manchestershi-kvlav-evakuacia-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 22:26:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 18:26:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134618 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 57 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7eb037eacd35133c55f243e3888c1e65 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )