მანდატების გადანაწილება ამომრჩეველთა ნაკლებ აქტიურობას უკავშირდება – თენგო თევზაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-eqskluzivi [1] => fortunas-temebi [2] => archevnebi-2017 [3] => tengo-tevzadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178957 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-eqskluzivi [1] => fortunas-temebi [2] => archevnebi-2017 [3] => tengo-tevzadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178957 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14294 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fortunas-eqskluzivi [1] => fortunas-temebi [2] => archevnebi-2017 [3] => tengo-tevzadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fortunas-eqskluzivi [1] => fortunas-temebi [2] => archevnebi-2017 [3] => tengo-tevzadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178957) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,14294,16375,20571) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178947 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-22 18:25:32 [post_date_gmt] => 2017-10-22 14:25:32 [post_content] => „ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის კანდიდატმა იმ ამომრჩევლებს, რომლებმაც არჩვენებზე მას დაუჭირა მხარი, მადლობა გადაუხადა. ზაალ უდუმაშვილმა „ფორტუნასთან“ ექსკლუზიურ ინტერვიუში საარჩევნო დღე შეაფასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. არჩევნებმა ტოტალური ზეწოლის ფონზე ჩაიარა

როგორ შეაფასებთ არჩევნებს და მის შედეგებს?

მმართველმა გუნდმა არჩვენებზე ახალი სისტემა დანერგა - საარჩევნო უბნებზე პირდაპირ დააყენა მაყურებლები, რომლებიც არჩევანის გასაკეთებლად მისული ადამიანების პირად მონაცემებს იწერდნენ და ამ ფორმით აკონტროლდებდნენ, ვინ მივიდა არჩევნებზე და ვინ არა.

რა გეგმები გაქვთ მეორე ტურთან დაკავშირებით, რომელიც რეგიონებში იგეგმება?

საკრებულოსთან დაკავშირებით რა გეგმები გაქვთ, პროტესტის რაიმე ფორმას ხომ არ მიმართავთ?

ჩვენ ყველა პოლიტიკურ პლატფორმას გამოვიყენებთ, მათ შორის საკრებულოს. ეს ბრძოლა დღეიდან იწყება და აუცილებლად გამაჯვებამდე მიგვიყვანს.

კახა კალაძემ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე მერობის კანდიდატებს თანამშრომლობა შესთავაზა, თქვენ რას აპირებთ?

მე ვერავინ დამასწრებდა, მიმელოცა გამარჯვებული კანდიდატისთვის გამარჯვება, მას რომ ეს ღირსეულად გაეკეთებინა.

არჩევნებმა ტოტალური ზეწოლის ფონზე ჩაიარა

როგორ შეაფასებთ არჩევნებს და მის შედეგებს?

მმართველმა გუნდმა არჩვენებზე ახალი სისტემა დანერგა - საარჩევნო უბნებზე პირდაპირ დააყენა მაყურებლები, რომლებიც არჩევანის გასაკეთებლად მისული ადამიანების პირად მონაცემებს იწერდნენ და ამ ფორმით აკონტროლდებდნენ, ვინ მივიდა არჩევნებზე და ვინ არა.

რა გეგმები გაქვთ მეორე ტურთან დაკავშირებით, რომელიც რეგიონებში იგეგმება?

საკრებულოსთან დაკავშირებით რა გეგმები გაქვთ, პროტესტის რაიმე ფორმას ხომ არ მიმართავთ?

ჩვენ ყველა პოლიტიკურ პლატფორმას გამოვიყენებთ, მათ შორის საკრებულოს. ეს ბრძოლა დღეიდან იწყება და აუცილებლად გამაჯვებამდე მიგვიყვანს.

კახა კალაძემ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე მერობის კანდიდატებს თანამშრომლობა შესთავაზა, თქვენ რას აპირებთ?

მე ვერავინ დამასწრებდა, მიმელოცა გამარჯვებული კანდიდატისთვის გამარჯვება, მას რომ ეს ღირსეულად გაეკეთებინა.

გუშინ ყველამ კარგად ვნახეთ, რა ხდებოდა საარჩევნო უბანზე. ტოტალურად მიმდინარეობდა ამომრჩევლების ძალდატანებით მიყვანა არჩევნებზე და "ქართული ოცნების" კანდიდატის შემოხაზვა. მმართველმა გუნდმა არჩევნებზე ახალი სისტემა დანერგა - მაყურებელები პირდაპირ დააყენა საარჩევნო უბნებზე, რომლებიც იქ მისული ამომრჩევლების პირად მონაცემებს იწერდნენ და ამ ფორმით მიმდინარეობდა კონტროლი, ვინ მივიდა არჩევნებზე და ვინ არა. ჩვენს ამომრჩევლებს აიძულებდნენ, სახლიდან არ გამოსულიყვნენ და აშინებდნენ, ხმა არ მიეცათ. სწორედ ამ ფონზე დაიწერა ხელისუფლებამ ის შედეგი, რომელიც ახლა ცესკოს ვებგვერდზე დევს. ეს არის მაგალითი იმის, თუ რამდენად უსამართლოდ ჩაატარა "ქართულმა ოცნებამ" არჩევენები. ბუნებრივია, მე ვერ ვაღიარებ ამ შედეგებს.„ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში“ არის პოლიტიკური საბჭო, რომელიც აუცილებლად შეიკრიბება უახლოეს მომავალში და მიიღებს გადაწყვეტილებას მეორე ტურებთან დაკავშირებით.ჩვენ ახლა ყველა პოლიტიკური პლატფორმა უნდა გამოვიყენოთ, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრი საკრებულო იქნება, სადაც ჩვენი ექვსი დეპუტატია გასული და ბუნებრივია, ისინი ჩვეულებრივად იმუშავებენ.ეს ღირსეული ბრძოლა რომ ყოფილიყო, მე პირველი მივულოცავდი მას გამარჯვებას და სიამოვნებით განვიხილავდი მის წინადადებას, მაგრამ ასეთ პირობებში მისგან ვერანაირ შეთავაზებას ვერ მივიღებ. წინასაარჩევნო პროცესში ყველანაირი ინდიკატორი იყო იმისა, რომ მეორე ტური დანიშნულიყო. კახა კალაძე კი ყველას აიძულებდა არჩევნებზე მისვლას , რათა მეორე ტური თავიდან აეცილებინა.[post_title] => ყველა პოლიტიკურ პლატფორმას გამოვიყენებთ, მათ შორის საკრებულოს - ზალიკო უდუმაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvela-politikur-platformas-gamoviyenebt-mat-shoris-sakrebulos-zaal-udumashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 18:49:36 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 14:49:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178947 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178953 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 18:06:14 [post_date_gmt] => 2017-10-22 14:06:14 [post_content] => არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიული განვითარების ცენტრის“ ხელმძღვანელი, ლადო ბოჟაძე, „ფორტუნასთან“ დედაქალაქის მერის უფლებამოსილების განხორციელების თარიღზე საუბრობს.- აცხადებს ბოჟაძე. [post_title] => საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს 11-დღიანი ვადა საბოლოო შედეგების გამოსაცხადებლად - ლადო ბოჟაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saolqo-saarchevno-komisias-aqvs-11-dghiani-vada-saboloo-shedegebis-gamosackhadeblad-lado-bodjadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 18:06:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 14:06:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178953 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178923 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 17:39:00 [post_date_gmt] => 2017-10-22 13:39:00 [post_content] =>- ამის შესახებ „ფორტუნას“ იურისტმა, საარჩევნო სისტემების და თვითმმართველობების სპეციალისტმა, თენგო თევზაძემ განუცხადა. თევზაძემ საკრებულოში პარტიების მიხედვით მანდატების გადანაწილებაზე ისაუბრა.- განაცხადა თენგო თევზაძემ. [post_title] => 15-5-3-2 - თბილისის საკრებულოში 25 პროპორციული მანდატი 4 პარტიას შორის გადანაწილდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 15-5-3-2-tbilisis-sakrebuloshi-25-proporciuli-mandati-4-partias-shoris-gadanawildeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 18:28:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 14:28:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178923 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178947 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-22 18:25:32 [post_date_gmt] => 2017-10-22 14:25:32 [post_content] => „ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის კანდიდატმა იმ ამომრჩევლებს, რომლებმაც არჩვენებზე მას დაუჭირა მხარი, მადლობა გადაუხადა. ზაალ უდუმაშვილმა „ფორტუნასთან“ ექსკლუზიურ ინტერვიუში საარჩევნო დღე შეაფასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა.გუშინ ყველამ კარგად ვნახეთ, რა ხდებოდა საარჩევნო უბანზე. ტოტალურად მიმდინარეობდა ამომრჩევლების ძალდატანებით მიყვანა არჩევნებზე და "ქართული ოცნების" კანდიდატის შემოხაზვა. მმართველმა გუნდმა არჩევნებზე ახალი სისტემა დანერგა - მაყურებელები პირდაპირ დააყენა საარჩევნო უბნებზე, რომლებიც იქ მისული ამომრჩევლების პირად მონაცემებს იწერდნენ და ამ ფორმით მიმდინარეობდა კონტროლი, ვინ მივიდა არჩევნებზე და ვინ არა. ჩვენს ამომრჩევლებს აიძულებდნენ, სახლიდან არ გამოსულიყვნენ და აშინებდნენ, ხმა არ მიეცათ. სწორედ ამ ფონზე დაიწერა ხელისუფლებამ ის შედეგი, რომელიც ახლა ცესკოს ვებგვერდზე დევს. ეს არის მაგალითი იმის, თუ რამდენად უსამართლოდ ჩაატარა "ქართულმა ოცნებამ" არჩევენები. ბუნებრივია, მე ვერ ვაღიარებ ამ შედეგებს.„ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში“ არის პოლიტიკური საბჭო, რომელიც აუცილებლად შეიკრიბება უახლოეს მომავალში და მიიღებს გადაწყვეტილებას მეორე ტურებთან დაკავშირებით.ჩვენ ახლა ყველა პოლიტიკური პლატფორმა უნდა გამოვიყენოთ, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრი საკრებულო იქნება, სადაც ჩვენი ექვსი დეპუტატია გასული და ბუნებრივია, ისინი ჩვეულებრივად იმუშავებენ.ეს ღირსეული ბრძოლა რომ ყოფილიყო, მე პირველი მივულოცავდი მას გამარჯვებას და სიამოვნებით განვიხილავდი მის წინადადებას, მაგრამ ასეთ პირობებში მისგან ვერანაირ შეთავაზებას ვერ მივიღებ. წინასაარჩევნო პროცესში ყველანაირი ინდიკატორი იყო იმისა, რომ მეორე ტური დანიშნულიყო. კახა კალაძე კი ყველას აიძულებდა არჩევნებზე მისვლას , რათა მეორე ტური თავიდან აეცილებინა.[post_title] => ყველა პოლიტიკურ პლატფორმას გამოვიყენებთ, მათ შორის საკრებულოს - ზალიკო უდუმაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvela-politikur-platformas-gamoviyenebt-mat-shoris-sakrebulos-zaal-udumashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 18:49:36 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 14:49:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178947 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 291 [max_num_pages] => 97 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bc9568eb99011fa79750b7ea426ec3ff [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )