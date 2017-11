მანჰეტენის რაიონში უცნობმა მამაკაცმა ქალს მუცლის არეში ესროლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shemtkhveva-manhetenze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182914 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shemtkhveva-manhetenze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182914 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20896 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shemtkhveva-manhetenze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shemtkhveva-manhetenze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182914) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20896) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182920 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 09:15:42 [post_date_gmt] => 2017-11-02 05:15:42 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნიუ-იორკის ტერაქტის განხორციელებაში ეჭვმიტანილი , უზბეკეთის მოქალაქე საიფულო საიპოვი აშშ-ში მწვანე ბარათის მეშვეობით ჩავიდა. დონალდ ტრამპმა, ასევე, დაადანაშაულა სენატში „დემოკრატების“ უმცირესობის ლიდერი, ჩაკ შუმერი, იმაში, რომ ის მწვანე ბარათის გათამაშებას უჭერს მხარს. დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ მას სურს ისეთი სისტემის შემოღება, რომლითაც აშშ-ში იმიგრირების საშუალებას მიიღებენ ის უცხოელები, რომლებიც ღირებულ პროფესიულ უნარებს ფლობენ, რაც ამერიკის ეკონომიკას სჭირდება. „ტერორისტი ჩვენს ქვეყანაში ე.წ. საიმიგრაციო ვიზების ლატარეის პროგრამით ჩამოვიდა, რომელიც ასე მოსწონს ჩაკ შუმერს. ჩვენ ვიბრძვით, რათა იმიგრაციის ისეთი სისტემა შემოვიღოთ, რომელიც დაეფუძნება ღირებულების კრიტერიუმებს. ჩვენ უფრო მკაცრი და ჭკვიანები უნდა ვიყოთ,“ - დაწერა დონალდ ტრამპმა „ტვიტერის“ პირად გვერდზე. არსებული ინფორმაციით, ნიუ-იორკში ტერაქტი 29 წლის უზბეკეთის მოქალაქემ განახორციელა. ის მწვანე ბარათის მფლობელი იყო და აშშ-ში ტაქსის მძღოლად მუშაობდა. ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შედეგად რვა ადამიანი დაიღუპა და 11 დაშავდა. დაღუპულებს შორის არგენტინის 5 მოქალაქეა. თავდამსხმელი მანქანით ჯერ ველოსიპედისტებს, შემდეგ კი სასკოლო ავტობუსს შეეჯახა და სროლა დაიწყო. ტერორისტი აშშ-ში მწვანე ბარათის მეშვეობით ჩავიდა - დონალდ ტრამპი 