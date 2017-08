მარადონა ფორმაშია: დიეგოს დიდებული გოლი გააქვს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => maradona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154411 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => maradona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154411 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => maradona ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => maradona ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154411) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (529,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154284 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-16 13:14:03 [post_date_gmt] => 2017-08-16 09:14:03 [post_content] => საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ ინტერვიუ მისცა ინტერნეტ-პორტალ Eurohoops-ს, სადაც ეროვნული გუნდის მიზნებსა და ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატზე ოლაპარაკა, რომელიც 31 აგვისტოს დაიწყება. "რთული და ძალიან დაბალანსებული ჯგუფი შეგვხვდა. სამწუხაროდ, არ გვეყოლება ვიქტორ სანიკიძე და ეს უდიდესი დანაკლისია ჩვენთვის. თუმცა, კალათბურთი გუნდური სპორტია და შევეცდებით ამ პრობლემას სათადარიგო მოთამაშეებით გავუმკლავდეთ. ევრობასკეტზე ჩვენი მიზანია გუნდის ისტორიაში საუკეთესო შედეგის მიღწევა. ამიტომაც, ყოველი დღისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ჩვენ არ ვუყურებთ იმას, რამდენად სახელოვანი და ტიტულოვანია ჩვენი მეტოქე. მხოლოდ საკუთარ თავზე ვიქნებით კონცენტრირებული და კონკრეტული მატჩის მოგების განწყობით გავალთ მოედანზე. იმედია, ეს იქნება ჩვენი საუკეთესო ევრობასკეტი", - განაცხადა ფაჩულიამ. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეები იქნებიან: ისრაელი, ლიტვა, იტალია, გერმანია და უკრაინა. [post_title] => საქართველო ისტორიაში საუკეთესო შედეგს უმიზნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-istoriashi-sauketeso-shedegs-umiznebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 13:14:03 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 09:14:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154284 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154212 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-16 11:54:19 [post_date_gmt] => 2017-08-16 07:54:19 [post_content] => 24 აგვისტოს, უეფა წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ვინაობას დაასახელებს. ორგანიზაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა პრიზის მაძიებელი სამი პრეტენდენტი დაასახელა: ლიონელ მესი "ბარსელონადან", კრიშტიანო რონალდო "რეალიდან" და ჯანლუიჯი ბუფონი "იუვენტუსიდან". ჟიურის შემადგენლობაში შედიოდნენ იმ კლუბების მწვრთნელები, რომლებიც 2016-17 წლების სეზონში ჩემპიონთა ლიგაზე გამოდიოდნენ. ასევე, ნომინანტები აარჩია მედიის ევროპული კავშირის 55-მა ჟურნალისტმა. ხმების მიხედვით, ათეულში აგრეთვე მოხვდნენ: ლუკა მოდრიჩი ("რეალი"), ტონი კროოსი ("რეალი"), პაულო დიბალა ("იუვენტუსი"), სერხიო რამოსი ("რეალი"), კილიან მბაპე ("მონაკო"), რობერტ ლევანდოვსკი ("ბაიერნი") და ზლატან იბრაჰიმოვიჩი ("მანჩესტერ იუნაიტედი"). საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელების მთავარი ფავორიტი ისევ რონალდოა. [post_title] => სამი პრეტენდენტი: უეფამ წლის საუკეთესო ფეხბურთელის სამეული დაასახელა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sami-pretendenti-uefam-wlis-sauketeso-fekhburtelis-sameuli-daasakhela [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 11:54:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 07:54:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154212 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154207 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-16 11:50:23 [post_date_gmt] => 2017-08-16 07:50:23 [post_content] => ეროვნულმა საკალათბურთო ასოციაციამ 2017-18 წლების რეგულარული სეზონის სრული კალენდარი გამოაქვეყნა. ცნობილი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაციონალური ტელევიზიით თითოეული გუნდის თამაშების ჩვენების რაოდენობა. ამ მხრივ, ლიდერი გახდა მოქმედი ჩემპიონი "გოლდენ სტეიტი" - პირდაპირი ეთერით ამ გუნდის 43 მატჩის ტრანსლირება მოხდება. მეორე ადგილზეა "ჰიუსტონი" - 40 რეპორტაჟი. ბოლო სამი სეზონის ფინალისტი "კლივლენდი" აღნიშნულ სიაში მესამე ადგილზეა - 39 ჩვენება. ეროვნული ტელევიზიით ყველაზე ნაკლები ჩვენება ექნებათ "ატლანტასა" და "ბრუკლინს" - ორ-ორი. საინტერესოა კიდევ ერთი სიახლე - ლიგამ პირველად დაყო რეგულარული ჩემპიონატის კალენდარი კვირებად - პირველიდან 26-ის ჩათვლით. ამგვარი სიახლე მოწოდებულია გულშემატკივრების დასახმარებლად - უკეთ ადევნონ თვალი რეგულარულ ჩემპიონატს. ყოველი სათამაშო კვირა ორშაბათს დაიწყება და კვირას დასრულდება. [post_title] => 43 მატჩი: ყველაზე ბევრჯერ გოლდენ სტეიტს აჩვენებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 43-matchi-yvelaze-bevrjer-golden-steits-achveneben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 11:50:23 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 07:50:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154207 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 154284 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-16 13:14:03 [post_date_gmt] => 2017-08-16 09:14:03 [post_content] => საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ ინტერვიუ მისცა ინტერნეტ-პორტალ Eurohoops-ს, სადაც ეროვნული გუნდის მიზნებსა და ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატზე ოლაპარაკა, რომელიც 31 აგვისტოს დაიწყება. "რთული და ძალიან დაბალანსებული ჯგუფი შეგვხვდა. სამწუხაროდ, არ გვეყოლება ვიქტორ სანიკიძე და ეს უდიდესი დანაკლისია ჩვენთვის. თუმცა, კალათბურთი გუნდური სპორტია და შევეცდებით ამ პრობლემას სათადარიგო მოთამაშეებით გავუმკლავდეთ. ევრობასკეტზე ჩვენი მიზანია გუნდის ისტორიაში საუკეთესო შედეგის მიღწევა. ამიტომაც, ყოველი დღისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ჩვენ არ ვუყურებთ იმას, რამდენად სახელოვანი და ტიტულოვანია ჩვენი მეტოქე. მხოლოდ საკუთარ თავზე ვიქნებით კონცენტრირებული და კონკრეტული მატჩის მოგების განწყობით გავალთ მოედანზე. იმედია, ეს იქნება ჩვენი საუკეთესო ევრობასკეტი", - განაცხადა ფაჩულიამ. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეები იქნებიან: ისრაელი, ლიტვა, იტალია, გერმანია და უკრაინა. [post_title] => საქართველო ისტორიაში საუკეთესო შედეგს უმიზნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-istoriashi-sauketeso-shedegs-umiznebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 13:14:03 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 09:14:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154284 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 794 [max_num_pages] => 265 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c8be9cb7749b141b5a3b280b26104e57 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )