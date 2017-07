მარადონა ნეაპოლის საპატიო მოქალაქე გახდა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => maradona [2] => neapoli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144136 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => maradona [2] => neapoli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144136 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => maradona [2] => neapoli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => maradona [2] => neapoli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144136) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (529,7732,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144115 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-06 15:33:36 [post_date_gmt] => 2017-07-06 11:33:36 [post_content] => საქართველოს ნაკრებმა ფიფას რეიტინგში 10 პოზიციით წინ წაიწია. განახლებულ რეიტინგში ჩვენი გუნდი 112-ე ადგილზეა. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებმა ივნისში ორი მატჩი გამართა: ამხანაგურ შეხვედრაში სენტ კიტსი და ნევისი 3:0 დაამარცხა, მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში კი მოლდოვასთან სტუმრად 2:2 ითამაშა. ცვლილებებია პირველ ათეულში: რეიტინგს სათავეში კონფედერაციათა თასის გამარჯვებული გერმანიის ნაკრები ჩაუდგა, რომელმაც ბრაზილია და არგენტინა ჩააჩოჩა. 4-4 ადგილით წინ დაიწიეს პორტუგალიამ, შვეიცარიამ, პოლონეთმა და მოწინავე პოზიციებზე განთავსდნენ. რეგრესი განიცადეს ჩილემ, კოლუმბიამ, საფრანგეთმა, ბელგიამ, ესპანეთმა. რაც შეეხება შესარჩევ ტურნირში საქართველოს ნაკრების მეტოქეებს, 7 საფეხურით დაქვეითდა უელსი და ამჟამად მე-20 ადგილზეა, ირლანდიამ 26-ედან 29-ე ადგილზე გადაინაცვლა, ავსტრიამ 35-ედან 37-ეზე, მათგან განსხვავებით წინსვლა აქვს სერბეთს, რომელიც 50-ედან 42-ე ადგილზე აღზევდა, მოლდოვამ სამი ნაბიჯით წინ, 158-ე პოზიციაზე აინაცვლა. 1. (+2) გერმანია — 1609 ქულა 2. (-1) ბრაზილია — 1603 3. (-1) არგენტინა — 1413 4. (+4) პორტუგალია — 1332 5. (+4) შვეიცარია — 1329 6. (+4) პოლონეთი – 1319 7. (-3) ჩილე – 1250 8. (-3) კოლუმბია – 1208 9. (-3) საფრანგეთი – 1199 10. (-3) ბელგია — 1194 ... 20. (-7) უელსი - 922 29. (-3) ირლანდია - 816 37. (-2) ავსტრია - 723 42. (+8) სერბეთი - 713 112. (+10) საქართველო - 290 158. 10 ნაბიჯით წინ: საქართველო 112-ეა

(+3) მოლდოვა - 154 "ბარსელონამ" ლეო მესისთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა. კატალონიელები 15 ივლისს არ დაელოდნენ და არგენტინელთან ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს, რომლის მიხედვითაც ახალი კონტრაქტი 2021 წლის 30 ივნისამდე იქნება ძალაში. მესის ტრანსფერის გამოსასყიდი ღირებულება 300 მლნ ევროს მიაღწევს. კატალონიელთა ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით, ხელშეკრულება ოფიციალურად რამდენიმე კვირაში გაფორმდება, როდესაც მესი შვებულებიდან დაბრუნდება. შეგახსენებთ, რომ არგენტინელი ბარსელონაში 2004 წლიდან თამაშობს. მას "ბარსელონას" რიგებში 583 მატჩი აქვს ჩატარებული, სადაც 507 გოლი გაიტანა. "ბლაუგრანასთან" ერთად მესიმ 4-ჯერ ჩემპიონთა ლიგა მოიგო, 8-ჯერ ლა ლიგა. გარდა ამისა, ამ ხნის განმავლობაში 5-ჯერ დაეუფლა "ოქროს ბურთს".

მესი და ბარსა შეთანხმდნენ: კონტრაქტი 300 მილიონიანი გამოსყიდვით კრიშტიანო რონალდო "ინსტაგრამზე" ყოველი პოსტის განთავსებისთვის 400 000 ევროს იღებს. პორტუგალიელი სოციალური ქსელის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მომხმარებელია. მას ინსტაგრამზე 106 მილიონი გამომწერი ჰყავს და ამიტომაც, სარეკლამო პოსტებიდან სერიოზულ თანხასაც იღებს. პორტუგალიელი ვარსკვლავი ამ მაჩვენებლით საპატიო მესამე ადგილს იკავებს. ყველაზე მეტს სოც-ქსელში მომღერალი სელენა გომესი გამოიმუშავებს - ერთ პოსტზე 550 000 ევროს. მეორე ადგილზე 500 000 ევროიანი შემოსავლით კიმ კარდაშიანია. გარდა ამისა, პორტუგალიელის შემოსავალი "ნაიკთან" გაფორმებული კონტრაქტიდან 50 მლნ ევროს შეადგენს.

რონალდო თითო პოსტზე 400 ათასს შოულობს 10 ნაბიჯით წინ: საქართველო 112-ეა

(+3) მოლდოვა - 154