მარია შარაპოვა შავგრემანი გახდა

მარია შარაპოვას შესაძლოა დისკვალიფიკაციის ვადა შეუმცირონ

რუსული მედია ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სპორტული საარბიტრაჟო სასამართლო მარია შარაპოვასათვის დისკვალიფიკაცის ვადის ერთ წლამდე შემცირებას გეგმავს, ამის შესახებ კი ოფიციალურად სექტემბერში განაცხადებენ. როგორც მოგეხსენებათ, ამჟამად რუსი ჩოგბურთელი ორწლიან დისკვალიფიკაციას აკრძალული პრეპარატის - მელდონიუმის გამოყენებისთვის იხდის,თუმცა მან ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. სასჯელის ვადის ათვლა 2016 წლის 26 იანვრიდან დაიწყო. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შარაპოვას დისკვალიფიკაციის ვადას შეუმცირებენ, იგი მაინც გამოტოვებს 2017 წლის ავსტრალიის ღია პირველობას. თავად ჩოგბურთელს ჯერჯერობით აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. Instagram-ზე გამოქვეყნებული ფოტოებიდან ჩანს, რომ მარია შარაპოვასთან ერთად პლაჟზე იმყოფებიან ტელეწამყვანი, ჩელსი ჰენდლერი და სტილისტი, ადირ აბირგელი. მარია შარაპოვა მეგობრებთან ერთად მექსიკაში ისვენებს (ფოტო)

მას შემდეგ რა მარია შარაპოვა გამოტყდა, რომ აკრძალულ პრეპარატებს იღებდა, ცნობილი ჩოგბურთელის ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ბევრმა სპონსორმა მასთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა, ასევე მას გაეროს კეთილი ნების ელჩობა ჩამოერთვა. ამის მიუხედავად, შარაპოვა ძალებს იკრებს და თვლის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მისი ახლი ფოტოები ნამდვილი მაგალითი უნდა გახდეს უიმედოდ დარჩენილი ადამიანებისთვის. შარაპოვა ცოცხალი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება გადადო გვერდზე ყოველდღიური პრობლემები. მარია შარაპოვა ამჯერად მექსიკაში, ლოს-კაბოსში მეგობრებთან ერთად ისვენებს.

Instagram-ზე გამოქვეყნებული ფოტოებიდან ჩანს, რომ მარია შარაპოვასთან ერთად პლაჟზე იმყოფებიან ტელეწამყვანი, ჩელსი ჰენდლერი და სტილისტი, ადირ აბირგელი.