მარიამ კუბლაშვილი: “საუბრები იმაზე, რომ ჩეჩნები ტერორისტები არიან და აქ ქართველების მოსაკლავად ჩამოვიდნენ, წარმოუდგენელია…”

ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი მეუღლეს, მსახიობ ლევან ხურციას ემოციური სტატუსით ულოცავს დაბადების დღეს და აღნიშნავს, რომ ლევანი მისი მეორე მეა. „დღეს ჩემი მეორე მეს და ჩემი არსების დაბადების დღეა. კაცის, რომელმაც გამაოცა ყველაფრით, უსაზღვროდ შემაყვარა თავი და უბრალოდ, გამაბედნიერა... შეუძლებელია, სიტყვებით გადმოვცე მცირეოდენიც კი, რაც რეალურად ეს ადამიანია და საბედნიეროდ, მას ჩემი ქმარი ჰქვია! მადლობა ღმერთს ამ სიკეთისთვის! გილოცავ ჩემო სანატრელო მეუღლევ. მინდა, სულ იღიმოდე და ერთად ვზეიმობდეთ სიყვარულით სავსე დილის გათენებას ყოველ დღე... მადლობა იმისთვის, რომ უბრალოდ ხარ...❤️❤️❤️❤️Levan Fridonich Khurtsia მიყვარხარ!" - წერს მარიამი „ფეისბუქის" გვერდზე. შეგახსენებთ, რომ წყვილი მცირე ხნის წინ დაქორწინდა და ახლახან შვილი შეეძინა. მარიამ კუბლაშვილის სასიყვარულო გზავნილი მეუღლეს - „უბრალოდ, გამაბედნიერა..." ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი სოციალურ ქსელში მაგდა პაპიძის შესახებ აქვეყნებს სტატუსს, სადაც წერს, რომ წინასწარ იცოდა, როგორ დასრულდებოდა ეს პროცესი და გაიხსენა რამდენიმე ხნის წინანდელი თავისი კომენტარი, სადაც წერდა, რომ მაგდა პაპიძის ოჯახი უნდა დადუმებულიყო. „ეს ძალიან ადრე იყო, თუმცა მე წინასწარ ვიცოდი სინამდვილე. ნებისმიერი იურისტი ან გამჭრიახი გონების ადამიანი იმთავითვე მიხვდებოდა ამ ქალბატონის მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებას, განსაკუთრებით გაღიზიანდებოდა ათასგვარ ტყუილზე და ურცხვად თავისუფლებისთვის ბრძოლის ხერხებზე... დღეს მაინც მეცოდება, არა სასჯელის გამო ( ის სრულებით ადეკვატურია), არამედ რისი ჩადენაც შეძლო ( მოტივისდა მიუხედავად, მე ის არ მაინტერესებს!) და მას შემდგომ აღიარებაც ვერ გაბედა, სინანული... მთელი ეს პროცესი ჩემთვის საოცარი საცქერი იყო იმ კუთხით, თუ როგორ ვხედავდი სასტიკი დამნაშავის მხრიდან მეტ და მეტ უღირსობას, სადღაც გულში ყოველთვის მეიმედებოდა, რომ ბუნება არ დაუშვებდა ამგვარ ფენომენს, რომელიც ბოლომდე დგამდა თეატრალურ წარმოდგენას და წარმატებით თამაშობდა იმ ადამიანების ფსიქიკაზე, ვინც ვერ დაიჯერა დედის მიერ შვილის მკვლელობა და ის ეცოდებოდათ... არც გვინდოდა ამის დაჯერება არავის, მაგრამ დღეს ზოგიერთი ადამიანი ცდილობს, ჰუმანიზმის და კეთილშობილების ნიღაბი მოირგოს და ამ საშინელების დამცველად მოგვევლინოს, რაც ძალიან გამაღიზიანებელია. ჩვენ არ ვართ სეირის მაყურებელი ბრბო, ჩვენ გულწრფელად შევშფოთდით მომხდარით. ღმერთს ვთხოვ, მონანიების სურვილი გაუჩინოს ამ უბედურ გოგოს და უკანასკნელი ყოფილიყოს ასეთი რამ ქვეყნიერებაზე". - აღნიშნავს ადვოკატი „ფეისბუქის" პოსტში.

მარიამ კუბლაშვილი მაგდა პაპიძეზე: „ბოლომდე წარმატებით დგამდა თეატრალურ წარმოდგენას..." მარიამ კუბლაშვილი მაგდა პაპიძის საქმესთან დაკავშირებით აზრს „ფეისბუქის" საკუთარ გვერდზე გამოთქვამს. „ჩემო ძვირფასო კოლეგებო ! ვინ აგიკრძალათ თქვენც წარმოგედგინათ საზოგადოებისთვის საპირისპირო მტკიცებულებები ? ან საპირისპიროდ ნაკლები ისაუბრეს და ვუსმინეთ პაპიძის ოჯახის თავის მართლებას ? მათ არგუმენტებსაც ? იქნებ, ესეც ზეწოლაა სასამართლოზე ... ხოლო რატომ გააკეთა ეს ბრალდების მხარემ ? მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო ! დიახ , ამ საშინელი დანაშაულის მოსმენის შემდგომ ადამიანები ვართ , შოკირებულია სრულიად საქართველო . ბავშვები კითხულობენ თავისდაუნებურად , ისმენენ . დედები ყველაზე მეტად მძიმედ განვიცდით და ა . შ . დიახ , ვალდებულია სამართალდამცავი ორგანო პასუხი გაგვცეს , გაგვარკვიოს მცირედ დეტალებში მაინც . ბრალდების მხარემ გარკვევით გამოაცხადა , რომ ეს მხოლოდ ნაწილობრივი მტკიცებულებებია , მცირედი . ის ფაქტი , რომ დაუშვებელ მტკიცებულებად სცნოს სასამართლომ ეს ნივთმტკიცებები კი არარეალობა . რამდენი რამის თქმა მინდა ... უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ჩემი სამართლებრივი ცოდნა მაჩუმებს ამ ეტაპზე , რომ წინასწარ როგორმე გავჩუმდე . ერთს ვითხოვდი - თვალში ნაცარს ნუ აყრით ხალხს , გამაღიზიანებელია ! ვინც იცის და ხვდება რეალურად რაც ხდება სწორედ მათთვის .. . გაჩუმდეს პაპიძის ოჯახი , დადუმდნენ გადაწყვეტილების მიღებამდე მაინც !! !" - აღნიშნავს ადვოკატი სოციალურ ქსელში.

მარიამ კუბლაშვილი: „გაჩუმდეს მაგდა პაპიძის ოჯახი!.." ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი მეუღლეს, მსახიობ ლევან ხურციას ემოციური სტატუსით ულოცავს დაბადების დღეს და აღნიშნავს, რომ ლევანი მისი მეორე მეა. „დღეს ჩემი მეორე მეს და ჩემი არსების დაბადების დღეა. კაცის, რომელმაც გამაოცა ყველაფრით, უსაზღვროდ შემაყვარა თავი და უბრალოდ, გამაბედნიერა... შეუძლებელია, სიტყვებით გადმოვცე მცირეოდენიც კი, რაც რეალურად ეს ადამიანია და საბედნიეროდ, მას ჩემი ქმარი ჰქვია! მადლობა ღმერთს ამ სიკეთისთვის! გილოცავ ჩემო სანატრელო მეუღლევ. მინდა, სულ იღიმოდე და ერთად ვზეიმობდეთ სიყვარულით სავსე დილის გათენებას ყოველ დღე... მადლობა იმისთვის, რომ უბრალოდ ხარ...❤️❤️❤️❤️Levan Fridonich Khurtsia მიყვარხარ!" - წერს მარიამი „ფეისბუქის" გვერდზე. შეგახსენებთ, რომ წყვილი მცირე ხნის წინ დაქორწინდა და ახლახან შვილი შეეძინა.

მარიამ კუბლაშვილის სასიყვარულო გზავნილი მეუღლეს - „უბრალოდ, გამაბედნიერა..."