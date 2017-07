მარიხუანასა და კანაფთან დაკავშირებით კანონის ლიბერალიზაცია ხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => kanafi [2] => narkotikuli-sashualebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149365 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => kanafi [2] => narkotikuli-sashualebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149365 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1013 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => kanafi [2] => narkotikuli-sashualebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => kanafi [2] => narkotikuli-sashualebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149365) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14255,17679,1013) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142773 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 13:42:43 [post_date_gmt] => 2017-07-01 09:42:43 [post_content] => თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა თორმეტიდან ხუთამდე შემცირდება. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებს პარალმენტმა გუშინ, საგაზაფხულო სესიის ბოლო სხდომაზე, მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა. თვითმმართველი ქალაქების სტატუსს შეინარჩუნებს თბილისი, რუსთავი, ფოთი, ბათუმი და ქუთაისი. 2014 წელს მინიჭებული სტატუსის დაკარგვის შემდეგ კი შვიდი ქალაქი კვლავ მუნიციპალურ თემთან გაერთიანდება, რაც, ოპოზიციის გარდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტსაც იწვევს. უფლებადამცველები ფიქრობენ, რომ სამი წლის წინ მიღებული რეფორმა მოსახლეობასთან კონსულტაციის გარეშე იცვლება. მესამე სექტორის წარმომადგენლები პრეზიდენტს ვეტოს დადებისკენ მოუწოდებენ. [post_title] => თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა თორმეტიდან ხუთამდე შემცირდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tvitmmartveli-qalaqebis-raodenoba-tormetidan-khutamde-shemcirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 13:42:43 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 09:42:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142773 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142677 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 20:56:54 [post_date_gmt] => 2017-06-30 16:56:54 [post_content] => საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ინიცირებული ცვლილებათა პაკეტი საგადასახადო და სისხლის სამართლის კოდექსებში, რომლებიც ითვალისწინებს ცალკეული სახეობის ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას. გარდა ამისა, საგადასახადო კოდექსში დაზუსტდა არაერთი ნორმა, რომელიც ორაზროვანი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ლაშა ხუციშვილის განცხადებით, ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელოვანი კომპონენტის, ეკონომიკური რეფორმის ერთ-ერთი ცენტრალური ნაწილია. გარდა ამისა, მისი თქმით, მიღებული ცვლილების ნაწილი მომზადდა ფინანსთა სამინისტროს მჭიდრო და ნაყოფიერი კონსულტაციების შედეგად ბიზნეს-სექტორთან. კერძოდ, პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, გადასახადის შემცირებისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრებისათვის დადგენილი თანხის ოდენობა 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან, გადასახადი განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ჩაითვლება, თუ თანხა დღეს არსებული 100,000 ლარის ნაცვლად 150,000 ლარს აღემატება. ცვლილებით ასევე გაუქმდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ქმედებებისთვის, რომლებიც თავისი შინაარსით საგადასახადო სამართალდარღვევას წარმოადგენს, როგორიცაა სასაქონლო ზედნადებთან და არააქციზური საქონლის მარკირების დაკავშირებული დარღვევები. კერძოდ, სისხლის სამართლის დანაშაულად აღარ ჩაითვლება: სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარი - თუ საქონლის ღირებულების თანხა აღემატება 10 000 ლარს; სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის მარკირების ნიშნის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა - თუ არააქციზური საქონლის ღირებულება აღემატება 2000 ლარს. პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები ასევე ეხება გადასახადის გადამხდელთა ფართო სპექტრს და მიმართულია ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებისკენ. [post_title] => პარლამენტმა ეკონომიკური დეკრიმინალიზაციის კანონთა პაკეტი მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentma-ekonomikuri-dekriminalizaciis-kanonta-paketi-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 20:56:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 16:56:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142677 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140924 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 19:26:30 [post_date_gmt] => 2017-06-23 15:26:30 [post_content] => ქართული ოცნების დეპუტატმა, ენძელა მაჭავარიანმა პრეზიდენტზე რეპლიკით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი გაამხიარულა. დეპუტატმა კონსტიტუციაში პრემიერის ასაკის მითითება მოითხოვა. "პრემიერის ასაკზე არ წერია არსად არაფერი და, თუკი იმას... რა ჯანდაბა ... პრეზიდენტს ვაძლევთ ამხელა უფლებებს, აქ რატომ არ არის მითითებული", - ენძელა მაჭავარიანმა. მის რეპლიკას დარბაზში და თავად დეპუტატისგანაც სიცილი მოჰყვა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ კი ენძელა მაჭავარიანს განუმარტა, რომ ასაკი კონსტიტუციაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში იწერება, თუ პირი პირდაპირი წესით ირჩევა. https://www.youtube.com/watch?v=kPnANGhuWgU [post_title] => რა ჯანდაბა ჰქვია... პრეზიდენტს: ენძელა მაჭავარიანის რეპლიკამ დეპუტატები გაამხიარულა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-jandaba-hqvia-prezidents-endzela-machavarianis-replikam-deputatebi-gaamkhiarula [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 19:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 15:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140924 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142773 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 13:42:43 [post_date_gmt] => 2017-07-01 09:42:43 [post_content] => თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა თორმეტიდან ხუთამდე შემცირდება. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებს პარალმენტმა გუშინ, საგაზაფხულო სესიის ბოლო სხდომაზე, მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა. თვითმმართველი ქალაქების სტატუსს შეინარჩუნებს თბილისი, რუსთავი, ფოთი, ბათუმი და ქუთაისი. 2014 წელს მინიჭებული სტატუსის დაკარგვის შემდეგ კი შვიდი ქალაქი კვლავ მუნიციპალურ თემთან გაერთიანდება, რაც, ოპოზიციის გარდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტსაც იწვევს. უფლებადამცველები ფიქრობენ, რომ სამი წლის წინ მიღებული რეფორმა მოსახლეობასთან კონსულტაციის გარეშე იცვლება. მესამე სექტორის წარმომადგენლები პრეზიდენტს ვეტოს დადებისკენ მოუწოდებენ. [post_title] => თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა თორმეტიდან ხუთამდე შემცირდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tvitmmartveli-qalaqebis-raodenoba-tormetidan-khutamde-shemcirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 13:42:43 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 09:42:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142773 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 44 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e90e9f4fde592983f62efdeeb198e51c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )