მარიხუანის შეძენა-შენახვა და კულტივირება სისხლის სამართლებრივად დასჯადი აღარ იქნება

იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი, ალექსანდრე ბარამიძე აცხადებს, რომ როცა ადამიანი სქესს იცვლის, მას ის სქესი უნდა მიენიჭოს, რომლის სურვილიც ჰქონდა. პარლამენტის სხდომაზე ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ სტამბულის კონვენციის და მისგან გამომდინარე კანონპროექტების განხილვისას ბარამიძეს დეპუტატმა გიორგი ლომიამ ჰკითხა, კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებები შეეხება თუ არა ტრანსგენდერებსა და ტრანსგენდერი ჩაითვლება თუ არა ქალად. "ეს არის ცალკე კანონმდებლობის თემა. ვშიშობ, რომ ჩვენი კანონმდებლობა მთლად ცალსახა ამასთან დაკავშირებით არ არის. ეს ამ კონკრეტული ცვლილებების თემა არ არის. ბუნებრივია, უნდა ჩამოვყალიბდეთ - როცა ადამიანი სქესს იცვლის, მას უნდა მიენიჭოს ის სქესი, რომლის სურვილიც ჰქონდა, რომ ჰქონოდა. თუმცა ეს მოცემული კანონმდებლობის თემა არ არის. ეს სხვა კანონმდებლობის თემაა", - განაცხადა ბარამიძემ. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებები დღეს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა. კანონპროექტის მომხსენებელი იუსიტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრე ბარამიძეა. პარლამენტისთვის შეთავაზებული ვერსიის მიხედვით, იცვლება ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ კანონის სახელი და მას, ალექსანდრე ბარამიძის განცხადებით, დაერქმევა „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ" კანონი, სადაც ქალთა უფლებების დაცვა პრიორიტეტული იქნება. ქალში კი ნებისმიერი ასაკის მდედრობითი სქესის პირი, მათ შორის - არასრულწლოვანი გოგოც იგულისხმება. ბარამიძის თქმით, ეს არის ფუნდამენტური სიახლე, რომლითაც დაცვის მექნიზმები, რაც აქამდე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის მიმართ ვრცელდებოდა, ქალთა მიმართაც გავრცელდება. კანონს, ასევე, ემატება განმარტებები. ქალთა მიმართ ძალადობა განიმარტება, როგორც გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის ყველა ქმედება. მსხვერპლის დეფინიციაში მოიაზრება ქალიც, შესაბამისად, მოძალადის დეფიცინიციაც იცვლება და მოძალადეა ნებისმიერი პირი, რომელიც მათ შორის ახორციელებს ძალადობას ქალზე. კანონპროექტით ხდება რამდენიმე ქმედების კრიმინალიზაცია, კერძოდ: იძულებითი სტერილიზაცია, ქალის გენეტალიების დასახიჩრება, აგრეთვე ადევნება. კიდევ ერთი სიახლე, რასაც კანონპროექტი მოიცავს ისაა, რომ შემაკავებელი ორდერი პოლიციელის მიერ გამოწერის შემთხვევაში ძალაში დაუყოვნებლივ შევა და მას დამატებით მოსამართლის ნებართვა აღარ დასჭირდება, რაც ბარამიძის თქმით, სამართალდამცავების ქმედებას უფრო ეფექტურს გახდის. თუმცა, მოძალადეს მისი გასაჩივრება სასამართლოში შეეძლება. "მსოფლიოს ცივილეიზებული ნაწილი აქეთ მიდის და რამდენიმე დღეში კანადაც მიიღებს გადაწყვეტილებას მარიხუანას ლეგალიზაციის შესახებ” - ამბობს ”გირჩის” ლიდერი მარიხუანის ლეგალიზაციის თემა აქტიურად განიხილება ქართულ ფორუმებსა და სოციალურ ქსელშიც. ინტერნეტმოხმარებელთა უმრავლესობა სასჯელის სრულად გაუქმების მომხრეა. გვანცა 22 წლის : დეკრიმინალიზაცია იმდენად ყბადაღებული თემაა , ხელისუფლება ცდილობს, მოსახლეობას ვითომდა ცვლილებებით თვალი აუხვიოს , ამ შემთხვევაში რეალურად არაფერი იცვლება, დასჯის პრინციპი ძალაშია, მაშინ, როცა მარიხუანის მოხმარება ჩემი, როგორც პიროვნების არჩევანია, ისევე, როგორც სიგარეტის მოწევა და ამისთვის მე საერთოდ არ უნდა ვისჯებოდე. სასჯელის გაუქმება - ეს იქნებოდა რეალური ცვლილება და არა გრამების და ჯარიმის ციფრების ცვლა .” ირაკლი 31 წლის : საზოგადოებისთვის თვალში ნაცრის შეყრა და თავის მოტყუებაა, ეს არ არის კანონის შერბილება, შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება,ნებისმიერი ჯარიმით მომხმარებელი ყოველთვის უკმაყოფილო იქნება. თუ მივდივართ ლიბერალიზაციისკენ, საერთოდ მოიხსნას სასჯელი. სასჯელი შეიძლება იყოს ნარკოტიკული თრობის ქვეშ მანქანის მართვისთვის და არა მარიხუანის ქოთანში დათესვის გამო .” ცვლილებას ითხოვენ "კლუბური ნარკოტიკის" მოხმარებაზეც "ევროპული საქართველო" ე.წ. კლუბური მსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებაზე სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გაუქმების ინიციატივით გამოდის. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ოთარ კახიძემ განაცხადა, ყაჩაღობისთვის, გაუპატიურებისთვის და ამბოხებისა და შეთქმულებისთვის სასჯელი 6-7 წელია, მსუბუქი "კლუბური ნარკოტიკის" მოხმარებისთვის პირი 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა არალიბერალურია. დეპუტატის ინფორმაციით, კანონპროექტი პარლამენტში უახლოეს ბიუროს სხდომაზე დარეგისტრირდება თამუნა გოგუაძე [post_title] => მარიხუანაზე სასჯელი მცირდება, გაუქმდება თუ არა პატიმრობა "კლუბურ ნარკოტიკზე" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => marikhuanaze-sasjeli-mcirdeba-gauqmdeba-tu-ara-patimroba-klubur-narkotikze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-28 17:38:46 [post_modified_gmt] => 2017-03-28 13:38:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118373 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120341 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-05 16:12:17 [post_date_gmt] => 2017-04-05 12:12:17 [post_content] => იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი, ალექსანდრე ბარამიძე აცხადებს, რომ როცა ადამიანი სქესს იცვლის, მას ის სქესი უნდა მიენიჭოს, რომლის სურვილიც ჰქონდა. პარლამენტის სხდომაზე ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ სტამბულის კონვენციის და მისგან გამომდინარე კანონპროექტების განხილვისას ბარამიძეს დეპუტატმა გიორგი ლომიამ ჰკითხა, კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებები შეეხება თუ არა ტრანსგენდერებსა და ტრანსგენდერი ჩაითვლება თუ არა ქალად. ”ეს არის ცალკე კანონმდებლობის თემა. ვშიშობ, რომ ჩვენი კანონმდებლობა მთლად ცალსახა ამასთან დაკავშირებით არ არის. ეს ამ კონკრეტული ცვლილებების თემა არ არის. ბუნებრივია, უნდა ჩამოვყალიბდეთ - როცა ადამიანი სქესს იცვლის, მას უნდა მიენიჭოს ის სქესი, რომლის სურვილიც ჰქონდა, რომ ჰქონოდა. თუმცა ეს მოცემული კანონმდებლობის თემა არ არის. ეს სხვა კანონმდებლობის თემაა”, - განაცხადა ბარამიძემ. 