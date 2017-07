მარკ ცუკერბერგი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ხუთეულში მოხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mark-cukenbergi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149963 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mark-cukenbergi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149963 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2388 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mark-cukenbergi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mark-cukenbergi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149963) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2388) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 102012 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-16 17:17:32 [post_date_gmt] => 2017-01-16 13:17:32 [post_content] => მსოფლიოს რვა უმდიდრეს ადამიანს იმდენივე ქონება აქვს, რაც 3.6 მილიარდ ადამიანს ერთად, რომლებიც მსოფლიოს უღარიბესი მოსახლეობის ნახევარს შეადგენენ. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC Oxfam-ზე დაყრდნობით ავრცელებს. ანგარიშში ნათქვამია, რომ დისბალანსი მდიდრებსა და ღარიბებს შორის, წინა მონაცემებთან შედარებით გაცილებით მეტია და მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უფსკრული კიდევ უფრო გაიზარდა. კვლევის გასაჯაროვება დაოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს დაემთხვა: ეკონომისტების ნაწილმა Oxfam-ის კვლევა გააპროტესტა იმ მიზეზით, რომ ორგანიზაცია მდიდრებზე არასწორ აქცენტს აკეთებს. "სიღარიბის აღმოფხვრა, ეკონომიკური ზრდითაა შესაძლებელი. კვლევაში ციფრები სწორია, თუმცა ინტერპრეტირებაა არასწორი", – განაცხადა მარკ ლითელვუდმა, ეკონომიკის საქმეთა ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა. ექსპერტების ნაწილის განცხადებით კი, ბიზნესმენები, რომლებიც მალავენ გადასახადებს, ამცირებენ ხელფასებს და გავლენას ახდენენ პოლიტიკაზე, კიდევ უფრო ზრდიან სხვაობას მდიდრებსა და ღარიბებს შორის. ანგარიშის თანახმად, პირველი ტრილიონერი, შესაძლოა, 25 წლის განმავლობაში გამოჩნდეს. მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი 8 მილიარდერი: ბილ გეითსი (აშშ) – Microsoft-ის დამფუძნებელი ($75 მლრდ) არმანსიო ორტეგა (ესპანეთი) – Zara-ს დამფუძნებელი (67მლრდ) უორენ ბაფეტი (აშშ) – Berkshire Hathaway–ის უმსხვილესი აქციონერი ($61.8მლრდ) კარლოს სლიმი (მექსიკა) – Grupo Carso –ს მფლობელი ($50 მლრდ) ჯეფ ბეზოსი (აშშ) – Amazon-ის დამფუძნებელი და დირექტორი ($45.2 მლრდ) მარკ ცუკენბერგი (აშშ) – Facebook-ის დამფუძნებელი ($44.6 მლრდ) ლარი ელისონი (აშშ) – Oracle–ს დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ($43.6 მლრდ) მიშელ ბლუმბერგი (აშშ) – Bloomberg-ის მფლობელი ($40 მლრდ) რამდენს იღებენ და გასცემენ ამ 8 უმდიდრესი ადამიანებიდან არიან ისეთები, რომლებიც ათობით მილიარდ დოლარს ქველმოქმედებაში დებენ. 2000 წელს ბილ გეითსმა მეუღლესთან ერთად საქველმოქმედო ფონდი შექმნა, რომლის ანგარიშზე 44 მილიარდია. 2015 წელს მათ პირობა დადეს, რომ მოგების 99%–ს სწორედ ქველმოქმედებას მოახმარენ. ორგანიზაცია Oxfam, რომელიც მსოფლიოში სიღარიბის აღმოფხვრაზე მუშაობს, მსგავსი სახის ანგარიშებს ბოლო ოთხი წელია აქვეყნებს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => რვა მილიარდერი = ნახევარ მსოფლიოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rva-miliarderi-nakhevar-msoflios [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-17 11:33:31 [post_modified_gmt] => 2017-01-17 07:33:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=102012 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 14640 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-12-04 01:32:46 [post_date_gmt] => 2015-12-03 21:32:46 [post_content] => Facebook -ის დამაარსებელი მარკ ცუკერბერგი მილოცვებს იღებს - რამდენიმე დღის წინ მას ქალიშვილი შეეძინა, რომელსაც მეუღლესთან - პრისცილა ჩანთან ერთად მაქსი დაარქვა. შვილის შეძენა ბევრს აიძულებს სხვანაირად შეხედოს სამყაროს და დაფიქრდეს, რამდენად კეთილი და უსაფრთხოა ის. არც მარკი აღმოჩნდა გამონაკლისი. Facebook -ში მან ღია წერილი გამოაქვეყნა, რომელიც ახალშობილ ქალიშვილს შეჰპირდა, რომ ყველაფერს გააკეთებს რათა სამყარო ოდნავ მაინც შეცვალოს უკეთესისკენ და ეს მხოლოდ სიტყვები არაა, მარკი გეგმავს დროთა განმავლობაში შეელიოს Facebook -ის აქციების 99%-ს, თანხა კი, ქველმოქმედებაში დააბანდოს. გთავაზობთ მარკ ცუკერბერგის ღია წერილს ძვირფასო მაქს! მე და დედაშენს ჯერჯერობით არ გვყოფნის სიტყვები გადმოვცეთ ის იმედი, რომელიც შენი დაბადებით მოგვეცა. შენი სიცოცხლე სავსეა მოლოდინით, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჯანმრთელი და ბედნიერი გაიზრდები და ყველა შენი ჩანაფიქრის განხორციელებას შეძლებ. როგორც ყველა მშობელი, ჩვენც დიდი სურვილი გვაქვს იცხოვრო უკეთეს სამყაროში. პრესაში მუდმივად იწერება, რომ ყველაფერი ძალიან ცუდადაა, თუმცა, სინამდვილეში სამყარო იცვლება, ადამიანების ჯანმრთელობა უმჯობესდება, სიღატაკე მცირდება, ცოდნა მატულობს, ადამიანები ერთიანდებიან, ტექნოლოგიური პროცესები კი, გვეხმარება გავამარტივოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ცხოვრება. თუმცა, ამ მომენტში მაინც არ ვაკეთებთ საკმარისს იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებსაც შენი თაობა მომავალში წააწყდება. ესაა:

ავადმყოფობა - დღეს ადამიანები მეტწილად სიმსივნით და ინსულტით, გულის, ნეიროდეგენერატიული და ინფექციური დაავადებებით იღუპებიან. ჩვენ კი, შეგვიძლია მივაღწიოთ უფრო სწრაფ პროგრესს მათ მკურნალობაში.

უთანასწორობა და გათიშულობა - შეგვიძლია თუ არა მოვსპოთ შიმშილი და სიღატაკე? შეგვიძლია თუ არა ვუზრუნველყოთ ყველა ადამიანი სამედიცინო მომსახურებით? შეგვიძლია თუ არა გავაკეთოთ ისე, რომ ადამიანებს შორის იყოს მხოლოდ სიკეთე და ურთიერთგაგება? შეგვიძლია თუ არა მივაღწიოთ მშვიდობას ხალხებს შორის? დიახ, ჩვენს თაობას შეუძლია ამის მიღწევა, საჭიროა მხოლოდ სურვილი და მონდომება.

სტანდარტული განათლება - ჩვენი თაობა ისეთ კლასებში გაიზარდა, სადაც ყველა ერთიდაიგივეს იზუთხავდა. მე არ მინდა, რომ თქვენმა თაობამ მიზნები, სამომავლო პროფესიაზე ფიქრით დაისახოს. სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ ინდივიდუალური განათლება, მაშინაც კი, თუ ახლოს არაა კარგი სკოლა, მათ ამის გაკეთება ინტერნეტით შეუძლიათ. ჩვენ უკვე დავიწყეთ განათლების ამგვარი სისტემის განვითარება და პირველი შედეგები საკმოდ იმედისმომცემია.

ბავშვები, რომლებიც მძიმე პირობებში იზრდებიან - თავისთავად, ტექნოლოგეები ვერ წყვეტენ ყველა ჩვენს პრობლემას, საუკეთესო სამყარო ჯანსაღი საზოგადოების შენებით იწყება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ბავშვმა, მიუხედავად კანის ფერისა და ფინანსური მდგომარეობისა, უნდა ისწავლოს და იცხოვროს ბედნიერად. შენი დედა ექიმი და პედაგოგია და მისთვის ეს საკითხი ყველაზე მნიშვნელოვანია.

ჩვენ - მე და დედაშენმა გადავწყვიტეთ მივუძღვნათ ჩვენი ცხოვრება იმ პრობლემების გადაჭრას, რომლებსაც შენ და შენი თანატოლები მომავალში წააწყდებით. ვაპირებ კიდევ მრავალი წელი ვუხელმძღვანელო Facebook -ს, თუმცა, ყველა ეს საკითხი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და არ ღირს მათი გადადება, ფიქრის დაწყება დაუყონებლივაა საჭირო. ამიტომ, ჩვენ საქველმოქმედო ფონდი Chan Zuckerberg Initiative დავაარსეთ. გვინდა იმ ადამიანების რიგებს შევუერთდეთ, ვინც ანვითარებს ადამიანურ პოტენციალს და ცდილობს, რომ პლანეტის ყველა ბავშვი ჯანმრთელი და ბედნიერი იყოს. ჩვენი ფონდის მთავარი მიზანია ინდივიდუალური განათლების განვითარება, ავადმყოფობების მკურნალობა, ადამიანების გაერთიანება და ძლიერი საზოგადოებების შექმნა.

ნელ-ნელა ჩვენ გავყიდით

Facebook

-ის აქციების 99%-ს, რომელიც ამ მომენტისთვის 45 მლრდ. დოლარს შეადგენს და თანხას ჩვენს საქველმოქმედო ფონდს გადავცემთ. ვიცით, რომ ეს არც ისე ბევრია იმ ადამიანების ცოდნასა და ნიჭთან შედარებით, ვინც უკვე იღწვის უკეთესი სამყაროს შესაქმნელად, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია.

მესმის, რომ ნებისმიერი, ვინც ახლა ჩემს წერილს კითხულობს, უამრავი კითხვა გაუჩნდება, რაზეც მე და პრისცილა ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ დეტალურად. მანამდე კი, სანამ გულს არ ვიჯერეთ ჩვენი პატარათი, სხვა არაფერზე ფიქრი არ შეგვიძლია.

მაქს, ძალიან გვიყვარხარ. დარწმუნებული ვართ, რომ სამყაროს უკეთესად ქცევა შენთვის და შენი თაობისთვის - ჩვენი პასუხისმგებლობაა. გისურვებთ ისეთ ცხოვრებას, რომელშიც იმდენივე სიყვარული, იმედი და სიხარული იქნება, რამდენსაც შენ გვაძლევ ჩვენ. ვოცნებობთ, ვნახოთ როგორი გაიზრდები და რას მოიტან ამ სამყაროში.

[post_title] => მარკ ცუკერბერგის საოცარი წერილი ახალშობილ ქალიშვილს

თამთა უთურგაშვილი

