მარნეულში სპეცრაზმია მობილიზებული

„ხელისუფლებამ მახინჯი გეგმა არჩევნებამდე ღიად განაცხადა," - ამის შესახებ „დემოკრატიული მოძრაობა- თავისუფალი საქართველოს" მერობის კანდიდატმა, კახა კუკავამ, გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეკა ბესელია ამბობს, რომ დედაქალაქში „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი პირველივე ტურში მოიგებს. ასევე, ბესელია აცხადებს, რომ მეორე ტურები ალბათ რამდენიმე რეგიონში იქნება. კუკავა შეფასებით, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას არჩევნების შედეგები წინასწარ აქვს გაწერილი. „ხელისუფლება წინასწარ ქმნის სასურველ სურათს. თუ კი არ იქნება ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობა, არჩევნები გაყალბდება მოქალაქეთა კავშირის და "ნაციონალური მოძრაობის" სცენარით," - განაცხადა კუკავამ. "ჩვენ დაველაპარაკებით ადამიანებს, ამ პირსაც, ჩვენს კანდიდატსაც, ობიექტურ რეალობას გავარკვევთ და მერე გავაკეთებ განცხადებას",-ამ განცხადებით "ქართული ოცნების" პოლიტიკური საბჭოს წევრი, ეკა ბესელია, მარნეულში დაპირისპირებასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმიანება. ეკა ბესელია აცხადებს, რომ მმართველი გუნდის ინტერესებშია ყველაფერი გაკეთდეს არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩასატარებლად. "ჩვენ ვერ მოვასწარით, გადავამოწმოთ ობიექტური ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, მცდელობები იქნება ხელოვნური პროვოკაციების, დაძაბულობის ინსპირირების, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს გადავიყვანოთ მშვიდ გარემოში",-განაცხადა ეკა ბესელიამ, რომელიც ამჟამად მარნეულში იმყოფება. მარნეულში, ახალგაზრდა აცხადებს, რომ მას ფიზიკურად "ქართული ოცნების" კანდიდატი გაუსწორდა. ობიექტურ რეალობას გავარკვევთ და მერე გავაკეთებ განცხადებას - ბესელია მარნეულის ინციდენტზე დილიდან პენიტენციურ დაწესებულებებში 10 სპეცუბანია გახსნილი. იმ დაწესებულებებში, სადაც საარჩევნო უბანი არ არის, ხმის მიცემის პროცედურა გადასატანი ყუთის მეშვეობით მიმდინარეობს. პენიტენციურ დაწესებულებებში ხმას აძლევენ ბრალდებულები და ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულები, ასევე, ის თანამშრომლები, რომლებიც არჩევნების დღეს 24-საათიან სამუშაო ცვლაში იმყოფებიან. ხმის მიცემის პროცესს აკვირდებიან როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დამკვირვებლები.

პენიტენციურ დაწესებულებებში 10 სპეცუბანია გახსნილი ხელისუფლებამ მახინჯი გეგმა არჩევნებამდე ღიად განაცხადა - კახა კუკავა