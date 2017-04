მარშალ გელოვანზე გეიზერმა ამოხეთქა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wyali [1] => mili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125068 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wyali [1] => mili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125068 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6630 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wyali [1] => mili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wyali [1] => mili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125068) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15085,6630) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120151 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-05 12:31:30 [post_date_gmt] => 2017-04-05 08:31:30 [post_content] => როგორ გავაცოცხლოთ მკვდარი წყალი ჩვენს ორგანიზმში? - საქართველოში AQVA DISK-ების რეალიზაცია დაიწყეს. წყლის გარდამქმნელი მოწყობილობის იმპორტს კომპანია AQVA ბიო-სისტემა ახორციელებს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის წარმომადგენელმა, ბექა მშვილდაძემ განუცხადა, AQVA DISK არის მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის ონკანის მკვდარ წყალს ცოცხალ წყლად, უბრუნებს მას ბუნებრივ თვისებებს. ”მოგეხსენებათ, ადამიანის ორგანიზმის დაახლოებით 80 პროცენტი წყალს უკავია და რაც უფრო ხარისხიანი იქნება ეს წყალი, უკეთესად იმუშავებს ორგანიზმი. AQVA DISK-ით გარდაქმნილი წყალი ადამიანის ორგანიზმისთვის ძალიან სასარგებლოა. ვინაიდან, წყალსაცავებში წყალი იქლორება და ელექტრომაგნიტურ ველებში უწევს გავლა, რომ ჩვენამდე მოაღწიოს. ამ პროცესის შედეგად წყალი კვდება. ამიტომ ამ წყლის სტრუქტურა და იონები არის გადალაგებული ცუდად. მოწყობილობა AQVA DISK მას იონიზაციას უკეთებს და წყალს უბრუნებს ბუნებრივ თვისებებს - ანუ აცოცხლებს მას”, - აღნიშნა ბექა მშვილდაძემ. მისივე ინფორმაციით, ამ გზით მიღებული წყალი ამცირებს სიმსივნური დაავადებების რისკს, აჯანსაღებს თმის სტურქტურასა და კანს, ამცირებს დაღლილობის გრძნობას და სხვა... საბოლოო ჯამში კი დადებით გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. როგორც კომპანია AQVA ბიო-სისტემის წარმომადგენელი ამბობს, წყლის გარდამქმნელი მოწყო ბილობების იმპორტი რუსეთიდან ხორციელდება. AQVA DISK მუშაობას 3 წლამდე, მისი შეძენის შემთხვევაში კი მომხმარებელი კომპანიისგან 2-წლიან გარანტიას იღებს. ”რაც შეეხება AQVA DISK-ის რეალიზაციას, ის ჯერჯერობით სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, ჩვენი კომპანიის ფეისბუქის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. ამ ეტაპზე AQVA DISK-ის რამდენიმე სახეობა გვაქვს, მათ შორის: საყოფაცხოვრებო AQVA DISK, რომელსაც 2 ლიტრიანი შუშის გრაფინი მოყვება, ასევე AQVA DISK დისპანსერი 10 ლიტრიანი, AQVA DISK სადინარი 2 სახის და სხვა”, - განმარტა ბექა მშვილდაძემ. ცნობისთვის, დედამიწაზე არსებულ ყველა ნივთიერებას შორის, წყალი თავისი ფიზიკური, ქიმიური და კვანტურ-მექანიკური თვისებებით, განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ბუნებაში და უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ორგანული სიცოცხლის არსებობაში. წყალი ადამიანის ორგანიზმისთვის მნიშვნელობით მეორე ნივთიერებაა ჟანგბადის შემდეგ. იუნესკოს მონაცემებით, დედამიწის ერთ მილიარდზე მეტ მცხოვრებს საერთოდ არ მიუწვდება ხელი უსაფრთხო და დაუბინძურებელ წყალზე. [post_title] => უკვე საქართველოში: AQVA DISK, რომელიც მკვდარ წყალს ცოცხლად გარდაქმნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukve-saqartveloshi-aqva-disk-romelic-mkvdar-wyals-cockhlad-gardaqmnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 12:33:41 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 08:33:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120151 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 116900 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-22 16:29:14 [post_date_gmt] => 2017-03-22 12:29:14 [post_content] => დღეს მსოფლიო წყლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ეს დღე 1993 წელს დააარსა და ინიციატივას მსოფლიოს ათობით ქვეყანა შეუერთდა. წყალი დედამიწის უმნიშვნელოვანესი რესურსია და ფლორისა თუ ფაუნის არსებობა მის გარეშე წარმოუდგენელია. გაეროს ექსპერტების ცნობით კი პლანეტის მოსახლეობის მეექვსედს სუფთა სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ამ დღის მთავარი მიზანიც სწორედ წყლის კრიზისის მოგვარება და ბილიონობით ადამიანისთვის ნორმალური საარსებო პირობების შექმნაა. აღსანიშნავია, რომ წყლის საერთაშორისო დღეს ყოველ წელს გარკვეული მისია აქვს. მაგალითად, 2012 წლის მთავარი თემა - უსაფრთხო წყალი, 2013 წლის - წყლის მარაგების დაცვა, 2014 წლის კი - წყალი და ენერგია იყო. 2015 წლიდან კი 15 წლიანი პროექტი დაიწყო და მისი მიზანი ყველა ადამიანისთვის უსაფრთხო წყლის მიწოდებაა. წყლის საერთაშორისო დღე უკვე რამდენიმე წელია საქართველოშიც აღინიშნება. [post_title] => დღეს მსოფლიო წყლის დღეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-msoflio-wylis-dghea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-22 16:29:14 [post_modified_gmt] => 2017-03-22 12:29:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116900 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 115573 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-16 18:08:07 [post_date_gmt] => 2017-03-16 14:08:07 [post_content] => სკოლებში სასმელი წყლის ხარისხი არ კონტროლდება? სკოლებში ბავშვებს გაუფილტრავი წყალი მიეწოდებათ - ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის აპარატმა განცხადება გაავრცელა. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, ქვეყანაში არ არსებობს სახელმწიფო ორგანო, რომელიც საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასმელი წყლის ხარისხსა და უვნებლობას კონტროლს გაუწევს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უვნებელი წყლის ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული მდგომარეობა ეწინააღმდეგება გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის ძირითად პრინციპებს. პრობლემა თავს იჩენს განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებსა და სოფლებში. „ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით, ზოგადსაგამანათლებლო დაწესებულებებიდან (საჯარო სკოლები) აღებული სასმელი წყლის 45 სინჯი არ შეესაბამება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №58 დადგენილებით დამტკიცებულ „სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნებს, რაც სასმელი წყლის ეპიდემიოლოგიურ არაკეთილსაიმედოობაზე მიუთითებს“ - ნათქვამია განცხადებაში. „ონკანებიდან ტალახი მოდის“ „ფორტუნა“ რამდენიმე რეგიონის მაცხოვრებელს დაუკავშირდა. როგორც აღმოჩნდა ზოგიერთ რეგიონში მართლაც დგას გაუფილტრავი წყლის პრობლემა. ლაგოდეხის რაიონი ერთ-ერთია, სადაც გაუფილტრავი წყალი მუდმივი პრობლემაა. ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, რომ წყლის სათავე ნაგებობაზე ფილტრები არ არის დაყენებული და, შესაბამისად, სასმელი წყალი, რომელიც ონკანებში მოდის, არ იფილტრება. როგორც ლაგოდეხის მაცხოვრებელი „ფორტუნასთან“ აცხადებს, ოჯახებში ცდილობენ, ბავშვებს ნაყიდი, ან - წყაროდან მოტანილი სუფთა წყალი დაალევინონ, თუმცა სკოლებში ამის საშუალება არ არსებობს და ბავშვები წყალს ონკანიდან სვამენ. „არის საშინლად ბინძური წყალი, განსაკუთრებით წვიმის დროს იმღვრევა და ონკანებიდან ან ტალახი მოდის, ან საერთოდ არ მოდის. ოჯახებში ახერხებენ, რომ წყალი იყიდონ და ის დაალევინონ ბავშვებს, მაგრამ სკოლაში ამის საშუალება არ არის და შესაბამისად ბავშვები ონკანიდან სვამენ გაუფილტრავ ჭუჭყიან წყალს“ - აცხადებს ლაგოდეხის მკვიდრი. ლაგოდეხისგან განსხვავებით, გაუფილტრავის წყლის პრობლემა არ დგას კასპის რაიონში. წყლის სათავე ნაგებობაზე ფილტრები დაყენებულია ბოლო ოთხი წელია, გარდა ამისა, გამდინარე წყალი იქლორება. შესაბამისად, სკოლებში სასმელი წყლის ხარისხთან დაკავშირებით პრეტენზიას არ გამოთქვამენ, თუმცა სოფელ ახალქალაქის საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლები სანიტარული ნორმების დარღვევაზე საუბრობენ. როგორც ერთ-ერთი მშობელი „ფორტუნასთან“ აცხადებს, საპირფარეშოები სკოლის შენობის გარეთ არის განთავსებული და ეს ბავშვებს მუდმივად პრობლემას უქმნის, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. „საპირფარეშოები გარეთ აქვთ ბავშვებს. ეს, რასაკვირველია, პრობლემაა, განსაკუთრებით ზამთარში, როდესაც თოვლია, ბავშვებს ხშირად გარეთ უწევთ სირბილი. განათლების სამინისტროდან ორი კვირის წინ იყვნენ შემოწმებაზე მოსულები. იმედს გამოვთქვამ, ამ პრობლემას მოაგვარებენ“ - აცხადებს ერთ-ერთი მშობელი. სანიტარული ნორმების გაუმჯობესებაზე მუდმივად ვზრუნავთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა სკოლებში სასმელი წყლის პრობლემას მასშტაბურ პრობლემას უწოდებს და აცხადებს, რომ სოფლებში წყლის დასუფთავების მექანიზმებზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად მუშაობს. „მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის იმ სოფლების წყალი, რომლებიც უვარგისია დასალევად, ანუ ბავშვების სახლებშიც იმ წყალს სვამენ, რომელიც არ შეესაბამება სტანდარტებს. პრობლემა გაცილებით უფრო ფართოა, ვიდრე სკოლაში ხდება. ჩვენ ვმუშაობთ. ბევრ სკოლაში სიტუაცია უკვე გამოსწორდა და სადაც არ გამოსწორებულა, აუცილებლად გამოსწორდება“ - აცხადებს ალექსანდრე ჯეჯელავა. რაც შეეხება სხვა სანიტარულ პრობლემებს სკოლებში, ჯეჯელავას თქმით, სამინისტროს სკოლებში სანიტარული ნორმების დარღვევებთან ბრძოლა აქვთ გამოცხადებული. როგორც მინისტრი აღნიშნავს, 2016 წელს 7-8 სკოლას ავტორიზაცია სწორედ იმიტომ გაუუქმდა, რომ ისინი არ აკმაყოფილებდნენ სტანდარტებს. ალექსანდრე ჯეჯელავა მშობლებს მოუწოდებს, პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში მიმართონ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დასახმარებლად. „სანიტარული ნორმების გაუმჯობესებაზე მუდმივად ვზრუნავთ და ამ წლის განმავლობაში 7-8 სკოლას გაუუქმდა ავტორიზაცია, რომელიც არ აკმაყოფილებდა სტანდარტებს. ჩვენ უნდა მოგვმართოს მშობელმა და გვაქვს ყველანაირი ბერკეტი, რომ ვიმოქმედოთ აქტიურად“ - განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. გვანცა ბზიავა [post_title] => წვიმის დროს ონკანებიდან ტალახი მოდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wvimis-dros-onkanebidan-talakhi-modis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-16 19:34:00 [post_modified_gmt] => 2017-03-16 15:34:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115573 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120151 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-05 12:31:30 [post_date_gmt] => 2017-04-05 08:31:30 [post_content] => როგორ გავაცოცხლოთ მკვდარი წყალი ჩვენს ორგანიზმში? - საქართველოში AQVA DISK-ების რეალიზაცია დაიწყეს. წყლის გარდამქმნელი მოწყობილობის იმპორტს კომპანია AQVA ბიო-სისტემა ახორციელებს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის წარმომადგენელმა, ბექა მშვილდაძემ განუცხადა, AQVA DISK არის მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის ონკანის მკვდარ წყალს ცოცხალ წყლად, უბრუნებს მას ბუნებრივ თვისებებს. ”მოგეხსენებათ, ადამიანის ორგანიზმის დაახლოებით 80 პროცენტი წყალს უკავია და რაც უფრო ხარისხიანი იქნება ეს წყალი, უკეთესად იმუშავებს ორგანიზმი. AQVA DISK-ით გარდაქმნილი წყალი ადამიანის ორგანიზმისთვის ძალიან სასარგებლოა. ვინაიდან, წყალსაცავებში წყალი იქლორება და ელექტრომაგნიტურ ველებში უწევს გავლა, რომ ჩვენამდე მოაღწიოს. ამ პროცესის შედეგად წყალი კვდება. ამიტომ ამ წყლის სტრუქტურა და იონები არის გადალაგებული ცუდად. მოწყობილობა AQVA DISK მას იონიზაციას უკეთებს და წყალს უბრუნებს ბუნებრივ თვისებებს - ანუ აცოცხლებს მას”, - აღნიშნა ბექა მშვილდაძემ. მისივე ინფორმაციით, ამ გზით მიღებული წყალი ამცირებს სიმსივნური დაავადებების რისკს, აჯანსაღებს თმის სტურქტურასა და კანს, ამცირებს დაღლილობის გრძნობას და სხვა... საბოლოო ჯამში კი დადებით გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. როგორც კომპანია AQVA ბიო-სისტემის წარმომადგენელი ამბობს, წყლის გარდამქმნელი მოწყო ბილობების იმპორტი რუსეთიდან ხორციელდება. AQVA DISK მუშაობას 3 წლამდე, მისი შეძენის შემთხვევაში კი მომხმარებელი კომპანიისგან 2-წლიან გარანტიას იღებს. ”რაც შეეხება AQVA DISK-ის რეალიზაციას, ის ჯერჯერობით სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, ჩვენი კომპანიის ფეისბუქის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. ამ ეტაპზე AQVA DISK-ის რამდენიმე სახეობა გვაქვს, მათ შორის: საყოფაცხოვრებო AQVA DISK, რომელსაც 2 ლიტრიანი შუშის გრაფინი მოყვება, ასევე AQVA DISK დისპანსერი 10 ლიტრიანი, AQVA DISK სადინარი 2 სახის და სხვა”, - განმარტა ბექა მშვილდაძემ. ცნობისთვის, დედამიწაზე არსებულ ყველა ნივთიერებას შორის, წყალი თავისი ფიზიკური, ქიმიური და კვანტურ-მექანიკური თვისებებით, განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ბუნებაში და უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ორგანული სიცოცხლის არსებობაში. წყალი ადამიანის ორგანიზმისთვის მნიშვნელობით მეორე ნივთიერებაა ჟანგბადის შემდეგ. იუნესკოს მონაცემებით, დედამიწის ერთ მილიარდზე მეტ მცხოვრებს საერთოდ არ მიუწვდება ხელი უსაფრთხო და დაუბინძურებელ წყალზე. [post_title] => უკვე საქართველოში: AQVA DISK, რომელიც მკვდარ წყალს ცოცხლად გარდაქმნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukve-saqartveloshi-aqva-disk-romelic-mkvdar-wyals-cockhlad-gardaqmnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 12:33:41 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 08:33:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120151 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 48dee36a73a24c1a54ab455a85429466 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )