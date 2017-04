მარტო შენთვის: ელიტ ელექტრონიქსი საიმიჯო კამპანიას იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => elit-eleqtroniqsi [2] => smartfoni [3] => marto-shentvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123824 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => elit-eleqtroniqsi [2] => smartfoni [3] => marto-shentvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123824 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => elit-eleqtroniqsi [2] => smartfoni [3] => marto-shentvis ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => elit-eleqtroniqsi [2] => smartfoni [3] => marto-shentvis ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123824) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,1016,14926,2181) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123653 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-19 17:44:18 [post_date_gmt] => 2017-04-19 13:44:18 [post_content] => ქალურობისა და მგრძნობელობის სინთეზი - ასე ახასიათებენ პარფიუმერიის ექსპერტები იმ ახალ არომატს, რომელიც პარფიუმერულმა კომპანიამ ”ისი-პარი” მომხმარებელს დღეს წარუდგინა. სუნამო სახელწოდებით Baiser Fou ქალბატონებისთვის შეიქმნა და ფრანგულ ბრენდ Cartier-ს ეკუთვნის. როგორც ”ფორტუნას” ”ისი-პარის” მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ხატია შამუგიამ განუცხადა, ახალი სუნამოს შეძენა მომხმარებელს ”ისი-პარის” ყველა ფილიალში უკვე 19 აპრილიდან შეუძლია. სუნამო სამნაირ შეფუთვაშია – 30, 50 და 100 მილილიტრიან შეფუთვებში. ”ეს არის სუნამო თავდაჯერებული ქალბატონებისთვის. Baiser Fou -ს არომატი წარმოადგენს ნამდვილ სინთეზს ქალურობისა და მგრძნობელობის. მისი შემადგენლობა კი ასეთია: სურნელოვანი ორქიდეა, რომელიც ქალური გრძნობისა და ბუნების სიმბოლოა და თეთრი შოკოლადი, რომელიც აქამდე არასდროს არ გამოყენებულა, არც ერთ პარფიუმში და რომელიც ვნებიანი კოცნის შეგრძნებას გადმოსცემს”, - აღნიშნა შამუგიამ. მისივე ინფორმაციით, არანაკლებ საინტერესოა სუნამოს ფლაკონი, რომელიც საოცრად დახვეწილი და ქალურია. ”Baiser Fou -ს ფლაკონი არის, როგორც სამკაული ქალური ხელწერის. თავსახური წარმოადგენს Cartier -ს ერთ-ერთი ბეჭდის დიზაინს. საოცრად ლამაზია სუნამოს შეფუთვაც - ეს არის ქალური და თავლისმომჭრელი მალინისფერი და მკვეთრი ვარდისფერი, რომელიც გამოხატავს სუნამოს ტკბილ ხასიათს”, - განმარტა ”ისი-პარის” მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. მისივე თქმით, გარდა ამ სიახლისა, კომპანია მალე მომხმარებელს სილამაზის ახალ ცენტრსაც წარმოუდგენს, რომელიც დაახლოებით 3 თვეში გაიხსენება. ამასთან, იგეგმება ახალი ბრენდების შემოყვანაც. ”2017 წელი სულ ახლახან დაიწყო და ”ისი-პარი”-მ ქართულ ბაზარზე უკვე 4 ახალი ბრენდი შემოიყვანა, ესენია: Zadig & Voltaire, Missoni, Byblos და Coach. წლის ბოლომდე კი დამატებით კიდევ რამდენიმე ბრენდს წარვუდგენთ ჩვენს მომხმარებელს. ასე რომ, ”ისი-პარის”-გან უამრავი სიურპრიზი გელით წინ”, – აღნიშნა შამუგიამ. შეგახსენებთ, ”ისი-პარის” პირველი მაღაზია თბილისში 1995 წლის 29 მარტს, რუსთაველის გამზირზე გაიხსნა. ამ ეტაპზე ბრენდი საქართველოში 23 მაღაზიითაა წარმოდგენილი – აქედან 18 მაღაზია თბილისში მდებარეობს, დანარჩენი 5 კი – ფოთში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში. ბიზნესი,“ „აწარმოე საქართველოში - ექსპორტი“ და „აწარმოე საქართველოში - ინვესტიცია“. „ჩვენი გეოგრაფიული ლოკაციიდან, ბიზნესგარემოდან, საკანონმდებლო ბაზიდან და საგადასახადო სფეროდან გამომდინარე, გვაქვს სერიოზული შანსები იმისთვის, რომ დიდი ეკონომიკების სავაჭრო ბრუნვა გადმოვიტანოთ ჩვენს მიმართულებაზე. ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში გვქონდა ზრდა, ასევე დღეს ექსპორტში გვაქვს 30% - იანი ზრდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორებთან ბაზრები და მოთხოვნა სტაბილურდება. შესაბამისად, სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებულ ყველა რეფორმას, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ექნება საკმაოდ ძლიერი ეფექტი წარმოების, ექსპორტის და ინვესტიციების ზრდის მიმართულებით, ამაშია ამ კომპონენტების ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანების ძირითადი ფასეულობა“ - აღნიშნა გიორგი გახარიამ მედიის წარმომადგენლებთან საუბრისას. მინისტრის თქმით, განახლებული, გაძლიერებული სააგენტო ახალი ძალებითა და განახლებული მენეჯმენტით დაიწყებს საქმიანობას. სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ უხელმძღვანელებს მარიანა მორგოშია, უწყების საქმიანობას კი კურირებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი გაუწევს. რაც შეეხება სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულ სამ კომპონენტს: „ აწარმოე საქართველოში - ბიზნესი “ ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ეს კომპონენტი მუშაობას გააგრძელებს მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანიების მხარდასაჭერად ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის კუთხით, ახალი ბიზნესის დაწყებისა და არსებულის გაფართოება/დივერსიფიცირებისთვის. აღნიშნული კომპონენტი იქნება მაქსიმალურად დინამიური და განვითარდება ბიზნესის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ამასთან, „აწარმოე საქართველოში“ ქმნის ფრონტ-ოფისს, რომელიც მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოს შეუქმნის მეწარმეებს და უფრო გაამარტივებს წვდომას ბიზნესის ხელშემწყობ პროგრამებზე. ფრონტ-ოფისი იმუშავებს „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით - ეს იქნება ბიზნესჰაბი, რომელიც მეწარმეს ბიზნესის დასაწყებად საჭირო სრულ სერვისს შესთავაზებს და საშუალებას მისცემს მას, დაზოგოს დრო და რესურსები. მოგვიანებით ფრონტ-ოფისი შეუერთდება ბიზნესსახლს და მის ბაზაზე გააგრძელებს ფუნქციონირებას. „ აწარმოე საქართველოში - ექსპორტი “ გაფორმებული ან მოლაპარაკებების პროცესში მყოფი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები ქართული ექსპორტისთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს ქმნიან. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ქართველ ექსპორტიორთა მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ ახალ ბაზრებზე გასვლა და იქ თავის დამკვიდრება. ექსპორტის მხარდაჭერის მიმართულება აქამდეც სააგენტოს ნაწილი იყო, თუმცა, დღეს, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ის დამოუკიდებელ კომპონენტად გამოიყოფა და მოხდება მისი თვისობრივად გაძლიერება. ეს კომპონენტი იქნება ერთგვარი მედიატორი ქართველ მეწარმეებსა და უცხოელ შემსყიდველებს შორის. ამის გარდა, მისი მნიშვნელოვანი ფუნქცია იქნება ქართველი მეწარმეების ტექნიკური მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ უცხოურ ბაზრებზე შესვლა და თავის დამკვიდრება, ასევე საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა და ცალკეულ შემთხვევებში, სხვა მეწარმეებთან გაერთიანება საერთაშორისო ასპარეზზე გასასვლელად. „ აწარმოე საქართველოში - ინვესტიცია “ განახლებულ სააგენტოში ერთიანდება „Invest in Georgia“. აღნიშნული კომპონენტი გულისხმობს მჭიდრო ურთიერთობას უკვე არსებულ ინვესტორებთან და კონკრეტული პროექტების შეთავაზებას ახალი ინვესტორებისთვის. მისი ფუნქცია იქნება საქართველოს პოპულარიზაცია. ინვესტორებთან ურთიერთობა გადავა ხარისხობრივად ახალ, გაუმჯობესებულ საფეხურზე, განვითარდება ინვესტორებისთვის საქმიანობის დაწყების შემდგომი საკონსულტაციო მომსახურება. ამასთან, მთავრობის გადაწყვეტილებით, მუშაობას დაიწყებს კომერციული ატაშეების ინსტიტუტი. ისინი იქნებიან საქართველოს ერთგვარი ეკონომიკური ელჩები, რომლებიც იმუშავებენ საქართველოს საელჩოებში სხვადასხვა ქვეყნებში. კომერციული ატაშეების საშუალებით შესაძლებელი გახდება საქართველოს შესაძლებლობების გაცნობა უფრო მეტი პოტენციური ინვესტორისთვის, მეტი შემსყიდველის დაინტერესება ქართული საექსპორტო პროდუქტით და მეტი საერთაშორისო ბიზნესის შემოსვლა საქართველოში. კომპანია "ჯი-თი მოტორსი" მომხმარებელს ახალ "ფორდ ფიესტას" უპრეცედენტო ფასად სთავაზობს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მათთან აღნიშნული ავტომობილის შეძენა საქართველოში ყველაზე იაფადაა შესაძლებელი. "ეს არის ეკონომიური, გამძლე და კომფორტული ავტომობილი, რომელიც გათვლილია თქვენი მიზნების მისაღწევად. "ფორდ ფიესტა" 2-წლიანი სრული გარანტიით, გარბენის შეზღუდვის გარეშე, მხოლოდ 9450 დოლარად", - აცხადებენ "ჯი-თი მოტორსში". მათივე ცნობით, ამ სეგმენტში მსგავსი მონაცემების არცერთი სხვა ბრენდის ავტომობილი, არ ღირს ასეთი ფასი. ცნობისთვის, ახალი "ფორდ ფიესტას" რაოდენობა შეზღუდულია, ყველა ავტომობილის ფერი კი არის თეთრი. Baiser Fou -ს არომატი წარმოადგენს ნამდვილ სინთეზს ქალურობისა და მგრძნობელობის. მისი შემადგენლობა კი ასეთია: სურნელოვანი ორქიდეა, რომელიც ქალური გრძნობისა და ბუნების სიმბოლოა და თეთრი შოკოლადი, რომელიც აქამდე არასდროს არ გამოყენებულა, არც ერთ პარფიუმში და რომელიც ვნებიანი კოცნის შეგრძნებას გადმოსცემს", - აღნიშნა შამუგიამ. მისივე ინფორმაციით, არანაკლებ საინტერესოა სუნამოს ფლაკონი, რომელიც საოცრად დახვეწილი და ქალურია. "Baiser Fou -ს ფლაკონი არის, როგორც სამკაული ქალური ხელწერის. თავსახური წარმოადგენს Cartier -ს ერთ-ერთი ბეჭდის დიზაინს. საოცრად ლამაზია სუნამოს შეფუთვაც - ეს არის ქალური და თავლისმომჭრელი მალინისფერი და მკვეთრი ვარდისფერი, რომელიც გამოხატავს სუნამოს ტკბილ ხასიათს", - განმარტა "ისი-პარის" მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. მისივე თქმით, გარდა ამ სიახლისა, კომპანია მალე მომხმარებელს სილამაზის ახალ ცენტრსაც წარმოუდგენს, რომელიც დაახლოებით 3 თვეში გაიხსენება. ამასთან, იგეგმება ახალი ბრენდების შემოყვანაც. "2017 წელი სულ ახლახან დაიწყო და "ისი-პარი"-მ ქართულ ბაზარზე უკვე 4 ახალი ბრენდი შემოიყვანა, ესენია: Zadig & Voltaire, Missoni, Byblos და Coach. წლის ბოლომდე კი დამატებით კიდევ რამდენიმე ბრენდს წარვუდგენთ ჩვენს მომხმარებელს. ასე რომ, "ისი-პარის"-გან უამრავი სიურპრიზი გელით წინ", – აღნიშნა შამუგიამ. შეგახსენებთ, "ისი-პარის" პირველი მაღაზია თბილისში 1995 წლის 29 მარტს, რუსთაველის გამზირზე გაიხსნა. ამ ეტაპზე ბრენდი საქართველოში 23 მაღაზიითაა წარმოდგენილი – აქედან 18 მაღაზია თბილისში მდებარეობს, დანარჩენი 5 კი – ფოთში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში. 