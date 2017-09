მართვის მოწმობაზე დარიცხული 100 ქულა ერთ მოქალაქეს უკვე ამოეწურა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => martvis-mowmoba [1] => 100-quliani-sistema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163341 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => martvis-mowmoba [1] => 100-quliani-sistema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163341 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1135 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => martvis-mowmoba [1] => 100-quliani-sistema ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => martvis-mowmoba [1] => 100-quliani-sistema ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163341) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15298,1135) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155592 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 11:50:19 [post_date_gmt] => 2017-08-22 07:50:19 [post_content] => სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მართვის მოწმობისა და ტექ.პასპორტის ტარება სავალდებულო ხდება. "ფორტუნამ" ინფორმაციის გადამოწმება შინაგან საქმეთა სამინისტროში სცადა. როგორც უწყებაში განაცხადეს, სავალდებულოა მხოლოდ 2006 წლამდე აღებული მართვის მოწმობის ტარება. "2006 წლამდე აღებული მართვის მოწმობის ტარება სავალდებულოა, ხოლო 2006 წლის შემდგომ აღებულის ტარება არ არის აუცილებელი", - განაცხადეს შსს-ში. რაც შეეხება ტექ.პასპორტის ტარებას, ეს კვლავ მხოლოდ იმ შემთხვევაშია საჭირო, როდესაც მძღოლი იმ ავტომანქანას მართავს, რომელიც თავად არ ეკუთვნის. [post_title] => მართვის მოწმობის ტარება სავალდებულო ხდება?! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martvis-mowmobis-tareba-savaldebulo-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 16:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 12:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155592 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147492 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-19 13:05:56 [post_date_gmt] => 2017-07-19 09:05:56 [post_content] => შსს ევროკავშირში საქართველოს მართვის მოწმობის აღიარებაზე მუშაობს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, შალვა ხუციშვილმა, „ამბასადორიალი 2017“-ის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. „უნდა გავააქტიუროთ მუშაობა ჩვენი მართვის მოწმობების აღიარების კუთხით, განსაკუთრებით, ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ ოფიციალურად დავიწყეთ დიალოგი რამდენიმე ქვეყენასთან და ახლა საჭიროა ამ მიმართულების უფრო აქტიურ ფაზაში გადაყვანა. ვფიქრობთ, რომ მას შემდეგ, რაც მართვის მოწმობების ქუჩაში გატანა მოხდება და მართვის მოწმობის გამოცდა გართულდება, ეს ხელს შეუწყობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ამ პროცესს," - განაცხადა ხუციშვილმა და დასძინა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს იმ კუთხით, რომ აღიარება მოხდეს ყველა მართვის მოწმობის. ამასთან, მისი თქმით, ელჩებს გააცნობს იმ პრიორიტეტებს, რაზეც უწყება მუშაობს, როგორიცაა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა, რეადმისიის თემები, საზღვრის დაცვა, საგანგებო სიტუაციები. [post_title] => შსს ევროკავშირში საქართველოს მართვის მოწმობის აღიარებაზე მუშაობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-evrokavshirshi-saqartvelos-martvis-mowmobis-aghiarebaze-mushaobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 13:28:09 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 09:28:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147492 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142804 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 21:51:34 [post_date_gmt] => 2017-07-01 17:51:34 [post_content] => 100 ქულიანი მართვის მოწმობის სისტემის ამოქმედების პირველივე დღეს, შსს-მ მართვის მოწმობიდან ქულების ჩამოკლებაზე 996 ოქმი უკვე დაწერა. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, თბილისში და რეგიონებში 1-ელი ივლისის ღამის 12 საათიდან დღის 3 საათამდე დაიწერა სულ 1586 ოქმი, აქედან ქულებიანი 996. დღეიდან, მართვის მოწმობას ქულები საგზაო მოძრაობის 50-ზე მეტი წესის დარღვევის შემთხვევაში ჩამოაკლდება. თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა მართვის მოწმობისთის მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას გამოიწვევს. [post_title] => მართვის მოწმობიდან ქულების ჩამოკლებაზე დღეს 996 ოქმი დაწერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martvis-mowmobidan-qulebis-chamoklebaze-dghes-996-oqmi-dawera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 21:51:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 17:51:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142804 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155592 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 11:50:19 [post_date_gmt] => 2017-08-22 07:50:19 [post_content] => სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მართვის მოწმობისა და ტექ.პასპორტის ტარება სავალდებულო ხდება. "ფორტუნამ" ინფორმაციის გადამოწმება შინაგან საქმეთა სამინისტროში სცადა. როგორც უწყებაში განაცხადეს, სავალდებულოა მხოლოდ 2006 წლამდე აღებული მართვის მოწმობის ტარება. "2006 წლამდე აღებული მართვის მოწმობის ტარება სავალდებულოა, ხოლო 2006 წლის შემდგომ აღებულის ტარება არ არის აუცილებელი", - განაცხადეს შსს-ში. რაც შეეხება ტექ.პასპორტის ტარებას, ეს კვლავ მხოლოდ იმ შემთხვევაშია საჭირო, როდესაც მძღოლი იმ ავტომანქანას მართავს, რომელიც თავად არ ეკუთვნის. [post_title] => მართვის მოწმობის ტარება სავალდებულო ხდება?! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martvis-mowmobis-tareba-savaldebulo-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 16:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 12:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155592 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 22 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 632f5232fe6ea0ba900511c2361617ec [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )