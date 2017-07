მართვის მოწმობიდან ქულების ჩამოკლებაზე დღეს 996 ოქმი დაწერა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => 100-quliani-sistema [2] => ukontaqto-patrulireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142804 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => 100-quliani-sistema [2] => ukontaqto-patrulireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142804 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => 100-quliani-sistema [2] => ukontaqto-patrulireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => 100-quliani-sistema [2] => ukontaqto-patrulireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142804) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15298,107,16911) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142787 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 17:54:59 [post_date_gmt] => 2017-07-01 13:54:59 [post_content] => მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემის ამოქმედებას, დადებითად აფასებენ. საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი წერს, რომ ამ სისტემამ და უკონტაქტო პატრულირებამ, პირველივე დღეს შედეგი უკვე მოიტანა. მესხიშვილის თქმით, ავტომობილები დღეს უფრო მეტი სიფრთხილით მოძრაობდნენ, ვიდრე გუშინ. "100 ქულიანი სისტემის და უკონტაქტო პატრულირების პირველი დადებითი შედეგი იგრძნობა.აშკარად მეტი სიფრთხილით მოძრაობდნენ ავტომობილები დღეს, ვიდრე გუშინ. თუმცა, რეალურ სურათს დავინახავთ 2 თვეში", - წერს მესხიშვილი. მისივე თქმით, ახლა ქალას სხვა გამოწვევები აქვს და მათ უნდა მიხედონ. "ახლა უნდა მივხედოთ ახალ გამოწვევებს, მრავალთა შორის გამოვყოფდი ხუთს: 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საგზაო ნიშნების და მონიშვნების სტანდარტის დამტკიცება, მონიშვნების ხარისხიანი მასალებით გაკეთება. 2. იქ სადაც უამრავი ავტოსაგზაო შემთხვევები ხდებოდა (ხდება) ანუ "შავი წერტილების" ექსპ ერტული შესწავლა, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. 3. ქვეითების პრობლემების მოგვარება 4. მართვის მოწმობის გაცემის ახალი, ევროპული მოდელის შექმნა/დანერგვა 5. საგზაო უსაფრთხოების პროგრამების დანერგვა ბაღებში და სკოლებში, მეტი განათლება!", - აღნიშნავს მესხიშვილი. შეგახსენებთ, რომ დღეიდან მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემა და უკონტაქტო პატრულირება ამოქმედდა. "100 ქულიანი სისტემის და უკონტაქტო პატრულირების პირველი დადებითი შედეგი იგრძნობა.აშკარად მეტი სიფრთხილით მოძრაობდნენ ავტომობილები დღეს, ვიდრე გუშინ. თუმცა, რეალურ სურათს დავინახავთ 2 თვეში", - წერს მესხიშვილი. მისივე თქმით, ახლა ქალას სხვა გამოწვევები აქვს და მათ უნდა მიხედონ. "ახლა უნდა მივხედოთ ახალ გამოწვევებს, მრავალთა შორის გამოვყოფდი ხუთს: 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საგზაო ნიშნების და მონიშვნების სტანდარტის დამტკიცება, მონიშვნების ხარისხიანი მასალებით გაკეთება. 2. იქ სადაც უამრავი ავტოსაგზაო შემთხვევები ხდებოდა (ხდება) ანუ "შავი წერტილების" ექსპ ერტული შესწავლა, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. 3. ქვეითების პრობლემების მოგვარება 4. მართვის მოწმობის გაცემის ახალი, ევროპული მოდელის შექმნა/დანერგვა 5. საგზაო უსაფრთხოების პროგრამების დანერგვა ბაღებში და სკოლებში, მეტი განათლება!", - აღნიშნავს მესხიშვილი. შეგახსენებთ, რომ დღეიდან მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემა და უკონტაქტო პატრულირება ამოქმედდა. 