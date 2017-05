მართვის მოწმობის გამოცდა ქუჩაში ინაცვლებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => martvis-mowmoba [2] => shalva-khucishvili [3] => martvis-mowmoba-qalaqshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128615 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => martvis-mowmoba [2] => shalva-khucishvili [3] => martvis-mowmoba-qalaqshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128615 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => martvis-mowmoba [2] => shalva-khucishvili [3] => martvis-mowmoba-qalaqshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => martvis-mowmoba [2] => shalva-khucishvili [3] => martvis-mowmoba-qalaqshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128615) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1135,15499,2780,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128438 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-08 11:11:37 [post_date_gmt] => 2017-05-08 07:11:37 [post_content] => გურიაში, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაჯარიმებული ბაიკერები „ღამის მგლები“ არ იყვნენ. გავრცეებულ ინფორმაციას, რომ დასავლეთ საქართველში რუსი მოტოციკლისტთა კლუბის „ღამის მგლების“ წევრები გადაადგილდებოდნენ, შსს არ ადასტურებს. სამინისტროს ინფორმაციით, გურიაში საპარტულო პოლიციამ არასწორი მანევრირებისთვის ბაიკერების ჯგუფი დააჯარიმა, თუმცა, მათ „ღამის მგლების“ არანაირი ატრიბუტიკა ან ამოსაცნობი ნიშანი არ ჰქონიათ. შსს განმარტებით , ქვეყანაში ტურისტული და ტრანზიტული მიზნით ყოველდღიურად შემოდიან მოტოციკლისტები და ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილდებიან. ინფორმაცია დასავლეთ საქართველოში „ღამის მგლების“ გამოჩენის შესახებ სოციალურ ქსელში გავრცელდა. შსს-ს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, 1985 წელს დაბადებული, წარსულში ყაჩაღობისა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო მოხმარებისთვის ნასამართლევი ი.დ. ნარკოდანაშაულისთვის დააკავეს. სამართალდამცველებმა, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას, ნარკოტიკული საშუალების 11 აბი და 16 ნატეხი ამოიღეს, რომელიც, ექსპერტიზის დასკვნით, 0,1448 გრამ ბუპრენორფინს შეიცავს. შსს-ს ცნობით, დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით).

შსს-მ ნარკოდანაშაული გახსნა

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში ურთიერთშელაპარაკებისას ნიადაგზე მკვლელობა მოხდა. როგორც „ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ცემის შედეგად გარდაცვლილია მამაკაცი. მკვლელობაში ბრალდებული კი დაკავებულია. „სავარაუდოდ ჩხუბი არაფხიზელ მდგომარეობაში, ურთიერთშელაპრაკების დროს მოხდა. შემთხვევაში დანაშაულის იარაღი არ ფიგურირებს. მამაკაცი დაკავებულია", - განაცხადეს შსს-ში. გამოძიება საქმეზე სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს.

გორში მამაკაცი ცემით მოკლეს

გურიაში, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაჯარიმებული ბაიკერები „ღამის მგლები" არ იყვნენ. გავრცეებულ ინფორმაციას, რომ დასავლეთ საქართველში რუსი მოტოციკლისტთა კლუბის „ღამის მგლების" წევრები გადაადგილდებოდნენ, შსს არ ადასტურებს. სამინისტროს ინფორმაციით, გურიაში საპარტულო პოლიციამ არასწორი მანევრირებისთვის ბაიკერების ჯგუფი დააჯარიმა, თუმცა, მათ „ღამის მგლების" არანაირი ატრიბუტიკა ან ამოსაცნობი ნიშანი არ ჰქონიათ. შსს განმარტებით , ქვეყანაში ტურისტული და ტრანზიტული მიზნით ყოველდღიურად შემოდიან მოტოციკლისტები და ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილდებიან. ინფორმაცია დასავლეთ საქართველოში „ღამის მგლების" გამოჩენის შესახებ სოციალურ ქსელში გავრცელდა.

გურიაში, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაჯარიმებული ბაიკერები „ღამის მგლები" არ იყვნენ 