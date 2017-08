მასაჟის სალონში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს: სპეცოპერაცია თბილისის ცენტრში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prostitucia [1] => specoperacia-tbilisshi [2] => specoperacia-pushkinis-quchaze [3] => masadjis-saloni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154770 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prostitucia [1] => specoperacia-tbilisshi [2] => specoperacia-pushkinis-quchaze [3] => masadjis-saloni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154770 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1469 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prostitucia [1] => specoperacia-tbilisshi [2] => specoperacia-pushkinis-quchaze [3] => masadjis-saloni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prostitucia [1] => specoperacia-tbilisshi [2] => specoperacia-pushkinis-quchaze [3] => masadjis-saloni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154770) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18324,1469,18323,18187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153804 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 23:27:17 [post_date_gmt] => 2017-08-14 19:27:17 [post_content] => ქვემო ფონიჭალაში სპეცოპერაცია დასრულებულია. სპეცოპერაციის შედეგად, ერთი ადამიანი დააკავეს. დაკავებულს ნარკოტიკების უკანონოდ შეძენა-შენახვა-გასაღება ბრალდება და მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 260-ე მუხლის პირველი და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. როგორც პირველი არხის ჟურნალისტი ადგილიდან იტყობინება, დაკავებული პირის გარდა, იმ სახლიდან, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა, პოლიციის შენობაში ერთი ქალია გადაყვანილი. ამ დროისთვის, ის ფონიჭალაში არსებული პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. სავარაუდოდ, ქალი პოლიციაში დასაკითხად არის გადაყვანილი. [post_title] => ფონიჭალის სპეცოპერაციის შედეგად, პოლიციაში ერთი ქალი გადაიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fonichalis-specoperaciis-shedegad-policiashi-erti-qali-gadaiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 23:30:41 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 19:30:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153804 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153801 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 21:41:31 [post_date_gmt] => 2017-08-14 17:41:31 [post_content] => თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში, კრიმინალური პოლიცია და სპეცრაზმია მობილიზებული. "კურიერის" ინფორმაციით, დასახლებაში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სავარაუდოდ, სამართალდამცველები ნარკოტიკების რეალიზებაში ბრალდებულებს აკავებენ. ეს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მეორე სპეცოპერაციაა ფონიჭალაში. პარასკევს, ამავე უბანაში ძმები ჯაფაროვები აიყვანეს, მაშინვე მათი ოჯახის წევრები ამბობდნენ, რომ მათ დასახლებაში კილოობით ჰეროინი იყიდება. [post_title] => ქვემო ფონიჭალაში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qvemo-fonichalashi-specoperacia-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 21:41:31 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 17:41:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153801 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148563 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-24 13:56:52 [post_date_gmt] => 2017-07-24 09:56:52 [post_content] => „გირჩი“ პროსტიტუციის ლეგალიზაციისთვის ბრძოლას იწყებს. პოლიტიკურ ცენტრში აცხადებენ, რომ უახლოეს დღეებში შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ. "ვაღიაროთ, რომ სიყვარულის გამყიდველი არის ისეთივე მშრომელი და პატიოსანი ადამიანი, როგორც მაგალითად პედაგოგი. ჩვენ, ყველა უკვე წლებია ვართ მომსწრეები და მონაწილეები სექს-მუშაკებზე ძალადობის და მათი ჩაგვრის. ხელისუფლება პერიოდულად აქტიურდება სექს-ინდუსტრიის წინააღმდეგ, აკავებს ადამიანებს, ხურავს დაწესებულებებს, სხვადასხვა გზებით თუ საშუალებებით ძალადობს სექს-მუშაკებზე, მაგრამ არ უნდა იმის აღიარება, რომ ამ ინდუსტრიასთან ბრძოლის ერთადერთი გზა მისი ლეგალიზება," - აღნიშნავენ პოლიტიკურ ცენტრში. „გირჩი“ მიიჩნევს, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაცია საუკეთესო გამოსავალია ტრეფიკინგის პრევენციისთვის. „მიგვაჩნია რომ ამ საქმიანობის არცერთი კომპონენტი არ უნდა იყოს დასჯადი არც სისხლის და არც ადმინისტრაციული სამართლის წესით. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ქურდებს, მკვლელებს, მოძალადეებს და არა სექსმუშაკებს,“ - განაცხადა პრესკონფერენციაზე „გირჩის“ წარმომადგენელმა ნათია კალაძემ. [post_title] => ლეგალიზებული პროსტიტუცია საქართველოში - "გირჩი" ბრძოლას იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => legalizebuli-prostitucia-saqartveloshi-girchi-brdzolas-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 14:35:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 10:35:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148563 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153804 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 23:27:17 [post_date_gmt] => 2017-08-14 19:27:17 [post_content] => ქვემო ფონიჭალაში სპეცოპერაცია დასრულებულია. სპეცოპერაციის შედეგად, ერთი ადამიანი დააკავეს. დაკავებულს ნარკოტიკების უკანონოდ შეძენა-შენახვა-გასაღება ბრალდება და მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 260-ე მუხლის პირველი და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. როგორც პირველი არხის ჟურნალისტი ადგილიდან იტყობინება, დაკავებული პირის გარდა, იმ სახლიდან, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა, პოლიციის შენობაში ერთი ქალია გადაყვანილი. ამ დროისთვის, ის ფონიჭალაში არსებული პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. სავარაუდოდ, ქალი პოლიციაში დასაკითხად არის გადაყვანილი. [post_title] => ფონიჭალის სპეცოპერაციის შედეგად, პოლიციაში ერთი ქალი გადაიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fonichalis-specoperaciis-shedegad-policiashi-erti-qali-gadaiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 23:30:41 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 19:30:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153804 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f69fb7bddb807df71c8d4746dbbc2a70 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )