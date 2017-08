მაშველებმა 3 უკრაინელ ტურისტს დახმარება აღმოუჩინეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mashvelebi [2] => sasazghvro-policia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153753 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mashvelebi [2] => sasazghvro-policia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153753 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mashvelebi [2] => sasazghvro-policia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mashvelebi [2] => sasazghvro-policia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153753) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5922,6920,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153750 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 17:16:23 [post_date_gmt] => 2017-08-14 13:16:23 [post_content] => ბაღდათში 83 წლის ქმარი 63 წლის მეუღლის მკვლელობაშია ბრალდებული. მეზობლების ინფორმაციით, მკვლელობას წინ ცოლ-ქმარს შორის ეჭვიანობის ნიადაგზე მომხდარი კამათი უძღოდა, რასაც გასროლა მოჰყვა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე საქმე აღძრულია და მკვლელობაში ბრალდებული ცხელ კვალზეა დაკავებული. "გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, მეუღლეს – 1954 წელს დაბადებულ თ.ბ.-ს სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა, რის შედეგადაც იგი ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი – სანადირო თოფი ნივთმტკიცებად ამოიღეს," - განაცხადეს შსს-ში. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება ოჯახური კონფლიქტის ნიადაგზე ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. [post_title] => ბაღდათში 83 წლის კაცმა 63 წლის მეუღლე ეჭვიანობის გამო მოკლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baghdatshi-83-wlis-kacma-63-wlis-meughle-echvianobis-gamo-mokla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 17:43:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 13:43:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153750 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153643 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 13:40:43 [post_date_gmt] => 2017-08-14 09:40:43 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი, გიორგი აბაშიშვილი, Страна.ua-ს მიერ გავრცელებულ აუდიოჩანაწერს „პროვოკაციას“ უწოდებს და არაფერს ამბობს იმაზე, უნდა დაიწყოს თუ არა გამოძიება ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით. "ჩვენ არაერთხელ გვინახავს სხვადასხვა ვებსაშუალებით, მათ შორის უკრაინული „ვიკილიქსიდან“ განხორციელებული არაერთი პროვოკაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოში პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნის მცდელობას. ცხადია, არასდროს, არც მაშინ და არც ახლა, მსგავსი ტიპის პროვოკაციულ მოქმედებებზე არ მოგვიხდენია და არც ახლა მოვახდენთ რეაგირებას," - განაცხადა აბაშიშვილმა. Страна.ua-მ გაავრცელა აუდიოჩანაწერი, რომელშიც, ცნობილი რუსი ,,პრანკერი“ ლექსუსი, თითქოს, საქართველოს შს მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს უკრაინის შს მინისტრ არსენ ავაკოვის სახელით ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხზე ესაუბრება. გიორგი მღებრიშვილი ექსპრეზიდენტს უცენზურო სიტყვებით მოიხსენიებს და უკრაინულ მხარეს სთხოვს, არ გადმოსცენ ის საქართველოს. ამასთან, ის ამბობს, რომ ეს პოზიცია პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეთანხმებულია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მსგავს საუბარს უარყოფს. [post_title] => გიორგი აბაშიშვილი Страна.ua-ს მიერ გავრცელებულ აუდიოჩანაწერს „პროვოკაციას“ უწოდებს. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-abashishvili-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-ua-s-mier-gavrcelebul-audiochanawers-provokacias-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 15:15:53 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 11:15:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153643 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 153642 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 13:34:41 [post_date_gmt] => 2017-08-14 09:34:41 [post_content] => წყალზე მაშველებმა ბოლო 24 საათის განმავლობაში, ურეკსა და ბათუმში 27 ადამიანი გადაარჩინეს. ამასთან, ერთ დღე-ღამეში, მათ ექვსი დაკარგული ბავშვი მშობლებს დაუბრუნეს. ერთი დღის სტატისტიკას სოციალურ ქსელში შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსი თეა პერტაია აქვეყნებს. "შსს-ს წყალზე მაშველებმა ბოლო 24 საათის განმავლობაში ურეკსა და ბათუმში 27 ადამიანი გადაარჩინეს, ამასთან, 6 დაკარგული ბავშვი მშობლებს უვნებლად დაუბრუნეს..." , - წერს თეა პერტაია. [post_title] => მაშველებმა ურეკსა და ბათუმში ერთ დღეში 27 ადამიანი გადაარჩინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mashvelebma-ureksa-da-batumshi-ert-dgheshi-27-adamiani-gadaarchines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 15:30:14 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 11:30:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153642 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153750 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 17:16:23 [post_date_gmt] => 2017-08-14 13:16:23 [post_content] => ბაღდათში 83 წლის ქმარი 63 წლის მეუღლის მკვლელობაშია ბრალდებული. მეზობლების ინფორმაციით, მკვლელობას წინ ცოლ-ქმარს შორის ეჭვიანობის ნიადაგზე მომხდარი კამათი უძღოდა, რასაც გასროლა მოჰყვა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე საქმე აღძრულია და მკვლელობაში ბრალდებული ცხელ კვალზეა დაკავებული. "გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, მეუღლეს – 1954 წელს დაბადებულ თ.ბ.-ს სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა, რის შედეგადაც იგი ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი – სანადირო თოფი ნივთმტკიცებად ამოიღეს," - განაცხადეს შსს-ში. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება ოჯახური კონფლიქტის ნიადაგზე ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. [post_title] => ბაღდათში 83 წლის კაცმა 63 წლის მეუღლე ეჭვიანობის გამო მოკლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baghdatshi-83-wlis-kacma-63-wlis-meughle-echvianobis-gamo-mokla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 17:43:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 13:43:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153750 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 507 [max_num_pages] => 169 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ecb8b47dd322c94574997fc5096b67bc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )