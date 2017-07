მაშველებმა არასრულწლოვნის ცხედარი იპოვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mashvelebi [1] => ckhedari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148306 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mashvelebi [1] => ckhedari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148306 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5922 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mashvelebi [1] => ckhedari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mashvelebi [1] => ckhedari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148306) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9745,5922) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144596 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 13:16:30 [post_date_gmt] => 2017-07-08 09:16:30 [post_content] => მაშველებმა ბარისახოდან სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები გამოიყვანეს. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, მათთან შეტყობინება გუშინ შევიდა, რომ უამინდობის გამო, მოსწავლეები ტერიტორიის დატოვებას ვერ ახერხებდნენ და დახმარება სჭირდებოდათ. მაშველებმა 19 ადამიანი ვერტმფრენით უვნებლად გამოიყვანეს. ”საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში, გუშინ, მივიღეთ შეტყობინება რომ სჭირდებოდათ დახმარება. მაშველებმა, რა თქმა უნდა, ოპერატიულად იმოქმედეს და მოხდა მათი გამოყვანა”, - აღნიშნეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. მაშველებმა ბარისახოში ჩარჩენილი სკოლის მოსწავლეები ვერტმფრენით ჩამოიყვანეს "ასევე გუშინ, შავი ზღვის აკვატორიაში 5 ბალამდე შტორმის დროს, მაშველებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად 20 ადამიანი გადაარჩინეს, აქედან ორი იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ყველა დამეთანხმებით, რომ ეს თავდადება ძალიან დასაფასებელია და მინდა მ ივმართო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უზრუნველყოს მათი სათანადოდ დაჯილდოება და წახალისება. ეს არის უაღრესად საპატიო საქმე და ძალიან საამაყოა, რომ გვყავს ასეთი მაღალპროფესიონალი მაშველები და მფრინავები, რომლებმაც გუშინ სასწაული შეძლეს. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა მეხანძრე-მაშველს, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ თბილისში მომხდარი ხანძრის ლიკვიდაციაში მონაწილეობდნენ," - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომაზე. მაშველებს, რომლებმაც ხობისწყალში 2 მეთევზე გადაარჩინეს, სახელმწიფო ჯილდოზე წარადგენენ თბილისის ზღვაში სამძებრო-სამაშველო ოპერაცია დასრულდა, მაშველებმა მოზარდი გარდაცვლილი იპოვეს, ცხედარი წყლიდან უკვე ამოყვანილია. მოზარდი წყალში დღეს, რამდენიმე საათის წინ გაუჩინარდა, მისი დაკარგვის შესახებ ზარი 112-ში შევიდა. სხვა დეტალები ამ დროისთვის ცნობილი არ არის.

თბილისის ზღვაში გარდაცვლილი მოზარდი იპოვეს მაშველებმა ბარისახოში ჩარჩენილი სკოლის მოსწავლეები ვერტმფრენით ჩამოიყვანეს