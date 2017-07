მავნე ჩვევები, რომლებიც ზიანს აყენებენ სახის კანს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => kanis-movla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145145 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => kanis-movla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145145 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1848 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => kanis-movla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => kanis-movla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145145) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17164,1848) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143520 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-05 10:38:39 [post_date_gmt] => 2017-07-05 06:38:39 [post_content] => დახვეწილ გემოვნებას და სტილის შეგრძნებას ვერასდროს იყიდი ფულით! - ეს მათ გასაგონად, ვინც ყველაფერში სხვას ბაძავს და ცდილობს არ ჩამორჩეს დანარჩენებს. * პროვინციელი გოგონების მთავარი დამახასიათებელი თვისებები: * „ქუსლები“ ყველგან და ყოველთვის - პროვინციალი გოგონები ჭკუას კარგავენ „მაღალ ქუსლებზე“, ოცნებობენ ბრენდულ ფეხსაცმელზე და თუ მათი შეძენა არ შეუძლიათ, დაუფიქრებლად ყიდულობენ იაფფასიან მოდელს და ვერ ხვდებიან, რომ სასაცილოდ გამოიყურებიან. * სექსუალურობის ზედმეტი ხაზგასმა - პროვინციალები ყოველთვის დარწმუნებული არიან, რომ აუცილებლად სამყაროს უნდა გააგებინონ საკუთარი არსებობის შესახებ, რასაც ჩვეულებრივ, ქალური „ღირსებების“ ხაზგასმით აკეთებენ და ხშირად ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს სარკეში საერთოდ არ იხედებიან. * ბრენდების დევნა - აუცილებლად თვალშისაცემი ფერადი ლოგოტიპით დამშვენებული ყალბი ჩინური ბრენდების შემდეგ, პროვინციალები ძვირადღირებულ ბუტიკებში ოცნებობენ თუნდაც ერთი ნივთის შეძენას, მერე კი, დიდხანს ატარებენ ტანსაცმელს იარლიყით, რომელიც მართალია, ცვდება ან დისკომფორტს უქმნით, მაგრამ ვერასდროს ელევიან. არანაკლებ აქტუალურია, დიდი ხნის წინ გამოყენებული პომადის ფუტლარის ჩანთით ტარება, რომელიც ვითომ შემთხვევით ყოველთვის ხალხმრავალ ადგილებში უვარდებათ ჩანთიდან. * სილამაზის სალონების სიყვარული - პროვინციალი გოგონები კოსმეტოლოგებისა და სტილისტების საყვარელი კლიენტები არიან. ხელოვნური წამწამები, დაბერილი ტუჩები, აუცილებლად მკვეთრ ფერებში შეღებილი თმა - ტიპიური პროვინციალის პორტრეტია! * მამაკაცებთან დამოკიდებულება - მამაკაცებს პროვინციალები ყოველთვის ანგარებით, მტაცებლის თვალით უყურებენ და სულ რამდენიმე წამში აფასებენ მის შემოსავალს, ხელგაშლილობას და საერთო პოტენციალს. პროვინციალ გოგონას ვერავინ დაარწმუნებს, რომ ჯერ ადამიანის გაცნობა, შეყვარებაა საჭირო და მხოლოდ მერე შეიძლება ქორწინებაზე ფიქრი. პროვინცილისთვის მთავარი ქალაქში დაბინავება და სოფლად დარჩენილი ნათესავებისთვის ნიშნის მოგებაა. * გათხოვების სურვილი - ნებისმიერი გოგონა ოცნებობს გათხოვებაზე, თუმცა პროვინციალისთვის ეს უფრო მისიაა, რომლის შესასრულებლად არაფერზე დაიხევს უკან. * საკუთარი წარმომავლობის სწრაფად დავიწყება - პროვინციალები იშვიათად იხსენებენ საკუთარ წარმომავლობას, მეტიც აუცილებლად სენტიმენტალურ, გულისამაჩუყებელ ისტორიებს იგონებენ და საკუთარი პროვინცილიზმის გადასაფარად სხვის არაქალაქელობაზე აკეთებენ აქცენტს. * აუხსნელი თავდაჯერებულობა - რატომღაც ყველა პროვინციალი დარწმუნებულია, რომ ქალაქი მხოლოდ მის ჩამოსვლას ელოდა, სამყარო მის ვალშია და კაცობრიობაც ვალდებულია ყველაფერი მისი გულის მოსაგებად აკეთოს. პრეტენზიებს და უკმაყოფილებას, კი ასეთები ყოველთვის ხმამაღლა და ყველას გასაგონად გამოთქვამენ. * ზედმეტი სამკაული - ძვირფასი სამკაულის იაფფასიანით ჩანაცვლება და ათივე თითის ბიჟუტერიით დამშვენება, პროვინციალისთვის ჩვეულებრივი საქმეა, მთავარია სამკაული ბრწყინავდეს და თვალს ჭრიდეს. * სამსახური - პროვინციალი გოგონა ნებისმიერ სამსახურზე თანხმაა, მთავარია ქალაქში იყოს. არასდროს აღელვებს ცოდნის, გამოცდილების ნაკლებობა და „მომავლის იმედით“, ნებისმიერ შეთავაზებას თანხმდება. [post_title] => 10 თვისება, რომელიც პროვინციალიზმზე მიუთითებს Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks." A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Mar 30, 2017 at 2:12pm PDT შაქრის დიაბეტი ბერის 19 წლის ასაკში აღმოჩნდა და იძულებული გახდა უარი ეთქვა ტკბილზე, ცომეულზე და მკაცრად გაეკონტროლებინა საკუთარი რაციონი. მსახიობის დიეტა ძირითადად ბოსტნეულისგან შედგება, გარდა ამისა, ის დიდი რაობენობით წყალს სვამს, ტონუსის შესანარჩუნებლად კი, პროტეინის კოქტეილს მიირთმევს, რომელიც მთელი დღით ავსებს ენერგიით. Calm before the Met. #MetGala A post shared by Halle Berry (@halleberry) on May 1, 2017 at 2:07pm PDT „ჩემი დიეტა სისხლში შაქრის დონეს არეგულირებს. ძალიან მიყვარს ბოსტნეული, ქათმის ხორცი, თევზი და პასტა, ხილზე და ხორცზე კი, უარის თქმა მომიწია. ვცდილობ დღეში 4-ჯერ ვჭამო მცირე ულუფებით, რადგან ამ რეჟიმით თავს ყოველთვის ძლიერად და ჯანმრთელად ვგრძნობ“. A big heartfelt thank you to Donatella, Lucio and the @Versace_Official family for another fabulous Oscar night! I truly felt like a million bucks. Each design is so unique and special that it's always hard to choose just one. May our love affair continue! Also thanks to @VinceCamuto I have found my new favorite shoe and @ForeverMarkUSA thank you for making me sparkle all night! And thank you to the most boss glam squad ever, @iamlindsayflores @karayoshimotobua and @castillo_13. Until next time...that's an Oscar wrap! 👋🏽🖖🏽 A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Feb 28, 2017 at 5:01pm PST ჰოლი მაქსიმალურად ცდილობს საკუთარი შვილები - 10 წლის ნალე და 3 წლის მასეოც შეაჩვიოს ჯანსაღ კვებას, „ვიცი, რომ შაქარი ძალიან მავნებელია ორგანიზმისთვის, ამიტომ ყოველთვის შაქრის შემცვლელ ქსილიტს ვიყენებ. მართალია, ნალუს ხშირად იწვევენ წვეულებებზე და მისთვის რთულია ტკბილეულზე უარის თქმა, მაგრამ მე ხშირად ვსაუბრობ მათთან ჯანსაღ კვებაზე და ვცდილობ, თვითონაც კარგი მაგალითი ვიცი“. Yesterday my heart broke as we had to put our beloved Playdough to rest due to brain cancer. This little guy lit up our lives and brought us joy every day for 16 years! While his loss is tough for all of us, especially my children, it's an inevitable part of life. Playdough and Maceo were pals. Every morning they had b’fast together. Playdough his kibble and Maceo his Cheerios... Side by side... On the floor together. The bond my kids shared with Playdough was unique and special and through it, they learned compassion and kindness and the importance of loving and caring for life's sweetest creatures. Yesterday Playdough reminded us all that it's better to have loved and lost than to never have loved at all! [post_title] => ახალგაზრდობის შენარჩუნების რეცეპტი ჰოლი ბერისგან 