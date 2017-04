მაზარი-შარიფში სამხედრო ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად ქართველი სამხედროები არ დაშავებულან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartveli-samkhedroebi [1] => tavdaskhma [2] => baza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124549 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartveli-samkhedroebi [1] => tavdaskhma [2] => baza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124549 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3832 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartveli-samkhedroebi [1] => tavdaskhma [2] => baza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartveli-samkhedroebi [1] => tavdaskhma [2] => baza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124549) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13604,3832,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124494 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-21 18:33:16 [post_date_gmt] => 2017-04-21 14:33:16 [post_content] => გერმანიაში, ქალაქ ვალდსჰუტში Postbank-ის ადგილობრივ განყოფილებაზე შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა. „დოიჩე ველეს“ ცნობით, Postbank-ის ადგილობრივ განყოფილებას უცნობი პირი თავს დაესხა, რა დროსაც შენობაში ბანკის ორი თანამშრომელი იმყოფებოდა. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია. ამ დროისთვის უცნობია დაკავებულია თუ არა თავდამსხმელი. ვალდსჰუტში Postbank-ის ადგილობრივ განყოფილებაზე შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა

იერუსალიმში, მამაკაცი ტრამვაიში მგზავრებს თავს დაესხა. უცხოური მედიის ცნობით, თავდასხმის შედეგად ერთი ქალბატონი გარდაიცვალა. გარდაცვლილი 20 წლის ბრიტანელი ტურისტია. იგი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გარდაჩენა ვერ მოხერხდა. ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, თავდამსხმელი 57 წლის პალესტინელია, რომელიც უკვე დაკავებულია. მამაკაცი ტრამვაიში მგზავრებს თავს დაესხა

შვედეთში პოლიციამ, სტოკჰოლმში მომხდარი თავდასხმისთვის 2 ადამიანი დააკავა. პირველი დაკავებული ტერორისტულ დანაშაულშია ეჭვმიტანილი, რომელსაც ადამიანების სიცოცხლე ემსხვერპლა. მეორე პირი კი დამნაშავის მოკავშირეობის ბრალდებით დააკავეს. თავდასხმაში ეჭვმიტანილები მას შემდეგ დააკვეს, რაც მედიის საშუალებით, შვედეთის პოლიციის მიერ ძებნილის ფოტოები გავრცელდა. შვედეთის პრემიერმა სტეფან ლოფვენმა მომხდარს ტერაქტი უწოდა. სტოკჰოლმის ცენტრში გუშინ, ხალხის მასაში სატვირთო ავტომობილი შეიჭრა და ფეხით მოსიარულეებს გადაუარა. დადასტურებულია 4 ადამიანის დაღუპა (ადგილობრივი მედია 5 მსხვერპლის შესახებაც წერს) ხოლო დაშავებულთა რიცხვი უცნობია. დაშავებულთა შორის არიან მოზარდებიც. რვა ბავშვი ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება. ქალაქში ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილებს გლოვობენ. ქვეყნის მასშტაბით დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. ქვეყნის საზღვრების დაცვა პრემიერის ბრძანებით გამკაცრებულია. სატვირთო მანქანა, რომელიც ხალხს შეეჯახა, გატაცებული აღმოჩნდა. ის ერთ-ერთ ლუდის კომპანიას ეკუთვნოდა. სატვირთო შემთხვევის ადგილთან ახლოს მდებარე ლუდის რესტორნიდან გაიტაცეს, იმ დროს როცა რესტორანს ტვირთით ამარაგებდნენ. სტოკჰოლმის ცენტრი, ინციდენტის შემდეგ მთლიანად ჩაიკეტა. პოლიციამ ცენტრალური სადგურის ევაკუაცია მოახდინა. შეჩერდა ტრანსპორტის გადაადგილებაც. მათ, ვინც სახლში მისვლა ვერ მოახერხა ამ მდგომარეობის გამო, ქალაქის ხელისუფლებამ დროებითი თავშესაფარი გამოუყო. თვითმხილველები მედიასთან შემთხვევის მომენტს იხსენებენ. ისინი ამბობენ, რომ ადგილზე პანიკა იყო, ხალხი ქუჩაში ეყარა, სატვირთომ კი რამდენიმე ადამიანს პირდაპირ გადაუარა. შვედეთის პრემიერმა გუშინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა, სადაც განაცხადა, რომ შვედეთის დემოკრატიასა და თავისუფლებას "სიძულვილი ვერ შეარყევს". ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა სატვირთო ავტომობილი დანაშაულის იარაღად გამოიყენეს. ბოლო დროს, ევროპაში მომხდარი ტერორისტული აქტები, რომლის დროსაც იარაღად ავტომობილები გამოიყენეს: 2016 წლის 14 ივლისი: საფრანგეთი, ნიცა - სატვირთო ავტომობილი ხალხის მასაში შევარდა. დაიღუპა 86 ადამიანი, დაშავდა 300-ზე მეტი. 2016 წლის 28 ნოემბერი: ოჰაიო, აშშ - 18 წლის ახალგაზრდამ მანქანით ფეხით მოსიარულე სტუდენტებს გადაუარა (უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე) და დანით დაჭრა რამდენიმე ადამიანი. შემთხვევის შედეგად, 11 ადამიანი დაშავდა. თავდამსხმელს კი ესროლეს და მოკლეს. 2016 წლის 19 დეკემბერი: ბერლინი, გერმანია - მამაკაცი, რომელმაც მოგვიანებით განაცხადა, რომ ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს ჯარისკაცი იყო, ხალხით სავსე საშობაო მარკეტში სატვირთო მანქანით შევარდა. ბერლინში თავდასხმას 12 ადამიანი ემსხვერპლა, მძიმედ დაშავდა 49. 2017 წლის 22 მარტი: ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო - 4 ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე 50 დაშავდა, როდესაც ხიდზე დიდი სიჩქარით მიმავალმა ავტომობილმა ფეხით მოსიარულეებს გადაუარა. თავდამსხმელი შემდეგ პარლამენტში შევარდა (ფეხით) და სასიკვდილოდ დაჭრა ერთი პოლიციელი. მას ესროლეს და მოკლეს. 2017 წლის 23 მარტი: ანტვერპენი, ბელგია - მამაკაცი ხალხის ბრბოში შევარდა მანქანით, თუმცა არავინ დაშავებულა. ის ჯარისკაცებმა დაიჭირეს, მანქანაში კი უამრავი იარაღი უპოვეს. თამთა უთურგაშვილი სტოკჰოლმის თავდასხმაზე პოლიციამ 2 ადამიანი დააკავა: რა მოხდა შვედეთში? [post_title] => ვალდსჰუტში Postbank-ის ადგილობრივ განყოფილებაზე შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => valdshutshi-postbank-is-adgilobriv-ganyofilebaze-sheiaraghebuli-tavdaskhma-gankhorcielda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 18:46:01 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 14:46:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124494 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 20 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b5df61a0e08ac16a27ce21eaf7bd081a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )