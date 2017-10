მჩატე პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ოფიციალურ შედეგებს ველოდები – ელისაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => archenebi-2017 [2] => egzitpolebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178679 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => archenebi-2017 [2] => egzitpolebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178679 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2710 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => archenebi-2017 [2] => egzitpolebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => archenebi-2017 [2] => egzitpolebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178679) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,20549,20550) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178684 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 21:12:00 [post_date_gmt] => 2017-10-21 17:12:00 [post_content] => "სავარაუდოდ, 10%-იანი გაყალბება იყო",-ამის შესახებ თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა. მისი განცხადებით, ეს ეგზიტპოლებიც კი ადასტურებს, რომ მეორე ტურის ალბათობა მაღალია. "უბნების დახურვამდეც ვთქვი, რომ "ქართული ოცნება" აპირებდა გამოეცხადებინა 54-დან 58%-მდე და მე ეს ინფორმაცია მქონდა ქართული ოცნების შტაბიდან, სარწუნო წყაროზე დაყრდნობით, ეს ციფრები ძლიან დამეთხვა ერთმანეთს, შესაბამისად, ეს მიღვივებს ეჭვებს, რომ მონაცემები ხმის დათვლის პროცესში შეიცვლება",-განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. [post_title] => ყველა საარჩევნო უბანთან მობილიზებული არიან შავებში ჩაცმული ადამიანები - ალეკო ელისაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvela-saarchevno-ubantan-mobilizebuli-arian-shavebshi-chacmuli-adamianebi-aleko-elisashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 14:08:41 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 10:08:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178355 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178240 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-21 12:34:17 [post_date_gmt] => 2017-10-21 08:34:17 [post_content] => თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა საკუთარი არჩევანი თბილისის 45-ე საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. ელისაშვილის თქმით, მან არჩევანი ცვლილებების სასარგებლოდ გააკეთა. „მე და ჩემმა ოჯახმა მხარი დავუჭირეთ ამ ქალაქის გადარჩენას. ვინაიდან ეს ქალაქიც და ეს ქვეყანაც კორუფციის გამო დაჭაობდა და აუცილებელია ცვლილებები,“ - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. თბილისის 45-ე საარჩევნო უბანზე 1056 ამომრჩეველი აძლევს ხმას. [video width="1920" height="1080" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/Sequence-03.mp4"][/video] "უბნების დახურვამდეც ვთქვი, რომ "ქართული ოცნება" აპირებდა გამოეცხადებინა 54-დან 58%-მდე და მე ეს ინფორმაცია მქონდა ქართული ოცნების შტაბიდან, სარწუნო წყაროზე დაყრდნობით, ეს ციფრები ძლიან დამეთხვა ერთმანეთს, შესაბამისად, ეს მიღვივებს ეჭვებს, რომ მონაცემები ხმის დათვლის პროცესში შეიცვლება",-განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. 