მცხეთაში რიგით მე-5 საერთაშორისო სამხატვრო ფესტივალი „ხატე საქართველოსთვის“ ჩატარდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-tabliashvili [1] => khate-saqartvelostvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130502 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-tabliashvili [1] => khate-saqartvelostvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130502 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9433 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-tabliashvili [1] => khate-saqartvelostvis ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-tabliashvili [1] => khate-saqartvelostvis ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130502) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9433,15686) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 93251 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-12-05 20:16:45 [post_date_gmt] => 2016-12-05 16:16:45 [post_content] => უცხოელი მხატვრები საქართველოს არტ ფესტივალში მიიღებენ მონაწილეობას. ფესტივალის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაიწყო. როგორც „ფორტუნას“ მხატვარმა, გიორგი ტაბლიაშვილმა განუცხადა, რიგით მე-5 საერთაშორისო არტ-ფესტივალი - „ხატე საქართველოსთვის“ 2017 წლის 21 - 28 მაისს მცხეთაში გაიმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი უცხოელი მხატვრები. ისინი ქართველ მხატვრებთან ერთად, მცხეთაში თავიან ნამუშევრებს შექმნიან. „გამოფენაში მონაწილეობა ხდება კონკურსის წესით. ძალიან სასიხარულოა, რომ წლების განმავლობაში ფესტივალის ცნობადობა გაიზარდა არაა მარტო საქართველოს მასშტაბით. ამის კიდევ ერთი დასტური გახლავთ ის რამდენიმე ათეული აპლიკაცია, რომლებიც ამჟამად არის გამოგზავნილი ჩვენი ორგანიზაციის: Voice From Goergia-ს ელექტრონულ ფოსტაზე. წლეულს ფესტივალი მოიცავს ვორკშოპს და 3 გამოფენას მცხეთასა და თბილისში. ტრადიციულად, შედგება კულტურული ტურები მხატვრებისათვის, ჩვენი ქვეყნის უკეთ გაცნობის მიზნით“, -განაცხადა ტაბლიაშვილმა. [post_title] => უცხოელი მხატვრები საქართველოს არტ ფესტივალში მიიღებენ მონაწილეობას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uckhoeli-mkhatvrebi-saqartvelos-art-festivalshi-miigheben-monawileobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-06 12:04:35 [post_modified_gmt] => 2016-12-06 08:04:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=93251 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 81049 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-10-11 19:47:23 [post_date_gmt] => 2016-10-11 15:47:23 [post_content] => 14 ოქტომბერს მხატვარ გიორგი ტაბლიაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება. გამოფენაზე წამოდგენილი იქნება მხატვრის 30-მდე, როგორც ძველი, ასევე უახლესი ნამუშევრები. დამთვალიერებელს შეეძლება სასურველი ნახატის შეძენაც. გამოფენა წიგნის მაღაზიაში „შაქრო ბაბუა” 19 საათზე გაიხსნება. აღსანიშნავია, რომ გიორგი ტაბლიაშვილი პარიზში, ლუვრის მუზეუმში მოწყობილ არტ-ბაზრობასა და გამოფენაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც 21-23 ოქტომბერს გაიმართება. [post_title] => 14 ოქტომბერს მხატვარ გიორგი ტაბლიაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 14-oqtombers-mkhatvar-giorgi-tabliashvilis-personaluri-gamofena-gaikhsneba-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-12 10:20:54 [post_modified_gmt] => 2016-10-12 06:20:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=81049 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 93251 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-12-05 20:16:45 [post_date_gmt] => 2016-12-05 16:16:45 [post_content] => უცხოელი მხატვრები საქართველოს არტ ფესტივალში მიიღებენ მონაწილეობას. ფესტივალის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაიწყო. როგორც „ფორტუნას“ მხატვარმა, გიორგი ტაბლიაშვილმა განუცხადა, რიგით მე-5 საერთაშორისო არტ-ფესტივალი - „ხატე საქართველოსთვის“ 2017 წლის 21 - 28 მაისს მცხეთაში გაიმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი უცხოელი მხატვრები. ისინი ქართველ მხატვრებთან ერთად, მცხეთაში თავიან ნამუშევრებს შექმნიან. „გამოფენაში მონაწილეობა ხდება კონკურსის წესით. ძალიან სასიხარულოა, რომ წლების განმავლობაში ფესტივალის ცნობადობა გაიზარდა არაა მარტო საქართველოს მასშტაბით. ამის კიდევ ერთი დასტური გახლავთ ის რამდენიმე ათეული აპლიკაცია, რომლებიც ამჟამად არის გამოგზავნილი ჩვენი ორგანიზაციის: Voice From Goergia-ს ელექტრონულ ფოსტაზე. წლეულს ფესტივალი მოიცავს ვორკშოპს და 3 გამოფენას მცხეთასა და თბილისში. ტრადიციულად, შედგება კულტურული ტურები მხატვრებისათვის, ჩვენი ქვეყნის უკეთ გაცნობის მიზნით“, -განაცხადა ტაბლიაშვილმა. [post_title] => უცხოელი მხატვრები საქართველოს არტ ფესტივალში მიიღებენ მონაწილეობას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uckhoeli-mkhatvrebi-saqartvelos-art-festivalshi-miigheben-monawileobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-06 12:04:35 [post_modified_gmt] => 2016-12-06 08:04:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=93251 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0c3f3686a1a01fc9672f6201931b8e15 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )