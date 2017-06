მცხეთასთან ახლოს ავტომანქანა დაიწვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtomanqana [2] => mckheta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137682 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtomanqana [2] => mckheta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137682 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtomanqana [2] => mckheta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtomanqana [2] => mckheta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137682) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,7019,9088) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137635 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 10:01:13 [post_date_gmt] => 2017-06-10 06:01:13 [post_content] => გვიან ღამით, თბილისში, დადიანის ქუჩაზე, ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, გამოძიება 276-ე მუხლის 1 ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის ან უსაფრთხოების დარღვევას გულისხმობს. მძღოლი არ მიმალულა. დანიშნულია ექსპერტიზა. დაშავებული ქალბატონო საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დადიანის ქუჩაზე, ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა

თბილისი-სენაკის ავტომაგისტრალზე, საჩხერის გადასახვევთან ავარია მოხდა. ერთმანეთს მერსედესისა და ოპელის მარკის ავტომობილები შეეჯახნენ. ავტოსაგზაო შემთხვევას 2 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის გარდა, დაშავებულია ერთი ადამიანი, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. მომხდარზე მოკვლევა დაიწყო. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, გამოძიება 276 მუხლის მეშვიდე ნაწილით მიმდინარეობს. ავარია გომის მონაკვეთზე, დაახლოებით 1 საათის წინ მოხდა.

ავარია გომთან: დაღუპულია ორი ადამიანი

11 წლის ბავშვი, რომელსაც დღეს გორში ავტომანქანა დაეჯახა, გარდაიცვალა. სტაციონარში შეყვანისას ბავშვის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმე იყო, რადგან სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები ჰქონდა. ველოსიპედით მოსიარულე 11 წლის ბიჭს მსუბუქი ავტომანქანა დღეს დაეჯახა. ავარიის შედეგად მოზარდმა სხეულის მრავლობითი დაზიანებები მიიღო. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. წყარო: ინტერპრესნიუსი

11 წლის ბავშვი, რომელსაც დღეს გორში ავტომანქანა დაეჯახა, გარდაიცვალა 