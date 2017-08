მდინარე გუჯარულადან ვერტმფრენი ამოიტანეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vertmfrenis-chamovardna [1] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157599 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vertmfrenis-chamovardna [1] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157599 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18283 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vertmfrenis-chamovardna [1] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vertmfrenis-chamovardna [1] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157599) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18387,18283) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157590 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-28 17:34:52 [post_date_gmt] => 2017-08-28 13:34:52 [post_content] => "მსგავსი გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო კაბინეტის მსჯელობის საგანი, შესაბამისად, პირველ ყოვლისა, ჩვენ უნდა მივიღოთ ზუსტი ინფორმაცია, გაიგზავნა თუ არა ეს მოთხოვნა", - ამის შესახებ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრმა და პარლამენტის დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა "ფორტუნას" განუცხადა. "მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იყო სატელეფონო კომუნიკაცია, წერილობითი ნოტა თუ დიპლომატიური პროტოკოლი. ვითხოვთ, რომ ჩანაწერი არსებობდეს, კონკრეტულად რა კომუნიკაცია შედგა, ვის შორის შედგა ეს კომუნიკაცია და რა დროს. ამ ინფორმაციის მიღება იქნება ჩემი სადეპუტატო შეკითხვის საგანი საგარეო უწყებისგან, რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენ უნდა დავადგინოთ, კონკრეტულად ვინ, როდის და რა ფორმით მიმართა რუსეთს აღნიშნული საკითხით", - განაცხადა სამადაშვილმა. დეპუტატი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენლის, მარია ზახაროვას, იმ განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც, 23 აგვისტოს, რუსეთის საგარეო სამინისტრომ თბილისისგან მიიღო თხოვნა, რომ რუსეთი ქართულ მხარეს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ხანძრის ჩაქრობაში დახმარებოდა. სალომე სამადაშვილი რუსეთისთვის დახმარების თხოვნაზე მთავრობისგან ოფიციალურ პასუხს ითხოვს "ამ ეკიპაჟმა ვერტმფრენით ბოლო კვირის მანძილზე ბორჯომის ხეობაში ცეცხლის ჩასაქრობად 600-მდე გაფრენა განახორციელა და უნიკალური ადგილის გადასარჩენად ბევრი სახიფათო მანევრი შეასრულა... დღეს, პრევენციული სამუშაოებისას, ხელოვნური წყალსაცავიდან წყლის ამოღების დროს, ვერტმფრენმა ავარიული დაშვება განახორციელა. თუმცა, მაშინ, როდესაც ეკიპაჟის წევრები სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდნენ, ისინი უფრო დაკისრებული მისიის შესრულებაზე ფიქრობდნენ, ვიდრე საკუთარ თავზე... ყველაზე კრიტიკულ მომენტში მათი დარდი მხოლოდ ეს იყო. იმდენად, რომ ბიჭებთან მისულ სასწრაფო დახმარების პერსონალს სამედიცინო დახმარების მიღებაზე უარს ეუბნებოდნენ, მანქანაში არ სხდებოდნენ და ადგილზე დარჩენას ითხოვდნენ. ვფიქრობ, ნამდვილი ვაჟკაცური ხასიათი სწორედ ასეთ დეტალებში იკვეთება... ასეთი თავდადებული ადამიანები ჩვენს ქვეყანას ძალიან სჭირდება და მიხარია, რომ ისინი კარგად არიან - ესაა ერთადერთი ემოცია, რომელიც დღეს მაქვს და რომელსაც ყველას გიზიარებთ. მადლობა მხარდაჭერისთვის!", - წერს თეა პერტაია. "სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდნენ... ჩვენი დროის გმირები" "მიუხედავად იმისა, რომ წუხელ ყველაზე ძლიერი ქარი იყო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, არსად, არც ერთი კერა არ გაღვივებულა, რაც გვაძლევს იმედს, რომ მომავალშიც ასეთი რამ თავს არ იჩენს", - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. მისი თქმით, ამ დროისთვის ხეობაში შს სამინისტროს 300-მდე თანამშრომელია, სტიქიის ზონაში თავდაცვის სამინისტროს იგივე რაოდენობის თანამშრომლები ჰყავს; ასევე, ადგილზე ეროვნული სატყეო სააგენტოს ადგილობრივი თანამშრომლები მუშაობენ. "ჩვენ, პრაქტიკულად, გავანახევრეთ ის ცოცხალი ძალა, რომელიც ზონაში გვყავდა. ჩვენმა სტუმრებმა და კოლეგებმა დილით უკვე დატოვეს ტერიტორია. მათ დიდ მადლობას ვუხდი დახმარებისთვის. რეგიონში 600-700 კაცამდე ვრჩებით ", - აცხადებს მღებრიშვილი. არც ერთი კერა არ გაღვივებულა: ბორჯომში ცოცხალი ძალა განახევრდა "მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იყო სატელეფონო კომუნიკაცია, წერილობითი ნოტა თუ დიპლომატიური პროტოკოლი. ვითხოვთ, რომ ჩანაწერი არსებობდეს, კონკრეტულად რა კომუნიკაცია შედგა, ვის შორის შედგა ეს კომუნიკაცია და რა დროს. ამ ინფორმაციის მიღება იქნება ჩემი სადეპუტატო შეკითხვის საგანი საგარეო უწყებისგან, რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენ უნდა დავადგინოთ, კონკრეტულად ვინ, როდის და რა ფორმით მიმართა რუსეთს აღნიშნული საკითხით", - განაცხადა სამადაშვილმა. დეპუტატი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენლის, მარია ზახაროვას, იმ განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც, 23 აგვისტოს, რუსეთის საგარეო სამინისტრომ თბილისისგან მიიღო თხოვნა, რომ რუსეთი ქართულ მხარეს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ხანძრის ჩაქრობაში დახმარებოდა. სალომე სამადაშვილი რუსეთისთვის დახმარების თხოვნაზე მთავრობისგან ოფიციალურ პასუხს ითხოვს